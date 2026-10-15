Пожар избухна след удар по руско военно летище край Воронеж ВИДЕО

Голям пожар е избухнал на руското военно летище „Борисоглебск“ във Воронежка област след съобщения за ракетен удар в нощта срещу 15 октомври. По информация на мониторингови канали атаката е била насочена към обекта, но размерът на пораженията все още не е потвърден.

„Украинска правда“ съобщава, че след ударите на територията на военната база е избухнал мащабен пожар. РБК-Украйна също съобщава за експлозии и огън в района на Борисоглебск, като посочва, че вероятната цел е местното военно летище.

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Към момента няма официално потвърждение от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за резултатите от атаката. Не е публикувана и информация от руски официални представители за нанесени щети, засегнати самолети или жертви.

База за Су-34 и Су-35

Летището „Борисоглебск“ се използва за базиране на руски Су-34 и Су-35. Тези самолети са сред основните носители на управляеми авиационни бомби, използвани от руските сили срещу украински позиции и населени места близо до фронта.

На територията на обекта има и складове за авиационни боеприпаси, както и големи резервоари за авиационно гориво. Именно тези съоръжения са били сред посочваните цели при предишни атаки.

Поредица от удари по летището

„Борисоглебск“ вече няколко пъти е бил атакуван след началото на пълномащабната война. През октомври 2024 г. украинските сили са нанесли удар с безпилотни апарати по складове за боеприпаси и стоянки на военни самолети. През юли 2025 г. е съобщено за нова атака, при която са били повредени инфраструктура и самолети.

В нощта срещу 8 юли 2026 г. бе извършен пореден удар, след който украинската страна съобщи за унищожен парк от резервоари за гориво. При предишна атака през август 2024 г. Генералният щаб на ВСУ заяви: „Основните обекти на поражение бяха складове за гориво и авиационни средства за поразяване.“

Източници: rbc.ua, fakty.com.ua