Куба обвини Марко Рубио в натиск преди вота за санкциите в ООН

Кубинският външен министър Бруно Родригес Паррилья обвини държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че оказва натиск върху държавни и правителствени ръководители преди предстоящото гласуване в Общото събрание на ООН за прекратяване на американските санкции срещу Куба.

„Секретарят на Държавния департамент е нервен и тревожен заради ново поражение в ООН и оказва натиск и прибягва до шантаж“, написа Родригес в социалната мрежа „Екс“. По думите му целта е държави да променят позициите си при гласуването на резолюцията за прекратяване на икономическата, търговската и финансовата блокада срещу острова. Твърденията са на кубинското правителство и не са подкрепени с публично представени доказателства за конкретни случаи на натиск.

Гласуването е насрочено за 28 октомври

Общото събрание на ООН ще обсъжда резолюцията на 27 и 28 октомври, а гласуването е предвидено за 28 октомври. Куба внася документа ежегодно от 1992 г.

Вотът традиционно показва широка международна подкрепа за кубинската позиция, макар резолюциите на Общото събрание да не са правно обвързващи. През 2025 г. документът беше приет със 165 гласа „за“, 7 „против“ и 12 въздържали се. Година по-рано резултатът беше 187 гласа „за“, два „против“ и едно въздържание. Съединените щати отхвърлят определението „блокада“ и описват мерките като ембарго.

Вашингтон търси подкрепа за позицията си

Обвинението на Родригес беше отправено ден след телефонен разговор между Марко Рубио и президента на Ел Салвадор Наиб Букеле. Според съобщение, цитирано от „КубаНет“, Рубио е заявил, че кубинското правителство няма да предприеме реформи, докато смята, че разполага с международна подкрепа. Държавният секретар е призовал Ел Салвадор да се присъедини към САЩ и партньорите им при прокарването на общи приоритети в ООН.

Администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля нови ограничения за кубински представители, планиращи пътуване до ООН за октомврийския вот. Това беше съобщено от „Асошиейтед прес“, позовавайки се на американски представители и вътрешен документ, според който окончателно решение по мерките все още не е взето.

Следващата ключова дата е 27 октомври, когато започва обсъждането на резолюцията. На следващия ден държавите членки ще гласуват по текста, а резултатът ще покаже дали натискът, за който говори Хавана, е променил традиционното разпределение на гласовете.

Източници: cubaheadlines.com, apnews.com, s3.eu-central-1.amazonaws.com