Дания предупреди Тръмп: Проучването на ресурсите на Гренландия трябва да спазва местните закони

Дания заяви, че ако САЩ желаят да проучват природните ресурси на Гренландия, трябва да го правят в съответствие със законодателството на арктическия остров. Споразумението за сигурност, сключено миналия месец между Вашингтон, Копенхаген и Нуук, не променя това положение, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Повод за реакцията стана изявление на американския президент Доналд Тръмп от сряда, че в Гренландия предстои да започне „мащабно проучване за нефт, газ и полезни изкопаеми“. Думите му предизвикаха нови спорове около територията, която се противопоставя на опитите му да установи контрол над нея и е забранила нови проучвания за нефт.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп нарече датския арктически остров, управляван от полуавтономно правителство, „нашата нова и красива Гренландия“. Той изтъкна ползите за САЩ от споразумението за сигурност, подписано през септември, и заяви, че според експерти количеството леснодостъпен нефт там е много по-голямо, отколкото в почти всяка друга територия по света. Президентът обаче не посочи конкретни сделки или проекти за разработване на находища.

В изявление датското Министерство на външните работи подчерта, че споразумението не предоставя на американските инвеститори преференциално третиране спрямо инвеститори от други държави от НАТО, Европейския съюз и партньорски страни по отношение на достъпа до природните ресурси на Гренландия. Документът не предвижда права за добив или сондажи. Службата на гренландския министър-председател отказа коментар по изявлението на Тръмп, а Министерството на минералните ресурси на острова не отговори незабавно на запитванията.

Тръмп многократно е заявявал, че САЩ трябва да закупят или да поемат контрол над стратегически разположената и богата на полезни изкопаеми Гренландия по съображения за националната сигурност. Той неколкократно е отказвал да изключи използването на сила. Миналия месец САЩ, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което позволява на Вашингтон да засили военното си присъствие на острова и изглеждаше като стъпка към преодоляване на напрежението.

През 2021 г. Гренландия забрани добива на уран, както и всякакви бъдещи проучвания за нефт. В момента правителството преразглежда дали базираната в Тексас компания „Greenland Energy“ може да използва разрешителни, издадени преди въвеждането на забраната. През август дружеството обяви планове да извърши сондажи за нефт през 2027 г. в неизследван басейн край източното крайбрежие на острова, въпреки че не разполага със собствено разрешително. Предишният собственик на правата, ARCO, е инвестирал значителни средства в сеизмични проучвания през 70-те години на миналия век, но не е пристъпил към сондиране.

Независимият датски експерт по сигурността Якоб Карсбо предупреди, че изказванията на Тръмп показват, че намерението му да установи контрол над Гренландия може да остава непроменено. „Изключително опасно е да се гледа на това споразумение между администрацията на Тръмп и Дания като на нещо, което е променило намеренията на Тръмп“, заяви той.

Десетстраничното споразумение между САЩ, Дания и Гренландия проправя пътя за създаването на две нови военни бази и разполагането на системата за противоракетна отбрана на Тръмп „Златен купол“. Същевременно документът потвърждава датския суверенитет и правото на гренландците на самоопределение.

Тръмп аргументира стратегическото значение на острова с географското му положение и възможностите за ранно откриване на заплахи. „Всяко бъдещо нападение срещу Съединените щати ще трябва да премине през Гренландия, където нашата отбрана рутинно ще сваля дронове, ракети или каквато и да е друга форма на оръжие, която дори още не е измислена“, заяви той. По думите му това осигурява на САЩ „време, местоположение и пряка видимост, каквито няма никъде другаде по света“.