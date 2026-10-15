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Дания предупреди Тръмп: Проучването на ресурсите на Гренландия трябва да спазва местните закони

Дания предупреди Тръмп: Проучването на ресурсите на Гренландия трябва да спазва местните закони

15 Октомври, 2026 08:14 704 9

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Копенхаген подчерта, че споразумението за сигурност със САЩ не дава привилегии на американските инвеститори и не разрешава добив на нефт и газ

Дания предупреди Тръмп: Проучването на ресурсите на Гренландия трябва да спазва местните закони - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дания заяви, че ако САЩ желаят да проучват природните ресурси на Гренландия, трябва да го правят в съответствие със законодателството на арктическия остров. Споразумението за сигурност, сключено миналия месец между Вашингтон, Копенхаген и Нуук, не променя това положение, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Повод за реакцията стана изявление на американския президент Доналд Тръмп от сряда, че в Гренландия предстои да започне „мащабно проучване за нефт, газ и полезни изкопаеми“. Думите му предизвикаха нови спорове около територията, която се противопоставя на опитите му да установи контрол над нея и е забранила нови проучвания за нефт.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп нарече датския арктически остров, управляван от полуавтономно правителство, „нашата нова и красива Гренландия“. Той изтъкна ползите за САЩ от споразумението за сигурност, подписано през септември, и заяви, че според експерти количеството леснодостъпен нефт там е много по-голямо, отколкото в почти всяка друга територия по света. Президентът обаче не посочи конкретни сделки или проекти за разработване на находища.

В изявление датското Министерство на външните работи подчерта, че споразумението не предоставя на американските инвеститори преференциално третиране спрямо инвеститори от други държави от НАТО, Европейския съюз и партньорски страни по отношение на достъпа до природните ресурси на Гренландия. Документът не предвижда права за добив или сондажи. Службата на гренландския министър-председател отказа коментар по изявлението на Тръмп, а Министерството на минералните ресурси на острова не отговори незабавно на запитванията.

Тръмп многократно е заявявал, че САЩ трябва да закупят или да поемат контрол над стратегически разположената и богата на полезни изкопаеми Гренландия по съображения за националната сигурност. Той неколкократно е отказвал да изключи използването на сила. Миналия месец САЩ, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което позволява на Вашингтон да засили военното си присъствие на острова и изглеждаше като стъпка към преодоляване на напрежението.

През 2021 г. Гренландия забрани добива на уран, както и всякакви бъдещи проучвания за нефт. В момента правителството преразглежда дали базираната в Тексас компания „Greenland Energy“ може да използва разрешителни, издадени преди въвеждането на забраната. През август дружеството обяви планове да извърши сондажи за нефт през 2027 г. в неизследван басейн край източното крайбрежие на острова, въпреки че не разполага със собствено разрешително. Предишният собственик на правата, ARCO, е инвестирал значителни средства в сеизмични проучвания през 70-те години на миналия век, но не е пристъпил към сондиране.

Независимият датски експерт по сигурността Якоб Карсбо предупреди, че изказванията на Тръмп показват, че намерението му да установи контрол над Гренландия може да остава непроменено. „Изключително опасно е да се гледа на това споразумение между администрацията на Тръмп и Дания като на нещо, което е променило намеренията на Тръмп“, заяви той.

Десетстраничното споразумение между САЩ, Дания и Гренландия проправя пътя за създаването на две нови военни бази и разполагането на системата за противоракетна отбрана на Тръмп „Златен купол“. Същевременно документът потвърждава датския суверенитет и правото на гренландците на самоопределение.

Тръмп аргументира стратегическото значение на острова с географското му положение и възможностите за ранно откриване на заплахи. „Всяко бъдещо нападение срещу Съединените щати ще трябва да премине през Гренландия, където нашата отбрана рутинно ще сваля дронове, ракети или каквато и да е друга форма на оръжие, която дори още не е измислена“, заяви той. По думите му това осигурява на САЩ „време, местоположение и пряка видимост, каквито няма никъде другаде по света“.


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Датските колонизатори

    7 1 Отговор
    не пускат кокала.

    Гренландия трябва да бъде освободена от Датско колониално робство.

    08:17 15.10.2026

  • 3 Някой

    7 1 Отговор
    Датчаните малоумни ли са? Кога американците са спазвали местните закони, като окупират някоя територия? А това, което направиха с Гренландия си е окупация. Поне така излиза, четейки договора.

    08:19 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Покажете му

    3 2 Отговор
    На тръмп статуята на датския скулптур 2,4метра гол позлатен тръмп яхнал малък човек. Същата е наречена Оранжевата чума . Същата изразява недоворчлствато на целия свят чрез изкуство. Много яка и е изложена в европеидкия парламент в Страсбург.

    Коментиран от #6

    08:21 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 УдоМача

    1 0 Отговор
    Дания да прати военни кораби сега, докато е време!!

    08:48 15.10.2026

  • 8 Гренландия ще бъде освободена

    0 0 Отговор
    от датското колониално робство.

    Колкото и да не им харесва на някои от мисирите и мисирките.

    08:53 15.10.2026

  • 9 бай Дончо

    0 0 Отговор
    Уффф, добре! Почвам да миша местните гренландски закони!

    09:09 15.10.2026

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