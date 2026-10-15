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Нов пожар на кораб край Румъния: Осем моряци са в неизвестност
  Тема: Украйна

Нов пожар на кораб край Румъния: Осем моряци са в неизвестност

15 Октомври, 2026 09:53 1 347 42

  • румъния-
  • черно море-
  • сълина-
  • wide trader-
  • морско спасяване

На борда на плавателния съд Wine Trader е имало 12 души. Спасителна операция се провежда на около 14 морски мили от Сулина

Нов пожар на кораб край Румъния: Осем моряци са в неизвестност - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Осем моряци са в неизвестност след пожар на борда на кораба Wide Trader в Черно море край Румъния. На плавателния съд под флага на Сан Марино е имало 12 души, като четирима от тях са в безопасност, съобщиха румънските морски власти.

Инцидентът е станал на около 13-14 морски мили югоизточно от Сулина, близо до делтата на Дунав. Морският координационен център в Румъния е започнал спасителна операция, а Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето е изпратила кораба SAR Apollo към района.

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„На борда е имало 12 души. Четирима са в безопасност, а осем в момента са в неизвестност“, посочва Румънската военноморска администрация.

Според информацията на румънската агенция за морско спасяване сигналът за помощ е получен сутринта. Корабът е бил идентифициран като Wide Trader, а спасителната мисия е започнала след искане от Морския координационен център. Подробности за състоянието на четиримата спасени моряци не са съобщени.

Причината за пожара не е установена

До момента няма потвърждение как е избухнал пожарът. Не е установено и дали корабът е бил поразен от дрон. Румънските власти разследват обстоятелствата около инцидента.

Случаят се развива на фона на отделен инцидент от предходната нощ край Сулина. На танкера Yara J, плаващ под флага на Коморските острови, също е избухнал пожар. Всичките 17 моряци на борда са били в безопасност, след като екипажът е успял да потуши пламъците.

Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че се проверява дали танкерът е бил ударен от дрон, но военните радари не са засекли летателен апарат, насочен към него. Двата инцидента не са свързани официално.

Източници: bgnes.com, btvnovinite.bg


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    46 5 Отговор
    Аха......!!!
    Не е установено, защото е установено, че дрона е дошъл от Украйна!!!

    Коментиран от #12, #19, #23, #37

    09:56 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    38 3 Отговор
    Не се съобщава дали корабът е превозвал "морска сол" или царевица за пуканки 🍿

    Коментиран от #6, #17

    09:58 15.10.2026

  • 4 Да си знаете

    37 5 Отговор
    Навремето хамериканите жертваха 5 000 човека, за да си съборят кулите близнаци и да започнат измислената война срещу тероризма. Сега укрите си потапят някакви стари, негодни корита, за да вкарат България във войната. Надяват се ние да задействаме чл. 4 и т.н.

    09:59 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЗеленСки

    25 2 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    Корабът превозваше чисто бяло колумбийско брашно за мене, защото аз друго не мога да ползвам.

    10:01 15.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    32 1 Отговор
    Малоумни постановки на дивият запад губещ войните

    10:02 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината

    39 3 Отговор
    Ако питате българина кого подкрепя в тази война 90% са за Русия стига ни облъчвайте с пропаганда

    Коментиран от #15, #20, #36

    10:04 15.10.2026

  • 12 „...КА”

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Логиката е в полза на ...хусите...🗣

    10:04 15.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 аха

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хохо Бохо":

    Но не и от подводница

    10:05 15.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Соломон

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Истината":

    Ами уцелила те е.

    10:10 15.10.2026

  • 17 Моряка

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    То за морската сол вече знаем,че е гърмяща,ама царевицата и тя ли?

    Коментиран от #26

    10:10 15.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха ха

    4 19 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    Като сте за Русия, мешката и на фронта. Това не е футболен мач да гледаш и да викаш от трибуните, това е война и в нея участваш лечно.

    Коментиран от #28, #29, #38

    10:14 15.10.2026

  • 21 Чума

    19 2 Отговор
    След като с България не се получи постановката, нападнаха Румъния! Тя също се оказва неподготвена, но там няма толкова фанатизирана атлантична опозиция! Георг - отивай на фронта! Там се кове успеха и се става герой, а не с глуповати лозунги по местните радиостанции!

    10:14 15.10.2026

  • 22 Линда

    3 16 Отговор
    Скоро всички ще осъзнаем , колко прав е Зеленски

    Коментиран от #33

    10:15 15.10.2026

  • 23 Знае се всичко

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Дроновете идват от Крим.

    10:15 15.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Румен Радев

    8 2 Отговор
    Не споменавай напразно името на Господ (Русия де!)

    10:18 15.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ганю от Софето

    2 1 Отговор
    Аве много пушат тез ве

    10:24 15.10.2026

  • 32 Верно ли

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Е, по-удобно е да русофилстваш от дивана":

    А за русофобстването да не говорим :)))) Всички пишете от фронта :))))

    10:25 15.10.2026

  • 33 Ганю от Софето

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Линда":

    Прав е занули ес и нато

    10:26 15.10.2026

  • 34 Крушарски ром

    7 0 Отговор
    Обявявам война на Русия

    10:27 15.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    а дали има дрон?

    10:32 15.10.2026

  • 38 Ще има и още

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха":

    Това важи и за двете страни обаче !! Много говорещи глави от телевизора призовават за чл. 4, че сме закъснели с реакцията, че трябва да покажем твърдост, че трябва да покажем зъби....бла бла бла...
    Трябва, да !!!
    Говорещите глави обаче все така виждат себе си да продължат да говорят по телевизора, а такива като мене и тебе - чл. 4, мешката и на фронта. Не зная дали усещаш тънката разлика в техния и нашия статут ако се задейства чл.4 ?

    10:40 15.10.2026

  • 39 Оги

    1 1 Отговор
    Кирчо Петков вече яхна танка и отпраши за Украйна да бие руснаците. Мирчев и генералчето тичат отстрани кашици.

    10:41 15.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Тия англичани не се спряха...

    10:44 15.10.2026

  • 42 000

    0 0 Отговор
    Това вече е нетърпимо. Обявявам война на русия сега. Атака, бг розови понита мой :)

    10:45 15.10.2026

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