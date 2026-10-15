Нов пожар на кораб край Румъния: Осем моряци са в неизвестност

Осем моряци са в неизвестност след пожар на борда на кораба Wide Trader в Черно море край Румъния. На плавателния съд под флага на Сан Марино е имало 12 души, като четирима от тях са в безопасност, съобщиха румънските морски власти.
Инцидентът е станал на около 13-14 морски мили югоизточно от Сулина, близо до делтата на Дунав. Морският координационен център в Румъния е започнал спасителна операция, а Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето е изпратила кораба SAR Apollo към района.
Според информацията на румънската агенция за морско спасяване сигналът за помощ е получен сутринта. Корабът е бил идентифициран като Wide Trader, а спасителната мисия е започнала след искане от Морския координационен център. Подробности за състоянието на четиримата спасени моряци не са съобщени.
Причината за пожара не е установена
До момента няма потвърждение как е избухнал пожарът. Не е установено и дали корабът е бил поразен от дрон. Румънските власти разследват обстоятелствата около инцидента.
Случаят се развива на фона на отделен инцидент от предходната нощ край Сулина. На танкера Yara J, плаващ под флага на Коморските острови, също е избухнал пожар. Всичките 17 моряци на борда са били в безопасност, след като екипажът е успял да потуши пламъците.
Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че се проверява дали танкерът е бил ударен от дрон, но военните радари не са засекли летателен апарат, насочен към него. Двата инцидента не са свързани официално.
Източници: bgnes.com, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Не е установено, защото е установено, че дрона е дошъл от Украйна!!!
Коментиран от #12, #19, #23, #37
09:56 15.10.2026
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3 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #6, #17
09:58 15.10.2026
4 Да си знаете
09:59 15.10.2026
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6 ЗеленСки
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":Корабът превозваше чисто бяло колумбийско брашно за мене, защото аз друго не мога да ползвам.
10:01 15.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Иван
10:02 15.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Истината
Коментиран от #15, #20, #36
10:04 15.10.2026
12 „...КА”
До коментар #1 от "Пич":Логиката е в полза на ...хусите...🗣
10:04 15.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 аха
До коментар #10 от "Хохо Бохо":Но не и от подводница
10:05 15.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Соломон
До коментар #15 от "Истината":Ами уцелила те е.
10:10 15.10.2026
17 Моряка
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":То за морската сол вече знаем,че е гърмяща,ама царевицата и тя ли?
Коментиран от #26
10:10 15.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
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20 Ха ха
До коментар #11 от "Истината":Като сте за Русия, мешката и на фронта. Това не е футболен мач да гледаш и да викаш от трибуните, това е война и в нея участваш лечно.
Коментиран от #28, #29, #38
10:14 15.10.2026
21 Чума
10:14 15.10.2026
22 Линда
Коментиран от #33
10:15 15.10.2026
23 Знае се всичко
До коментар #1 от "Пич":Дроновете идват от Крим.
10:15 15.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Румен Радев
10:18 15.10.2026
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29 Този коментар е премахнат от модератор.
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31 Ганю от Софето
10:24 15.10.2026
32 Верно ли
До коментар #28 от "Е, по-удобно е да русофилстваш от дивана":А за русофобстването да не говорим :)))) Всички пишете от фронта :))))
10:25 15.10.2026
33 Ганю от Софето
До коментар #22 от "Линда":Прав е занули ес и нато
10:26 15.10.2026
34 Крушарски ром
10:27 15.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
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37 Хмм
До коментар #1 от "Пич":а дали има дрон?
10:32 15.10.2026
38 Ще има и още
До коментар #20 от "Ха ха":Това важи и за двете страни обаче !! Много говорещи глави от телевизора призовават за чл. 4, че сме закъснели с реакцията, че трябва да покажем твърдост, че трябва да покажем зъби....бла бла бла...
Трябва, да !!!
Говорещите глави обаче все така виждат себе си да продължат да говорят по телевизора, а такива като мене и тебе - чл. 4, мешката и на фронта. Не зная дали усещаш тънката разлика в техния и нашия статут ако се задейства чл.4 ?
10:40 15.10.2026
39 Оги
10:41 15.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Наблюдател
10:44 15.10.2026
42 000
10:45 15.10.2026