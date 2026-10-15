Нов пожар на кораб край Румъния: Осем моряци са в неизвестност

Осем моряци са в неизвестност след пожар на борда на кораба Wide Trader в Черно море край Румъния. На плавателния съд под флага на Сан Марино е имало 12 души, като четирима от тях са в безопасност, съобщиха румънските морски власти.

Инцидентът е станал на около 13-14 морски мили югоизточно от Сулина, близо до делтата на Дунав. Морският координационен център в Румъния е започнал спасителна операция, а Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето е изпратила кораба SAR Apollo към района.

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„На борда е имало 12 души. Четирима са в безопасност, а осем в момента са в неизвестност“, посочва Румънската военноморска администрация.

Според информацията на румънската агенция за морско спасяване сигналът за помощ е получен сутринта. Корабът е бил идентифициран като Wide Trader, а спасителната мисия е започнала след искане от Морския координационен център. Подробности за състоянието на четиримата спасени моряци не са съобщени.

Причината за пожара не е установена

До момента няма потвърждение как е избухнал пожарът. Не е установено и дали корабът е бил поразен от дрон. Румънските власти разследват обстоятелствата около инцидента.

Случаят се развива на фона на отделен инцидент от предходната нощ край Сулина. На танкера Yara J, плаващ под флага на Коморските острови, също е избухнал пожар. Всичките 17 моряци на борда са били в безопасност, след като екипажът е успял да потуши пламъците.

Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че се проверява дали танкерът е бил ударен от дрон, но военните радари не са засекли летателен апарат, насочен към него. Двата инцидента не са свързани официално.

Източници: bgnes.com, btvnovinite.bg