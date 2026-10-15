Без ток и отопление: руският енергиен терор в Украйна

С ракети и дронове Русия атакува засилено енергийната инфраструктура на Украйна. Пораженията от тези систематични нападения са тежки, а последиците се усещат незабавно – много хора остават без ток, вода и отопление.
И трите топлоелектрически централи в столицата Киев са били атакувани, написа министър-председателят Сергей Корецки в Teлеграм. Има петима загинали в Киев и още двама в област Днепропетровск, по данни на полицията и местните власти. Най-малко 600 000 души са без ток, информира АРД.
„Ситуацията наистина е отчайваща“, казва в тази връзка координаторът на ООН за хуманитарната помощ в Украйна Матиас Шмале, цитиран от германската обществена медия.
Може ли Европа да помогне?
На фона на масираните руски удари и наближаващата зима украинският президент Володимир Зеленски се опитва да осигури допълнителна помощ за страната си. Подкрепата за Украйна е една от темите и на двудневната среща на върха на ЕС в Брюксел днес и утре (15-16 октомври), което показва, че европейските партньори стават все по-важни за Украйна.
Критики към правителството
Междувременно в Украйна хората се опитват да се подготвят за предстоящата зима. Някои напускат Киев, допълва АРД и в тази връзка цитира брокера на недвижими имоти Роман Славуцки: „Жилищата с газово отопление в момента се разграбват много бързо. Няма нито едно свободно такова жилище извън Киев – всичко е отдадено под наем. Хората се изнасят от Киев.“
В Украйна междувременно се обсъжда доколко градовете и общините са се подготвили достатъчно. Кметът на Киев Кличко е обект на лични нападки, но експертите виждат пропуски и от страна на украинското правителство.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Овчар
19:13 15.10.2026
3 Оня
Коментиран от #46
19:13 15.10.2026
4 Мира ботокса мисирката от нова телевизия
Коментиран от #49
19:13 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Европеец
Коментиран от #29
19:16 15.10.2026
10 Пич
Ние например, не сме във война, но се очертава същата зима!!!
Ще остане в историята като - Радевата зима!!!
19:16 15.10.2026
11 Зеленски
19:16 15.10.2026
12 Европейското
19:16 15.10.2026
13 Стига лъжи бре
Коментиран от #47
19:16 15.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Голям и дебел праз със зеле
19:18 15.10.2026
16 НАРИЧА СЕ
19:19 15.10.2026
17 Без ток и отопление
19:19 15.10.2026
18 Мишел
Коментиран от #58
19:19 15.10.2026
19 Хмм
Коментиран от #40
19:19 15.10.2026
20 Ами
А има и алтернатива. В метрото например.
Там може и да няма ток, но е сравнително топло.
А и като се съберат доста хора, ще стане още по-топло.
19:19 15.10.2026
21 Сатана Z
Медиите налагат разказа, че той е бил руски войник, преди това пленен.
Но това е лъжа. Всички обичат да хвърлят вината върху фиктивни затворници в наши дни. Медиите осъзнаха, че това засилва омразата между бойците, което намалява процента на желаещите да се предадат, да се оттеглят и т.н.
Те са били убити от собствените си хора – това е 100%.
Писахме за друга теория по-горе.
Има дори друга теория, че някой им е донесъл откуп за отвлечен мъж, когото са измъчвали в мазето. Те не са се съпротивлявали, защото са чакали и са го пуснали сами. Така че са пуснали убиеца сами.
Но вместо пари, той им е дал олово.
В тези райони отдавна цари хаос. Всички ще ви го кажат.
19:19 15.10.2026
22 Точен
19:20 15.10.2026
23 Милен
19:20 15.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
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27 Гошо
19:21 15.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ами
До коментар #9 от "Европеец":искаха в ЕС, да пътуват без визи, постигнаха го, дори повече - по целия свят са, на социал, а у нас са на безплатен курорт по морето, затова им внасяме работна ръка от узбекистан и киргизстан, да им говорят на руски
19:22 15.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 И Киев е Руски
19:23 15.10.2026
32 жилища извън Киев
19:24 15.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ААААА НЕМА ТАКОЗ НЕЩО
А В КИЕВ ПРИГОТВЯТ КОЛЕДНАТА УКРАСА ПО СТЪЛБОВЕТЕ
19:24 15.10.2026
35 Мишел
До коментар #8 от "Реалист":През 2012г. въоръжени украински националисти и армията на Украйна навлязоха в Донецка и Луганска области, сега руски автономни републики, с лозунга "Москаляку на гиляку!", за да извършат геноцид срещу рускоговорящото население там и тази война започна тогава.
19:26 15.10.2026
36 Да да
До коментар #5 от "Помнещ":Да да в киното изгорели живи 300 . Закрита Вазовската Ботева гимназия в Одеса .Сега след геноцида Радата гласува промени . След дъжд качулка
19:26 15.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 В Киев да къртят паркета
19:26 15.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 И соларки ли нямат
19:27 15.10.2026
42 Читател
19:28 15.10.2026
43 НЕМА ЛОШО
ЗА БАН.....АСА БАНДЕРОЛ
АЙДЕ ХАЙРЛИЯ ДА Е
19:29 15.10.2026
44 НЕма се пУашите!
А нашите - трите топлоелектрически централи ,са атакувани от ,,Зелената сделка",на Урсула,като двете вече ги спря от работа...!
19:29 15.10.2026
45 Ама не знам на какво разчитат
19:31 15.10.2026
46 Грешиш за феноветена 404
До коментар #3 от "Оня":Утре ще са по католици от папата, както винаги
19:32 15.10.2026
47 Ама не става ясно
До коментар #13 от "Стига лъжи бре":в патрулките тук таме има ли ток?
19:33 15.10.2026
48 Тея хора не са у ред
19:33 15.10.2026
49 Питам се
До коментар #4 от "Мира ботокса мисирката от нова телевизия":А какво ли щеше да е без подкрепата от т.н. Корективен Запад?
До тук Европа е дала на Украйна над 300 милиарда € за едното НИЩО...
19:35 15.10.2026
50 Зельо
19:35 15.10.2026
51 Трети закон на Нютон
Коментиран от #53, #55
19:35 15.10.2026
52 Нека да свикват че
19:36 15.10.2026
53 Да те питам
До коментар #51 от "Трети закон на Нютон":Защо сам си сложи +???
19:36 15.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ша...ша...
До коментар #51 от "Трети закон на Нютон":Кога ти цъфнат налъмите...!
19:36 15.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Мишел
До коментар #38 от "Исак Нютон -трети закон":Не се надявай на законите на физиката, те не важат върху хода на войната.
19:38 15.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Психиатър
19:43 15.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 руският енергиен терор в Украйна
19:45 15.10.2026
62 Фашистите са в Кремъл
До коментар #60 от "Никол":Русия е агресора .
19:46 15.10.2026
63 Факт
19:48 15.10.2026
64 А Зеленски
19:50 15.10.2026