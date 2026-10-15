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Без ток и отопление: руският енергиен терор в Украйна
  Тема: Украйна

Без ток и отопление: руският енергиен терор в Украйна

15 Октомври, 2026 19:10 914 64

  • русия-
  • украйна-
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  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • нато-
  • киев-
  • виталий кличко

Само в столицата Киев над 600 хиляди души са без електричество. Може ли Европа да помогне?

Без ток и отопление: руският енергиен терор в Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

С ракети и дронове Русия атакува засилено енергийната инфраструктура на Украйна. Пораженията от тези систематични нападения са тежки, а последиците се усещат незабавно – много хора остават без ток, вода и отопление.

И трите топлоелектрически централи в столицата Киев са били атакувани, написа министър-председателят Сергей Корецки в Teлеграм. Има петима загинали в Киев и още двама в област Днепропетровск, по данни на полицията и местните власти. Най-малко 600 000 души са без ток, информира АРД.

„Ситуацията наистина е отчайваща“, казва в тази връзка координаторът на ООН за хуманитарната помощ в Украйна Матиас Шмале, цитиран от германската обществена медия.

Може ли Европа да помогне?

На фона на масираните руски удари и наближаващата зима украинският президент Володимир Зеленски се опитва да осигури допълнителна помощ за страната си. Подкрепата за Украйна е една от темите и на двудневната среща на върха на ЕС в Брюксел днес и утре (15-16 октомври), което показва, че европейските партньори стават все по-важни за Украйна.

Критики към правителството

Междувременно в Украйна хората се опитват да се подготвят за предстоящата зима. Някои напускат Киев, допълва АРД и в тази връзка цитира брокера на недвижими имоти Роман Славуцки: „Жилищата с газово отопление в момента се разграбват много бързо. Няма нито едно свободно такова жилище извън Киев – всичко е отдадено под наем. Хората се изнасят от Киев.“

В Украйна междувременно се обсъжда доколко градовете и общините са се подготвили достатъчно. Кметът на Киев Кличко е обект на лични нападки, но експертите виждат пропуски и от страна на украинското правителство.

Източник: www.dw.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    36 0 Отговор
    Навални е поканил зеленски на тайна вечеря..! Това е ключът към решаването на проблема.. Чакам с нетърпение..!

    19:13 15.10.2026

  • 3 Оня

    28 0 Отговор
    Размазването ще е Болезнено ! Сами си го пожелаха в 404! Лошото е че и всичките им фенове тук ще пазят по пода също!

    Коментиран от #46

    19:13 15.10.2026

  • 4 Мира ботокса мисирката от нова телевизия

    35 0 Отговор
    Без ток и отопление в Украйна. Това постигна запада с подкрепата си.

    Коментиран от #49

    19:13 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Европеец

    32 2 Отговор
    Сами си го изпросиха украинците още от 1991..... Излязоха големи камилчета......... Бяха най глезената република от Съветския съюз...

    Коментиран от #29

    19:16 15.10.2026

  • 10 Пич

    5 16 Отговор
    Слабо внушение!!!
    Ние например, не сме във война, но се очертава същата зима!!!
    Ще остане в историята като - Радевата зима!!!

    19:16 15.10.2026

  • 11 Зеленски

    18 0 Отговор
    Разчитаме на глобалното затопляне

    19:16 15.10.2026

  • 12 Европейското

    11 0 Отговор
    началство да намери пари.

    19:16 15.10.2026

  • 13 Стига лъжи бре

    21 0 Отговор
    Кви 600 000 души са без ток като в Киев вече и 50 000 души няма. Града е празен от седмици. Тук таме има някоя патрулка

    Коментиран от #47

    19:16 15.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Голям и дебел праз със зеле

    14 0 Отговор
    От Топлофикация София като ви спрат порното посред зима, тогава ще видите какво е терор.

    19:18 15.10.2026

  • 16 НАРИЧА СЕ

    16 0 Отговор
    ВОЕННА ТАКТИКА.

    19:19 15.10.2026

  • 17 Без ток и отопление

    14 1 Отговор
    Щото продадоха десетките хиляди генератори за ток дето им подариха още първата година. Нали?

    19:19 15.10.2026

  • 18 Мишел

    12 0 Отговор
    Русия унищожава в Украйна всичко от социализма и я връща в началото в 1917г.

    Коментиран от #58

    19:19 15.10.2026

  • 19 Хмм

    8 1 Отговор
    не разбирам, извън Киев могат да имат ток и отопление, а в Киев не, централното отопление е остатък от съветско време, украинците не го харесват, а искат парно

    Коментиран от #40

    19:19 15.10.2026

  • 20 Ами

    12 0 Отговор
    Погледнете от добрата страна. Няма да плащат сметки.
    А има и алтернатива. В метрото например.
    Там може и да няма ток, но е сравнително топло.
    А и като се съберат доста хора, ще стане още по-топло.

    19:19 15.10.2026

  • 21 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Петима украински военнослужещи бяха убити в село Олховка, Харковска област.

    Медиите налагат разказа, че той е бил руски войник, преди това пленен.
    Но това е лъжа. Всички обичат да хвърлят вината върху фиктивни затворници в наши дни. Медиите осъзнаха, че това засилва омразата между бойците, което намалява процента на желаещите да се предадат, да се оттеглят и т.н.

    Те са били убити от собствените си хора – това е 100%.
    Писахме за друга теория по-горе.

    Има дори друга теория, че някой им е донесъл откуп за отвлечен мъж, когото са измъчвали в мазето. Те не са се съпротивлявали, защото са чакали и са го пуснали сами. Така че са пуснали убиеца сами.

    Но вместо пари, той им е дал олово.

    В тези райони отдавна цари хаос. Всички ще ви го кажат.

    19:19 15.10.2026

  • 22 Точен

    10 0 Отговор
    След "Дойче веле" - нито буквичка...

    19:20 15.10.2026

  • 23 Милен

    8 0 Отговор
    Ами неслучайно енергийните и ЕИК предприятията са считани за ,,критични обекти за националната сигурност" същото се отнася и за ЖП мрежата и други инфраструктурни обекти. Що се учудваме, че има удари по тях при положение, че от началото на конфликта използваме термина ,, пълномащабна агресия", няма как да е пълномащабна агресията, ако няма удари по такива обекти.

    19:20 15.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гошо

    8 0 Отговор
    Това не е вярно ПЕрошенко друго каза

    19:21 15.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ами

    8 26 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    искаха в ЕС, да пътуват без визи, постигнаха го, дори повече - по целия свят са, на социал, а у нас са на безплатен курорт по морето, затова им внасяме работна ръка от узбекистан и киргизстан, да им говорят на руски

    19:22 15.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И Киев е Руски

    7 25 Отговор
    Само в столицата Киев над 600 хиляди души са без електричество. Може ли Европа да помогне.ОТ МЕН 🕯️ без платно

    19:23 15.10.2026

  • 32 жилища извън Киев

    9 24 Отговор
    всичко било отдадено под наем. Хората се изнасяли от Киев.... Ето на, селският туризъм се развива

    19:24 15.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ААААА НЕМА ТАКОЗ НЕЩО

    6 23 Отговор
    МОСКВА Е БЕЗ ТОК И БЕЗ БЕНЗИН
    А В КИЕВ ПРИГОТВЯТ КОЛЕДНАТА УКРАСА ПО СТЪЛБОВЕТЕ

    19:24 15.10.2026

  • 35 Мишел

    14 22 Отговор

    До коментар #8 от "Реалист":

    През 2012г. въоръжени украински националисти и армията на Украйна навлязоха в Донецка и Луганска области, сега руски автономни републики, с лозунга "Москаляку на гиляку!", за да извършат геноцид срещу рускоговорящото население там и тази война започна тогава.

    19:26 15.10.2026

  • 36 Да да

    9 19 Отговор

    До коментар #5 от "Помнещ":

    Да да в киното изгорели живи 300 . Закрита Вазовската Ботева гимназия в Одеса .Сега след геноцида Радата гласува промени . След дъжд качулка

    19:26 15.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 В Киев да къртят паркета

    7 22 Отговор
    и да се топлят тогава. Или направо с барут

    19:26 15.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 И соларки ли нямат

    5 21 Отговор
    Нали бяха много хубави?

    19:27 15.10.2026

  • 42 Читател

    1 18 Отговор
    Много на време е тази статия с почти седмица закъснение.

    19:28 15.10.2026

  • 43 НЕМА ЛОШО

    4 18 Отговор
    ЗА ТЕРОРИСТИ ТЕРОР
    ЗА БАН.....АСА БАНДЕРОЛ
    АЙДЕ ХАЙРЛИЯ ДА Е

    19:29 15.10.2026

  • 44 НЕма се пУашите!

    9 18 Отговор
    ,,И трите топлоелектрически централи в столицата Киев са били атакувани"
    А нашите - трите топлоелектрически централи ,са атакувани от ,,Зелената сделка",на Урсула,като двете вече ги спря от работа...!

    19:29 15.10.2026

  • 45 Ама не знам на какво разчитат

    6 14 Отговор
    в Украйна да бомбят руски рафинерии и да имат ток и живота да им е нормален все едно няма нищо ли? Еми има една приказка танто за кукуриго!

    19:31 15.10.2026

  • 46 Грешиш за феноветена 404

    0 12 Отговор

    До коментар #3 от "Оня":

    Утре ще са по католици от папата, както винаги

    19:32 15.10.2026

  • 47 Ама не става ясно

    0 9 Отговор

    До коментар #13 от "Стига лъжи бре":

    в патрулките тук таме има ли ток?

    19:33 15.10.2026

  • 48 Тея хора не са у ред

    3 10 Отговор
    Наеми от вътрешно разселяни представяте ли си колко са зле с кратуните и каква алчност е сред тея нацисти

    19:33 15.10.2026

  • 49 Питам се

    3 11 Отговор

    До коментар #4 от "Мира ботокса мисирката от нова телевизия":

    А какво ли щеше да е без подкрепата от т.н. Корективен Запад?
    До тук Европа е дала на Украйна над 300 милиарда € за едното НИЩО...

    19:35 15.10.2026

  • 50 Зельо

    3 10 Отговор
    А така ли?В Лондон ток има.

    19:35 15.10.2026

  • 51 Трети закон на Нютон

    14 6 Отговор
    Ще има огледален отговор през ноември . Рашките да се запасяват с одеяла и картошки.

    Коментиран от #53, #55

    19:35 15.10.2026

  • 52 Нека да свикват че

    2 9 Отговор
    После в Сибир да са климатизирани

    19:36 15.10.2026

  • 53 Да те питам

    2 9 Отговор

    До коментар #51 от "Трети закон на Нютон":

    Защо сам си сложи +???

    19:36 15.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ша...ша...

    4 8 Отговор

    До коментар #51 от "Трети закон на Нютон":

    Кога ти цъфнат налъмите...!

    19:36 15.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Мишел

    2 10 Отговор

    До коментар #38 от "Исак Нютон -трети закон":

    Не се надявай на законите на физиката, те не важат върху хода на войната.

    19:38 15.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Психиатър

    8 3 Отговор
    Трябва да си дъното на дъното за да злорадстваш против Украйна в такива случаи .

    19:43 15.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 руският енергиен терор в Украйна

    3 4 Отговор
    А за Палестина подобни съждения защо не четяхме и още не четем ? А за Иран?

    19:45 15.10.2026

  • 62 Фашистите са в Кремъл

    5 4 Отговор

    До коментар #60 от "Никол":

    Русия е агресора .

    19:46 15.10.2026

  • 63 Факт

    2 0 Отговор
    Дойчето писа ли за американският терор в Иран, или не е политкоректно?

    19:48 15.10.2026

  • 64 А Зеленски

    0 0 Отговор
    Дали разбира и осъзнава , че хората са по-важни от един, два или 20 километра?

    19:50 15.10.2026

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