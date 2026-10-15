Без ток и отопление: руският енергиен терор в Украйна

С ракети и дронове Русия атакува засилено енергийната инфраструктура на Украйна. Пораженията от тези систематични нападения са тежки, а последиците се усещат незабавно – много хора остават без ток, вода и отопление.

И трите топлоелектрически централи в столицата Киев са били атакувани, написа министър-председателят Сергей Корецки в Teлеграм. Има петима загинали в Киев и още двама в област Днепропетровск, по данни на полицията и местните власти. Най-малко 600 000 души са без ток, информира АРД.

„Ситуацията наистина е отчайваща“, казва в тази връзка координаторът на ООН за хуманитарната помощ в Украйна Матиас Шмале, цитиран от германската обществена медия.

Може ли Европа да помогне?

На фона на масираните руски удари и наближаващата зима украинският президент Володимир Зеленски се опитва да осигури допълнителна помощ за страната си. Подкрепата за Украйна е една от темите и на двудневната среща на върха на ЕС в Брюксел днес и утре (15-16 октомври), което показва, че европейските партньори стават все по-важни за Украйна.

Критики към правителството

Междувременно в Украйна хората се опитват да се подготвят за предстоящата зима. Някои напускат Киев, допълва АРД и в тази връзка цитира брокера на недвижими имоти Роман Славуцки: „Жилищата с газово отопление в момента се разграбват много бързо. Няма нито едно свободно такова жилище извън Киев – всичко е отдадено под наем. Хората се изнасят от Киев.“

В Украйна междувременно се обсъжда доколко градовете и общините са се подготвили достатъчно. Кметът на Киев Кличко е обект на лични нападки, но експертите виждат пропуски и от страна на украинското правителство.

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