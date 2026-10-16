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Руски Ту-22М3 летяха над неутрални води в Балтийско море

Руски Ту-22М3 летяха над неутрални води в Балтийско море

16 Октомври, 2026 16:55 893 24

  • русия-
  • ту-22м3-
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  • калининград-
  • украйна

Бомбардировачите са били във въздуха повече от четири часа и по част от маршрута са били съпровождани от чуждестранни изтребители

Руски Ту-22М3 летяха над неутрални води в Балтийско море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Руски стратегически бомбардировачи Ту-22М3, ескортирани от изтребители, са извършили планиран полет над неутрални води в Балтийско море. Мисията е продължила повече от четири часа, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на руското Министерство на отбраната.

По време на част от маршрута самолетите са били съпровождани от чуждестранни изтребители. Руското военно ведомство не е уточнило кои държави са изпратили самолетите, нито каква е била причината за мисията.

„Чуждестранни изтребители са съпровождали бомбардировачите по време на част от полета“, заяви руското Министерство на отбраната.

Русия периодично организира полети на далечната си авиация над неутрални води. Според „Ройтерс“ Москва използва тези мисии както за поддържане на ядрените си сили в състояние на готовност, така и за демонстрация на военни способности.

Напрежението около Калининград

Полетът се извършва на фона на високо напрежение в Балтийския регион. През септември Русия предупреди НАТО, че може да прибегне до ядрени оръжия, ако Алиансът предприеме действия за изолиране на руския ексклав Калининград.

Калининград е отделен от основната територия на Русия и граничи с Полша и Литва, които са членове на НАТО. В съобщението за полета не се посочва той да е бил свързан с конкретна операция срещу държава от Алианса.

Потвърдено е, че руските бомбардировачи са летели над неутрални води и не е съобщено за навлизане в чуждо въздушно пространство. Не са публикувани и данни за инцидент между руските и чуждестранните изтребители.

Източници: news.bg, marketscreener.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    6 12 Отговор
    Глупаво е да произведеш бомби и да не ги използваш.

    Коментиран от #17, #23

    16:57 16.10.2026

  • 2 Пак ли

    11 14 Отговор
    руснаците са вдигнали производството на памперси

    16:58 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Читател

    14 1 Отговор
    Всички си правят учения . Какъв е смисълът на тази статия

    16:59 16.10.2026

  • 5 Интересно

    4 22 Отговор
    А шестте руски бомбардеровача Су едикви си дето украйнците ги изпържиха на самото летище с ракети Непрун снощи няма ли да споменете?

    Коментиран от #6, #13

    17:00 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Могат летят

    11 4 Отговор
    Другите да им махат от земята. И честит ден българските ВВС!

    17:02 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 въпросче

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "Ти още":

    За жълти стотинки ли се напъваш да пишеш лъжлива пропаганда ?

    Коментиран от #12, #16

    17:04 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НР България

    12 5 Отговор
    Имаше на 300 бойни самолета и 50-60 вертолета. Още носят бойно дежурство. Много им пречеше на някои Народната власт. Наздраве за всички, служили в родните ВВС!

    17:07 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Укропа

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Интересно":

    пропагандата ти е изпила мо зъка!

    17:09 16.10.2026

  • 14 Сусу Манарата

    10 2 Отговор
    Е, и? Ами ще летят, те затова са произведени.

    Коментиран от #18

    17:10 16.10.2026

  • 15 Макс

    2 5 Отговор
    Сваляй всичко вредно от небето . Ердоган знае и може това . Питайте него .

    Коментиран от #22

    17:14 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Лопата Орешник

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сусу Манарата":

    А и водите за това са неутрални!

    17:24 16.10.2026

  • 19 не може да бъде

    1 1 Отговор
    Би било интересно да разберем какви изтребители и колко на брой дали едни и същи са съпровождали тези бомбардировачи -ами те са доста бързи летят с нормална скорост 1900-2000 км/час като може да стигнат и 2300 летят и на голяма височина -4 часа полет е доста голямо разстояние което не може да се покрие от стандартните изтребители нито по скорост нито по далечина на полета -необходимо е допълнително зареждане във всички случаи ако става дума само за едни и същи изтребители!?

    17:24 16.10.2026

  • 20 Кук

    0 0 Отговор
    Летяли на над неутрални води, голямта новина ...

    17:25 16.10.2026

  • 21 Ще си летят

    0 1 Отговор
    Където си искат, нали са на над неутрални води?
    Или защото са руски самолети, те не трябва да летят в неутрално пространство?

    17:26 16.10.2026

  • 22 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Макс":

    В случая Турция са извини за грешката си, обеща да не я повтаря, наказа виновните за случката в турската армия и ги уволни, плати самолета на цената на нов, плати кръвнина, колкото й поискаха за пилота и щурмана. От тогава Турция не помисля да сваля руски самолети.

    17:40 16.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Абсолютни глупости

    0 0 Отговор
    Марчето с очилата каза че те нямат самолети и от страх някакви хвърчила им се привиждали.
    Стига сте ме лъгали. Аз съм соросоид супер Атлантик и не ви вярвам.
    Какви невероятни същества ръководят Европейския съюз просто не е истина.
    А ми свирките в България са върхът

    17:43 16.10.2026

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