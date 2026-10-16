Руски Ту-22М3 летяха над неутрални води в Балтийско море

Руски стратегически бомбардировачи Ту-22М3, ескортирани от изтребители, са извършили планиран полет над неутрални води в Балтийско море. Мисията е продължила повече от четири часа, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на руското Министерство на отбраната.

По време на част от маршрута самолетите са били съпровождани от чуждестранни изтребители. Руското военно ведомство не е уточнило кои държави са изпратили самолетите, нито каква е била причината за мисията.

„Чуждестранни изтребители са съпровождали бомбардировачите по време на част от полета“, заяви руското Министерство на отбраната.

Русия периодично организира полети на далечната си авиация над неутрални води. Според „Ройтерс“ Москва използва тези мисии както за поддържане на ядрените си сили в състояние на готовност, така и за демонстрация на военни способности.

Напрежението около Калининград

Полетът се извършва на фона на високо напрежение в Балтийския регион. През септември Русия предупреди НАТО, че може да прибегне до ядрени оръжия, ако Алиансът предприеме действия за изолиране на руския ексклав Калининград.

Калининград е отделен от основната територия на Русия и граничи с Полша и Литва, които са членове на НАТО. В съобщението за полета не се посочва той да е бил свързан с конкретна операция срещу държава от Алианса.

Потвърдено е, че руските бомбардировачи са летели над неутрални води и не е съобщено за навлизане в чуждо въздушно пространство. Не са публикувани и данни за инцидент между руските и чуждестранните изтребители.

Източници: news.bg, marketscreener.com