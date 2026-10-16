Руски Ту-22М3 летяха над неутрални води в Балтийско море

Руски стратегически бомбардировачи Ту-22М3, ескортирани от изтребители, са извършили планиран полет над неутрални води в Балтийско море. Мисията е продължила повече от четири часа, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на руското Министерство на отбраната.
По време на част от маршрута самолетите са били съпровождани от чуждестранни изтребители. Руското военно ведомство не е уточнило кои държави са изпратили самолетите, нито каква е била причината за мисията.„Чуждестранни изтребители са съпровождали бомбардировачите по време на част от полета“, заяви руското Министерство на отбраната.
Русия периодично организира полети на далечната си авиация над неутрални води. Според „Ройтерс“ Москва използва тези мисии както за поддържане на ядрените си сили в състояние на готовност, така и за демонстрация на военни способности.
Напрежението около Калининград
Полетът се извършва на фона на високо напрежение в Балтийския регион. През септември Русия предупреди НАТО, че може да прибегне до ядрени оръжия, ако Алиансът предприеме действия за изолиране на руския ексклав Калининград.
Калининград е отделен от основната територия на Русия и граничи с Полша и Литва, които са членове на НАТО. В съобщението за полета не се посочва той да е бил свързан с конкретна операция срещу държава от Алианса.
Потвърдено е, че руските бомбардировачи са летели над неутрални води и не е съобщено за навлизане в чуждо въздушно пространство. Не са публикувани и данни за инцидент между руските и чуждестранните изтребители.
Източници: news.bg, marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #17, #23
16:57 16.10.2026
2 Пак ли
16:58 16.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Читател
16:59 16.10.2026
5 Интересно
Коментиран от #6, #13
17:00 16.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Могат летят
17:02 16.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 въпросче
До коментар #6 от "Ти още":За жълти стотинки ли се напъваш да пишеш лъжлива пропаганда ?
Коментиран от #12, #16
17:04 16.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 НР България
17:07 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Укропа
До коментар #5 от "Интересно":пропагандата ти е изпила мо зъка!
17:09 16.10.2026
14 Сусу Манарата
Коментиран от #18
17:10 16.10.2026
15 Макс
Коментиран от #22
17:14 16.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Лопата Орешник
До коментар #14 от "Сусу Манарата":А и водите за това са неутрални!
17:24 16.10.2026
19 не може да бъде
17:24 16.10.2026
20 Кук
17:25 16.10.2026
21 Ще си летят
Или защото са руски самолети, те не трябва да летят в неутрално пространство?
17:26 16.10.2026
22 Мишел
До коментар #15 от "Макс":В случая Турция са извини за грешката си, обеща да не я повтаря, наказа виновните за случката в турската армия и ги уволни, плати самолета на цената на нов, плати кръвнина, колкото й поискаха за пилота и щурмана. От тогава Турция не помисля да сваля руски самолети.
17:40 16.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Абсолютни глупости
Стига сте ме лъгали. Аз съм соросоид супер Атлантик и не ви вярвам.
Какви невероятни същества ръководят Европейския съюз просто не е истина.
А ми свирките в България са върхът
17:43 16.10.2026