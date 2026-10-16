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Тръмп преговаря с Русия и Китай за ядрено разоръжаване

Тръмп преговаря с Русия и Китай за ядрено разоръжаване

16 Октомври, 2026 12:03 863 27

  • сащ-
  • тръмп-
  • русия-
  • китай-
  • ядрено разоръжаване

Американският президент иска напредък към премахването на ядрените оръжия, но очаква китайският арсенал да настигне този на САЩ в рамките на пет години.

Тръмп преговаря с Русия и Китай за ядрено разоръжаване - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон води разговори с Русия и Китай за ядрено разоръжаване, съобщава ДПА, предава News.bg.

„Бих искал да постигнем ядрено разоръжаване, ако е възможно. Всъщност водим разговори с Русия по този въпрос, както и с Китай“, каза той в интервю за американската телевизия Newsmax.

Тръмп отбеляза, че китайският ядрен арсенал все още е по-малък от тези на САЩ и Русия, но очаква Пекин да настигне Вашингтон през следващите пет години. Според него това прави Китай по-малко склонен към разоръжаване. „Така че те, Китай, са по-малко склонни. Но да, разговаряме. Говорим за това доста често“, коментира президентът.

Той не предостави подробности за конкретни преговори или постигнати резултати, въпреки че и преди е заявявал, че трите държави обсъждат въпроса. През 2020 г. Китай отхвърли идеята за преговори за ядрено разоръжаване със САЩ и Русия.

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) Русия разполага с 5420 ядрени бойни глави, а САЩ - с 5042. Китай разширява арсенала си по-бързо от всяка друга държава. На военния си парад през 2025 г. страната представи няколко нови ядрени системи, а оценките на SIPRI сочат, че вече разполага с около 620 ядрени бойни глави.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лъже,

    8 3 Отговор
    като дрът възрожденец кандидат-президент лъже.

    Коментиран от #24

    12:04 16.10.2026

  • 2 Групата на Шаро

    5 6 Отговор
    Тръмп пуска нови фейкове, създадени от съветниците му Кремъл и Пекин

    12:06 16.10.2026

  • 3 мнение

    5 7 Отговор
    Определено играе за комунистите вече.

    Коментиран от #23

    12:07 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 име

    1 6 Отговор
    Комунистите така лъжеха на времето, като искаха да се разоръжават и сближават, уж, със Запада. Излъгаха, че се карат с Югославия, Албания, Китай и Румъния. Накрая излъгаха, че се разпадат и изтървават Източния блок, а всичко било заблуда на противника.

    12:08 16.10.2026

  • 6 Тримата се надлъгват

    1 10 Отговор
    кой е по-по-най.
    Както навремето Путин излъга Украйна даде разоръжи и пак тогава я нападна.
    Тръмп ще продава на краставичар краставици.
    Единият е от КГБ школата, другият – правнук на древните избиратели на дипломацията.
    🦃🦃🦃🚾🚾🚾🎪🎪🎪

    Коментиран от #12

    12:11 16.10.2026

  • 7 На Тръмпи пак

    3 3 Отговор
    звездите му говорят. И илачите.

    12:12 16.10.2026

  • 8 Кина

    6 4 Отговор
    Какво стана с Калининград превзеха ли го нато..?

    Коментиран от #9, #16

    12:13 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Глобални

    3 4 Отговор
    смешници.

    12:26 16.10.2026

  • 12 Украйна никога

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Тримата се надлъгват":

    Не е произвеждала съответно притежавала ядрени оръжия. Това бяха руски ракети разположени на украинска територия...все едно Турция и Италия да са ядрени държави защото имат американски яо

    Коментиран от #19

    12:28 16.10.2026

  • 13 Пламен с рака

    8 1 Отговор
    Русия и Китай ще си нарежат ракетите, ама друг път.

    12:28 16.10.2026

  • 14 спонтанен сарказъм

    1 2 Отговор
    десещам се къде американците ще "изхвърлят" тяхното, както и руснаците. За сега само Китай се въздържа, но е въпрос на време.

    12:29 16.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Партенка

    1 2 Отговор
    Браво! Всички да се откажат от ядрено оръжие. Така трябва. Да остане само това, което америте са инсталирали над главите ни и разбира се ядреното оръжие, което Израел няма.

    12:40 16.10.2026

  • 18 Хахааааа!

    3 0 Отговор
    Вицът на деня! Не.
    Вицът на годината.

    12:41 16.10.2026

  • 19 Извинете,

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Украйна никога":

    сам ли си измислихте фейка?

    12:42 16.10.2026

  • 20 Горски Пич

    4 1 Отговор
    Не разбирам защо всеки ден се публикуват сънищата на Доналд Тръмп, вместо сънищата на Костадин Костадинов – Вожда мой лЬОбим.
    Или поне ми направете рубрика да си пускам пледоариите и да давам акъл, все пак съм вътрешен човек, почти руснак.

    12:51 16.10.2026

  • 21 гост

    1 0 Отговор
    Китай се напъва като гладен на ср...тогава защо другите държави да няма право да се сдобият с ядрено оръжие.Видя се че който го има е спокоен за границите си...или пак правото на по силният...

    13:04 16.10.2026

  • 22 Путин гол до кръста на пони

    1 1 Отговор
    Хахахахаха ...Оранжутана преговарял за ядрено разоружаване!!!! Хахахахаха... ти видя ли Украйна като се разоръжи какво й случи? 😆🖕

    13:06 16.10.2026

  • 23 За какви

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "мнение":

    Комунисти говориш. Няма такива отдавна. Само в твоята глава

    Коментиран от #25

    13:07 16.10.2026

  • 24 кой го казва?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лъже,":

    За хижата няма лъжа, няма измама.
    И кмета дал само 70-80 хил евро, не не помни добре..

    13:10 16.10.2026

  • 25 Путин гол до кръста на пони

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "За какви":

    И никога не е имало. "Комунистите" бяха само за приспиване на населението. Тия в политбюро бяха наследниците на Мандраджиите!

    13:10 16.10.2026

  • 26 Бай Пешо моториста

    2 0 Отговор
    Тръмп излезе от споразуменията за неразпространение на ЯО, сега говори за Я Разоръжаване. Довечера какво ще му дойде на ума.

    13:13 16.10.2026

  • 27 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    На срещата на АТИС в Китай другия месец се подготвя мега срещата на тримата най големи Путин,Тръмп и Си Дзипин на която ще се договори и утвърди новия световен ред.
    ЕС вече е последната дупка на кавала...

    13:31 16.10.2026