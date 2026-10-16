Тръмп преговаря с Русия и Китай за ядрено разоръжаване

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон води разговори с Русия и Китай за ядрено разоръжаване, съобщава ДПА, предава News.bg.

„Бих искал да постигнем ядрено разоръжаване, ако е възможно. Всъщност водим разговори с Русия по този въпрос, както и с Китай“, каза той в интервю за американската телевизия Newsmax.

Тръмп отбеляза, че китайският ядрен арсенал все още е по-малък от тези на САЩ и Русия, но очаква Пекин да настигне Вашингтон през следващите пет години. Според него това прави Китай по-малко склонен към разоръжаване. „Така че те, Китай, са по-малко склонни. Но да, разговаряме. Говорим за това доста често“, коментира президентът.

Той не предостави подробности за конкретни преговори или постигнати резултати, въпреки че и преди е заявявал, че трите държави обсъждат въпроса. През 2020 г. Китай отхвърли идеята за преговори за ядрено разоръжаване със САЩ и Русия.

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) Русия разполага с 5420 ядрени бойни глави, а САЩ - с 5042. Китай разширява арсенала си по-бързо от всяка друга държава. На военния си парад през 2025 г. страната представи няколко нови ядрени системи, а оценките на SIPRI сочат, че вече разполага с около 620 ядрени бойни глави.