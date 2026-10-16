Тръмп преговаря с Русия и Китай за ядрено разоръжаване

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон води разговори с Русия и Китай за ядрено разоръжаване, съобщава ДПА, предава News.bg.
„Бих искал да постигнем ядрено разоръжаване, ако е възможно. Всъщност водим разговори с Русия по този въпрос, както и с Китай“, каза той в интервю за американската телевизия Newsmax.
Тръмп отбеляза, че китайският ядрен арсенал все още е по-малък от тези на САЩ и Русия, но очаква Пекин да настигне Вашингтон през следващите пет години. Според него това прави Китай по-малко склонен към разоръжаване. „Така че те, Китай, са по-малко склонни. Но да, разговаряме. Говорим за това доста често“, коментира президентът.
Той не предостави подробности за конкретни преговори или постигнати резултати, въпреки че и преди е заявявал, че трите държави обсъждат въпроса. През 2020 г. Китай отхвърли идеята за преговори за ядрено разоръжаване със САЩ и Русия.
Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) Русия разполага с 5420 ядрени бойни глави, а САЩ - с 5042. Китай разширява арсенала си по-бързо от всяка друга държава. На военния си парад през 2025 г. страната представи няколко нови ядрени системи, а оценките на SIPRI сочат, че вече разполага с около 620 ядрени бойни глави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лъже,
Коментиран от #24
12:04 16.10.2026
2 Групата на Шаро
12:06 16.10.2026
3 мнение
Коментиран от #23
12:07 16.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 име
12:08 16.10.2026
6 Тримата се надлъгват
Както навремето Путин излъга Украйна даде разоръжи и пак тогава я нападна.
Тръмп ще продава на краставичар краставици.
Единият е от КГБ школата, другият – правнук на древните избиратели на дипломацията.
🦃🦃🦃🚾🚾🚾🎪🎪🎪
Коментиран от #12
12:11 16.10.2026
7 На Тръмпи пак
12:12 16.10.2026
8 Кина
Коментиран от #9, #16
12:13 16.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Глобални
12:26 16.10.2026
12 Украйна никога
До коментар #6 от "Тримата се надлъгват":Не е произвеждала съответно притежавала ядрени оръжия. Това бяха руски ракети разположени на украинска територия...все едно Турция и Италия да са ядрени държави защото имат американски яо
Коментиран от #19
12:28 16.10.2026
13 Пламен с рака
12:28 16.10.2026
14 спонтанен сарказъм
12:29 16.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Партенка
12:40 16.10.2026
18 Хахааааа!
Вицът на годината.
12:41 16.10.2026
19 Извинете,
До коментар #12 от "Украйна никога":сам ли си измислихте фейка?
12:42 16.10.2026
20 Горски Пич
Или поне ми направете рубрика да си пускам пледоариите и да давам акъл, все пак съм вътрешен човек, почти руснак.
12:51 16.10.2026
21 гост
13:04 16.10.2026
22 Путин гол до кръста на пони
13:06 16.10.2026
23 За какви
До коментар #3 от "мнение":Комунисти говориш. Няма такива отдавна. Само в твоята глава
Коментиран от #25
13:07 16.10.2026
24 кой го казва?
До коментар #1 от "Лъже,":За хижата няма лъжа, няма измама.
И кмета дал само 70-80 хил евро, не не помни добре..
13:10 16.10.2026
25 Путин гол до кръста на пони
До коментар #23 от "За какви":И никога не е имало. "Комунистите" бяха само за приспиване на населението. Тия в политбюро бяха наследниците на Мандраджиите!
13:10 16.10.2026
26 Бай Пешо моториста
13:13 16.10.2026
27 стоян георгиев
ЕС вече е последната дупка на кавала...
13:31 16.10.2026