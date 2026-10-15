Проверка на факти: Ударите по "Яндекс" спряха ли руските ботове?

Профилите на въпросните пропагандни ботове често биват обвинявани в разпространяване на дезинформация или в изкуствено популяризиране на невярно съдържание в социалните мрежи. В изказването си на традиционния Варшавски форум по сигурността президентът на Украйна Володимир Зеленски също предположи, че атаките срещу центровете за данни на "Яндекс"са намалили активността на ботовете. „Намаляха омразата, опитите за разкол и провокациите, [защото] намаляха ботовете“, отбеляза той.
Намаляха ли коментарите с провокации и език на омразата
В отговор на запитване от отдела за, от офиса на Зеленски обясниха, че президентът не е говорил за конкретно намаляване на активността на ботовете, а „за атмосферата в социалните мрежи“, като добавиха, че много потребители на социалните мрежи отбелязват „намаляване на броя на провокативните и изпълнени с омраза коментари“.
Въпреки това към момента няма никакви ясни доказателства или значими индикации, потвърждаващи такава взаимовръзка. Според политолога Йозеф Холнбургер, управляващ директор на Центъра за мониторинг, анализ и стратегия (CeMAS), в момента „не се наблюдава никакъв спад в руската дезинформационна дейност".
Европейски депутат споделя графика без доказателства
Въпреки това подвеждащата графика се разпространява като предполагаемо доказателство за ефекта от ударите. Тя, например, беше споделена от чешкия. Публикацията му в социалната мрежа X е била прегледана над четири милиона пъти. Политикът предположи, че графиката показва спад в „онлайн активността и около проруската популистка партия "Алтернатива за Германия (АзГ), макар че не уточни каква точно активност има предвид. В действителност обаче тази графиката най-вероятно не доказва нищо.
Заглавието на графиката на немски език е “Ежедневна активност за период от 3 месеца“. Тя изглежда показва, че активността на ботовете е била относително стабилна преди да претърпи рязък спад в началото на октомври, което съвпада приблизително с атаките срещу центровете за данни на "Яндекс" в Русия. Въпреки това нищо в самата графика не сочи, че това се отнася до онлайн активността, свързана с “Алтернатива за Германия”.
Липса на източник и неправилно мащабиране
Същото важи и за данните, на които се позовава графиката. Не е посочен източник, нито има обяснение за процеса по събирането им или метода на изчисление на предполагаемата “активност“, която първоначално варира между 6 000 и 7 000 единици на ден, преди да спадне до под 3 000.
Особено съмнително е, че графиката обхваща период до 15 октомври, а последната точка в нея съответства на 14 октомври - дата, която все още е била в бъдещето, защото графиката се появява за първи път онлайн на 11 октомври. Данни за бъдеща дата няма как да бъдат достоверни.
Графиката съдържа и грешки в мащаба както по оста “Х”, така и по оста “Y”. Например по ос “Y” разстоянието между 2 500 и 3 000 е по-малко от останалите интервали от 500 единици. Тъй като ос “Y” не започва от нула, спадът изглежда визуално преувеличен. По ос “Х” едни и същи периоди от време са представени с различно разстояние.
Не е ясно също и кои платформи са анализирани и как е изчислена променливата “активност“. Липсата на известен източник на данни, неточното мащабиране и включването на “бъдещи“ стойности сочат категорично, че това не е достоверна графика и тя не е създадена с помощта на надеждни статистически методи.
Възможно ли е да е създадена с изкуствен интелект?
Не е ясно дали графиката е била създадена с помощта на изкуствен интелект (ИИ). Предвид грешките и очевидната “измислица“ при представянето на бъдещи данни, използването на изкуствен интелект не може да бъде изключено.
Подобни подвеждащи графики, генерирани от ИИ, се появяват редовно. Самоличността на създателя на добилата популярност графика за активността на ботовете в социалните мрежи остава неизвестна.
Какво всъщност показват данните на Cloudflare?
, американска компания, която предпазва съдържанието в интернет от ботове, също се цитират често във връзка с твърденията за намаляваща активност на зловредните руски ботове след украинските удари по "Яндекс". Според управляващия директор на CeMAS Холнбургер обаче съществува разминаване за това какво всъщност показват данните на Cloudflare.
Компанията предоставя услуги на много уебсайтове, които блокират трафик, генериран от ботове. Автоматизираният трафик е често срещан и включва агентите, които проверяват уебсайтовете за наскоро публикувано съдържание. Търсачките, включително "Яндекс", разчитат на тях. Ботове могат да се използват и за това да генерират изкуствено подсилен брой коментари. "Спадът в активността на ботовете на уебсайтовете е нещо съвсем различно от спада на неестествените действия на ботовете в социалните мрежи“, казва Холнбургер в съобщение до.
“Когато разглеждаме общата активност от руски IP-адреси на сървъри, използващи услугите на Cloudflare, не се наблюдава значителен спад в активността на ботовете“, добавя той, позовавайки се на данни от Cloudflare. Освен това няма основание да се предполага, че инфраструктурата, използвана от ботовете, свързани с разпространение на дезинформация, може да е била хоствана в центровете за данни на "Яндекс". “По-вероятно е тези системи да са разпределени между много различни доставчици“, обяснява Холнбургер.
Тази статия е част от съвместна инициатива на екипите за проверка на фактите на германските обществени медии ARD-Faktenfinder, BR24 #Faktenfuchs и ДВ Fact check.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Презвитер Козма
Коментиран от #4, #28, #31, #47
18:13 15.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Анонимен
18:17 15.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Забелязвам
18:18 15.10.2026
6 Капейкинь
18:18 15.10.2026
7 Овчар
Коментиран от #10, #15
18:19 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Шалом
18:21 15.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 стоян георгиев
18:22 15.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 оня с коня
неблагодарно племе сме българите
Коментиран от #17, #20, #21, #27, #44, #49
18:23 15.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 1111
18:28 15.10.2026
17 И украинците не е трябвало да
До коментар #13 от "оня с коня":ни освобождават тогава, и финландците и т.н. Към тях сте хептен неблагодарни.
18:29 15.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Братя ли
До коментар #13 от "оня с коня":Айде да се върнем към 968-971,за да видим Светослав Игоревич,как унищожи източна България,изби 300 болярски рода и наби на кол20000 жители на Пловдив и околията. Аз не желая такива братя.
18:32 15.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Очевидно
18:34 15.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Да бе ,да ! 😜
До коментар #18 от "Трол":Безплатно ? Не е съвсем вярно . Но ако си недоволен от заплащането говори с шефовете !
Коментиран от #25
18:35 15.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #13 от "оня с коня":Кои по точно са ти братя : татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, казахстанци, ингуши, кумици, таджики, лезгинци, узбеци, осетинци, кабардинци, буряти, якути, балкарци, карачаевци, марийци, удмурти, калмики, коми, мордовци, тувинци, ногайци, черкези, хакаси, алтайци, ненци, евенки, чукчи, карелци, ханти, манси, коряки.
Коментиран от #42
18:37 15.10.2026
28 Пропуск
До коментар #1 от "Презвитер Козма":Забрави Владо Николов и оная ст.ерва от Луганск.
18:38 15.10.2026
29 Газ
18:39 15.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Бай Ставри
18:42 15.10.2026
33 Проблемът
Коментиран от #41
18:43 15.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Евронюзбг
18:47 15.10.2026
36 Яндекс
До коментар #34 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":не те е засегнал!
18:48 15.10.2026
37 СПРАВКА ЗА ЗАП.МЕДИИ С ПРОПАГАНДНА ЛИНИЯ
На 28 март 2022 г. Министерството на Правосъдието на Русия внесе DW в списъка с „чуждестранни агенти“разпространяваща регулярна ДЕЗИНФОРМАЦИЯ !
Коментиран от #38
18:49 15.10.2026
38 неудобната истина
До коментар #37 от "СПРАВКА ЗА ЗАП.МЕДИИ С ПРОПАГАНДНА ЛИНИЯ":Както всяка държава трябва да изгони ТАСС и РТ за дезинформация в полза на терористите от Кремъл
Коментиран от #40
18:54 15.10.2026
39 Хмм
18:55 15.10.2026
40 И КО ОТ ТУЙ
До коментар #38 от "неудобната истина":И РАДИО СВОБОДНА ЕВРОПА БЕ ЗАБРАНЕНО ПРИ БАЙ ТОШО
И КО ОТ ТУЙ
УМНИЯТ СЕ УЧИ ОТ ГРЕШКИТЕ
ТЪ...ПИЯТ ГИ ПОВТАРЯ
19:01 15.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =550 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
Коментиран от #48
19:06 15.10.2026
44 АБЕ НЕ СЪВСЕМ
До коментар #13 от "оня с коня":НЕ БЪРКАЙ МАЛЦИНСТВОТО СЛАГА...ЧИ С НАРОДА
И ПРИ СОЦИАЛИЗМА БЕШЕ СЪЩОТО
СЪЩИТЕ ФАМИЛИИ
СЪЩИТЕ ГУМЕНИ ГРЪБНАЦИ
19:10 15.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Не дамски, пипер
До коментар #1 от "Презвитер Козма":не тролове, а ботове...
Отдавна е ясно, че повечето коментори са автоматични и бездушни
19:26 15.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 БЛАТУШКИТЕ
До коментар #13 от "оня с коня":Са НЕМОЖАЧИ ако не бяха крали на запада откритията още щяха да са по колибите с каруци
19:32 15.10.2026
50 измислената нацистка държава се оказа
Коментиран от #51
19:33 15.10.2026
51 Хихи!
До коментар #50 от "измислената нацистка държава се оказа":Този виц сам ли го измисли?
19:41 15.10.2026
52 Коко
19:42 15.10.2026