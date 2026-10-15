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Проверка на факти: Ударите по "Яндекс" спряха ли руските ботове?
  Тема: Украйна

Проверка на факти: Ударите по "Яндекс" спряха ли руските ботове?

15 Октомври, 2026 18:10 1 275 52

  • русия-
  • украйна-
  • яндекс-
  • владимир путин-
  • кремъл-
  • хибридна война-
  • володимир зеленски

След като Украйна удари центрове за данни на руската компания "Яндекс", в интернет се появиха твърдения, че атаките са нарушили дейността на ботове, които разпространяват дезинформация. Така ли е?

Проверка на факти: Ударите по "Яндекс" спряха ли руските ботове? - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Профилите на въпросните пропагандни ботове често биват обвинявани в разпространяване на дезинформация или в изкуствено популяризиране на невярно съдържание в социалните мрежи. В изказването си на традиционния Варшавски форум по сигурността президентът на Украйна Володимир Зеленски също предположи, че атаките срещу центровете за данни на "Яндекс"са намалили активността на ботовете. „Намаляха омразата, опитите за разкол и провокациите, [защото] намаляха ботовете“, отбеляза той.

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Намаляха ли коментарите с провокации и език на омразата

В отговор на запитване от отдела за, от офиса на Зеленски обясниха, че президентът не е говорил за конкретно намаляване на активността на ботовете, а „за атмосферата в социалните мрежи“, като добавиха, че много потребители на социалните мрежи отбелязват „намаляване на броя на провокативните и изпълнени с омраза коментари“.

Въпреки това към момента няма никакви ясни доказателства или значими индикации, потвърждаващи такава взаимовръзка. Според политолога Йозеф Холнбургер, управляващ директор на Центъра за мониторинг, анализ и стратегия (CeMAS), в момента „не се наблюдава никакъв спад в руската дезинформационна дейност".

Европейски депутат споделя графика без доказателства

Въпреки това подвеждащата графика се разпространява като предполагаемо доказателство за ефекта от ударите. Тя, например, беше споделена от чешкия. Публикацията му в социалната мрежа X е била прегледана над четири милиона пъти. Политикът предположи, че графиката показва спад в „онлайн активността и около проруската популистка партия "Алтернатива за Германия (АзГ), макар че не уточни каква точно активност има предвид. В действителност обаче тази графиката най-вероятно не доказва нищо.

Заглавието на графиката на немски език е “Ежедневна активност за период от 3 месеца“. Тя изглежда показва, че активността на ботовете е била относително стабилна преди да претърпи рязък спад в началото на октомври, което съвпада приблизително с атаките срещу центровете за данни на "Яндекс" в Русия. Въпреки това нищо в самата графика не сочи, че това се отнася до онлайн активността, свързана с “Алтернатива за Германия”.

Липса на източник и неправилно мащабиране

Същото важи и за данните, на които се позовава графиката. Не е посочен източник, нито има обяснение за процеса по събирането им или метода на изчисление на предполагаемата “активност“, която първоначално варира между 6 000 и 7 000 единици на ден, преди да спадне до под 3 000.

Особено съмнително е, че графиката обхваща период до 15 октомври, а последната точка в нея съответства на 14 октомври - дата, която все още е била в бъдещето, защото графиката се появява за първи път онлайн на 11 октомври. Данни за бъдеща дата няма как да бъдат достоверни.

Графиката съдържа и грешки в мащаба както по оста “Х”, така и по оста “Y”. Например по ос “Y” разстоянието между 2 500 и 3 000 е по-малко от останалите интервали от 500 единици. Тъй като ос “Y” не започва от нула, спадът изглежда визуално преувеличен. По ос “Х” едни и същи периоди от време са представени с различно разстояние.

Не е ясно също и кои платформи са анализирани и как е изчислена променливата “активност“. Липсата на известен източник на данни, неточното мащабиране и включването на “бъдещи“ стойности сочат категорично, че това не е достоверна графика и тя не е създадена с помощта на надеждни статистически методи.

Възможно ли е да е създадена с изкуствен интелект?

Не е ясно дали графиката е била създадена с помощта на изкуствен интелект (ИИ). Предвид грешките и очевидната “измислица“ при представянето на бъдещи данни, използването на изкуствен интелект не може да бъде изключено.

Подобни подвеждащи графики, генерирани от ИИ, се появяват редовно. Самоличността на създателя на добилата популярност графика за активността на ботовете в социалните мрежи остава неизвестна.

Какво всъщност показват данните на Cloudflare?

, американска компания, която предпазва съдържанието в интернет от ботове, също се цитират често във връзка с твърденията за намаляваща активност на зловредните руски ботове след украинските удари по "Яндекс". Според управляващия директор на CeMAS Холнбургер обаче съществува разминаване за това какво всъщност показват данните на Cloudflare.

Компанията предоставя услуги на много уебсайтове, които блокират трафик, генериран от ботове. Автоматизираният трафик е често срещан и включва агентите, които проверяват уебсайтовете за наскоро публикувано съдържание. Търсачките, включително "Яндекс", разчитат на тях. Ботове могат да се използват и за това да генерират изкуствено подсилен брой коментари. "Спадът в активността на ботовете на уебсайтовете е нещо съвсем различно от спада на неестествените действия на ботовете в социалните мрежи“, казва Холнбургер в съобщение до.

“Когато разглеждаме общата активност от руски IP-адреси на сървъри, използващи услугите на Cloudflare, не се наблюдава значителен спад в активността на ботовете“, добавя той, позовавайки се на данни от Cloudflare. Освен това няма основание да се предполага, че инфраструктурата, използвана от ботовете, свързани с разпространение на дезинформация, може да е била хоствана в центровете за данни на "Яндекс". “По-вероятно е тези системи да са разпределени между много различни доставчици“, обяснява Холнбургер.

Тази статия е част от съвместна инициатива на екипите за проверка на фактите на германските обществени медии ARD-Faktenfinder, BR24 #Faktenfuchs и ДВ Fact check.

Източник: www.dw.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Презвитер Козма

    17 20 Отговор
    Деа дни почти ги нямаше. Сега пак има путински тролове, но пишат още по-големи безсмилици и си противоречат едни други. Имам чувството че Йоло Денев и Венци Чикаготото ръководят руските трол центрове 😂

    Коментиран от #4, #28, #31, #47

    18:13 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    16 6 Отговор
    Много им се иска да живяха в алтернативната си реалност, в която всеки, който не е съгласен с тях, е бот.

    18:17 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Забелязвам

    7 10 Отговор
    че се размножават,като амебите!

    18:18 15.10.2026

  • 6 Капейкинь

    8 13 Отговор
    Трудна влизам тук

    18:18 15.10.2026

  • 7 Овчар

    18 6 Отговор
    Аз мисля че дигиталните стрелци скоро ще спрат дойче веле веднъж за винаги..!

    Коментиран от #10, #15

    18:19 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шалом

    9 2 Отговор
    В Израел изчезна Алиса и 90% от ботовете.

    18:21 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 стоян георгиев

    9 7 Отговор
    Поредната хибридна стария публикувана тук.

    18:22 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    8 17 Отговор
    руснаците са наши братя но не е трябвало да ни освобождават от турско робство

    неблагодарно племе сме българите

    Коментиран от #17, #20, #21, #27, #44, #49

    18:23 15.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 1111

    14 2 Отговор
    Аве, те на Яндекса ботовете са зловредни, а на Гугъла ботовете по цялата мрежа, включително и във всички форуми са добровредни. Аман от глупости.

    18:28 15.10.2026

  • 17 И украинците не е трябвало да

    6 10 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    ни освобождават тогава, и финландците и т.н. Към тях сте хептен неблагодарни.

    18:29 15.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Братя ли

    8 11 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Айде да се върнем към 968-971,за да видим Светослав Игоревич,как унищожи източна България,изби 300 болярски рода и наби на кол20000 жители на Пловдив и околията. Аз не желая такива братя.

    18:32 15.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Очевидно

    4 7 Отговор
    Б ъ л г а р о φ о б с к и т е к 0 е π е λ е н ц а д а д о х а ф и р а

    18:34 15.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Да бе ,да ! 😜

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Трол":

    Безплатно ? Не е съвсем вярно . Но ако си недоволен от заплащането говори с шефовете !

    Коментиран от #25

    18:35 15.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Възpожденец 🇧🇬

    4 9 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Кои по точно са ти братя : татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, казахстанци, ингуши, кумици, таджики, лезгинци, узбеци, осетинци, кабардинци, буряти, якути, балкарци, карачаевци, марийци, удмурти, калмики, коми, мордовци, тувинци, ногайци, черкези, хакаси, алтайци, ненци, евенки, чукчи, карелци, ханти, манси, коряки.

    Коментиран от #42

    18:37 15.10.2026

  • 28 Пропуск

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Презвитер Козма":

    Забрави Владо Николов и оная ст.ерва от Луганск.

    18:38 15.10.2026

  • 29 Газ

    4 2 Отговор
    Ударете им производството на водка.

    18:39 15.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бай Ставри

    2 2 Отговор
    България е продала лазерни чушкопеци с три отвора на САЩ в размер на 45 милиарда долара през 2025 година.

    18:42 15.10.2026

  • 33 Проблемът

    5 10 Отговор
    Проблемът на русофилите е,че дори и да видят убити и изнасилени братята и сестрите ти от руснаци,те ще се кълнат,че това са турци или колективния запад. Бълнуват за дядо Иван,ама забравят за чичо Светослав,който за шепа злато унищожи източна България и беше една от причините за два века византийско господство...

    Коментиран от #41

    18:43 15.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Евронюзбг

    2 6 Отговор
    Сега гледам агент Андрей,как плонжира на Путин!

    18:47 15.10.2026

  • 36 Яндекс

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    не те е засегнал!

    18:48 15.10.2026

  • 37 СПРАВКА ЗА ЗАП.МЕДИИ С ПРОПАГАНДНА ЛИНИЯ

    9 5 Отговор
    DW бяха Изгонени от Русия,заради СЪДЕБНО доказана ДЕЗИНФОРМАЦИЯ.В тази връзка на 3 февруари 2022 г. Русия обяви, че забранява ИЗЛЪЧВАНИЯТА на DW в страната, и ЗАКРИВА бюрото ѝ в Москва, като отнема акредитациите на журналистите.
    На 28 март 2022 г. Министерството на Правосъдието на Русия внесе DW в списъка с „чуждестранни агенти“разпространяваща регулярна ДЕЗИНФОРМАЦИЯ !

    Коментиран от #38

    18:49 15.10.2026

  • 38 неудобната истина

    2 6 Отговор

    До коментар #37 от "СПРАВКА ЗА ЗАП.МЕДИИ С ПРОПАГАНДНА ЛИНИЯ":

    Както всяка държава трябва да изгони ТАСС и РТ за дезинформация в полза на терористите от Кремъл

    Коментиран от #40

    18:54 15.10.2026

  • 39 Хмм

    5 1 Отговор
    Яндекс си работи, проверих, а на пропагандните ботове никой не вярва, ами то ги има и тук, във Факти

    18:55 15.10.2026

  • 40 И КО ОТ ТУЙ

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "неудобната истина":

    И РАДИО СВОБОДНА ЕВРОПА БЕ ЗАБРАНЕНО ПРИ БАЙ ТОШО
    И КО ОТ ТУЙ
    УМНИЯТ СЕ УЧИ ОТ ГРЕШКИТЕ
    ТЪ...ПИЯТ ГИ ПОВТАРЯ

    19:01 15.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.

    2 1 Отговор
    🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКР.РЕЖИМ СПОНСОРИРАН ОТ ЕС И САЩ. АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,СЕПТЕМВРИ,А НА 14.10.26г.ДОРИ И ШЕФА НА ФБР !!! КАШ ПАТЕЛ! ЗАГУБИТЕ НА ЗАПАДА ПРЕВИШИХА=540 МЛРД $. ОТДЕЛНО В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...УБИТИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.УКРАЙНА Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ,И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =550 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    Коментиран от #48

    19:06 15.10.2026

  • 44 АБЕ НЕ СЪВСЕМ

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    НЕ БЪРКАЙ МАЛЦИНСТВОТО СЛАГА...ЧИ С НАРОДА
    И ПРИ СОЦИАЛИЗМА БЕШЕ СЪЩОТО
    СЪЩИТЕ ФАМИЛИИ
    СЪЩИТЕ ГУМЕНИ ГРЪБНАЦИ

    19:10 15.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Не дамски, пипер

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Презвитер Козма":

    не тролове, а ботове...
    Отдавна е ясно, че повечето коментори са автоматични и бездушни

    19:26 15.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 БЛАТУШКИТЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Са НЕМОЖАЧИ ако не бяха крали на запада откритията още щяха да са по колибите с каруци

    19:32 15.10.2026

  • 50 измислената нацистка държава се оказа

    1 1 Отговор
    голяма грешка и сега РУСИЯ поправя тази грешка с цената на много ненужни жертви

    Коментиран от #51

    19:33 15.10.2026

  • 51 Хихи!

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "измислената нацистка държава се оказа":

    Този виц сам ли го измисли?

    19:41 15.10.2026

  • 52 Коко

    0 0 Отговор
    Няма по голяма тоалетна от дойче веле

    19:42 15.10.2026

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