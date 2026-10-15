Проверка на факти: Ударите по "Яндекс" спряха ли руските ботове?

Профилите на въпросните пропагандни ботове често биват обвинявани в разпространяване на дезинформация или в изкуствено популяризиране на невярно съдържание в социалните мрежи. В изказването си на традиционния Варшавски форум по сигурността президентът на Украйна Володимир Зеленски също предположи, че атаките срещу центровете за данни на "Яндекс"са намалили активността на ботовете. „Намаляха омразата, опитите за разкол и провокациите, [защото] намаляха ботовете“, отбеляза той.

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Намаляха ли коментарите с провокации и език на омразата

В отговор на запитване от отдела за, от офиса на Зеленски обясниха, че президентът не е говорил за конкретно намаляване на активността на ботовете, а „за атмосферата в социалните мрежи“, като добавиха, че много потребители на социалните мрежи отбелязват „намаляване на броя на провокативните и изпълнени с омраза коментари“.

Въпреки това към момента няма никакви ясни доказателства или значими индикации, потвърждаващи такава взаимовръзка. Според политолога Йозеф Холнбургер, управляващ директор на Центъра за мониторинг, анализ и стратегия (CeMAS), в момента „не се наблюдава никакъв спад в руската дезинформационна дейност".

Европейски депутат споделя графика без доказателства

Въпреки това подвеждащата графика се разпространява като предполагаемо доказателство за ефекта от ударите. Тя, например, беше споделена от чешкия. Публикацията му в социалната мрежа X е била прегледана над четири милиона пъти. Политикът предположи, че графиката показва спад в „онлайн активността и около проруската популистка партия "Алтернатива за Германия (АзГ), макар че не уточни каква точно активност има предвид. В действителност обаче тази графиката най-вероятно не доказва нищо.

Заглавието на графиката на немски език е “Ежедневна активност за период от 3 месеца“. Тя изглежда показва, че активността на ботовете е била относително стабилна преди да претърпи рязък спад в началото на октомври, което съвпада приблизително с атаките срещу центровете за данни на "Яндекс" в Русия. Въпреки това нищо в самата графика не сочи, че това се отнася до онлайн активността, свързана с “Алтернатива за Германия”.

Липса на източник и неправилно мащабиране

Същото важи и за данните, на които се позовава графиката. Не е посочен източник, нито има обяснение за процеса по събирането им или метода на изчисление на предполагаемата “активност“, която първоначално варира между 6 000 и 7 000 единици на ден, преди да спадне до под 3 000.

Особено съмнително е, че графиката обхваща период до 15 октомври, а последната точка в нея съответства на 14 октомври - дата, която все още е била в бъдещето, защото графиката се появява за първи път онлайн на 11 октомври. Данни за бъдеща дата няма как да бъдат достоверни.

Графиката съдържа и грешки в мащаба както по оста “Х”, така и по оста “Y”. Например по ос “Y” разстоянието между 2 500 и 3 000 е по-малко от останалите интервали от 500 единици. Тъй като ос “Y” не започва от нула, спадът изглежда визуално преувеличен. По ос “Х” едни и същи периоди от време са представени с различно разстояние.

Не е ясно също и кои платформи са анализирани и как е изчислена променливата “активност“. Липсата на известен източник на данни, неточното мащабиране и включването на “бъдещи“ стойности сочат категорично, че това не е достоверна графика и тя не е създадена с помощта на надеждни статистически методи.

Възможно ли е да е създадена с изкуствен интелект?

Не е ясно дали графиката е била създадена с помощта на изкуствен интелект (ИИ). Предвид грешките и очевидната “измислица“ при представянето на бъдещи данни, използването на изкуствен интелект не може да бъде изключено.

Подобни подвеждащи графики, генерирани от ИИ, се появяват редовно. Самоличността на създателя на добилата популярност графика за активността на ботовете в социалните мрежи остава неизвестна.

Какво всъщност показват данните на Cloudflare?

, американска компания, която предпазва съдържанието в интернет от ботове, също се цитират често във връзка с твърденията за намаляваща активност на зловредните руски ботове след украинските удари по "Яндекс". Според управляващия директор на CeMAS Холнбургер обаче съществува разминаване за това какво всъщност показват данните на Cloudflare.

Компанията предоставя услуги на много уебсайтове, които блокират трафик, генериран от ботове. Автоматизираният трафик е често срещан и включва агентите, които проверяват уебсайтовете за наскоро публикувано съдържание. Търсачките, включително "Яндекс", разчитат на тях. Ботове могат да се използват и за това да генерират изкуствено подсилен брой коментари. "Спадът в активността на ботовете на уебсайтовете е нещо съвсем различно от спада на неестествените действия на ботовете в социалните мрежи“, казва Холнбургер в съобщение до.

“Когато разглеждаме общата активност от руски IP-адреси на сървъри, използващи услугите на Cloudflare, не се наблюдава значителен спад в активността на ботовете“, добавя той, позовавайки се на данни от Cloudflare. Освен това няма основание да се предполага, че инфраструктурата, използвана от ботовете, свързани с разпространение на дезинформация, може да е била хоствана в центровете за данни на "Яндекс". “По-вероятно е тези системи да са разпределени между много различни доставчици“, обяснява Холнбургер.

Тази статия е част от съвместна инициатива на екипите за проверка на фактите на германските обществени медии ARD-Faktenfinder, BR24 #Faktenfuchs и ДВ Fact check.

Източник: www.dw.com