Тръмп призна, че сам си слага грим: Не искам да изглеждам като мъртвец

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че сам си слага малко грим, за да не изглежда „като мъртвец“. Той направи коментара по време на предизборен митинг в Далтън, щата Джорджия, където подкрепи републиканските кандидати Майк Колинс и Рик Джаксън.

„Използвам съвсем малко грим и го поставям сам. Ако не сложите поне малко, изглеждате малко като мъртвец. Не искам да изглеждам така“, каза Тръмп.

Изказването дойде в момент, в който президентът атакуваше демократа Джон Ософ, който се бори за нов мандат като сенатор от Джорджия. Тръмп обвини Ософ, че харчи повече средства за грим и го осмя заради външния му вид. Американският президент нарече собствения си грим „съвсем лек“ и заяви, че не използва професионален гримьор.

Предизборна атака срещу Джон Ософ

По време на речта Тръмп многократно нарече Ософ „Пий-Уи Хърман“ – препратка към образа, изигран от покойния актьор Пол Рубънс. Той представи сенатора като основен противник на републиканците в предстоящите междинни избори.

Митингът на общинското летище в Далтън беше организиран в подкрепа на Майк Колинс, кандидат на Републиканската партия за Сената, и Рик Джаксън, кандидат за губернатор на Джорджия. Тръмп призова избирателите да възприемат гласуването като вот за неговата политика, въпреки че самият той не е кандидат в изборите.

Речта беше прекъсната от протестиращи, които се обявиха срещу имиграционната политика на администрацията. Тръмп предположи, без да представи доказателства, че демонстрантите са били платени от Ософ. Сенаторът и републиканският му съперник се очаква да водят оспорвана кампания преди междинните избори през ноември.

Източници: apnews.com, foxnews.com