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Тръмп призна, че сам си слага грим: Не искам да изглеждам като мъртвец
  Тема: Избори

Тръмп призна, че сам си слага грим: Не искам да изглеждам като мъртвец

17 Октомври, 2026 06:14 553 1

  • доналд тръмп-
  • джон ософ-
  • джорджия-
  • междинни избори

На митинг в Джорджия президентът заяви, че използва малко грим, докато атакува сенатора Джон Ософ заради предполагаеми разходи за външния му вид

Тръмп призна, че сам си слага грим: Не искам да изглеждам като мъртвец - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че сам си слага малко грим, за да не изглежда „като мъртвец“. Той направи коментара по време на предизборен митинг в Далтън, щата Джорджия, където подкрепи републиканските кандидати Майк Колинс и Рик Джаксън.

„Използвам съвсем малко грим и го поставям сам. Ако не сложите поне малко, изглеждате малко като мъртвец. Не искам да изглеждам така“, каза Тръмп.

Изказването дойде в момент, в който президентът атакуваше демократа Джон Ософ, който се бори за нов мандат като сенатор от Джорджия. Тръмп обвини Ософ, че харчи повече средства за грим и го осмя заради външния му вид. Американският президент нарече собствения си грим „съвсем лек“ и заяви, че не използва професионален гримьор.

Предизборна атака срещу Джон Ософ

По време на речта Тръмп многократно нарече Ософ „Пий-Уи Хърман“ – препратка към образа, изигран от покойния актьор Пол Рубънс. Той представи сенатора като основен противник на републиканците в предстоящите междинни избори.

Митингът на общинското летище в Далтън беше организиран в подкрепа на Майк Колинс, кандидат на Републиканската партия за Сената, и Рик Джаксън, кандидат за губернатор на Джорджия. Тръмп призова избирателите да възприемат гласуването като вот за неговата политика, въпреки че самият той не е кандидат в изборите.

Речта беше прекъсната от протестиращи, които се обявиха срещу имиграционната политика на администрацията. Тръмп предположи, без да представи доказателства, че демонстрантите са били платени от Ософ. Сенаторът и републиканският му съперник се очаква да водят оспорвана кампания преди междинните избори през ноември.

Източници: apnews.com, foxnews.com


САЩ
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  • 1 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    ТРЪМП ПРИЗНА ЧЕ СИ СЛАГА ГРИМ, ТОЙ Е .................... СЪЩИЯ ИхххТ КАТО, ДУДЖЕТО В РУСИЯ С ........................ "ТОКЧЕТАТА" и "БОТОКСА" НА ЛИЦЕТО И ...................... ЧОРАПА С "БРАДАВИЦИТЕ" ........................ ФАКТ !

    06:55 17.10.2026