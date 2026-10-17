Откраднаха вино за 5 милиона евро от изба в Тоскана

Около 30 000 бутилки вино на стойност 5 млн. евро са откраднати от логистичния център на Marchesi Antinori в Кортона, провинция Арецо. Обирът е извършен в първите дни на октомври, а за него е разбрано едва когато служителите са се върнали на работа в понеделник сутринта.

Според реконструкцията на случилото се в избата са проникнали най-малко седем маскирани лица. Те са деактивирали алармената система, прекъснали са наблюдението от камерите и са използвали мотокарите на компанията, за да натоварят виното на два тежкотоварни камиона.

Сред плячката са едни от най-скъпите вина

Кражбата включва бутилки от реколта 2023 г., чиято цена варира между 120 и 500 евро. Сред тях са престижните Solaia, Guado al Tasso и Tignanello. Последното е известно като едно от ранните червени вина в Тоскана, произведени без добавяне на бяло грозде.

От избата са изнесени и 3000 бутилки Barolo Ginestra, част от които във формат магнум. Случаят е определян като най-голямата кражба на вино в историята на италианските винарни, а разследващите предполагат, че става дума за предварително поръчана операция.

Властите следят каналите на международния пазар, тъй като бутилки с подобна стойност трудно могат да бъдат предложени на прекалено ниски цени, без да предизвикат подозрения.

Бутилките могат да бъдат проследени

Ренцо Котарела, главен изпълнителен директор на Marchesi Antinori, заяви, че откраднатото вино е разпознаваемо благодарение на системата за проследяване на компанията.

Всяка от бутилките от висок клас има етикетче, което може да се сканира със смартфон и препраща към нашия сайт, където може да се провери дали бутилката е автентична.

Котарела уточни, че при бутилките Guado al Tasso системата е под формата на черно-сребриста лентичка, а не на стандартен QR код. По думите му купувачите могат да проверят автентичността на виното, но рискуват да бъдат обвинени в притежание на крадена стока.

„Много съм уверен“, че разследващите ще открият откраднатото вино, каза Котарела.

От компанията посочват още, че вероятно няма да получат пълно обезщетение, тъй като застрахователните полици не покриват кражба с подобен мащаб.

Поредица от кражби в Италия

Само няколко седмици преди удара в Кортона винарна в Пиемонт е била ограбена от 3000 бутилки скъпо вино. Подобни кражби обикновено изискват предварителна подготовка и познаване на пазара. Като възможни крайни получатели се посочват колекционери, барове и ресторанти.

Източници: btvnovinite.bg