Младежи в Газа превръщат руините в скейтпаркове

Сред разрушените сгради в Ивицата Газа младежи намират необичаен начин да се откъснат поне за кратко от последиците от войната – превръщат останките и бетонните конструкции в импровизирани площадки за каране на скейтборд.
Инициативата е свързана с Раджаб ал Рифи, който се опитва чрез скейтбординга да даде на останалите в Газа деца и младежи възможност за движение, общуване и моменти на радост. Германската телевизия n-tv разказва историята във видеорепортаж, публикуван на 17 октомври.
„Дава ни усещане за свобода“ – с тези думи n-tv обобщава значението на заниманието за младите хора. На места, където нормалната градска среда е унищожена, руините се превръщат в импровизирани рампи и препятствия за скейтборд.
Инициативата се развива на фона на огромните човешки и материални загуби от войната. n-tv отбелязва, че десетки хиляди деца и младежи са загинали в Ивицата Газа, а разрушенията са засегнали практически цялата територия. Именно на този фон Ал Рифи се опитва да донесе малко радост на оцелелите чрез скейтбординга.
Историята показва и друг аспект от живота в Газа – опитите на младите хора да си върнат частица от ежедневието въпреки разрушената инфраструктура и продължаващите последици от войната. За тях скейтбордът се превръща не просто в спорт, а в начин поне временно да излязат от реалността около себе си и да почувстват свобода.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
14:50 17.10.2026
2 Тити на Кака
И всички са хепи, та хепи...
Абсурдите на геноцидния медиен позитивизъм.
15:15 17.10.2026
3 Тити на Кака
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ПСА беше скейтърско място преди да го бутнат.
Сега е просто кочина, около която квичат весело само безмозъчни демократични прасета...
15:18 17.10.2026
4 DW смърди
Те и в Ливан, в Сирия и Иран правят площадки!
Хубави хора са, да ти е драго да са ти съседи.
С каквото могат - помагат...
16:01 17.10.2026