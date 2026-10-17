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Младежи в Газа превръщат руините в скейтпаркове

Младежи в Газа превръщат руините в скейтпаркове

17 Октомври, 2026 14:45 639 4

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Раджаб ал Рифи използва скейтборда, за да върне поне част от радостта и усещането за свобода на децата и младежите сред разрушенията

Младежи в Газа превръщат руините в скейтпаркове - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сред разрушените сгради в Ивицата Газа младежи намират необичаен начин да се откъснат поне за кратко от последиците от войната – превръщат останките и бетонните конструкции в импровизирани площадки за каране на скейтборд.

Инициативата е свързана с Раджаб ал Рифи, който се опитва чрез скейтбординга да даде на останалите в Газа деца и младежи възможност за движение, общуване и моменти на радост. Германската телевизия n-tv разказва историята във видеорепортаж, публикуван на 17 октомври.

„Дава ни усещане за свобода“ – с тези думи n-tv обобщава значението на заниманието за младите хора. На места, където нормалната градска среда е унищожена, руините се превръщат в импровизирани рампи и препятствия за скейтборд.

Инициативата се развива на фона на огромните човешки и материални загуби от войната. n-tv отбелязва, че десетки хиляди деца и младежи са загинали в Ивицата Газа, а разрушенията са засегнали практически цялата територия. Именно на този фон Ал Рифи се опитва да донесе малко радост на оцелелите чрез скейтбординга.

Историята показва и друг аспект от живота в Газа – опитите на младите хора да си върнат частица от ежедневието въпреки разрушената инфраструктура и продължаващите последици от войната. За тях скейтбордът се превръща не просто в спорт, а в начин поне временно да излязат от реалността около себе си и да почувстват свобода.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Също като Паметника на Съветската армия

    Коментиран от #3

    14:50 17.10.2026

  • 2 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Мдамммм, бетонните остатъци превръщат в скейтпаркове, а гробовете на братя, сестри, родители - в плувни басейни.
    И всички са хепи, та хепи...
    Абсурдите на геноцидния медиен позитивизъм.

    15:15 17.10.2026

  • 3 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ПСА беше скейтърско място преди да го бутнат.
    Сега е просто кочина, около която квичат весело само безмозъчни демократични прасета...

    15:18 17.10.2026

  • 4 DW смърди

    0 0 Отговор
    Ей, добре, че бяха добрите евреи да им направят скейтборд площадки за забавление на децата!
    Те и в Ливан, в Сирия и Иран правят площадки!
    Хубави хора са, да ти е драго да са ти съседи.
    С каквото могат - помагат...

    16:01 17.10.2026