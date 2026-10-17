Младежи в Газа превръщат руините в скейтпаркове

Сред разрушените сгради в Ивицата Газа младежи намират необичаен начин да се откъснат поне за кратко от последиците от войната – превръщат останките и бетонните конструкции в импровизирани площадки за каране на скейтборд.

Инициативата е свързана с Раджаб ал Рифи, който се опитва чрез скейтбординга да даде на останалите в Газа деца и младежи възможност за движение, общуване и моменти на радост. Германската телевизия n-tv разказва историята във видеорепортаж, публикуван на 17 октомври.

„Дава ни усещане за свобода“ – с тези думи n-tv обобщава значението на заниманието за младите хора. На места, където нормалната градска среда е унищожена, руините се превръщат в импровизирани рампи и препятствия за скейтборд.

Инициативата се развива на фона на огромните човешки и материални загуби от войната. n-tv отбелязва, че десетки хиляди деца и младежи са загинали в Ивицата Газа, а разрушенията са засегнали практически цялата територия. Именно на този фон Ал Рифи се опитва да донесе малко радост на оцелелите чрез скейтбординга.

Историята показва и друг аспект от живота в Газа – опитите на младите хора да си върнат частица от ежедневието въпреки разрушената инфраструктура и продължаващите последици от войната. За тях скейтбордът се превръща не просто в спорт, а в начин поне временно да излязат от реалността около себе си и да почувстват свобода.