Продължаването на американската военна операция срещу Иран може да се отрази върху вътрешнополитическия баланс в САЩ и да има последствия за републиканците на предстоящите междинни избори за Конгрес. Това мнение изрази руският политолог Андрей Манойло в ефира на беларуския телевизионен канал „Первый информационный“.

Манойло коментира позицията на беларуския президент Александър Лукашенко относно възможните последици от конфликта между САЩ и Иран. Според политолога Лукашенко гледа на ситуацията не само през призмата на военните действия, но и на тяхното потенциално отражение върху американската вътрешна политика.

„Александър Григориевич много далновидно говори за последиците от военната авантюра на САЩ по отношение на Иран. Особено като се има предвид, че междинните избори за Конгрес не са далеч“, заяви Манойло.

Според него евентуално поражение на президента Доналд Тръмп и републиканците на изборите би могло съществено да промени съотношението на политическите сили във Вашингтон.

„И този баланс ще се наклони именно към противниците на военната авантюра с Иран“, смята руският политолог.

Манойло посочва още, че изказванията на Лукашенко според него показват способност да оценява развитието на ситуацията в по-дългосрочен план и да отчита особеностите на американските политически елити.

Твърденията са оценка на руския политолог, а не прогноза, подкрепена с представени в публикацията социологически данни за нагласите на американските избиратели.