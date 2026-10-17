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Войната с Иран може да промени баланса в САЩ

Войната с Иран може да промени баланса в САЩ

17 Октомври, 2026 16:21 727 5

  • сащ-
  • иран-
  • политика

Руският политолог Андрей Манойло свърза развитието на конфликта с предстоящите междинни избори за Конгрес и възможните последици за републиканците

Войната с Иран може да промени баланса в САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Продължаването на американската военна операция срещу Иран може да се отрази върху вътрешнополитическия баланс в САЩ и да има последствия за републиканците на предстоящите междинни избори за Конгрес. Това мнение изрази руският политолог Андрей Манойло в ефира на беларуския телевизионен канал „Первый информационный“.

Манойло коментира позицията на беларуския президент Александър Лукашенко относно възможните последици от конфликта между САЩ и Иран. Според политолога Лукашенко гледа на ситуацията не само през призмата на военните действия, но и на тяхното потенциално отражение върху американската вътрешна политика.

„Александър Григориевич много далновидно говори за последиците от военната авантюра на САЩ по отношение на Иран. Особено като се има предвид, че междинните избори за Конгрес не са далеч“, заяви Манойло.

Според него евентуално поражение на президента Доналд Тръмп и републиканците на изборите би могло съществено да промени съотношението на политическите сили във Вашингтон.

„И този баланс ще се наклони именно към противниците на военната авантюра с Иран“, смята руският политолог.

Манойло посочва още, че изказванията на Лукашенко според него показват способност да оценява развитието на ситуацията в по-дългосрочен план и да отчита особеностите на американските политически елити.

Твърденията са оценка на руския политолог, а не прогноза, подкрепена с представени в публикацията социологически данни за нагласите на американските избиратели.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пхадахаа

    0 1 Отговор
    И на мене баланса ми е разцентрован. Ама то е е от много жлембене при мене.

    16:23 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Урсулианци така ще си реват вече

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "така де":

    KOШMAPЪT зa EC ce cбъдвa – Cи Дзинпин, Пyтин и Tpъмп ce cpeщaт нa 18 и 19 нoeмвpи в китaйcкия гpaд Шънджън

    Коментиран от #4

    16:25 17.10.2026

  • 4 Баце,

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Урсулианци така ще си реват вече":

    Путин и Си ще се срещнат гарантирано.
    Въпросът е дали изобщо ще поканят и инфантилния идиот тръмп и ако все пак го поканят дали няма да е само от кyртоазия? Щото за всички е ясно, че на инфантилния идиот тръмп не може да се разчита за каквото и да било понеже инфантилния идиот тръмп си мени мнението по десетина пъти на ден и денонощно трупа глупост връз глупост.

    16:41 17.10.2026

  • 5 Точка

    1 0 Отговор
    МОШЕ.НИЦИТЕ ОТ ИСРАЙЛ НАПРАВИХА ВОЙНАТА В ИРАН И ПОВИШИХА ЦЕНАТА НА ЕНЕРГОНОСИТЕЛИТЕ И ОТТАМ НА ВСИЧКО ОСТАНАЛО!

    16:46 17.10.2026

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