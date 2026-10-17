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WSJ: Иран помага на хусите да насочват удари срещу Саудитска Арабия
  Тема: Иранската криза

WSJ: Иран помага на хусите да насочват удари срещу Саудитска Арабия

17 Октомври, 2026 07:26 635 7

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  • рияд-
  • ракети и дронове

Подкрепата включвала разузнавателни данни и съдействие при насочването на ракети и дронове. При удара по летището в Рияд са загинали най-малко 13 души

WSJ: Иран помага на хусите да насочват удари срещу Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран е подпомагал хусите при извършването на удари срещу Саудитска Арабия, включително чрез предоставяне на разузнавателни данни и съдействие при насочването на ракети и дронове. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати с разузнавателна информация от Саудитска Арабия и нейните съюзници в Йемен.

Според публикацията удар по международното летище „Крал Халид“ в Рияд е довел до смъртта на най-малко 13 души. Асошиейтед прес съобщава за най-малко 12 загинали и над 300 ранени при атаката на 10 октомври, когато ракета е ударила пътнически терминал. Хусите поеха отговорност за нападението.

Разнопосочни данни за жертвите

Различията в броя на жертвите се запазиха и в последвалите съобщения. Саудитските власти обявиха 12 загинали и над 300 ранени, докато други оценки, цитирани от американски медии, посочват 13 жертви. Сред пострадалите има саудитски граждани и чужденци.

Летището беше затворено след удара. На следващия ден по него беше съобщено за ново нападение, при което един човек е загинал, а близо дузина са били ранени. Саудитската коалиция заяви, че е регистрирала нови изстрелвания на ракети и дронове към територията на кралството.

Рияд твърди, че атаките са подпомагани отвън

Саудитският заместник-министър на външните работи по публичната дипломация Раед Кримли заяви, че част от използваните способности и разузнавателните данни идват от Иран. „Някои от способностите на Иран и на хусите, или разузнавателните данни, идват поне от елементи в Русия или Китай, а понякога и от търговски източници“, каза той пред журналисти, цитиран от Асошиейтед прес.

На 15 октомври говорителят на водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че летището в Рияд е било атакувано 20 пъти от началото на месеца. По думите му хусите са правили опити да поразят и други летища, пристанища, петролни съоръжения и военни обекти в кралството.

Коалицията заяви, че предприема операции срещу складове, пускови площадки и обекти, свързани с ракетната и безпилотната програма на хусите. Саудитска Арабия обеща „решителен отговор“ след най-тежката серия нападения срещу страната от години.

Ескалацията се разширява

Напрежението се пренесе и към други летища. На 16 октомври два снаряда удариха летището в Аден. Хусите заявиха, че целта е бил военен обект в съседство с аерогарата, използван от силите на водената от Саудитска Арабия коалиция. Полицията съобщи, че при нападението няма жертви.

Съединените щати подпомагат Саудитска Арабия с разузнавателна информация, идентифициране на цели и планиране, но към този момент не са започнали пряко участие в ударите срещу хусите. Развитието увеличава риска от по-широко въвличане на регионални и международни сили в конфликта около Йемен.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Фен

    3 2 Отговор
    А какво стана с НАТО, САЩ? Вече и тумба селяни ги прави за смях. Пък ние ги викаме, да ни пазели в Черно море. Смях...

    Коментиран от #3, #4

    07:39 17.10.2026

  • 2 Сорос

    3 2 Отговор
    Четете нашите свободни и независими медии хахаха

    07:40 17.10.2026

  • 3 Ха ха

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Какво трябва да е станало? А какво стана с великая? Вече пета година без резултат. Отидоха да наторят нивите на Украйна. Голем смех.

    Коментиран от #5

    07:49 17.10.2026

  • 4 Мишел

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    САЩ са загубили всичките си войни след 1946 г. Най болезнените техни загуби са срещу народите, обути с джапанки и чехли.

    07:55 17.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Георги

    0 0 Отговор
    Израел изкла 20 000 бебета, западните демократи казаха "нас не ни касае"

    08:22 17.10.2026