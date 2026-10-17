WSJ: Иран помага на хусите да насочват удари срещу Саудитска Арабия

Иран е подпомагал хусите при извършването на удари срещу Саудитска Арабия, включително чрез предоставяне на разузнавателни данни и съдействие при насочването на ракети и дронове. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати с разузнавателна информация от Саудитска Арабия и нейните съюзници в Йемен.

Според публикацията удар по международното летище „Крал Халид“ в Рияд е довел до смъртта на най-малко 13 души. Асошиейтед прес съобщава за най-малко 12 загинали и над 300 ранени при атаката на 10 октомври, когато ракета е ударила пътнически терминал. Хусите поеха отговорност за нападението.

Разнопосочни данни за жертвите

Различията в броя на жертвите се запазиха и в последвалите съобщения. Саудитските власти обявиха 12 загинали и над 300 ранени, докато други оценки, цитирани от американски медии, посочват 13 жертви. Сред пострадалите има саудитски граждани и чужденци.

Летището беше затворено след удара. На следващия ден по него беше съобщено за ново нападение, при което един човек е загинал, а близо дузина са били ранени. Саудитската коалиция заяви, че е регистрирала нови изстрелвания на ракети и дронове към територията на кралството.

Рияд твърди, че атаките са подпомагани отвън

Саудитският заместник-министър на външните работи по публичната дипломация Раед Кримли заяви, че част от използваните способности и разузнавателните данни идват от Иран. „Някои от способностите на Иран и на хусите, или разузнавателните данни, идват поне от елементи в Русия или Китай, а понякога и от търговски източници“, каза той пред журналисти, цитиран от Асошиейтед прес.

На 15 октомври говорителят на водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че летището в Рияд е било атакувано 20 пъти от началото на месеца. По думите му хусите са правили опити да поразят и други летища, пристанища, петролни съоръжения и военни обекти в кралството.

Коалицията заяви, че предприема операции срещу складове, пускови площадки и обекти, свързани с ракетната и безпилотната програма на хусите. Саудитска Арабия обеща „решителен отговор“ след най-тежката серия нападения срещу страната от години.

Ескалацията се разширява

Напрежението се пренесе и към други летища. На 16 октомври два снаряда удариха летището в Аден. Хусите заявиха, че целта е бил военен обект в съседство с аерогарата, използван от силите на водената от Саудитска Арабия коалиция. Полицията съобщи, че при нападението няма жертви.

Съединените щати подпомагат Саудитска Арабия с разузнавателна информация, идентифициране на цели и планиране, но към този момент не са започнали пряко участие в ударите срещу хусите. Развитието увеличава риска от по-широко въвличане на регионални и международни сили в конфликта около Йемен.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com