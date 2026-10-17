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CNBC: Сделката Тръмп-Путин носи на Русия политически дивиденти
  Тема: Украйна

CNBC: Сделката Тръмп-Путин носи на Русия политически дивиденти

17 Октомври, 2026 18:49 375 7

  • доналд трамп-
  • владимир путин-
  • руски дизел-
  • санкции срещу русия-
  • войната в украйна

Експерти оценяват финансовата полза от износа на руски дизел като ограничена, но предупреждават за отслабване на санкционния натиск

CNBC: Сделката Тръмп-Путин носи на Русия политически дивиденти - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сделката между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин за отслабване на санкциите върху руския дизел може да донесе на Москва по-голяма политическа, отколкото финансова полза. Това съобщава CNBC, позовавайки се на експерти.

Договореността предвижда Русия да достави на световния пазар 4,8 млн. тона дизелово гориво. Според Нийл Аткинсън, бивш ръководител на подразделение на Международната агенция по енергетика, това количество няма да е достатъчно, за да промени съществено световните цени.

„Това дори не засяга същината на проблема – обемите са много, много малки“, заявява Аткинсън пред CNBC.

Сергей Александченко от Центъра NEST оценява възможните допълнителни приходи на Русия от първия етап на споразумението на 1,25 млрд. долара за три месеца. Постъпленията във федералния бюджет обаче се очаква да бъдат под 30 млн. долара месечно.

По тази причина Александченко смята, че сделката едва ли ще увеличи значително средствата за руската война. Според него основният ефект е политически, тъй като отслабването на санкционния натиск може да насърчи Кремъл да търси нови отстъпки от Запада.

„Главната полза за Русия е политическа: решението на Тръмп отслабва санкционния натиск и подкопава единството на Запада“, казва Александченко.

Предупреждение за ново смекчаване на санкциите

Мария Снегова, ръководител на изследователското направление в Центъра за стратегически и международни изследвания, също предупреждава, че договореността може да подтикне Москва да поиска допълнително облекчаване на ограниченията.

По думите ѝ изключението от санкциите, което трябва да действа до април 2027 г., създава възможност за по-широк износ на руски дизел. Това би могло да превърне временното облекчаване на ограниченията в основа за последващи договорености.

Допълнително безпокойство предизвикват ограниченията върху използването на сателитната комуникационна система Starlink от украинските военни. Сергей Деркач, първи заместник-министър на развитието на общините, териториите и инфраструктурата на Украйна, заявява пред CNBC, че това може да е насърчило Русия да засили ударите по гражданската инфраструктура.

„Русия усеща, че е настъпил моментът ѝ да причини още повече болка и страдания на гражданската инфраструктура на Украйна“, казва Деркач.

Законопроект в Камарата на представителите

На този фон в Камарата на представителите на САЩ е внесен двупартиен законопроект, който цели да блокира договореността между Тръмп и Путин за доставките на руски дизел.

Предложеният текст предвижда отмяна на санкционните изключения, забрана за инвестиции в руската енергетика и въвеждане на нови ограничения срещу сектора. Към момента е известно, че законопроектът е представен, но не и че е приет.

Източник: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сделка

    1 3 Отговор
    Институтът за безсмъртие, ръководен от дъщерята на Путин е
    постигнал ултра-пробив и Путин е започнал да се подмладява!
    Путин е договорил да приложат процедурата на Тръмп, в замяна
    на Украйна.

    18:55 17.10.2026

  • 2 Гробар

    0 3 Отговор
    Урсулът джафка, Тръмпоча и Путята правят пачки.

    18:56 17.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Горски

    1 3 Отговор
    Проникват информации от различни източници, че е започнала работа по отстранение на Зеленски. Шрьодер обяви главните губещи във войната - Украйна и непосредствено след нея - ЕС, който по политически причини доведе до спад в икономиката и намаляване благосъстоянието на европейците. Нормалността полека започва да се завръща. Тези които предизвикаха войната трябва да я спрат. Вчера в Брюксел 155 милиарда евро за да продължи войната ( плюс тези 90 милиарда които вече взе) иначе 20 милиона украинци ( тоест цялото оставало население на Украйна) щяло да зале ЕС! Направо ни заплаши! Клоуна Тръмп обеща да спре няколко войни а започна нови, обеща че ще направи Америка велика а я унижи жестоко. Чакаме Как империята ще отговори на удара причинен и от собственият си президент.

    18:58 17.10.2026

  • 5 Ами

    3 0 Отговор
    Каква е сделката и има ли такава ще разберем
    след около месец след срещата в Шънджън.
    До тогава дишайте спокойно.

    18:59 17.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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