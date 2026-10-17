CNBC: Сделката Тръмп-Путин носи на Русия политически дивиденти

Сделката между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин за отслабване на санкциите върху руския дизел може да донесе на Москва по-голяма политическа, отколкото финансова полза. Това съобщава CNBC, позовавайки се на експерти.

Договореността предвижда Русия да достави на световния пазар 4,8 млн. тона дизелово гориво. Според Нийл Аткинсън, бивш ръководител на подразделение на Международната агенция по енергетика, това количество няма да е достатъчно, за да промени съществено световните цени.

„Това дори не засяга същината на проблема – обемите са много, много малки“, заявява Аткинсън пред CNBC.

Сергей Александченко от Центъра NEST оценява възможните допълнителни приходи на Русия от първия етап на споразумението на 1,25 млрд. долара за три месеца. Постъпленията във федералния бюджет обаче се очаква да бъдат под 30 млн. долара месечно.

По тази причина Александченко смята, че сделката едва ли ще увеличи значително средствата за руската война. Според него основният ефект е политически, тъй като отслабването на санкционния натиск може да насърчи Кремъл да търси нови отстъпки от Запада.

Предупреждение за ново смекчаване на санкциите

„Главната полза за Русия е политическа: решението на Тръмп отслабва санкционния натиск и подкопава единството на Запада“, казва Александченко.

Мария Снегова, ръководител на изследователското направление в Центъра за стратегически и международни изследвания, също предупреждава, че договореността може да подтикне Москва да поиска допълнително облекчаване на ограниченията.

По думите ѝ изключението от санкциите, което трябва да действа до април 2027 г., създава възможност за по-широк износ на руски дизел. Това би могло да превърне временното облекчаване на ограниченията в основа за последващи договорености.

Допълнително безпокойство предизвикват ограниченията върху използването на сателитната комуникационна система Starlink от украинските военни. Сергей Деркач, първи заместник-министър на развитието на общините, териториите и инфраструктурата на Украйна, заявява пред CNBC, че това може да е насърчило Русия да засили ударите по гражданската инфраструктура.

Законопроект в Камарата на представителите

„Русия усеща, че е настъпил моментът ѝ да причини още повече болка и страдания на гражданската инфраструктура на Украйна“, казва Деркач.

На този фон в Камарата на представителите на САЩ е внесен двупартиен законопроект, който цели да блокира договореността между Тръмп и Путин за доставките на руски дизел.

Предложеният текст предвижда отмяна на санкционните изключения, забрана за инвестиции в руската енергетика и въвеждане на нови ограничения срещу сектора. Към момента е известно, че законопроектът е представен, но не и че е приет.

Източник: unian.net