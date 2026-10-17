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Сблъсъци по границата между Пакистан и Афганистан

Сблъсъци по границата между Пакистан и Афганистан

17 Октомври, 2026 20:00 454 0

  • афганистан-
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  • талибани

Боевете са избухнали в района на афганистанската провинция Пактия. Няма потвърдени данни за жертви

Сблъсъци по границата между Пакистан и Афганистан - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сблъсъци между афганистански талибански сили и пакистански граничари са избухнали в районите на Данд Патан и Зази Арюб в югоизточната афганистанска провинция Пактия. Боевете са започнали около 16:00 часа местно време и са продължили към момента на първите съобщения, предаде KabulNow. Използвани са както леки, така и тежки оръжия.

Местен източник от Данд Патан е заявил пред медията, че „някои ракети, изстреляни от пакистанска страна, са ударили жилищни райони“. Размерът на щетите и наличието на жертви не са били установени. Местните власти на талибаните не са публикували официална информация за сблъсъците.

Нова ескалация в граничния район

Данд Патан и Зази Арюб се намират в близост до пакистанския окръг Курам. Районът е сред местата, където през последната година периодично са избухвали престрелки между афганистански сили и пакистански военнослужещи.

Пакистан обвинява афганистанските талибани, че позволяват на бойци от Техрик-е Талибан Пакистан да действат от афганистанска територия и да извършват нападения в Пакистан. Кабул отхвърля тези обвинения. Напрежението допълнително се засили след серия пакистански въздушни удари по цели в Афганистан, които афганистанските власти определят като нарушение на суверенитета им.

Към момента няма потвърдена информация за броя на загиналите или ранените от последните боеве. Не е съобщено и за ново споразумение за прекратяване на огъня. В района остават опасенията за нови удари и засягaне на цивилното население.

Източници: kabulnow.com, apnews.com, arabnews.pk


Афганистан
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