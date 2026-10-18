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Иран назначи Мехрдад Ахлаги за министър на отбраната

Иран назначи Мехрдад Ахлаги за министър на отбраната

18 Октомври, 2026 12:50 804 9

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Санкционираният от ООН Ахлаги поема поста след смъртта на предшественика си при израелско-американските удари в началото на войната.

Иран назначи Мехрдад Ахлаги за министър на отбраната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мехрдад Ахлаги официално встъпи днес в длъжност като министър на отбраната на Иран, съобщи Франс прес. Той заменя генерал Азиз Насирзаде, който беше убит на 28 февруари при израелско-американските удари в първия ден на войната, предава БТА.

„Мехрдад Ахлаги беше назначен за министър на отбраната след гласуване в парламента“, съобщи иранската държавна телевизия.

През последните близо осем месеца постът се заемаше временно от генерал Маджид Ебнелреза от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Той пое функциите след смъртта на Насирзаде, който ръководеше Министерството на отбраната от 2024 г. до гибелта си. Срещу новия министър Мехрдад Ахлаги са наложени санкции от ООН.


Иран (Ислямска Република)
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  • 6 Девица

    3 4 Отговор
    Очакваме го скоро....

    12:53 18.10.2026

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  • 8 И Киев е Руски

    4 3 Отговор
    Украински хакери публикуваха данни които казват че Украйна в момента е с "население"около 12 милиона

    12:56 18.10.2026

  • 9 Супер

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    смел човек!

    13:19 18.10.2026

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