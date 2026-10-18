Иран назначи Мехрдад Ахлаги за министър на отбраната

Мехрдад Ахлаги официално встъпи днес в длъжност като министър на отбраната на Иран, съобщи Франс прес. Той заменя генерал Азиз Насирзаде, който беше убит на 28 февруари при израелско-американските удари в първия ден на войната, предава БТА.

„Мехрдад Ахлаги беше назначен за министър на отбраната след гласуване в парламента“, съобщи иранската държавна телевизия.

През последните близо осем месеца постът се заемаше временно от генерал Маджид Ебнелреза от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Той пое функциите след смъртта на Насирзаде, който ръководеше Министерството на отбраната от 2024 г. до гибелта си. Срещу новия министър Мехрдад Ахлаги са наложени санкции от ООН.