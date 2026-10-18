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Лавров: Близкият изток е на ръба на голяма война
  Тема: Иранската криза

Лавров: Близкият изток е на ръба на голяма война

18 Октомври, 2026 19:50 1 815 10

  • сергей лавров-
  • иран-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • газа

Руският външен министър ще посети Техеран и ще обсъди с иранското ръководство ситуацията в Персийския залив, Ормузкия проток и Газа

Лавров: Близкият изток е на ръба на голяма война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Близкият изток се намира на ръба на пълномащабна война. По думите му един от възможните пътища за връщане към дипломатически процес е възстановяването на договореностите, заложени в меморандума от Исламабад между Съединените щати и Иран.

„Исламабадският меморандум съдържа всички необходими елементи, за да се върне ситуацията около Ормузкия проток към дипломатическия път“, заяви Лавров. Той добави, че подходът на американския президент Доналд Тръмп към иранското ръководство не създава условия за мирни споразумения в региона.

Предстоящи разговори в Техеран

Лавров ще посети Техеран, където ще се срещне с президента на Иран Масуд Пезешкиан. Предвиден е и разговор с иранския външен министър Абас Арагчи. Сред темите ще бъдат напрежението в Персийския залив, сигурността на корабоплаването и ситуацията около Ормузкия проток.

Руският министър заяви още, че Москва търси начини за уреждане на конфликта между Саудитска Арабия и хусите. По думите му са обсъждани и следващите контакти на високо равнище с краля на Бахрейн.

Спорът за дизела и критиките към Европа

Лавров определи договорката за руски дизел между Москва и Вашингтон като двустранен въпрос, независимо от реакциите на украинския президент Володимир Зеленски.

„Това е въпрос между Русия и Съединените щати“, заяви руският външен министър, като определи изявленията на Зеленски като опит за самореклама.

Доналд Тръмп обяви на 9 октомври, че Русия ще доставя дизел на американския и световния пазар. По-късно договорката предизвика критики от Киев и част от американските законодатели. Асошиейтед прес определи споразумението като промяна в досегашната санкционна политика на Вашингтон спрямо Москва.

Лавров обвини европейските държави, че дестабилизират световните пазари в опит да запазят властта на Зеленски. Това е оценка на руското правителство, която не е представена като общоприет факт.

Газа и палестинската държава

По темата за Газа Лавров заяви, че създаването на палестинска държава се превръща в далечна перспектива. Той подчерта, че Русия остава ангажирана с резолюциите на ООН за създаване на палестинска държава в международно договорените параметри.

Според руския външен министър планът на Тръмп за уреждане на конфликта в Газа съществува само на хартия, а параметрите, посочени в съответните резолюции, не се спазват. В изявление пред журналисти в ООН Лавров посочи, че резолюция 2803, свързана с плана на Тръмп, не обхваща Западния бряг и не осигурява пълна основа за създаване на палестинска държава.

Източници: tass.com, apnews.com, transcripts.un.org


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    14 19 Отговор
    Щом го казва лавров или руснак значи е вярно ...Русия е в кухнята на близкия изток и целия свят от 1000 г

    19:56 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Буздуган

    19 19 Отговор
    Обществена тайна е че когато Русия приключи с Украйна ще насочи повече мощ и ресурс в подкрепа на Иран..! Запада губи контрол и позиции но вече нищо не може на направи..!

    Коментиран от #8

    19:57 18.10.2026

  • 4 Само

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Христо Ковачев":

    Не раЗбирам кой и защо ги назначава

    19:58 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Щом

    6 4 Отговор
    Лавров отива натам, явно нещата доста са ескалирали и ще опита да задържи Иран да не прати янките вкъщи в чували.

    20:18 18.10.2026

  • 8 111

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Буздуган":

    Кога ще приключи ? Дали ще е скоро ?

    20:27 18.10.2026

  • 9 Путин е агресора и окупатора в Украйна

    3 2 Отговор
    “По думите на Сергей Лавров един от възможните пътища за връщане към дипломатически процес е възстановяването на договореностите, заложени в меморандума от Исламабад между Съединените щати и Иран.“

    То и за прекратяване на пълномащабната война между Русия и Украйна е възстановяването на договореностите, заложени в Будапещенския меморандум от 1994 г. и подписан от Русия, да зачита независимостта, суверенитета и съществуващите граници на Украйна...!!!!!!!

    Коментиран от #10

    20:49 18.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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