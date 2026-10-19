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Мегацунами може да опустоши източното крайбрежие на САЩ

Мегацунами може да опустоши източното крайбрежие на САЩ

19 Октомври, 2026 14:04 958 8

  • мегацунами-
  • кумбре виеха-
  • ла палма-
  • цунами-
  • вулкани

Вулканичните цунамита могат да се движат по-бързо от вълните, предизвикани от подводни земетресения

Мегацунами може да опустоши източното крайбрежие на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Срутване на западния склон на вулкана Кумбре Виеха на остров Ла Палма може да предизвика мегацунами през Атлантическия океан и да засегне източното крайбрежие на САЩ. Според публикация на Science Focus учените могат да моделират последиците, но не и да определят кога би настъпил подобен сценарий.

Вниманието към Кумбре Виеха е свързано с промени по западния му склон. При изригване през 1949 г. част от него се е отделила, а през 90-те години изследователски екип е установил, че голяма скална маса бавно се измества към океана.

Различни модели за височината на вълните

При най-песимистичния модел срутването може първоначално да образува воден купол с височина близо един километър. След това вълните около Ла Палма и съседните острови могат да достигнат стотици метри. Около девет часа по-късно вълни с височина приблизително 20 метра биха могли да достигнат Флорида.

Други изчисления сочат, че вълните по американското крайбрежие могат да бъдат около два пъти по-ниски. Това обаче не означава ограничен риск. Вълни с подобни размери биха могли да причинят мащабни разрушения в крайбрежните райони.

Разликите идват от различните предположения за обема на скалната маса, която би се срутила, и от начина, по който се изчислява разпространението на вълните през Атлантическия океан. Science Focus подчертава, че става дума за сценарии, а не за прогноза за предстоящо бедствие.

По-бързи вълни и по-кратки интервали

Вулканичните цунамита могат да се движат по-бързо от вълните, предизвикани от подводни земетресения. Интервалите между отделните вълни също могат да бъдат по-кратки, което оставя по-малко време за реакция и евакуация.

Исторически примери показват последствията. Изригването на Кракатау през 1883 г. е свързано със смъртта на поне 30 000 души. През 2018 г. срутване на вулкана Анак Кракатау предизвиква цунами, при което загиват над 400 души.

Наблюдението може да даде време за евакуация

Сателитните и наземните наблюдения позволяват да се следят нестабилността на вулканичните склонове и признаците за предстоящо изригване. В много случаи това би могло да осигури предупреждение седмици по-рано и да даде време за организирана евакуация.

Проблемът е, че стотици активни вулкани на острови и крайбрежия все още не се наблюдават достатъчно добре. „Не можем да кажем къде ще възникне следващото вулканично цунами или колко голямо ще бъде, но то ще се случи“, обобщава авторът Ези Пиърсън.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха дано

    8 0 Отговор
    Дано,дано.

    14:05 19.10.2026

  • 2 Ами

    6 0 Отговор
    Нострадамус го е казал.
    И за мъгливия остров Албион е предсказал

    14:06 19.10.2026

  • 3 Йотова радев

    7 1 Отговор
    Спрете да вдигате цените на горивото и храните. Народа изнемогва вече

    Коментиран от #6

    14:06 19.10.2026

  • 4 Добре

    3 0 Отговор
    А някакви лоши новини има ли?

    14:30 19.10.2026

  • 5 Джихади Йово

    3 0 Отговор
    Не може а трябва!

    14:31 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Амиии,не знам

    2 0 Отговор
    дали земетресение може да направи това,но Посейдон със сигурност може!

    15:10 19.10.2026

  • 8 Смехоран

    1 0 Отговор
    Е затова никога няма да живея до вода.

    15:16 19.10.2026

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