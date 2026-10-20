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Италия ще разположи 500 военни с полицейски правомощия в Милано

Италия ще разположи 500 военни с полицейски правомощия в Милано

20 Октомври, 2026 14:55 563 7

  • италия-
  • милано-
  • джорджа мелони-
  • безредици-
  • антонио таяни

Мярката е в отговор на безредиците, при които бяха ранени 14 полицаи, а над 270 души бяха задържани

Италия ще разположи 500 военни с полицейски правомощия в Милано - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианското правителство ще одобри разполагането на 500 военни с полицейски правомощия в Милано след безредиците през уикенда. Мярката е част от пакета, подготвен от кабинета на премиера Джорджа Мелони в отговор на нападенията срещу магазини и сблъсъците с полицията, съобщи АНСА.

Напрежението е започнало в събота покрай демонстрация срещу кризата, свързана с високите разходи за живот. В неделя групи младежи са нахлували в магазини и супермаркети, чупили са витрини и са извършвали грабежи и вандалски прояви, преди да се разпръснат.

При сблъсъците с полицията са били хвърляни камъни, бутилки и сигнални ракети. Ранени са 14 служители на реда. Задържани са над 270 души, като около 80 процента от тях са непълнолетни.

Правителството подготвя и нови мерки

Решението за военните е било обсъдено, след като в понеделник Мелони е председателствала среща с министри и висши представители на службите за сигурност. Във вторник вицепремиерът и министър на външните работи Антонио Таяни заяви, че кабинетът ще одобри и допълнителни мерки, които според него ще затруднят извършването на престъпления, включително от непълнолетни.

„Реакцията на правителството ще бъде много твърда, за да се гарантират свободната търговия и свободното придвижване на гражданите в центровете на градовете“, каза Таяни.

Той направи разграничение между мирните демонстрации и насилието в центъра на Милано.

„Мирните демонстрации са легитимни, тъй като живеем в демокрация, но онези, които опустошиха центъра на Милано, са престъпници, често без каквито и да е политически мотиви“, заяви италианският външен министър.

Таяни добави, че предстои да бъде изяснено дали зад действията е имало организация. Одобряването на мерките от Министерския съвет се очаква да стане във вторник.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Али

    4 0 Отговор
    Кодира чувал ли го е някой?

    14:56 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бай Амет чобанина

    6 0 Отговор
    Ко стана с оная хижа дето се думкаха яко.

    15:01 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    ЩЕ ИМА,,БЕЛЛА ЧАО,, И ПАТТИЗАН ЗА БОЙ СЕ СТЯГА!

    15:15 20.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Юрий

    0 0 Отговор
    До една седмица ще са пометени, като куцо пиле домат! Путин няма и да пита, нито за Италия, нито за Франция, Белгия,
    Албания! Жълтите готвят протест 1 милион
    ще свалят всичко на 50%!Успех Европа!!!

    15:36 20.10.2026

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