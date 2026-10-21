Лондон одобрява газовото находище Джакдоу

Британското правителство се очаква да одобри разработването на газовото находище Джакдоу в Северно море. Решението трябва да бъде обявено в Абърдийн от министъра на енергетиката и въглеродната неутралност Миата Фанбулех и финансовия министър Джон Хийли.

Джакдоу се намира на около 240 километра източно от Абърдийн. Проектът се управлява от Adura – съвместно дружество на Shell и норвежката Equinor. При пиков добив находището може да осигурява около 6% от добива на природен газ във Великобритания, твърди операторът. Част от инфраструктурата вече е изградена, а платформата е монтирана през октомври 2025 г.

На 14 октомври Фанбулех заяви, че решението за Джакдоу е „неизбежно“, докато за петролното находище Роузбанк ще бъде необходимо повече време. Британското правителство обаче не беше потвърдило официално предварително съобщеното одобрение преди очакваното обявяване.

Съдебно решение наложи нова оценка

Проектът вече е получавал разрешение от предишното консервативно правителство, но процедурата беше оспорена в Шотландия. Съдът отмени съгласието през 2025 г., след като постанови, че при оценката на въздействието не са били отчетени емисиите от последващото изгаряне на добития газ.

След съдебното решение Adura представи допълнителна информация за т.нар. емисии от обхват 3. Производството не може да започне, преди да бъде издадено ново регулаторно разрешение.

Компанията твърди, че Джакдоу може да започне да подава газ към британската мрежа в рамките на месеци след окончателното одобрение. По данни, цитирани от британски медии, находището е проектирано да осигурява газ за около 1,4 милиона домакинства, макар че реалният му дял зависи от общото потребление и вноса.

Еколозите предупреждават за климатичен риск

Екологични организации, сред които Greenpeace и Uplift, настояват проектът да бъде спрян. Те твърдят, че новият добив няма съществено да намали сметките за енергия и може да постави под въпрос климатичните ангажименти на Великобритания.

„Джакдоу е надценен и няма да спре общия спад на работните места в Северно море“, заяви Теса Хан, изпълнителен директор на Uplift.

Според организацията находището ще осигурява около 2% от общото газово потребление на страната за приблизително десет години. Поддръжниците на проекта посочват, че местният добив ще намали зависимостта от внос, а газът ще постъпва директно в британската мрежа.

Решението за Джакдоу ще бъде отделно от това за Роузбанк – едно от най-големите неразработени петролни находища в британската част на Северно море. Лондон все още не е посочил дата за окончателно решение по втория проект.

Източници: theguardian.com, news.sky.com, spglobal.com