Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Критики срещу Кличко: Няма ток и вода, а те строят пътища
  Тема: Украйна

Критики срещу Кличко: Няма ток и вода, а те строят пътища

21 Октомври, 2026 07:49 710 11

  • виталий кличко-
  • киев-
  • украйна-
  • русия-
  • война

На Украйна ѝ предстои поредната тежка зима в условия на война. Много хора обвиняват кмета на Киев Кличко в лош мениджмънт.

Критики срещу Кличко: Няма ток и вода, а те строят пътища - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Киев без Кличко", викаха тези дни протестиращи пред кметството в украинската столица. Списъкът с техните критики е дълъг: хаос по улиците, хаос в обществения транспорт, непрозрачност на големите строителни начинания и постоянни корупционни скандали в обкръжението на кмета Виталий Кличко.

Недостиг на бункери и агрегати за ток

Затова не са малко онези, които искат оставката му, пише АРД и добавя, че има проблеми с недостига на бункери за защита от постоянните руски въздушни удари, както и че Киев остава в продължение на дълги часове без ток и вода, което кара политолога Володимир Фесенко да говори за цялостен лош мениджмънт:

„Добър пример за това са обширните пътно-строителни дейности. Тук става дума за милиарди. В мирно време строежът на улици и пътища може да се ползва с приоритет, но не и във време на война. Защо строителните дейности точно сега текат на пълни обороти?", пита Фесенко.

Постоянните бомбардировки усложняват ситуацията

Според политолога украинците са гневни, че по този начин някои хора се обогатяват. А това са пари, които би трябвало да се инвестират в защитата на критичната инфраструктура, в бомбоубежища, дронове и агрегати за ток. Подобни критики се чуват не само от улицата, а и от най-високо масто, коментира германската обществена медия. Не е тайна, че президентът Зеленски обвинява Кличко, че не е успял да подготви добре Киев за зимата.

Кметът отхвърля тези критики, като изтъква, че от два месеца столицата на Украйна е подложена на непрекъснати атаки срещу инфраструктурата, което е огромно предизвикателство за всички.

Конфликтът между Кличко и Зеленски продължава твърде дълго

Конфликтът между президента Зеленски и кмета на Киев трае вече от години. Кличко смята, че е подложен на клеветническа кампания и твърди, че правителството на Зеленски е блокирало парични средства, с което е възпрепятствало подготовката на града за зимата.

Политологът Фесенко смята, че украинският президент действително се опитва да инструментализира недоволството на хората, но въпреки това казва, че критиките към Кличко са оправдани. Още през миналата зима критиките към него не бяха малко, а досега нищо не се е променило – проблемите си остават същите.

Проблеми в цялата страна, не само в Киев

Проблеми обаче има и в цяла Украйна, казва Володимир Кудрицкий. Бившият шеф на енергийната компания "Укренерго" се опасява, че не са осигурени достатъчно агрегати за ток за критичната инфраструктура в бедствени условия.

Това би означавало, че в повечето комунални предприятия от критичната инфраструктура токът просто може да спре, а това се отнася до топлоцентрали, болници, пречиствателни станции за водата и др. Хората биха останали без жизнено важни услуги. Кудрицкий казва, че всички тези места е трябвало отдавна да бъдат снабдени с дизелови агрегати за ток и обвинява правителството, че разкрасява действителната ситуация.

Масивни проблеми през миналата зима

И през миналата зима имаше огромни проблеми – в продължение на дни хората оставаха без ток и отопление. При минус 20 градуса някои затваряха изпочупените от бомбите прозорци с парчета найлон, с надеждата да задържат поне малка част от топлината в жилището. А вода имаше само в определени часове на денонощието – по два часа сутрин и два часа вечер, но само ако генераторът за помпите функционира.

Автор: Ребека Барт ARD


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    2 11 Отговор
    "Критики срещу Кличко: Няма ток и вода, а те строят пътища"
    Ето така мислят хора, които нямат грам опит и знания над ниво оцеляване ден за ден. Да, ток и вода са важни. Но във война е супер важна и ЛОГИСТИКА. Тя дава как да се пренесат нови тръби, да минат цистерни с вода, да се стигне да се оправи развален трафопост. Без камиони няма доставка на храна, няма как да се снабдява и придвижва армията.
    И токът, и водата, и пътищата са приоритет. За фронта най-важното е войниците да получат дневната храна, патрони, снаряди. Един ден без доставки и си убит, защото няма с какво да стреляш.

    Коментиран от #8

    07:53 21.10.2026

  • 2 Гост

    10 0 Отговор
    Украинските лидери са неможачи и гешефтари! Техните действия нанасят по тежки поражения на парона си, отколкото русите които пазят гражданите, доколкото е възможно, щото пък ВСУ се крие по домовете на хората!!!

    07:53 21.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ИДЕЯТА
    МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ БЕШЕ
    НА ЗЕЛЯ И МАДЯР
    ......
    КЛИЧКО САМО ЩЕШЕ ДА ПРАВИ ЗАЧИСТКА СЛЕД ТОВА НА РУССКИЕ
    .....
    НЯКОИ НАРКОМАНИ БЯГАТ ОТ ОТГОВОРНОСТ:)

    07:57 21.10.2026

  • 4 Галина Събева

    11 0 Отговор
    Сутринта в кафе в Свети Влас две жени на руски с украински акцент на висок глас коментираха ,че миризмата на спаружени катерици в метрото на Киев вече била непоносима ,даже лютяло на очите .

    Коментиран от #5

    07:59 21.10.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Галина Събева":

    СИГУРНО СА БИЛИ ЖЕНИ НА УКРАИНСКИ МИТНИЧАРИ :)
    ..... ТАМ НЕ Е ПО - РАЗЛИЧНО ОТКОЛКОТО В БЪЛГАРИЯ

    08:02 21.10.2026

  • 6 Правий сектор

    0 1 Отговор
    Кличко предложи на гражданите на Киев да се приберат по родните си села. И там няма ток и вода, но поне не падат части от дронове и ракети от небето.

    08:08 21.10.2026

  • 7 Ребека Барт

    1 1 Отговор
    Пропуснах да кажа, че вместо да копае външни тоалетни във всеки квартал на града и да монтира отходни тръби в метрото та да не вони целия град, Кличко ремонтира и строи пътища за да може населението по-бързо да напусне

    08:08 21.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 бацо, крадливия банкянски тулуп

    0 1 Отговор
    Строят пътища за да има за златни тоалетни! А окpoпитe да не мрънкат, така ще имат пътища, по които да се евакуират като дойдат руснаците.

    08:14 21.10.2026

  • 11 Лама дьо Петрохански

    1 0 Отговор
    И кaкво ме интepесуват интpигите между бивш клoyн и бивш бoксьop?
    Затова тяхната дъpжава е на това дepeдже.

    08:16 21.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания