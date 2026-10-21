"Критики срещу Кличко: Няма ток и вода, а те строят пътища"

"Киев без Кличко", викаха тези дни протестиращи пред кметството в украинската столица. Списъкът с техните критики е дълъг: хаос по улиците, хаос в обществения транспорт, непрозрачност на големите строителни начинания и постоянни корупционни скандали в обкръжението на кмета Виталий Кличко.

Недостиг на бункери и агрегати за ток

Затова не са малко онези, които искат оставката му, пише АРД и добавя, че има проблеми с недостига на бункери за защита от постоянните руски въздушни удари, както и че Киев остава в продължение на дълги часове без ток и вода, което кара политолога Володимир Фесенко да говори за цялостен лош мениджмънт:

„Добър пример за това са обширните пътно-строителни дейности. Тук става дума за милиарди. В мирно време строежът на улици и пътища може да се ползва с приоритет, но не и във време на война. Защо строителните дейности точно сега текат на пълни обороти?", пита Фесенко.

Постоянните бомбардировки усложняват ситуацията

Според политолога украинците са гневни, че по този начин някои хора се обогатяват. А това са пари, които би трябвало да се инвестират в защитата на критичната инфраструктура, в бомбоубежища, дронове и агрегати за ток. Подобни критики се чуват не само от улицата, а и от най-високо масто, коментира германската обществена медия. Не е тайна, че президентът Зеленски обвинява Кличко, че не е успял да подготви добре Киев за зимата.

Кметът отхвърля тези критики, като изтъква, че от два месеца столицата на Украйна е подложена на непрекъснати атаки срещу инфраструктурата, което е огромно предизвикателство за всички.

Конфликтът между Кличко и Зеленски продължава твърде дълго

Конфликтът между президента Зеленски и кмета на Киев трае вече от години. Кличко смята, че е подложен на клеветническа кампания и твърди, че правителството на Зеленски е блокирало парични средства, с което е възпрепятствало подготовката на града за зимата.

Политологът Фесенко смята, че украинският президент действително се опитва да инструментализира недоволството на хората, но въпреки това казва, че критиките към Кличко са оправдани. Още през миналата зима критиките към него не бяха малко, а досега нищо не се е променило – проблемите си остават същите.

Проблеми в цялата страна, не само в Киев

Проблеми обаче има и в цяла Украйна, казва Володимир Кудрицкий. Бившият шеф на енергийната компания "Укренерго" се опасява, че не са осигурени достатъчно агрегати за ток за критичната инфраструктура в бедствени условия.

Това би означавало, че в повечето комунални предприятия от критичната инфраструктура токът просто може да спре, а това се отнася до топлоцентрали, болници, пречиствателни станции за водата и др. Хората биха останали без жизнено важни услуги. Кудрицкий казва, че всички тези места е трябвало отдавна да бъдат снабдени с дизелови агрегати за ток и обвинява правителството, че разкрасява действителната ситуация.

Масивни проблеми през миналата зима

И през миналата зима имаше огромни проблеми – в продължение на дни хората оставаха без ток и отопление. При минус 20 градуса някои затваряха изпочупените от бомбите прозорци с парчета найлон, с надеждата да задържат поне малка част от топлината в жилището. А вода имаше само в определени часове на денонощието – по два часа сутрин и два часа вечер, но само ако генераторът за помпите функционира.

Автор: Ребека Барт ARD