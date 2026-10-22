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Папа Лъв XIV няма нужда от допълнително лечение

Папа Лъв XIV няма нужда от допълнително лечение

22 Октомври, 2026 05:39 420 3

  • папа лъв xiv-
  • белодробен аденокарцином-
  • рак на белия дроб-
  • ватикана

Окончателните изследвания потвърдиха белодробен аденокарцином, но заболяването е било локализирано. Лекарите съобщават, че след операцията не е необходима нова терапия

Папа Лъв XIV няма нужда от допълнително лечение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV няма да се нуждае от допълнително онкологично лечение след операцията на 13 октомври, при която беше отстранен долният дял на десния му бял дроб. Окончателните изследвания са потвърдили, че туморът е бил белодробен аденокарцином и че заболяването е останало локализирано.

Това съобщиха личният лекар на папата д-р Луиджи Карбоне и хирургът проф. Стефано Маргаритора в медицинско съобщение, разпространено от Пресслужбата на Светия престол.

„Резултатите потвърдиха, че състоянието е белодробен аденокарцином и че заболяването е локализирано. Последващата онкологична оценка потвърди, че не е необходимо допълнително лечение“, посочват лекарите.

Туморът бе отстранен при операция на 13 октомври

Папа Лъв XIV беше опериран в университетската поликлиника „Агостино Джемели“ в Рим. По време на интервенцията лекарите отстраниха долния дял на десния бял дроб с видеоасистирана техника, за да бъде премахнат туморът заедно с околната тъкан.

Операцията е продължила около 90 минути, а папата е останал в операционната приблизително три часа. Според лекарите интервенцията е преминала успешно и без усложнения. След кратък период на наблюдение той се е върнал в стаята си.

Първоначалната диагноза за аденокарцином беше потвърдена още по време на операцията чрез хистологично изследване. Окончателните анализи на отстранената тъкан, включително молекулярнобиологичните изследвания, вече са приключили.

Папата постепенно възобновява задълженията си

Лъв XIV беше изписан от болницата на 17 октомври, четири дни след операцията. След завръщането си във Ватикана той заяви, че ще възобновява дейностите си постепенно.

На 21 октомври папата ръководи общата аудиенция на площад „Свети Петър“ и благодари на вярващите за молитвите и подкрепата. Това беше първата му по-голяма публична проява след хирургичната интервенция.

Преди операцията, на 11 октомври, Лъв XIV съобщи, че лекарите са открили малък и добре локализиран възел в белия му дроб. Тогава той обяви, че ще се подложи на операция за отстраняването му.

Източници: apnews.com, vaticannews.va, wtvbam.com


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  • 1 Гост666

    1 0 Отговор
    Човека Исус ще довърши лечението .

    05:54 22.10.2026

  • 2 Луда работа

    0 0 Отговор
    Вместо да изберат някой млад Папа, те избират само такива с напреднала възраст. И става като комунизъм, изкарват по една петилетка и гушнат букета. Щом папата няма нужда от терапия, значи скоро Свети Петър ще го лекува. Чикагския ганстер.

    05:59 22.10.2026

  • 3 Баба каза че гроба лекува всичко

    1 0 Отговор
    И се излекува

    06:05 22.10.2026