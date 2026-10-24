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Голям пожар в руския град Иваново уби пожарникар

Голям пожар в руския град Иваново уби пожарникар

24 Октомври, 2026 07:06, обновена 24 Октомври, 2026 07:08 793 4

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  • пожарен служител-
  • производствена сграда

Още четирима пожарни служители са пострадали при срутване на конструкция в производствена сграда за матраци

Голям пожар в руския град Иваново уби пожарникар - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Един пожарен служител загина, а още четирима пострадаха при крупен пожар в производствена сграда в руския град Иваново. Огънят е избухнал на улица „Косякова“ 37, в обект за производство на матраци.

Сигналът е подаден в 14:06 часа. При пристигането на първите екипи е горяла производствената сграда. В 14:56 часа огънят е локализиран на площ от 900 квадратни метра, но впоследствие пожарът се е разпространил на площ от 4800 квадратни метра.

По време на гасенето се е срутила конструкция на сградата. Един от пожарните служители е останал под отломките и е загинал. Други четирима са пострадали и са откарани в лечебно заведение. Данни за състоянието им не са съобщени.

„Откритото горене е ликвидирано“, съобщи Министерството на извънредните ситуации на Русия.

Според регионалното управление на МЧС пожарът е ликвидиран в 17:36 часа. В операцията са участвали общо 19 единици техника и 71 души, от които 13 пожарни автомобила и 51 служители на МЧС. По-рано съобщените данни за силите на място са били 14 единици техника и 59 души.

МЧС посочва, че гасенето е било затруднено от сложната планировка и конструктивните особености на сградата. Разпространението на пламъците и дима е било улеснено от голямото количество горими материали, а в обекта не е имало автоматични системи за противопожарна защита.

След инцидента е образувано наказателно дело за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на ненадлежно изпълнение на професионални задължения. Причините за пожара и обстоятелствата около срутването се изясняват.

Източници: interfax-russia.ru, m24.ru, vedomosti.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Това е много интересна

    3 0 Отговор
    новина!
    С богати възможности за съчинения по картинка!
    Нека започнат..сега!!!

    07:31 24.10.2026

  • 3 Джамбаза

    0 1 Отговор
    Какво е пожарен служител?

    08:25 24.10.2026

  • 4 Пак са свалили

    2 0 Отговор
    Някой дрон и отломките са паднали на матраците :-)

    08:40 24.10.2026

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