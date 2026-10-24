Пламъци погълнаха историческата резиденция на Хитлер в Бавария

Пожар почти напълно унищожи бившата баварска резиденция „Келщайнхаус“, известна като „Орловото гнездо“ и използвана в миналото от Адолф Хитлер. Огънят е избухнал късно вечерта, а рано сутринта все още е горял, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Полицията допуска, че пожарът може да е предизвикан умишлено. Един човек е задържан, но разследването трябва да установи дали той има връзка с инцидента. Причините за пожара все още се изясняват.

По първоначални данни няма пострадали. Според полицията в сградата не е имало хора, когато е избухнал огънят. По това време ресторантът, който днес се намира в историческия обект, е бил затворен.

Гасенето е затруднено от високопланинското местоположение

Пожарът е обхванал сградата на връх Келщайн, на височина 1838 метра. Отдалеченото местоположение е затруднило достъпа на пожарникарите и продължаването на гасителните действия.

До „Орловото гнездо“ обикновено се стига с автобус. Пътуването продължава около 20 минути и преминава през пет тунела. Районът около сградата е бил отцепен, а достъпът до самия обект е бил възможен единствено с тежко дихателно оборудване.

Гасенето е продължило и сутринта. Полицията не съобщава за други жертви или ранени при инцидента.

Сграда от 1938 г., превърната в ресторант

Келщайнхаус е завършен през 1938 г. като част от нацисткия комплекс в района на Оберзалцберг, близо до австрийската граница. От 1952 г. сградата се използва като ресторант, а в нея се е помещавала и изложба, посветена на нацистката ѝ история.

Според регионалната туристическа асоциация в близкия Берхтесгаден Хитлер е посещавал мястото няколко пъти, за да приема дипломати и други чуждестранни гости. В същото време асоциацията посочва, че в политически план убежището „не е имало особено значение“ и е било използвано основно от висши нацистки функционери за отдих и частни тържества.

Предстои разследването да установи точната причина за пожара и дали задържаният човек е свързан с него. Засега полицията не е обявила допълнителни подробности за самоличността му или за евентуални обвинения.