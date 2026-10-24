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Пламъци погълнаха историческата резиденция на Хитлер в Бавария
  Тема: Известни личности

Пламъци погълнаха историческата резиденция на Хитлер в Бавария

24 Октомври, 2026 12:49 515 18

  • орловото гнездо-
  • келщайнхаус-
  • адолф хитлер-
  • пожар-
  • бавария

Полицията допуска умишлен палеж и съобщи за задържан човек. Няма данни за пострадали, а разследването продължава

Пламъци погълнаха историческата резиденция на Хитлер в Бавария - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар почти напълно унищожи бившата баварска резиденция „Келщайнхаус“, известна като „Орловото гнездо“ и използвана в миналото от Адолф Хитлер. Огънят е избухнал късно вечерта, а рано сутринта все още е горял, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Полицията допуска, че пожарът може да е предизвикан умишлено. Един човек е задържан, но разследването трябва да установи дали той има връзка с инцидента. Причините за пожара все още се изясняват.

По първоначални данни няма пострадали. Според полицията в сградата не е имало хора, когато е избухнал огънят. По това време ресторантът, който днес се намира в историческия обект, е бил затворен.

Гасенето е затруднено от високопланинското местоположение

Пожарът е обхванал сградата на връх Келщайн, на височина 1838 метра. Отдалеченото местоположение е затруднило достъпа на пожарникарите и продължаването на гасителните действия.

До „Орловото гнездо“ обикновено се стига с автобус. Пътуването продължава около 20 минути и преминава през пет тунела. Районът около сградата е бил отцепен, а достъпът до самия обект е бил възможен единствено с тежко дихателно оборудване.

Гасенето е продължило и сутринта. Полицията не съобщава за други жертви или ранени при инцидента.

Сграда от 1938 г., превърната в ресторант

Келщайнхаус е завършен през 1938 г. като част от нацисткия комплекс в района на Оберзалцберг, близо до австрийската граница. От 1952 г. сградата се използва като ресторант, а в нея се е помещавала и изложба, посветена на нацистката ѝ история.

Според регионалната туристическа асоциация в близкия Берхтесгаден Хитлер е посещавал мястото няколко пъти, за да приема дипломати и други чуждестранни гости. В същото време асоциацията посочва, че в политически план убежището „не е имало особено значение“ и е било използвано основно от висши нацистки функционери за отдих и частни тържества.

Предстои разследването да установи точната причина за пожара и дали задържаният човек е свързан с него. Засега полицията не е обявила допълнителни подробности за самоличността му или за евентуални обвинения.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Здрасти

    4 1 Отговор
    Време е България да се възроди!

    Коментиран от #8

    12:54 24.10.2026

  • 3 Мария бетер Джамбазова

    2 0 Отговор
    Трия постове всякаквиииииии,
    Лапам у.. е всякаквииии..

    12:57 24.10.2026

  • 4 Кина

    1 1 Отговор
    Айде няма нищо ще го реставрират..! Когато хладилника заприлича на асансьор някой индивиди полудяват и палят нещо..! Всяко чудо за три дни..!

    12:57 24.10.2026

  • 5 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ

    4 0 Отговор
    Отдавна не бяхте пускали статии за Хитлер.

    Коментиран от #9

    12:57 24.10.2026

  • 6 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    със сълзи на очите чета и не вярвам все още как някой комунистически агент е имал съвеста да унищожи това свято историческо място .

    12:58 24.10.2026

  • 7 Тик-Ток

    5 1 Отговор
    Само фашизма ще спази Европа

    12:58 24.10.2026

  • 8 Роза

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Здрасти":

    Какво общо има възраждането на България с палежа на хитлеровата резиденция?!Изказвай се по темата!

    12:59 24.10.2026

  • 9 Тик-Ток

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ":

    Хитлер е бащата на съвременния Израел ,ако не беше Хитлер нямаше да има Израел сега

    Коментиран от #12

    12:59 24.10.2026

  • 10 ЗА ПУБЛИКУВАНА СНИМКА НА ХИТЛЕР

    4 3 Отговор
    Щяхте да се в Белене. Мръсни фашисти.

    Коментиран от #16

    13:01 24.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тик-Ток":

    Хитлер и Сталин. Когато се основава ООН, Сталин настоява да има еврейски държава в Палестина и предстзветеля на СССР в ООН Вишински убеждава всички, да гласуват за приемането на Израел.

    Коментиран от #17

    13:05 24.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бизнес Инсайдър

    0 0 Отговор
    Скрити охранителни камери са снимали наблизо Петров и Баширов да пушат и небрежно да хвърлят неугасени фасове .

    13:07 24.10.2026

  • 15 ордите

    1 0 Отговор
    Допуснати в Европа унищожават нейната история , подпомагани от европроститутките

    13:09 24.10.2026

  • 16 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ЗА ПУБЛИКУВАНА СНИМКА НА ХИТЛЕР":

    ТАка де, по ми е весело да гледам как ВАЗ гори другарю!!

    13:10 24.10.2026

  • 17 крико

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "койдазнай":

    Май забрави , че и аглосаксонците не са искали тази смет на острова си !

    13:11 24.10.2026

  • 18 Цвете

    1 0 Отговор
    ЖАЛКО ЗА СГРАДАТА ,НО ЕТО, ЧЕ И В НАШИ ДНИ ВЕЧЕ 21 ВЕК, ОТЛОМКИТЕ ОТ МИНАЛОТО НА ЕДИН САТРАП ЗАПОЧВАТ ДА ИЗЧЕЗВАТ. КОЛКО МЪКА Е ДОПРИНЕСЪЛ САМОЗАБРАВИЛИЯТ СЕ И ЗАГИНАЛИТЕ СА НАД 3,5 МИЛИОНА ЧОВЕКА. 😠САМО УКРАИНЦИТЕ СА 20 МИЛИОНА.🤔😠🤔

    13:11 24.10.2026

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