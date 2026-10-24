Пламъци погълнаха историческата резиденция на Хитлер в Бавария

Пожар почти напълно унищожи бившата баварска резиденция „Келщайнхаус“, известна като „Орловото гнездо“ и използвана в миналото от Адолф Хитлер. Огънят е избухнал късно вечерта, а рано сутринта все още е горял, съобщи полицията, цитирана от ДПА.
Полицията допуска, че пожарът може да е предизвикан умишлено. Един човек е задържан, но разследването трябва да установи дали той има връзка с инцидента. Причините за пожара все още се изясняват.
По първоначални данни няма пострадали. Според полицията в сградата не е имало хора, когато е избухнал огънят. По това време ресторантът, който днес се намира в историческия обект, е бил затворен.
Гасенето е затруднено от високопланинското местоположение
Пожарът е обхванал сградата на връх Келщайн, на височина 1838 метра. Отдалеченото местоположение е затруднило достъпа на пожарникарите и продължаването на гасителните действия.
До „Орловото гнездо“ обикновено се стига с автобус. Пътуването продължава около 20 минути и преминава през пет тунела. Районът около сградата е бил отцепен, а достъпът до самия обект е бил възможен единствено с тежко дихателно оборудване.
Гасенето е продължило и сутринта. Полицията не съобщава за други жертви или ранени при инцидента.
Сграда от 1938 г., превърната в ресторант
Келщайнхаус е завършен през 1938 г. като част от нацисткия комплекс в района на Оберзалцберг, близо до австрийската граница. От 1952 г. сградата се използва като ресторант, а в нея се е помещавала и изложба, посветена на нацистката ѝ история.
Според регионалната туристическа асоциация в близкия Берхтесгаден Хитлер е посещавал мястото няколко пъти, за да приема дипломати и други чуждестранни гости. В същото време асоциацията посочва, че в политически план убежището „не е имало особено значение“ и е било използвано основно от висши нацистки функционери за отдих и частни тържества.
Предстои разследването да установи точната причина за пожара и дали задържаният човек е свързан с него. Засега полицията не е обявила допълнителни подробности за самоличността му или за евентуални обвинения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Здрасти
Коментиран от #8
12:54 24.10.2026
3 Мария бетер Джамбазова
Лапам у.. е всякаквииии..
12:57 24.10.2026
4 Кина
12:57 24.10.2026
5 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ
Коментиран от #9
12:57 24.10.2026
6 стоян георгиев
12:58 24.10.2026
7 Тик-Ток
12:58 24.10.2026
8 Роза
До коментар #2 от "Здрасти":Какво общо има възраждането на България с палежа на хитлеровата резиденция?!Изказвай се по темата!
12:59 24.10.2026
9 Тик-Ток
До коментар #5 от "ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ":Хитлер е бащата на съвременния Израел ,ако не беше Хитлер нямаше да има Израел сега
Коментиран от #12
12:59 24.10.2026
10 ЗА ПУБЛИКУВАНА СНИМКА НА ХИТЛЕР
Коментиран от #16
13:01 24.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 койдазнай
До коментар #9 от "Тик-Ток":Хитлер и Сталин. Когато се основава ООН, Сталин настоява да има еврейски държава в Палестина и предстзветеля на СССР в ООН Вишински убеждава всички, да гласуват за приемането на Израел.
Коментиран от #17
13:05 24.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бизнес Инсайдър
13:07 24.10.2026
15 ордите
13:09 24.10.2026
16 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #10 от "ЗА ПУБЛИКУВАНА СНИМКА НА ХИТЛЕР":ТАка де, по ми е весело да гледам как ВАЗ гори другарю!!
13:10 24.10.2026
17 крико
До коментар #12 от "койдазнай":Май забрави , че и аглосаксонците не са искали тази смет на острова си !
13:11 24.10.2026
18 Цвете
13:11 24.10.2026