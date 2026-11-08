8 ноември 1923 г. Биреният пуч: проваленият преврат на Хитлер

На 8 ноември 1923 г. в мюнхенската пивница „Бюргербройкелер“ Адолф Хитлер прекъсва политическо събрание и обявява, че е започнала „националната революция“. Въоръжени членове на Националсоциалистическата германска работническа партия обкръжават залата, а целта е да бъде завзета властта първо в Бавария, а след това да започне поход към Берлин срещу правителството на Ваймарската република.

Така започва събитието, останало в историята като Бирения пуч, Мюнхенския пуч или Хитлеровия пуч. Опитът продължава до 9 ноември и е първият мащабен опит на Хитлер да вземе властта чрез сила.

Превратът започва в пивница

Вечерта на 8 ноември Густав фон Кар, генералният държавен комисар на Бавария, говори пред около 3000 души. Хитлер влиза в залата с въоръжени привърженици, стреля във въздуха и заявява: „Националната революция започна.“ След това отвежда Кар, военния командир Ото фон Лосов и полицейския началник Ханс фон Зайсер в отделно помещение.

Под заплаха тримата обявяват подкрепа за планираното ново управление. В пуча се включва и генерал Ерих Лудендорф, известен командващ от Първата световна война. Планът предвижда Бавария да бъде превърната в база за поход към Берлин, подобно на успешния поход на Бенито Мусолини към Рим през октомври 1922 г.

Замисълът обаче се разпада още през нощта. След като успяват да напуснат залата, Кар, Лосов и Зайсер се отказват от принудителните си обещания и нареждат на полицията и военните да възстановят реда.

Стрелбата край Фелдхернхале

На сутринта на 9 ноември Хитлер и Лудендорф повеждат около 2000 свои привърженици към центъра на Мюнхен. При Фелдхернхале колоната е спряна от полицията. Последва кратка престрелка, при която загиват участници в похода и полицаи.

Мемориалният музей на Холокоста на Съединените щати посочва 14 загинали нацисти и четирима полицаи. Германският исторически музей отчита 16 загинали участници в пуча и четирима полицаи, като включва и двама души, починали при сблъсъци на други места. И в двете справки изходът е един и същ: превратът е разгромен, а участниците не успяват да поемат контрола над Мюнхен.

Провалът, който променя стратегията на Хитлер

Хитлер е арестуван два дни по-късно. През април 1924 г. е осъден за държавна измяна на пет години затвор, но излиза след около девет месеца от крепостта „Ландсберг“. Националсоциалистическата партия е забранена след пуча.

Процесът превръща Хитлер в национално разпознаваема фигура. В затвора той диктува политическите си идеи, публикувани по-късно в „Моята борба“. След провала в Мюнхен Хитлер променя тактиката: вместо нов опит за въоръжено въстание партията започва да търси властта чрез избори, пропаганда и използване на слабостите на демократичната система.

Биреният пуч остава неуспешен като преврат, но се превръща в централен мит за нацисткото движение. По-късно режимът представя загиналите участници като герои, а 9 ноември превръща в ежегоден ден за партийна пропаганда.

Източници: history.com, apnews.com