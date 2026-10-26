Двама загинаха при бурята „Бело“ във Великобритания

Двама мъже загинаха при отделни инциденти с паднали дървета по време на бурята „Бело“, която засегна Великобритания през уикенда. Единият е 60-годишен и е бил ударен от дърво край Мид Келтън, близо до Касъл Дъглас в Шотландия. Сигналът е подаден около 10:30 часа местно време, а мъжът е обявен за мъртъв на място.

„Няма подозрителни обстоятелства, а доклад ще бъде изпратен на прокуратурата“, съобщи полицията в Шотландия. Разследването на инцидента продължава, като самоличността на загиналия не е разгласявана.

По-късно мъж на около 20 години загина в северен Лондон, след като дърво падна върху автомобила му в района на Мил Хил. Според лондонската полиция инцидентът е станал около 12:40 часа на кръстовището на улиците Долис Роуд и Абъркорн Роуд. Медиците са констатирали смъртта му на място, а близките му са уведомени.

„Това е дълбоко трагичен инцидент и мислите ни са с близките на младия мъж“, заяви главен инспектор Гай Елуд от северозападното командване на лондонската полиция. Пътят остана затворен, докато местните власти и съдебният лекар изясняват обстоятелствата.

Силен вятър и прекъсвания на тока

Бурята „Бело“ донесе пориви до 135 километра в час в Аргайл и Бют. Метеорологичната служба на Великобритания предупреди за опасност от летящи предмети и разбиващи се вълни и призова хората да останат на закрито, доколкото е възможно.

Две жени са били откарани в болница, след като дърво е паднало върху тях в Абърфелди, Шотландия. В редица райони са отчетени наводнения, затворени пътища и прекъсвания на железопътния и фериботния транспорт. Засегнати са и полети.

По данни на Energy Networks Association, цитирани от LADbible, 161 400 имота са били без електричество в неделя следобед. По-ранна оценка на Асошиейтед прес посочваше около 82 000 засегнати домакинства, което отразява различията във времето и обхвата на отчетените прекъсвания.

Нови предупреждения за вторник

Основните предупреждения за бурята се очаква да бъдат отменени в понеделник, но метеорологичната служба предупреди за ново жълто предупреждение за силен вятър във вторник в Шотландия, части от Северна Ирландия и северната част на Англия. Транспортните оператори призоваха пътниците да проверяват движението на влаковете, фериботите и полетите преди пътуване.

Източници: apnews.com, lbc.co.uk, standard.co.uk