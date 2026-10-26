Новини
Свят »
Украйна »
Питър Кадик-Адамс: Украйна разчита твърде много на Starlink
  Тема: Украйна

Питър Кадик-Адамс: Украйна разчита твърде много на Starlink

26 Октомври, 2026 05:57 469 2

  • украйна-
  • starlink-
  • starshield-
  • питър кадик-адамс-
  • илон мъск

Историкът-колумнист смята, че Киев е поставил критични военни комуникации в зависимост от една система без надежден резервен вариант

Питър Кадик-Адамс: Украйна разчита твърде много на Starlink - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е разчитала прекалено уверено на Starlink и не е имала достатъчно надежден резервен вариант, заяви британският колумнист и военен историк Питър Кадик-Адамс. Той определи зависимостта от една комуникационна система като по-съществения проблем около ограниченията, наложени върху услугата.

„Въпросът не е толкова кой е виновен, а че Киев разчиташе прекалено уверено на една система, без да има резервна“, отбелязва Кадик-Адамс в публикация от 25 октомври. Според него случаят показва колко уязвими могат да бъдат военните операции, когато ключова инфраструктура зависи от един доставчик и една технология.

Ограниченията засегнаха дронове и бойни мисии

През октомври украинските военни съобщиха, че достъпът до Starlink, както и до военната версия Starshield, е бил ограничен. Проблемите започнаха на 14 октомври, когато терминалите започнаха да губят свързаност при движение с висока скорост. Украински представители заявиха, че това е затруднило управлението на дронове, координацията между подразделенията и изпълнението на отделни бойни задачи.

Ройтерс съобщи, че прекъсванията са довели до загуба на връзка с командни центрове и до понижаване на скоростта на интернет в районите на фронта. Според агенцията промяната е имала непосредствено отражение върху артилерийски подразделения, за които навременната информация за цели и заплахи е от ключово значение.

Впоследствие Илон Мъск заяви, че SpaceX е ограничила достъпа на украинските военни, като обвини Киев, че използва Starlink за настъпателни удари с дронове и нарушава условията на услугата. Украински представители отхвърлиха това твърдение.

Услугата беше възстановена, но зависимостта остана

На 24 октомври украинският президент Володимир Зеленски заяви, че работата на Starlink и Starshield е възстановена до скоростите отпреди ограниченията. Това сложи край на непосредствения срив в комуникациите, но не отстрани основния проблем, посочен от Кадик-Адамс: липсата на пълноценна алтернатива, която да поеме функциите на системата при ново прекъсване.

В своя анализ Кадик-Адамс посочва, че в Европа вече има шест търговски алтернативи на Starlink и Starshield, включително системи, насочени към морския транспорт, а още два проекта се подготвят. По думите му Съединените щати разполагат с още десет подобни инициативи, но нито една от тях не е толкова развита и широко използвана.

Той посочва и сателитните комуникации на НАТО като възможен елемент от по-устойчива архитектура. Изводът му е, че възстановяването на достъпа до Starlink не отменя необходимостта от резервни мрежи, защото военните комуникации трябва да продължат да работят и при технически проблем, политическо решение или спор между държави и частни компании.

Източници: thecritic.co.uk, apnews.com, investing.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Мъск разчита

    2 0 Отговор
    на европейският пазар. Патова ситуация

    06:01 26.10.2026

  • 2 Starshield никога не е била

    0 0 Отговор
    разрешавана,
    Престанете с манипулациите си! Всички медии дори писахте неотдавна, как Зеленски и партньорите му се молеха да им се даде достъп за нея, а САЩ не са разрешили за да не вязат във война с Русия, но разчитате на къса памет на читателите си. За да подклаждате интриги!
    А Старлинк никога не е бил прекъсван или ограничаван, но е позволен за военни цели само в Украяйна , анексираните области за отбрана.

    06:16 26.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания