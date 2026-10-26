Питър Кадик-Адамс: Украйна разчита твърде много на Starlink

Украйна е разчитала прекалено уверено на Starlink и не е имала достатъчно надежден резервен вариант, заяви британският колумнист и военен историк Питър Кадик-Адамс. Той определи зависимостта от една комуникационна система като по-съществения проблем около ограниченията, наложени върху услугата.

„Въпросът не е толкова кой е виновен, а че Киев разчиташе прекалено уверено на една система, без да има резервна“, отбелязва Кадик-Адамс в публикация от 25 октомври. Според него случаят показва колко уязвими могат да бъдат военните операции, когато ключова инфраструктура зависи от един доставчик и една технология.

Ограниченията засегнаха дронове и бойни мисии

През октомври украинските военни съобщиха, че достъпът до Starlink, както и до военната версия Starshield, е бил ограничен. Проблемите започнаха на 14 октомври, когато терминалите започнаха да губят свързаност при движение с висока скорост. Украински представители заявиха, че това е затруднило управлението на дронове, координацията между подразделенията и изпълнението на отделни бойни задачи.

Ройтерс съобщи, че прекъсванията са довели до загуба на връзка с командни центрове и до понижаване на скоростта на интернет в районите на фронта. Според агенцията промяната е имала непосредствено отражение върху артилерийски подразделения, за които навременната информация за цели и заплахи е от ключово значение.

Впоследствие Илон Мъск заяви, че SpaceX е ограничила достъпа на украинските военни, като обвини Киев, че използва Starlink за настъпателни удари с дронове и нарушава условията на услугата. Украински представители отхвърлиха това твърдение.

Услугата беше възстановена, но зависимостта остана

На 24 октомври украинският президент Володимир Зеленски заяви, че работата на Starlink и Starshield е възстановена до скоростите отпреди ограниченията. Това сложи край на непосредствения срив в комуникациите, но не отстрани основния проблем, посочен от Кадик-Адамс: липсата на пълноценна алтернатива, която да поеме функциите на системата при ново прекъсване.

В своя анализ Кадик-Адамс посочва, че в Европа вече има шест търговски алтернативи на Starlink и Starshield, включително системи, насочени към морския транспорт, а още два проекта се подготвят. По думите му Съединените щати разполагат с още десет подобни инициативи, но нито една от тях не е толкова развита и широко използвана.

Той посочва и сателитните комуникации на НАТО като възможен елемент от по-устойчива архитектура. Изводът му е, че възстановяването на достъпа до Starlink не отменя необходимостта от резервни мрежи, защото военните комуникации трябва да продължат да работят и при технически проблем, политическо решение или спор между държави и частни компании.

Източници: thecritic.co.uk, apnews.com, investing.com