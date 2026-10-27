Граждани влязоха в частната телевизия „Информер“ в Белград и прекъснаха ефира

Група граждани е влязла около 18:40 часа на 26 октомври в сградата на частната сръбска телевизия „Информер“ в Белград и е прекъснала излъчването на живо предаване. В този момент в студиото е бил главният редактор Драган Й. Вучичевич заедно с журналисти на медията.

По данни на Радио-телевизията на Сърбия гражданите първо са се събрали пред входа, а след това са влезли в студиото. След няколко минути надвикване с журналистите те са напуснали редакцията. Редовната програма е била прекъсната, като телевизията е започнала да излъчва записи от случилото се.

По време на живото предаване Вучичевич е потърсил полицията и Спешна помощ, за да бъде осигурена евакуацията на служителите. Той се е обадил и на Илиа Сърданович, свързван със Студентската листа, с молба да повлияе на събралите се граждани.

„Вие сте говорили много неща за мен, голям брой лъжи – просто не мога да повярвам, че и сега казвате истината“, е отговорил Сърданович според N1.

N1 съобщава, че след напускането на сградата гражданите са останали в двора, а по-късно са се събрали отново около Вучичевич в друга част на обекта. Пред сградата са пристигнали полицейски части, включително служители с екипировка за разпръскване на протести. Според медията е имало и блъскане между граждани и полицаи.

Различни версии за случилото се

Редакцията на „Информер“ е заявила, че жандармерията е евакуирала всички служители и че те са в безопасност. Телевизията твърди още, че гражданите са счупили прозорец, повредили са входната врата и са унищожили компютри, маси и столове..

Случаят се разви ден след парламентарните избори в Сърбия, на които Студентската листа обяви победа. Връзката между влизането в сградата и изборните събития не е официално установена.

Източници: rts.rs, n1info.rs, danas.rs