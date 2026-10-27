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Граждани влязоха в частната телевизия „Информер“ в Белград и прекъснаха ефира
  Тема: Избори

Граждани влязоха в частната телевизия „Информер“ в Белград и прекъснаха ефира

27 Октомври, 2026 03:26, обновена 27 Октомври, 2026 03:28 605 5

  • сърбия-
  • телевизия информер-
  • белград-
  • протести-
  • драган вучичевич

Групата е нахлула в студиото по време на живо предаване. Полиция е била изпратена пред сградата

Граждани влязоха в частната телевизия „Информер“ в Белград и прекъснаха ефира - 1
Снимка: vreme.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Група граждани е влязла около 18:40 часа на 26 октомври в сградата на частната сръбска телевизия „Информер“ в Белград и е прекъснала излъчването на живо предаване. В този момент в студиото е бил главният редактор Драган Й. Вучичевич заедно с журналисти на медията.

По данни на Радио-телевизията на Сърбия гражданите първо са се събрали пред входа, а след това са влезли в студиото. След няколко минути надвикване с журналистите те са напуснали редакцията. Редовната програма е била прекъсната, като телевизията е започнала да излъчва записи от случилото се.

По време на живото предаване Вучичевич е потърсил полицията и Спешна помощ, за да бъде осигурена евакуацията на служителите. Той се е обадил и на Илиа Сърданович, свързван със Студентската листа, с молба да повлияе на събралите се граждани.

„Вие сте говорили много неща за мен, голям брой лъжи – просто не мога да повярвам, че и сега казвате истината“, е отговорил Сърданович според N1.

N1 съобщава, че след напускането на сградата гражданите са останали в двора, а по-късно са се събрали отново около Вучичевич в друга част на обекта. Пред сградата са пристигнали полицейски части, включително служители с екипировка за разпръскване на протести. Според медията е имало и блъскане между граждани и полицаи.

Различни версии за случилото се

Редакцията на „Информер“ е заявила, че жандармерията е евакуирала всички служители и че те са в безопасност. Телевизията твърди още, че гражданите са счупили прозорец, повредили са входната врата и са унищожили компютри, маси и столове..

Случаят се разви ден след парламентарните избори в Сърбия, на които Студентската листа обяви победа. Връзката между влизането в сградата и изборните събития не е официално установена.

Източници: rts.rs, n1info.rs, danas.rs


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    3 0 Отговор
    След олигархията най големите измамници са медиите..

    03:43 27.10.2026

  • 3 Хмм

    1 0 Отговор
    майдан в Сърбия, саморазправа като в Сирия или Либия, няма ли да линчуват Вучич пред камерите, а Илия Сърданов е от Ниш, българче

    04:31 27.10.2026

  • 4 Някой

    1 0 Отговор
    Не разбрах най-важното какво искат събралите се граждани?

    04:32 27.10.2026

  • 5 Ами

    1 0 Отговор
    има кадри в нета, деца като във Франция, значи всички трябва да хвалят тях и само тях

    04:33 27.10.2026

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