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Украинският финансов министър предупреди: войната влиза и в бюджета за 2027 г.
  Тема: Украйна

Украинският финансов министър предупреди: войната влиза и в бюджета за 2027 г.

27 Октомври, 2026 15:01 739 19

  • украйна-
  • държавен бюджет-
  • сергей марченко-
  • отбрана-
  • международно финансиране

Министърът на финансите Сергей Марченко определи сигурността и отбраната като водещ приоритет. Депутатите са внесли над 5000 поправки по проекта

Украинският финансов министър предупреди: войната влиза и в бюджета за 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Украйна залага продължаване на войната и през 2027 г. в проекта за държавния бюджет, а водещите разходни приоритети ще останат сигурността и отбраната. Това заяви министърът на финансите Сергей Марченко пред Върховната рада.

„Правителството представи своевременно проекта за бюджета за 2027 г., разработен в условията на пълномащабно военно нахлуване, който предвижда продължаване на войната през 2027 г. Съответно приоритетните разходи са определени – секторът на сигурността и отбраната“, каза Марченко.

По думите му депутатите са внесли над 5000 поправки, а разглеждането им в бюджетната комисия е продължило повече от девет часа. Министърът подчерта, че допълнителните разходи ще зависят от наличните финансови ресурси и от възможността бюджетът да остане балансиран.

„Основният приоритет е секторът на сигурността и отбраната, а след това ще се определяме в зависимост от наличните ресурси“, заяви Марченко. Той посочи международната помощ като един от ключовите източници за финансиране на украинския бюджет.

Предложенията за нови разходи

Председателят на бюджетната комисия Роксолана Пидласа съобщи, че пълното включване на внесените поправки би изисквало още 13,5 трлн. украински гривни – сума, равна според нея на почти два годишни бюджета на страната. Част от предложенията не отговарят на изискванията, тъй като не посочват реалистични източници за финансиране или достатъчно подробни разчети.

Комисията е предложила да бъдат отчетени 90 предложения в различни сфери. Сред тях са увеличаване на паричното възнаграждение на военнослужещите и разширяване на държавните гаранции за предприятията от отбранителната промишленост. Предлага се гаранциите да бъдат удвоени до 60 млрд. гривни.

Правителството трябва да проучи и възможността за увеличаване на средствата за строителство и закупуване на жилища за военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна.

В здравеопазването се обсъжда допълнително финансиране за лекарства при редки заболявания, сред които ахондроплазия, автоимунни заболявания на нервната система и нервно-мускулни заболявания. Тези средства трябва да се добавят към вече предвидените 21 млрд. гривни за лекарства.

Парламентарната процедура

Върховната рада прие на първия етап предложенията и заключенията по проекта за държавния бюджет. Решението беше подкрепено от 232 народни представители. Първото четене на самия бюджет е очаквано на 28 октомври, а окончателното гласуване на документа е планирано за края на ноември.

Отделно от текущата бюджетна процедура Министерството на финансите оценява нуждите на Украйна от външно финансиране за 2027 г. на 52,6 млрд. долара. Около 20 млрд. долара вече имат очаквани източници, докато приблизително 32,6 млрд. долара остават неосигурени. Министерството посочва отбраната и сигурността като основен бюджетен приоритет.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факти

    16 0 Отговор
    Йотова ще е президент, а герберските крадци заедно с коалиционните им партньори от промянкаджии пишман демократи и угоени пеевчета ще поскимтят няколко дена и ще свикнат. Българският народ е умен.

    Коментиран от #7

    15:04 27.10.2026

  • 3 Пич

    14 0 Отговор
    Урсула:
    - Тоя па аматьор!!!
    Кво има да ми сметаш чужди пари ти бе...?!
    Пращаш 70% по нашите офшорки, 20% по вашите офшорки, и 10% за войната!
    Действай!!!

    15:06 27.10.2026

  • 4 Цифрите говорят !

    12 0 Отговор
    Министерството на финансите оценява нуждите на Украйна само от външно финансиране за 2027 г. на 52,6 млрд. долара ! ...... Сега обаче да ви споделя нещо колеги: Питате изкуствен интелект: За колко беше оценена украинската икономика от агенцията по приватизация преди войната .....Отговора който ще получите е следният : Преди избухването на войната цялата икономика на Украйна е била оценена от украинската агенция по приватизация (Фонда за държавна собственост) на 58 милиарда долара. .. Може да го проверите ако желаете и да се замислите колко са заемите на Украйна сега и колко не са у ред тея в ЕК и в Украйна

    Коментиран от #12, #18

    15:06 27.10.2026

  • 5 2027 година

    10 0 Отговор
    ще ви бъде последната

    15:08 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Задължително

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    в неделя срещу ококорения и петроханската розова мъгла. Спете спокойно деца

    15:10 27.10.2026

  • 8 Цел свет

    12 0 Отговор
    ги дотира и пак им не стига….
    То бива бива ама …..

    15:12 27.10.2026

  • 9 Ми европата

    9 0 Отговор
    нещо се бунтува! На хората им омръзна да наливат средства в "каца без дъно"! Зеленски заделя за златни тоалетни което се отразява и на комисионните! Не знам!? Иде и зима...

    15:14 27.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ето какво

    4 0 Отговор
    Ви отговаря чичко Гугъл колеги

    15:17 27.10.2026

  • 12 Селанина с колелото

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цифрите говорят !":

    Много са си у ред тези в ЕК и Украйна защото плащат сметката с нашите пари, а ние не сме у ред защото ги търпим ;-)

    15:19 27.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 асенчо

    5 0 Отговор
    И без да "предупреди" си знаем, че са за наша сметка, от данъците ни.

    15:25 27.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Жбръц

    1 0 Отговор
    Нема да се плашиш! акушерката ще ви изръси още 70 милиарда евро,допълнително.Или по груби изчисления,заедно с предишните гласувани,до 2030 ,на траншове скачат на 158 милиарда евро.

    15:39 27.10.2026

  • 18 Цифрите говорят !

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цифрите говорят !":

    Преди избухването на войната цялата икономика на Украйна е била оценена от украинската агенция по приватизация (Фонда за държавна собственост) на 58 милиарда долара ! .. НО колко струва да видим и Гааза ? Питаме: На колко са оценени щетите в ивицата Газа ?
    Отговора който получаваме е :
    Общите икономически щети и загуби в ивицата Газа възлизат на 57,9 милиарда долара, според цялостната финална оценка (Rapid Damage and Needs Assessment), изготвена съвместно от ООН, Европейския съюз и Световната банка. .... Тоест се оказва че Украйна е оценена точно колкото ивицата Гааза ! Проверете го колеги !

    15:40 27.10.2026

  • 19 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

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