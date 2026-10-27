Украинският финансов министър предупреди: войната влиза и в бюджета за 2027 г.

Правителството на Украйна залага продължаване на войната и през 2027 г. в проекта за държавния бюджет, а водещите разходни приоритети ще останат сигурността и отбраната. Това заяви министърът на финансите Сергей Марченко пред Върховната рада.

„Правителството представи своевременно проекта за бюджета за 2027 г., разработен в условията на пълномащабно военно нахлуване, който предвижда продължаване на войната през 2027 г. Съответно приоритетните разходи са определени – секторът на сигурността и отбраната“, каза Марченко.

По думите му депутатите са внесли над 5000 поправки, а разглеждането им в бюджетната комисия е продължило повече от девет часа. Министърът подчерта, че допълнителните разходи ще зависят от наличните финансови ресурси и от възможността бюджетът да остане балансиран.

„Основният приоритет е секторът на сигурността и отбраната, а след това ще се определяме в зависимост от наличните ресурси“, заяви Марченко. Той посочи международната помощ като един от ключовите източници за финансиране на украинския бюджет.

Предложенията за нови разходи

Председателят на бюджетната комисия Роксолана Пидласа съобщи, че пълното включване на внесените поправки би изисквало още 13,5 трлн. украински гривни – сума, равна според нея на почти два годишни бюджета на страната. Част от предложенията не отговарят на изискванията, тъй като не посочват реалистични източници за финансиране или достатъчно подробни разчети.

Комисията е предложила да бъдат отчетени 90 предложения в различни сфери. Сред тях са увеличаване на паричното възнаграждение на военнослужещите и разширяване на държавните гаранции за предприятията от отбранителната промишленост. Предлага се гаранциите да бъдат удвоени до 60 млрд. гривни.

Правителството трябва да проучи и възможността за увеличаване на средствата за строителство и закупуване на жилища за военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна.

В здравеопазването се обсъжда допълнително финансиране за лекарства при редки заболявания, сред които ахондроплазия, автоимунни заболявания на нервната система и нервно-мускулни заболявания. Тези средства трябва да се добавят към вече предвидените 21 млрд. гривни за лекарства.

Парламентарната процедура

Върховната рада прие на първия етап предложенията и заключенията по проекта за държавния бюджет. Решението беше подкрепено от 232 народни представители. Първото четене на самия бюджет е очаквано на 28 октомври, а окончателното гласуване на документа е планирано за края на ноември.

Отделно от текущата бюджетна процедура Министерството на финансите оценява нуждите на Украйна от външно финансиране за 2027 г. на 52,6 млрд. долара. Около 20 млрд. долара вече имат очаквани източници, докато приблизително 32,6 млрд. долара остават неосигурени. Министерството посочва отбраната и сигурността като основен бюджетен приоритет.

Източници: unian.net