Тръмп обмисля да вдигне санкциите срещу фонда, наричан „черната каса“ на Путин

Дългогодишните американски санкции срещу Руския фонд за преки инвестиции може да бъдат облекчени или отменени като част от разговорите за доставките на руски дизел за Съединените щати. За възможността съобщава The New York Times, а информацията е цитирана от Укринформ.

Руските представители настояват за промяна в санкционния режим, докато преговарят за участието на фонда в доставките на гориво. Според публикацията икономическите договорености се разглеждат от екипа на Доналд Тръмп като възможен инструмент за сближаване с Москва и за насърчаване на прекратяването на войната в Украйна.

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Дмитриев води разговорите с американски представители

В центъра на преговорите е Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции. Той представлява интересите на Кремъл в контактите с екипа на Тръмп и настоява за отслабване на санкциите срещу институцията, която управлява.

Дмитриев разговаря със специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и с Джаред Къшнър, зет на Тръмп. Според американски представители икономическите сделки с Русия могат да покажат на Владимир Путин, че Вашингтон има сериозни намерения за изграждане на нови отношения.

Американската страна обаче не е обявила окончателно решение за санкциите. Възможното им премахване би означавало съществена промяна спрямо политиката, прилагана след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

Фондът е санкциониран от 2022 г.

Руският фонд е под американски санкции от 2022 г., когато администрацията на Джо Байдън наложи ограничения срещу него и други ключови източници на руско богатство. Фондът е инвестирал милиарди долари в руски компании и е работил с инвеститори от Близкия изток и други региони.

Американската администрация го определи като „черна каса“ на Путин и като символ на клептократичната система в Русия. САЩ наложиха санкции и на самия Дмитриев, който е смятан за близък до руския президент.

В същото време подходът на Белия дом среща съпротива в Конгреса. Някои републикански законодатели оспорват дали икономическите договорености с Москва могат да доведат до прекратяване на войната. Демократи в Конгреса поискаха от големи банки и пристанища да запазят документите, свързани с операциите с руски дизел, заради възможно разследване на договореностите между Тръмп и Путин.

Така бъдещето на санкциите срещу фонда остава свързано както с преговорите за горивото, така и с по-широките усилия на американската администрация за промяна на отношенията с Русия.

Източници: ukrinform.ua, axios.com, apnews.com