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ВСУ атакуваха Липецк, гори металургичен завод
  Тема: Украйна

ВСУ атакуваха Липецк, гори металургичен завод

28 Октомври, 2026 03:19, обновена 28 Октомври, 2026 03:23 684 2

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  • противовъздушна отбрана

Мониторингови канали съобщават за реактивни въздушни цели и работа на руската противовъздушна отбрана над града

ВСУ атакуваха Липецк, гори металургичен завод - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар е избухнал в района на Новолипецкия металургичен комбинат в руския град Липецк след атака, съобщена вечерта на 27 октомври. Мониторингови канали съобщават за реактивни въздушни цели над града и опити на противовъздушната отбрана да ги свали.

Украинската правда цитира мониторинговия канал Exilenova+, според който в района на НЛМК е регистриран пожар „вследствие на работата на противовъздушната отбрана или падането на обект“. Същият канал съобщава и за звуци от експлозии, както и за активност на руската противовъздушна отбрана.

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На публикувани видеозаписи се чуват взривове и се виждат опити за прeхващане на въздушни цели. Кадрите показват пожар и гъст дим в промишлената зона на Липецк.

Комбинатът е бил атакуван и през 2024 г.

Новолипецкият металургичен комбинат вече е бил обект на атака с украински безпилотници през 2024 г. Новият пожар е регистриран на фона на съобщенията за масирана атака срещу Липецк, започнали вечерта на 27 октомври.

Няма публикувани допълнителни подробности за засегнати производствени мощности или за последиците от пожара.

Източници: pravda.com.ua, rbc.ua


Русия
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