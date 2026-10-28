Кремъл търси нови начини да набира хора за войната — включително деца от окупираните територии

Русия разширява привличането на жители от временно окупираните украински територии във военни структури чрез договори, набор и военно обучение в училищата. Сред основните инструменти е доброволческият батальон „БАРС“, представян пред местното население като мобилизационен резерв и формация за защита на родния град.
Според Центъра за изучаване на окупацията от септември окупационните власти засилено рекламират прием в „БАРС“ в окупираните части на Донецка, Запорожка, Луганска и Херсонска област, както и в Крим. Официално формированието трябва да охранява важни обекти и да действа като мобилни огневи групи срещу украински дронове.
Обявените условия обаче включват възнаграждения за унищожена техника и отделно набиране на специалисти по безпилотни системи. „Предложените плащания, възнагражденията за унищожена техника и отделното изискване към специалисти по безпилотни системи пряко сочат към привличане на резервисти за изпълнение на бойни задачи“, заявяват от Центъра за изучаване на окупацията.
Договори за до 344 000 рубли
В Запорожка област набирането се извършва с участието на кадрови център, контролиран от окупационните власти. Договорите се оформят чрез военните комисариати в Мелитопол за срок от 6, 8 или 12 месеца. Обявените плащания са между 209 000 и 344 000 рубли в зависимост от длъжността.
В Донецка и Херсонска област местните окупационни администрации представят „БАРС“ като възможност за служба в рамките на региона. На мъже в призовна възраст формированието се предлага и като алтернатива на редовната военна служба. Алексей Кулемзин, представян като ръководител на окупационната администрация на Донецк, рекламира възможността като служба „без изпращане на бойната линия“. През октомври той е публикувал шест сходни призива.
Паралелно с това продължава да действа въведената през 2026 г. система за целогодишен руски набор, която се прилага и в окупираните украински територии. Според Центъра за изучаване на окупацията военният отчет, електронните повиквателни и наборните комисии осигуряват административната основа за включване на местни жители в руската армия.
Анонимен източник на OBOZ.UA от окупираните територии твърди, че въпреки обещанията наборниците да не бъдат изпращани на фронта, те са притискани да подписват договори скоро след началото на службата. „Договорникът много бързо е изпращан в бой. На руската армия ѝ е необходимо да попълва големите си загуби“, казва източникът. Той описва и натиск, включително побои и заплахи срещу близки на наборниците. Тези твърдения не са потвърдени независимо.
Военно обучение още в училище
Окупационните власти разширяват и кадетските програми в училищата. На 16 октомври те съобщават за полагане на клетва от възпитаници на кадетски класове в пет училища в Мариупол. Обучението включва засилена военна, строева и физическа подготовка, а част от класовете са свързани със структури на Следствения комитет на Русия.
В училище №15 в окупирания Мелитопол кадетските класове са под кураторството на Росгвардия. Учениците се обучават по тактика, инженерна, медицинска, огнева и строева подготовка, военни комуникации, топография и радиационна, химическа и биологична защита. В програмата са включени още техническа и военно-медицинска подготовка.
Според Центъра за изучаване на окупацията децата участват и в пропагандни прояви и кампании за събиране на „хуманитарна помощ“ за руските военнослужещи. Жителка на Мелитопол, която преди е работила като педагог, описва процеса като все по-интензивна идеологическа обработка на учениците.
Центърът за изучаване на окупацията твърди, че чрез съчетаването на военно обучение в училищата, набора и договорните формирования Русия изгражда постоянен механизъм за набиране на военен ресурс в окупираните украински територии.
Източници: war.obozrevatel.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ако отворят няколко военни пункта у нас,
Коментиран от #17, #38, #59, #61
19:37 28.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 мара премина дъното
19:38 28.10.2026
4 Кучето на Мими 🐕
Коментиран от #8, #36
19:38 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гробар
19:40 28.10.2026
8 И aнoca е пълен
До коментар #4 от "Кучето на Мими 🐕":с деца също.
19:40 28.10.2026
9 Дада
19:41 28.10.2026
10 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ
19:41 28.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Позор
19:42 28.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Жеков
Коментиран от #20, #25
19:45 28.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Либерал на Химикал
19:46 28.10.2026
17 Най накрая ще се отървем
До коментар #1 от "Ако отворят няколко военни пункта у нас,":от русофилската uZмeт.
Коментиран от #51
19:46 28.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Костадин Костадинов
Коментиран от #33
19:51 28.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Костадин Костадинов
До коментар #19 от "Бай Хой":Сарказъмъ ти ней на мясту - Путин трепи руските дица! Тва радва ли тъ!?
19:53 28.10.2026
24 Констатация
Коментиран от #27
19:54 28.10.2026
25 Костадин Костадинов
До коментар #14 от "Жеков":Тва чи ф Русия вече има путинюрген ней причина да мразиш нас нормалните хора . Што Путин трепи руснаците са
19:54 28.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Костадин Костадинов
До коментар #24 от "Констатация":Ква пропаганда ве, чи Путин секи ден трепи руснаците
19:55 28.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Иван1
19:56 28.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 От началото
До коментар #21 от "Костадин Костадинов":На Годината
Изби над 300 Хиляди Блатари.
Путин е Велик Са...трап
Коментиран от #37
19:57 28.10.2026
34 Костадин Костадинов
До коментар #30 от "Окраинците":Демек войната е завоевателна а не нещо друго за което твоят господар Путин лъжише
Коментиран от #48
19:58 28.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хахахаха
До коментар #4 от "Кучето на Мими 🐕":А ти кога си бил на фронта, та знаеш че няма деца?
Коментиран от #53
19:59 28.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Костадин Костадинов
До коментар #38 от "АЙДЕ БЕ КУПЕЙКИ":Ако не беше Велика Русия ся штеши са казваш Ахмед Али Агджа
20:00 28.10.2026
40 Костадин Костадинов
До коментар #35 от "ШЕФА":Путин трепи руснаците секи ден и тва е офицялна информация от руския
20:01 28.10.2026
41 В Украйна е най-добре
Руснаците не са ли така?
20:01 28.10.2026
42 Ристю
20:01 28.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мара схм
До коментар #44 от "Маро":Не се плаша от КЕКС , КЕКС ,КЕКС ....... Плаша се когато го НЯМА !!!!?
Коментиран от #49
20:04 28.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Войната е освободителна за Русия
До коментар #34 от "Костадин Костадинов":Такава, каквато през 1912 г. е била и Балканската война за Царство България срещу Османската империя.
Да не би да твърдиш, че България е била агресор срещу Турция по време на Балканската война?
Коментиран от #56, #58
20:05 28.10.2026
49 Костадин Костадинов
До коментар #46 от "Мара схм":Чи Путин трепи руснацити секи ден е офицялнъ инфурмация от Русия
20:06 28.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Миме,
По добре разкажи за влаковатата катастрофа в Испания. Жертвите вече са 70 човека. И може да се пробваш да намекнеш, че е виновен Путин. Пък току виж от посолствоТО оценили старанието ти с още няколко долара.
Коментиран от #60
20:07 28.10.2026
53 Жан Вължан
До коментар #36 от "Хахахаха":А ти кога си бил на фронта? И ако искаш да знаеш, бебешката рота всява страх и ужас сред украинските войници.
20:07 28.10.2026
54 Института За Изследване на Войната
20:08 28.10.2026
55 Цирк
Коментиран от #57
20:10 28.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
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59 Питам се
До коментар #1 от "Ако отворят няколко военни пункта у нас,":Защо хората имат център за изучаване на окупацията, а у нас нищо?
Нали и ние сме били под окупацуя след Освобождението.
Не е ли редно да се изучава как руските офицери са създавали България почти от нищото?
Коментиран от #62
20:16 28.10.2026
60 Костадин Костадинов
До коментар #52 от "Миме,":Не , Путин няма никва вина за тва ф Испания, но за ижидневните обийства на руснаците сий виновян
Коментиран от #63
20:16 28.10.2026
61 Мирчев
До коментар #1 от "Ако отворят няколко военни пункта у нас,":Нека аз да съм първи...!
20:18 28.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Първи клас...
До коментар #60 от "Костадин Костадинов":...,те зове...:)))!
Коментиран от #64
20:19 28.10.2026
64 Костадин Костадинов
До коментар #63 от "Първи клас...":Кът не знайш ко да кайш по-дуббре си мълчи ве
20:21 28.10.2026
65 Явно
20:21 28.10.2026
66 Пилотът Гошу
Коментиран от #70
20:21 28.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Пропаганда
Коментиран от #72
20:22 28.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Костадин Костадинов
До коментар #66 от "Пилотът Гошу":Чи ти не си там. Факт е че Путин трепи руснаците са
20:23 28.10.2026
71 Костадин Костадинов
До коментар #69 от "Мароуууууууу ни ти четох,":Путин трепи руснаците секи ден
Коментиран от #78
20:23 28.10.2026
72 Костадин Костадинов
До коментар #68 от "Пропаганда":Кое е пропаганда,чи Путин трети руснаците -не тва е ежесекундян факт, руснаците биват избивани секи ден и тва е офицялна информация от Русия
20:24 28.10.2026
73 Клей Голем
Коментиран от #74, #82
20:28 28.10.2026
74 Костадин Костадинов
До коментар #73 от "Клей Голем":Тъй кът глем руснаците мрът штот Путин ги трепи
20:32 28.10.2026
75 стига сте лъгалиииииииииииииииииии
20:32 28.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 боцко
20:33 28.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Глюпости ,
20:37 28.10.2026
82 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #73 от "Клей Голем":Да, деца!
Това,как напомня на Хитлер, бранил Берлин, с деца!!!!
Жалки, са!!!
20:37 28.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 13675
20:42 28.10.2026
85 Тити
20:46 28.10.2026
86 1111
21:03 28.10.2026
87 ПО-ТЪПА СТАТИЯ НЕ МОЖАХТЕ ЛИ ДА НАПИШЕТЕ
21:10 28.10.2026
88 999999
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =550 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ(5500 Бг), И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
21:12 28.10.2026