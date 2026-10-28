Кремъл търси нови начини да набира хора за войната — включително деца от окупираните територии

Русия разширява привличането на жители от временно окупираните украински територии във военни структури чрез договори, набор и военно обучение в училищата. Сред основните инструменти е доброволческият батальон „БАРС“, представян пред местното население като мобилизационен резерв и формация за защита на родния град.

Според Центъра за изучаване на окупацията от септември окупационните власти засилено рекламират прием в „БАРС“ в окупираните части на Донецка, Запорожка, Луганска и Херсонска област, както и в Крим. Официално формированието трябва да охранява важни обекти и да действа като мобилни огневи групи срещу украински дронове.

Обявените условия обаче включват възнаграждения за унищожена техника и отделно набиране на специалисти по безпилотни системи. „Предложените плащания, възнагражденията за унищожена техника и отделното изискване към специалисти по безпилотни системи пряко сочат към привличане на резервисти за изпълнение на бойни задачи“, заявяват от Центъра за изучаване на окупацията.

Договори за до 344 000 рубли

В Запорожка област набирането се извършва с участието на кадрови център, контролиран от окупационните власти. Договорите се оформят чрез военните комисариати в Мелитопол за срок от 6, 8 или 12 месеца. Обявените плащания са между 209 000 и 344 000 рубли в зависимост от длъжността.

В Донецка и Херсонска област местните окупационни администрации представят „БАРС“ като възможност за служба в рамките на региона. На мъже в призовна възраст формированието се предлага и като алтернатива на редовната военна служба. Алексей Кулемзин, представян като ръководител на окупационната администрация на Донецк, рекламира възможността като служба „без изпращане на бойната линия“. През октомври той е публикувал шест сходни призива.

Паралелно с това продължава да действа въведената през 2026 г. система за целогодишен руски набор, която се прилага и в окупираните украински територии. Според Центъра за изучаване на окупацията военният отчет, електронните повиквателни и наборните комисии осигуряват административната основа за включване на местни жители в руската армия.

Анонимен източник на OBOZ.UA от окупираните територии твърди, че въпреки обещанията наборниците да не бъдат изпращани на фронта, те са притискани да подписват договори скоро след началото на службата. „Договорникът много бързо е изпращан в бой. На руската армия ѝ е необходимо да попълва големите си загуби“, казва източникът. Той описва и натиск, включително побои и заплахи срещу близки на наборниците. Тези твърдения не са потвърдени независимо.

Военно обучение още в училище

Окупационните власти разширяват и кадетските програми в училищата. На 16 октомври те съобщават за полагане на клетва от възпитаници на кадетски класове в пет училища в Мариупол. Обучението включва засилена военна, строева и физическа подготовка, а част от класовете са свързани със структури на Следствения комитет на Русия.

В училище №15 в окупирания Мелитопол кадетските класове са под кураторството на Росгвардия. Учениците се обучават по тактика, инженерна, медицинска, огнева и строева подготовка, военни комуникации, топография и радиационна, химическа и биологична защита. В програмата са включени още техническа и военно-медицинска подготовка.

Според Центъра за изучаване на окупацията децата участват и в пропагандни прояви и кампании за събиране на „хуманитарна помощ“ за руските военнослужещи. Жителка на Мелитопол, която преди е работила като педагог, описва процеса като все по-интензивна идеологическа обработка на учениците.

„Сякаш са готови да сложат пагони дори на деца в пелени. В училищата все повече време се отделя на военната подготовка. Губим тези деца“, казва жената.

Центърът за изучаване на окупацията твърди, че чрез съчетаването на военно обучение в училищата, набора и договорните формирования Русия изгражда постоянен механизъм за набиране на военен ресурс в окупираните украински територии.

Източници: war.obozrevatel.com