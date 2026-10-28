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Кремъл търси нови начини да набира хора за войната — включително деца от окупираните територии
  Тема: Украйна

Кремъл търси нови начини да набира хора за войната — включително деца от окупираните територии

28 Октомври, 2026 19:35 1 210 88

  • окупирани територии-
  • русия-
  • бърс-
  • мобилизация-
  • кадетски класове

На хората се предлагат кратки договори и плащания до 344 000 рубли. Паралелно окупационните власти разширяват военното обучение в училищата

Кремъл търси нови начини да набира хора за войната — включително деца от окупираните територии - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия разширява привличането на жители от временно окупираните украински територии във военни структури чрез договори, набор и военно обучение в училищата. Сред основните инструменти е доброволческият батальон „БАРС“, представян пред местното население като мобилизационен резерв и формация за защита на родния град.

Според Центъра за изучаване на окупацията от септември окупационните власти засилено рекламират прием в „БАРС“ в окупираните части на Донецка, Запорожка, Луганска и Херсонска област, както и в Крим. Официално формированието трябва да охранява важни обекти и да действа като мобилни огневи групи срещу украински дронове.

Обявените условия обаче включват възнаграждения за унищожена техника и отделно набиране на специалисти по безпилотни системи. „Предложените плащания, възнагражденията за унищожена техника и отделното изискване към специалисти по безпилотни системи пряко сочат към привличане на резервисти за изпълнение на бойни задачи“, заявяват от Центъра за изучаване на окупацията.

Договори за до 344 000 рубли

В Запорожка област набирането се извършва с участието на кадрови център, контролиран от окупационните власти. Договорите се оформят чрез военните комисариати в Мелитопол за срок от 6, 8 или 12 месеца. Обявените плащания са между 209 000 и 344 000 рубли в зависимост от длъжността.

В Донецка и Херсонска област местните окупационни администрации представят „БАРС“ като възможност за служба в рамките на региона. На мъже в призовна възраст формированието се предлага и като алтернатива на редовната военна служба. Алексей Кулемзин, представян като ръководител на окупационната администрация на Донецк, рекламира възможността като служба „без изпращане на бойната линия“. През октомври той е публикувал шест сходни призива.

Паралелно с това продължава да действа въведената през 2026 г. система за целогодишен руски набор, която се прилага и в окупираните украински територии. Според Центъра за изучаване на окупацията военният отчет, електронните повиквателни и наборните комисии осигуряват административната основа за включване на местни жители в руската армия.

Анонимен източник на OBOZ.UA от окупираните територии твърди, че въпреки обещанията наборниците да не бъдат изпращани на фронта, те са притискани да подписват договори скоро след началото на службата. „Договорникът много бързо е изпращан в бой. На руската армия ѝ е необходимо да попълва големите си загуби“, казва източникът. Той описва и натиск, включително побои и заплахи срещу близки на наборниците. Тези твърдения не са потвърдени независимо.

Военно обучение още в училище

Окупационните власти разширяват и кадетските програми в училищата. На 16 октомври те съобщават за полагане на клетва от възпитаници на кадетски класове в пет училища в Мариупол. Обучението включва засилена военна, строева и физическа подготовка, а част от класовете са свързани със структури на Следствения комитет на Русия.

В училище №15 в окупирания Мелитопол кадетските класове са под кураторството на Росгвардия. Учениците се обучават по тактика, инженерна, медицинска, огнева и строева подготовка, военни комуникации, топография и радиационна, химическа и биологична защита. В програмата са включени още техническа и военно-медицинска подготовка.

Според Центъра за изучаване на окупацията децата участват и в пропагандни прояви и кампании за събиране на „хуманитарна помощ“ за руските военнослужещи. Жителка на Мелитопол, която преди е работила като педагог, описва процеса като все по-интензивна идеологическа обработка на учениците.

„Сякаш са готови да сложат пагони дори на деца в пелени. В училищата все повече време се отделя на военната подготовка. Губим тези деца“, казва жената.

Центърът за изучаване на окупацията твърди, че чрез съчетаването на военно обучение в училищата, набора и договорните формирования Русия изгражда постоянен механизъм за набиране на военен ресурс в окупираните украински територии.

Източници: war.obozrevatel.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако отворят няколко военни пункта у нас,

    39 8 Отговор
    ще има хиляди доброволци.

    Коментиран от #17, #38, #59, #61

    19:37 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мара премина дъното

    53 9 Отговор
    но по заръка на нпо-то продължава да копае

    19:38 28.10.2026

  • 4 Кучето на Мими 🐕

    38 7 Отговор
    Да фронта е пълен с деца!🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #8, #36

    19:38 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гробар

    40 7 Отговор
    Да им пратим генерал Наско и Тагарев. Учили са в Москва и знаят руски. С радост ще се бият за Матушката.

    19:40 28.10.2026

  • 8 И aнoca е пълен

    8 7 Отговор

    До коментар #4 от "Кучето на Мими 🐕":

    с деца също.

    19:40 28.10.2026

  • 9 Дада

    36 7 Отговор
    Мичеее, пропусна бебетата с калашниците.

    19:41 28.10.2026

  • 10 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ

    38 7 Отговор
    Спрете с измислиците бре. Срама нямате.

    19:41 28.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Позор

    11 32 Отговор
    Путин, надмина и Хитлер, с децата за фронта, а и турските султани, с еничарите.

    19:42 28.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Жеков

    31 6 Отговор
    Западът спечели войната. Войната на пропагандата и лъжите.

    Коментиран от #20, #25

    19:45 28.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Либерал на Химикал

    24 4 Отговор
    Мара президент!!!

    19:46 28.10.2026

  • 17 Най накрая ще се отървем

    10 23 Отговор

    До коментар #1 от "Ако отворят няколко военни пункта у нас,":

    от русофилската uZмeт.

    Коментиран от #51

    19:46 28.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Костадин Костадинов

    8 16 Отговор
    Неска Путин колко хора утрепа

    Коментиран от #33

    19:51 28.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Костадин Костадинов

    9 19 Отговор

    До коментар #19 от "Бай Хой":

    Сарказъмъ ти ней на мясту - Путин трепи руските дица! Тва радва ли тъ!?

    19:53 28.10.2026

  • 24 Констатация

    12 5 Отговор
    ДругарЕ, всички Лъжат, и ще лъжат още по-безочливо, научете се да отсявате истината от откритата пропаганда, като в дадения конкретен случай!!!!

    Коментиран от #27

    19:54 28.10.2026

  • 25 Костадин Костадинов

    5 15 Отговор

    До коментар #14 от "Жеков":

    Тва чи ф Русия вече има путинюрген ней причина да мразиш нас нормалните хора . Што Путин трепи руснаците са

    19:54 28.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Костадин Костадинов

    6 15 Отговор

    До коментар #24 от "Констатация":

    Ква пропаганда ве, чи Путин секи ден трепи руснаците

    19:55 28.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Иван1

    16 4 Отговор
    Ало стига с дезинформацията,отивате в кофата.

    19:56 28.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 От началото

    5 12 Отговор

    До коментар #21 от "Костадин Костадинов":

    На Годината

    Изби над 300 Хиляди Блатари.

    Путин е Велик Са...трап

    Коментиран от #37

    19:57 28.10.2026

  • 34 Костадин Костадинов

    7 15 Отговор

    До коментар #30 от "Окраинците":

    Демек войната е завоевателна а не нещо друго за което твоят господар Путин лъжише

    Коментиран от #48

    19:58 28.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хахахаха

    6 11 Отговор

    До коментар #4 от "Кучето на Мими 🐕":

    А ти кога си бил на фронта, та знаеш че няма деца?

    Коментиран от #53

    19:59 28.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Костадин Костадинов

    12 8 Отговор

    До коментар #38 от "АЙДЕ БЕ КУПЕЙКИ":

    Ако не беше Велика Русия ся штеши са казваш Ахмед Али Агджа

    20:00 28.10.2026

  • 40 Костадин Костадинов

    6 10 Отговор

    До коментар #35 от "ШЕФА":

    Путин трепи руснаците секи ден и тва е офицялна информация от руския

    20:01 28.10.2026

  • 41 В Украйна е най-добре

    12 4 Отговор
    как си вървиш по улицата бой белезници и в буса. Или през ноща от вкъщи по пижама пак бой и в буса.
    Руснаците не са ли така?

    20:01 28.10.2026

  • 42 Ристю

    3 3 Отговор
    Мхм, то май улеите я правят тази работа!!!

    20:01 28.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мара схм

    6 3 Отговор

    До коментар #44 от "Маро":

    Не се плаша от КЕКС , КЕКС ,КЕКС ....... Плаша се когато го НЯМА !!!!?

    Коментиран от #49

    20:04 28.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Войната е освободителна за Русия

    12 4 Отговор

    До коментар #34 от "Костадин Костадинов":

    Такава, каквато през 1912 г. е била и Балканската война за Царство България срещу Османската империя.

    Да не би да твърдиш, че България е била агресор срещу Турция по време на Балканската война?

    Коментиран от #56, #58

    20:05 28.10.2026

  • 49 Костадин Костадинов

    5 7 Отговор

    До коментар #46 от "Мара схм":

    Чи Путин трепи руснацити секи ден е офицялнъ инфурмация от Русия

    20:06 28.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Миме,

    12 4 Отговор
    Само с едната пропаганда няма да стане, да не говорим, че е крайно некадърна.
    По добре разкажи за влаковатата катастрофа в Испания. Жертвите вече са 70 човека. И може да се пробваш да намекнеш, че е виновен Путин. Пък току виж от посолствоТО оценили старанието ти с още няколко долара.

    Коментиран от #60

    20:07 28.10.2026

  • 53 Жан Вължан

    9 3 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    А ти кога си бил на фронта? И ако искаш да знаеш, бебешката рота всява страх и ужас сред украинските войници.

    20:07 28.10.2026

  • 54 Института За Изследване на Войната

    8 3 Отговор
    не ви бе достатъчен, та прибегнахте и до Центъра за изучаване на окупацията?

    20:08 28.10.2026

  • 55 Цирк

    6 5 Отговор
    Мдаа, всяко второ пеленаче получава повиквателна, нема майтап.

    Коментиран от #57

    20:10 28.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Питам се

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ако отворят няколко военни пункта у нас,":

    Защо хората имат център за изучаване на окупацията, а у нас нищо?
    Нали и ние сме били под окупацуя след Освобождението.
    Не е ли редно да се изучава как руските офицери са създавали България почти от нищото?

    Коментиран от #62

    20:16 28.10.2026

  • 60 Костадин Костадинов

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "Миме,":

    Не , Путин няма никва вина за тва ф Испания, но за ижидневните обийства на руснаците сий виновян

    Коментиран от #63

    20:16 28.10.2026

  • 61 Мирчев

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ако отворят няколко военни пункта у нас,":

    Нека аз да съм първи...!

    20:18 28.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Първи клас...

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "Костадин Костадинов":

    ...,те зове...:)))!

    Коментиран от #64

    20:19 28.10.2026

  • 64 Костадин Костадинов

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Първи клас...":

    Кът не знайш ко да кайш по-дуббре си мълчи ве

    20:21 28.10.2026

  • 65 Явно

    1 3 Отговор
    плащат добре а?

    20:21 28.10.2026

  • 66 Пилотът Гошу

    1 4 Отговор
    Не виждам да ги ловят насила по улиците и да ги мятат в бусовете...

    Коментиран от #70

    20:21 28.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Пропаганда

    4 4 Отговор
    "Според Центъра за изучаване на окупацията...". С други думи - Евтина пропаганда за полирани мозъци...

    Коментиран от #72

    20:22 28.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Костадин Костадинов

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Пилотът Гошу":

    Чи ти не си там. Факт е че Путин трепи руснаците са

    20:23 28.10.2026

  • 71 Костадин Костадинов

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "Мароуууууууу ни ти четох,":

    Путин трепи руснаците секи ден

    Коментиран от #78

    20:23 28.10.2026

  • 72 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Пропаганда":

    Кое е пропаганда,чи Путин трети руснаците -не тва е ежесекундян факт, руснаците биват избивани секи ден и тва е офицялна информация от Русия

    20:24 28.10.2026

  • 73 Клей Голем

    1 2 Отговор
    Охо деца русначета ли бият преуспелия колективен запад???То тоя запад излезе по нефелен от колкото си мислех!

    Коментиран от #74, #82

    20:28 28.10.2026

  • 74 Костадин Костадинов

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Клей Голем":

    Тъй кът глем руснаците мрът штот Путин ги трепи

    20:32 28.10.2026

  • 75 стига сте лъгалиииииииииииииииииии

    1 2 Отговор
    В Украйна воюват само доброволци. Бангън от лъжи и маниполации. Аман.

    20:32 28.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 боцко

    2 2 Отговор
    ще молят и ще плащат, като си нямат ТЦК. Глупаци!. дори наште ЦК вече са готови!

    20:33 28.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Глюпости ,

    0 1 Отговор
    Каква вайна ,бе ...🫥

    20:37 28.10.2026

  • 82 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Клей Голем":

    Да, деца!
    Това,как напомня на Хитлер, бранил Берлин, с деца!!!!
    Жалки, са!!!

    20:37 28.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 13675

    1 0 Отговор
    О, да обръщаме на майтап, пропаганда. Тоя, бил наркоман, ЕС полирани мозаци, а вие се възхищавате на убийци на деца. Не, се различават от петроханците

    20:42 28.10.2026

  • 85 Тити

    1 0 Отговор
    Явно Африканците са привършили.

    20:46 28.10.2026

  • 86 1111

    0 0 Отговор
    СПРЕТЕ БЕЗУМНАТА ВОЙНА!

    21:03 28.10.2026

  • 87 ПО-ТЪПА СТАТИЯ НЕ МОЖАХТЕ ЛИ ДА НАПИШЕТЕ

    0 0 Отговор
    СПРАВКА : ВЪВ УКРАЙНА СЕ НАМИРА ПОСТОЯНЕН ВОЕНЕН 🇷🇺 РУСКИ КОНТИНГЕНТ ОТ =720 000 НАЕМНИЦИ ПО ДОГОВОР С МО НА РФ !!! ТЕ СА ЧАСТ ОТ= 930 000 НАЕМНИЦИ,КОИТО СА ЧАСТ ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА 🇷🇺 РУСКА АРМИЯ !

    21:10 28.10.2026

  • 88 999999

    0 0 Отговор
    🇷🇺 РУСИЯ РАЗБИ МЕЖДУНАР.КОАЛИЦИЯ СПОНСОРИРАЩА ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ .РЕЖИМ . РУСИЯ ЗАПОЧНА,И ЩЕ ДОВЪРШИ СВО-СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН..АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,СЕПТЕМВРИ,А НА 14.10.26г.ДОРИ И ШЕФА НА ФБР !!! КАШ ПАТЕЛ! ЗАГУБИТЕ НА ЗАПАДА ПРЕВИШИХА=540 МЛРД $. В УКРАЙНА 35% ОТ ЗЕМИТЕ СА ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...УБИТИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.УКРАЙНА Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ,И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =550 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ(5500 Бг), И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    21:12 28.10.2026

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