Почина съдията по делото срещу Николас Мадуро

Федералният съдия Алвин К. Хелерстайн, който ръководеше делото срещу бившия венецуелски президент Николас Мадуро, е починал на 92 години. Смъртта му е настъпила сутринта на 28 октомври, заобиколен от семейството си, съобщи главният съдия на Южния окръг на Ню Йорк Лора Тейлър Суейн.

„Съдия Хелерстайн беше проницателен и отдаден юрист, който служи с отличие като съдия на този съд повече от 25 години“, заяви Суейн. Тя посочи, че неговата „енергична и всеотдайна служба“ е продължила до смъртта му.

Делото срещу Мадуро продължава

Хелерстайн пое процеса срещу Мадуро и съпругата му Силия Флорес, по който двамата са обвинени в престъпления, включително сговор за наркотероризъм. На последното заседание, проведено около две седмици преди смъртта на съдията, към делото са добавени и обвинения, свързани с изтезания.

Хелерстайн беше насрочил процеса за юни 2027 г. След смъртта му делото е прехвърлено на съдия Аналиса Торес. Тя е федерален съдия от 2013 г., а преди това е работила в щатския съд в Манхатън. Информацията за смяната на съдията е потвърдена от Асошиейтед прес и съда в Южния окръг на Ню Йорк.

„Бяхме натъжени да научим за смъртта на съдия Хелерстайн и изказваме съболезнования на семейството му“, заяви адвокатът на Мадуро Бари Полак.

Кариера в знакови дела

Хелерстайн е назначен във федералния съд през 1998 г. от президента Бил Клинтън, а през 2011 г. преминава в статут на старши съдия. Въпреки възрастта си той запазва активна съдебна практика до края на живота си.

Най-значимата част от кариерата му е свързана с десетките граждански дела, произтекли от атентатите на 11 септември 2001 г. Той разглежда искове за смърт, телесни повреди и материални щети, като през 2010 г. отхвърля споразумение за най-малко 575 млн. долара за хора, заболели след работа в токсичния прах около разрушения Световен търговски център.

През август 2026 г. Хелерстайн за трети път отхвърля опита на Доналд Тръмп да прехвърли делото си за плащане на 130 000 долара на порнозвездата Сторми Даниълс от щатски във федерален съд. В решението си съдията пише, че плащането и последвалото прикриване на случая не попадат в обхвата на президентския имунитет.

Погребението на Хелерстайн е насрочено за 29 октомври в параклиса „Ривърсайд Мемориал“ в Манхатън.

Източници: apnews.com, investing.com, nbcnewyork.com