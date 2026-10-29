Пхенян пренебрегна призивите за диалог: Северна Корея изстреля 10 балистични ракети

Северна Корея е изстреляла близо 10 балистични ракети с малък обсег към Японско море, съобщи Съветът на началник-щабовете на въоръжените сили на Южна Корея. Ракетите са били изстреляни около 12:30 ч. местно време от района на Вонсан на източното крайбрежие на Северна Корея.

„Нашите въоръжени сили засилиха наблюдението и бдителността си предвид възможността да бъдат изстреляни още ракети“, заяви южнокорейската армия. Сеул поддържа тесен обмен на информация със Съединените щати и Япония за последното изстрелване.

Японските власти също са засекли изстрелване, определено като изпитание с балистични ракети. Японската брегова охрана е призовала плавателните съдове в Японско море да запазят бдителност. Южнокорейското министерство на отбраната първоначално е посочило, че произходът на изстреляните обекти е неизвестен.

Пусковете идват след предложение за преговори

Новото изпитание е извършено по-малко от седмица след като Южна Корея предложи на Северна Корея военни преговори заради спор около сухопътната граница между двете държави. Напрежението се засили след инцидент през септември, при който трима южнокорейски военнослужещи бяха ранени при взрив на две мини в демилитаризираната зона.

Южна Корея обвини севернокорейски военнослужещи, че са поставили мините, но Пхенян отрече. Съвместно разследване на ООН и Южна Корея в началото на октомври установи, че мините са били заложени повече от година по-рано. След това Сеул определи случая като „отявлено нарушение на мирното споразумение от 1953 г.“ и предложи разговори за уточняване на демаркационната линия.

Северна Корея обяви, че ще разположи нови стрелкови подразделения по границата и ще възобнови пропагандните предавания чрез високоговорители. Пхенян съобщи също за изпитание на високоточна торпедна система с изкуствен интелект за насочване и откриване на цели, както и за изпитание на два типа стратегически крилати ракети, изстреляни от подводници.

Двете Кореи остават технически във война

Корейската война от 1950-1953 г. завършва с примирие, но между Сеул и Пхенян не е подписан мирен договор. Затова двете държави формално остават технически в състояние на война.

Изстрелването на ракетите се случва и на фона на спекулации за възможна среща между американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун около срещата на върха на организацията за Азиатско-тихоокеанско сътрудничество. Анализаторите обаче остават скептични за подобна среща.

Източници: apnews.com, en.yna.co.kr