Мащабна кибератака срещу Молдова: Мая Санду свиква Съвета за сигурност

Президентът на Молдова Мая Санду свиква заседание на Съвета за сигурност заради мащабната кибератака срещу държавни цифрови услуги. Срещата ще се проведе през следващите дни, а целта е да бъдат оценени последиците от хакерската намеса и да бъдат набелязани ответни мерки, съобщи NewsMaker.

Атаката е извършена между 19 и 23 октомври. По предварителни данни хакерите са направили опит да получат достъп до информация, свързана с приблизително 1 милион идентификационни номера IDNP. Около 750 000 от тях може да са били засегнати от неразрешено извличане на лични данни. Точният обхват на инцидента все още се изяснява.

„Държавите се нуждаят от общ достъп до инструменти за защита и експертен капацитет, за да противодействат ефективно на атаки, които се генерират и насочват от невронни мрежи“, е заявила Санду по време на онлайн среща, посветена на контрола върху най-модерните модели на изкуствен интелект. В нея са участвали лидери и министри от над 30 държави.

Засегнати са десетки държавни системи

Молдовската Агенция за електронно управление съобщи, че след установяването на инцидента са били проверени 82 цифрови услуги, а над 30 информационни системи и административни панели са били временно изключени като предпазна мярка. На 23 октомври е спряно неразрешеното извличане на данни.

Според агенцията на 25 октомври е била блокирана нова опит за достъп до няколко държавни услуги. На 27 октомври са регистрирани нови опити за извличане на данни, но те не са успели. Част от услугите са възстановени след отстраняване на уязвимостите и допълнителни проверки.

Разследването се извършва от молдовските структури за киберсигурност, електронно управление, държавна сигурност и полиция. Работи се по установяване на източника на атаката, начина на проникване и действителния обем на извлечената информация.

Предупреждение за измами

Молдовските власти предупреждават, че личните данни могат да бъдат използвани при телефонни измами и фишинг атаки. Извършителите могат да се представят за служители на държавни институции или банки и да използват името и идентификационния номер на гражданина, за да спечелят доверие.

Санду е подчертала необходимостта от по-тясно международно сътрудничество в киберсигурността. Предстоящото заседание на Съвета за сигурност трябва да определи последиците от атаката и следващите мерки на молдовските власти.

Източници: ukrinform.ua, newsmaker.md