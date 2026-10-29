Южна Корея обмисля военна мисия в Ормузкия проток

Южна Корея продължава да обсъжда различни варианти за евентуално участие в района на Ормузкия проток, включително изпращането на самолет за морско патрулиране. Съветникът по националната сигурност Ви Сон-лак заяви пред парламентарно изслушване, че Сеул води разговори със Съединените щати, но бойно разполагане не се разглежда.

Позицията е в съответствие с по-ранно изявление на президента Ли Дже Мьон, че Южна Корея няма да изпраща сили за бойни действия. Според съветника обсъжданията продължават, без да е взето окончателно решение за конкретен вид участие или срок за изпращане.

Разглеждат се небойни възможности

Сред обсъжданите варианти е самолетът P-8A за морско патрулиране. Машината може да се използва за наблюдение на морския трафик и за подпомагане на дейности, свързани с безопасността на корабоплаването. По-рано са били обсъждани и екипи за откриване и обезвреждане на мини, както и военен логистичен кораб.

Вариантът с логистичен кораб обаче е отстъпил на заден план заради необходимостта от изпращането на над 100 моряци, съобщи южнокорейската агенция Йонхап през септември. Тогава президентският секретар Сон Ки-хон заяви:

„Ако разполагането не е вариант, можем да предоставим технологична помощ.“

През септември Южна Корея изпрати екип от представители на отбранителното и външното министерство в Обединените арабски емирства. Той оцени обстановката около протока, включително състоянието на военни бази, пристанища и логистичната инфраструктура. Министерството на отбраната подчерта, че тази мисия не означава автоматично решение за разполагане.

Натиск от Вашингтон

Дискусиите се провеждат на фона на американски натиск към съюзниците за принос към осигуряването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток. Южна Корея има пряк икономически интерес от стабилността на маршрута, който е ключов за доставките на енергийни суровини от Близкия изток.

Сеул вече изпрати военноморски сили в района през 2020 г., когато временно разшири зоната на действие на подразделението „Чонхе“ заради напрежението около протока. Сегашните обсъждания обаче са ограничени до небойни или технически форми на подкрепа. Към момента южнокорейските власти не са обявили решение за конкретно разполагане.

Източници: reuters.com, internazionale.it, en.yna.co.kr