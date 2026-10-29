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Южна Корея обмисля военна мисия в Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Южна Корея обмисля военна мисия в Ормузкия проток

29 Октомври, 2026 10:02 1 342 11

  • южна корея-
  • ормузки проток-
  • съединени щати-
  • морско патрулиране-
  • иранска криза

Сеул води разговори със САЩ, но изключва бойна мисия в района

Южна Корея обмисля военна мисия в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Южна Корея продължава да обсъжда различни варианти за евентуално участие в района на Ормузкия проток, включително изпращането на самолет за морско патрулиране. Съветникът по националната сигурност Ви Сон-лак заяви пред парламентарно изслушване, че Сеул води разговори със Съединените щати, но бойно разполагане не се разглежда.

Позицията е в съответствие с по-ранно изявление на президента Ли Дже Мьон, че Южна Корея няма да изпраща сили за бойни действия. Според съветника обсъжданията продължават, без да е взето окончателно решение за конкретен вид участие или срок за изпращане.

Разглеждат се небойни възможности

Сред обсъжданите варианти е самолетът P-8A за морско патрулиране. Машината може да се използва за наблюдение на морския трафик и за подпомагане на дейности, свързани с безопасността на корабоплаването. По-рано са били обсъждани и екипи за откриване и обезвреждане на мини, както и военен логистичен кораб.

Вариантът с логистичен кораб обаче е отстъпил на заден план заради необходимостта от изпращането на над 100 моряци, съобщи южнокорейската агенция Йонхап през септември. Тогава президентският секретар Сон Ки-хон заяви:

„Ако разполагането не е вариант, можем да предоставим технологична помощ.“

През септември Южна Корея изпрати екип от представители на отбранителното и външното министерство в Обединените арабски емирства. Той оцени обстановката около протока, включително състоянието на военни бази, пристанища и логистичната инфраструктура. Министерството на отбраната подчерта, че тази мисия не означава автоматично решение за разполагане.

Натиск от Вашингтон

Дискусиите се провеждат на фона на американски натиск към съюзниците за принос към осигуряването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток. Южна Корея има пряк икономически интерес от стабилността на маршрута, който е ключов за доставките на енергийни суровини от Близкия изток.

Сеул вече изпрати военноморски сили в района през 2020 г., когато временно разшири зоната на действие на подразделението „Чонхе“ заради напрежението около протока. Сегашните обсъждания обаче са ограничени до небойни или технически форми на подкрепа. Към момента южнокорейските власти не са обявили решение за конкретно разполагане.

Източници: reuters.com, internazionale.it, en.yna.co.kr


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ никога не участват сами

    16 1 Отговор
    За почват първи.Но използват п0длогите си за мръсната част. Ако победят САЩ са герои, ако не победят п0длогите са виновни.

    10:05 29.10.2026

  • 2 ХА ХА ХА

    16 1 Отговор
    Ако Южна Корея отиде да се бие за Израел,

    то явно Северна Корея ще трябва да отиде да пази Сеул -:)

    10:06 29.10.2026

  • 3 Миндич

    14 1 Отговор
    Чини ми се,че там подлогите на колективния запад ще срещат северокорейски бойци закалени в битката за Курск.

    10:06 29.10.2026

  • 4 Тоа

    11 0 Отговор
    непран чорап
    юж.корея-ормузки.проток
    го дъвчете вече за десети път ???!

    10:10 29.10.2026

  • 5 Марамисира

    8 0 Отговор
    "Южна Корея обмисля военна мисия в Ормузкия проток, но изключва бойна мисия в Ормузкия проток" :) :) :)

    10:21 29.10.2026

  • 6 Уронг Търн

    12 0 Отговор
    Това не е като да правите смартфони коли и друга техника тука ще ядете боя!Немога да не отбележа как САЩ пробутват васалите си да водят техните войни и се сетих за една фраза май на Кисинджър да си враг на САЩ е опасно а да си им приятел е смъртоносно!

    10:22 29.10.2026

  • 7 БСТ

    1 5 Отговор
    Това ще е интересно ...

    10:23 29.10.2026

  • 8 Някой

    10 0 Отговор
    Южна Корея го закъса за петрол и имали много малко резерви. Еми да купуват от Русия!
    И да не забравят да благодарят на Тръмп и Сатаняху за това, че го закъсаха.

    10:25 29.10.2026

  • 9 Мдаа

    3 0 Отговор
    Южна Корея обмисля прекратяването на всякакви дипломатически отношения с фашисткото ръководството на Украйна и даже оттегли дипломатите си от Киев!

    Мдаа.....

    10:39 29.10.2026

  • 10 Северна Корея

    4 0 Отговор
    Чудесна възможност да си я прибера където и е мястото.

    10:40 29.10.2026

  • 11 Пламен

    0 0 Отговор
    Това е пълен позор за Южна Корея.Ако не бяха сащ, сега щяха да живеят в концлагер като северните корейци.

    11:22 29.10.2026

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