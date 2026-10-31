Трима задържани при протеста пред полския Конституционен съд

Полицията във Варшава е задържала трима души, които са прескочили оградата и са влезли на територията на Конституционния трибунал по време на протест. Спрямо тях се извършват процесуални действия по член 193 от Наказателния кодекс на Полша, свързан с нарушаване на неприкосновеността на владението.

„Полицаи задържаха трима души, които, прескачайки оградата, са влезли на територията на Конституционния трибунал“, съобщи столичната полиция в публикация в социалната мрежа X. Оттам допълниха, че към служителите са били хвърляни опасни предмети.

Полицейското присъствие около сградата е било поискано първо от главния прокурор, а впоследствие и от представител на Конституционния трибунал. В отправените искания са посочени опасения за сигурността на съдиите и служителите, както и риск от нарушаване на обществения ред.

Варшавската полиция подчерта, че служителите ѝ не са влизали в сградата на трибунала. По думите на властите действията им са били ограничени до охрана на външната територия и на алея „Шуха“, където се е провеждал протестът.

Десетки хора са се събрали пред институцията на фона на напрежението около временното отстраняване на председателя на Конституционния трибунал Богдан Швенчковски. Спорът е част от продължаващия конфликт между правителството и опозицията за посоката на съдебната система в Полша.

Заради ситуацията президентът Карол Навроцки е прекратил пътуването си до Сенегал и е обявил, че се връща в страната. Премиерът Доналд Туск защити действията на управляващите като част от усилията за възстановяване на върховенството на закона, докато представители на опозицията определиха отстраняването на ръководството на трибунала като незаконна атака срещу конституционния ред.

Източници: apnews.com, wilno.tvp.pl, terazwarszawa.pl