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Трима задържани при протеста пред полския Конституционен съд

Трима задържани при протеста пред полския Конституционен съд

31 Октомври, 2026 07:48 618 11

  • полша-
  • варшава-
  • конституционен трибунал-
  • протести-
  • задържани

Полицията във Варшава съобщи, че те са прескочили оградата и са влезли на територията на трибунала

Трима задържани при протеста пред полския Конституционен съд - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Полицията във Варшава е задържала трима души, които са прескочили оградата и са влезли на територията на Конституционния трибунал по време на протест. Спрямо тях се извършват процесуални действия по член 193 от Наказателния кодекс на Полша, свързан с нарушаване на неприкосновеността на владението.

„Полицаи задържаха трима души, които, прескачайки оградата, са влезли на територията на Конституционния трибунал“, съобщи столичната полиция в публикация в социалната мрежа X. Оттам допълниха, че към служителите са били хвърляни опасни предмети.

Полицейското присъствие около сградата е било поискано първо от главния прокурор, а впоследствие и от представител на Конституционния трибунал. В отправените искания са посочени опасения за сигурността на съдиите и служителите, както и риск от нарушаване на обществения ред.

Варшавската полиция подчерта, че служителите ѝ не са влизали в сградата на трибунала. По думите на властите действията им са били ограничени до охрана на външната територия и на алея „Шуха“, където се е провеждал протестът.

Десетки хора са се събрали пред институцията на фона на напрежението около временното отстраняване на председателя на Конституционния трибунал Богдан Швенчковски. Спорът е част от продължаващия конфликт между правителството и опозицията за посоката на съдебната система в Полша.

Заради ситуацията президентът Карол Навроцки е прекратил пътуването си до Сенегал и е обявил, че се връща в страната. Премиерът Доналд Туск защити действията на управляващите като част от усилията за възстановяване на върховенството на закона, докато представители на опозицията определиха отстраняването на ръководството на трибунала като незаконна атака срещу конституционния ред.

Източници: apnews.com, wilno.tvp.pl, terazwarszawa.pl


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    Хаоса започна ,ай честито на урсулианците ,къде сте бря

    Коментиран от #9

    07:58 31.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    8 0 Отговор
    Трима нарушили охранявания периметър и са в ареста❗
    У нас в ареста е този който предотвратява нахлуване в охранявания периметър❗

    08:00 31.10.2026

  • 5 Малииии

    7 0 Отговор
    В цяла Европа е цветя и рози

    08:01 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Така се прави

    7 0 Отговор
    А защо вместо Супозол Куртуклиева да я арестуват, арестуваха служителят, който си е изпълнил задълженията????

    Коментиран от #11

    08:15 31.10.2026

  • 9 Ахъм

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Ти нали си спокоен? В расия всичко е нормално, добре си живееш.

    08:19 31.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Така се прави":

    Защото тръгнахме по грешен път Защото всеки който е на някаква длъжност хабер си няма какво да прави Всичко е размито и опорочено Никъде няма ясна нормативна база

    08:26 31.10.2026

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