296 задържани при протестите във Франция

Френската полиция е задържала 296 души по време на демонстрациите срещу спада на покупателната способност, съобщи Агенция Франс Прес, позовавайки се на данни от Министерството на вътрешните работи. Протестите се проведоха в Париж и редица други градове на фона на недоволство от поскъпването на живота.

От министерството посочиха, че „шествията, проведени в рамките на разрешените протести, са преминали без инциденти“. В същото време властите съобщиха за напрежение след края на някои от проявите.

Според вътрешното министерство радикални лица в Бордо, Тулуза, Рен, Лил, Нант, Марсилия и Лион са се опитали да навлязат в централни райони след приключването на шествията. По оценка на ведомството целта им е била да извършат вандалски действия и грабежи.

Демонстрациите са част от продължаваща мобилизация срещу високите разходи за живот и ограниченията пред покупателната способност. Съобщенията за задържаните са предварителен полицейски баланс за проведените прояви, докато френските власти не са обявили отделно колко от задържаните ще останат в ареста или ще бъдат привлечени към наказателна отговорност.

Източници: afp.com