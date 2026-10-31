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296 задържани при протестите във Франция

296 задържани при протестите във Франция

31 Октомври, 2026 20:31, обновена 31 Октомври, 2026 20:33 658 12

  • протести във франция-
  • покупателна способност-
  • френска полиция-
  • вътрешно министерство-
  • поскъпване

Френското вътрешно министерство съобщи, че разрешените шествия са преминали без инциденти, но след тях са последвали опити за вандализъм и грабежи

296 задържани при протестите във Франция - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френската полиция е задържала 296 души по време на демонстрациите срещу спада на покупателната способност, съобщи Агенция Франс Прес, позовавайки се на данни от Министерството на вътрешните работи. Протестите се проведоха в Париж и редица други градове на фона на недоволство от поскъпването на живота.

От министерството посочиха, че „шествията, проведени в рамките на разрешените протести, са преминали без инциденти“. В същото време властите съобщиха за напрежение след края на някои от проявите.

Според вътрешното министерство радикални лица в Бордо, Тулуза, Рен, Лил, Нант, Марсилия и Лион са се опитали да навлязат в централни райони след приключването на шествията. По оценка на ведомството целта им е била да извършат вандалски действия и грабежи.

Демонстрациите са част от продължаваща мобилизация срещу високите разходи за живот и ограниченията пред покупателната способност. Съобщенията за задържаните са предварителен полицейски баланс за проведените прояви, докато френските власти не са обявили отделно колко от задържаните ще останат в ареста или ще бъдат привлечени към наказателна отговорност.

Източници: afp.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гай Юлий Цезар

    7 0 Отговор
    А сега пиша писма до германските легиони!
    Галите са вече покорени!

    20:37 31.10.2026

  • 2 Овчар

    9 0 Отговор
    Клиповете показват ще излишъка в бутиците и магазините се конфискува в полза на народа..! Такъв е живота..! Олигархията не се страхува от мирни протести а от коктейли Молотов.

    Коментиран от #6

    20:38 31.10.2026

  • 3 Явно вече навсякъде не харесват

    7 0 Отговор
    Кралицата слънце и нейните близки съновници.
    Дали не им подготвят гилотината на следващите избори с бюлетината.
    Ама все по-интересно с обичта към камиларите и зеления как ще се развият събитията на изборите.

    20:40 31.10.2026

  • 4 Арестуват масово антифашисти

    10 0 Отговор
    Натовското гестапо извършва брутални репресии .

    20:43 31.10.2026

  • 5 Арестуват масово антифашисти

    7 0 Отговор
    Бият бабички даже на по 75 години

    20:44 31.10.2026

  • 6 Комунистически прийоми

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Както са национализирали всичко след 1944

    20:47 31.10.2026

  • 7 Протестите се проведоха

    10 0 Отговор
    в Париж и редица други градове на фона на недоволство от поскъпването на живота и доходи 3 пъти поне по високи от нашите. Очевидно обаче недоволство от поскъпването на живота в България няма. Тва е урсулска Европа пичове
    5 евро на моливче за 10 цента, 5 евро на гумичка за 10 цента и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС ще ви набият а вие роби търпете и си гледайте Евровизия или за 9,80 евро бургерче на стадиона на ЦСКА си купете и безалкохолна биричка 250 мл. за 3,8 евро. Честито ви еврозонци и русофобчета изтръпнали. Срам ме е че съм българин

    20:49 31.10.2026

  • 8 Робството във Франция е законно !

    3 0 Отговор
    Не е фейк и не е майтап колеги. Факт е ! Оказва се че Наредбата от март 1685 г. за робите , известна като „Кодекс ноар“, обнародвана още под егидата на Луи XIV и написана под ръководството на Колбер, която организира поробването на хора във френските колонии още е в сила. Въпреки че „Кодекс Ноар“ уж вече не "произвеждал последици" , този текст никога не е бил отменен. Едва сега на 20 октомври Сенатът единодушно и окончателно прие законопроекта на първо четене но дори да бъде гласуван няма да влезе във сила поне следващите 3 години. Правителството ще трябва да представи доклад на Парламента в рамките на една година от влизането в сила на закона : изготвяне на списък с разпоредбите на колониалното право, отнасящи се до робството, които все още са в сила в отвъдморските територии;
    анализирайки съвременните последици от колониалното право върху:
    икономическото, социалното, културното и екологичното развитие на отвъдморските територии;
    процесите на дискриминация и расизъм във френското общество;
    потомците на поробените хора;
    оценка на мястото, отделено на историята на робството, търговията с роби и тяхното премахване в училищните програми..... и т.н

    Коментиран от #10

    20:59 31.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Робството във Франция е законно !":

    В някои щати на САЩ робството също все още не е отменена

    21:04 31.10.2026

  • 11 Пампаец

    0 0 Отговор
    Уууууууу! Френски тоталитаристи , либерални макронисти ! Защо нарушавате правата на френските граждани да протестират свободно ! Какво стана с лозунгът, ,,Свобода , равенство, братство !"? Или тоталитаристът Макрон го хвърли под миндера на баба си ? Сега очаквам и да сменят химнът на Франция , ,,Марсилезата" , с химнът на профашисткото временно правителство на Петен !

    21:31 31.10.2026

  • 12 Питам

    0 0 Отговор
    А бе къде се покриха родните жълтопаветни либерасти бе ? Защо още не са отишли масово да протестират пред френското посолство в София за бруталното потъпкване на човешките права на французите от тиранът Макрон?

    21:34 31.10.2026

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