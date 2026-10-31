296 задържани при протестите във Франция

Френската полиция е задържала 296 души по време на демонстрациите срещу спада на покупателната способност, съобщи Агенция Франс Прес, позовавайки се на данни от Министерството на вътрешните работи. Протестите се проведоха в Париж и редица други градове на фона на недоволство от поскъпването на живота.
От министерството посочиха, че „шествията, проведени в рамките на разрешените протести, са преминали без инциденти“. В същото време властите съобщиха за напрежение след края на някои от проявите.
Според вътрешното министерство радикални лица в Бордо, Тулуза, Рен, Лил, Нант, Марсилия и Лион са се опитали да навлязат в централни райони след приключването на шествията. По оценка на ведомството целта им е била да извършат вандалски действия и грабежи.
Демонстрациите са част от продължаваща мобилизация срещу високите разходи за живот и ограниченията пред покупателната способност. Съобщенията за задържаните са предварителен полицейски баланс за проведените прояви, докато френските власти не са обявили отделно колко от задържаните ще останат в ареста или ще бъдат привлечени към наказателна отговорност.
Източници: afp.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гай Юлий Цезар
Галите са вече покорени!
20:37 31.10.2026
2 Овчар
Коментиран от #6
20:38 31.10.2026
3 Явно вече навсякъде не харесват
Дали не им подготвят гилотината на следващите избори с бюлетината.
Ама все по-интересно с обичта към камиларите и зеления как ще се развият събитията на изборите.
20:40 31.10.2026
4 Арестуват масово антифашисти
20:43 31.10.2026
5 Арестуват масово антифашисти
20:44 31.10.2026
6 Комунистически прийоми
До коментар #2 от "Овчар":Както са национализирали всичко след 1944
20:47 31.10.2026
7 Протестите се проведоха
5 евро на моливче за 10 цента, 5 евро на гумичка за 10 цента и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС ще ви набият а вие роби търпете и си гледайте Евровизия или за 9,80 евро бургерче на стадиона на ЦСКА си купете и безалкохолна биричка 250 мл. за 3,8 евро. Честито ви еврозонци и русофобчета изтръпнали. Срам ме е че съм българин
20:49 31.10.2026
8 Робството във Франция е законно !
анализирайки съвременните последици от колониалното право върху:
икономическото, социалното, културното и екологичното развитие на отвъдморските територии;
процесите на дискриминация и расизъм във френското общество;
потомците на поробените хора;
оценка на мястото, отделено на историята на робството, търговията с роби и тяхното премахване в училищните програми..... и т.н
Коментиран от #10
20:59 31.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Анонимен
До коментар #8 от "Робството във Франция е законно !":В някои щати на САЩ робството също все още не е отменена
21:04 31.10.2026
11 Пампаец
21:31 31.10.2026
12 Питам
21:34 31.10.2026