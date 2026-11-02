Новини
Свят »
Украйна »
Руска атака по Уман порази критично важен инфраструктурен обект
  Тема: Украйна

Руска атака по Уман порази критично важен инфраструктурен обект

2 Ноември, 2026 12:23 1 182 18

  • уман-
  • черкаска област-
  • руски дронове-
  • критична инфраструктура-
  • игор табурец

В Черкаска област са неутрализирани 40 въздушни цели. Няма данни за пострадали при атаката

Руска атака по Уман порази критично важен инфраструктурен обект - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски дронове са повредили обект от критичната инфраструктура в Уман, Черкаска област. При атаката няма пострадали, а необходимите служби работят на място.

Началникът на Черкаската областна военна администрация Игор Табурец съобщи, че при падането на безпилотен летателен апарат в града е повреден електрически стълб. Енергетиците са започнали необходимите ремонтни дейности.

„Сутринта Уман беше под вражески прицел. Има последици за обект от критичната инфраструктура. Без подробности по разбираеми причини. Няма пострадали. Необходимите служби работят“, написа Табурец.

По данни на областната администрация в периода 1–2 ноември силите и средствата на противовъздушната отбрана са неутрализирали 40 въздушни цели над Черкаска област. Въздушните тревоги в региона през почивните дни са продължили общо повече от едно денонощие.

Щетите в Уман се уточняват

Първоначално Табурец съобщи за повредения електрически стълб и за работата на енергийните екипи. По-късно той уточни, че атаката е засегнала и обект от критичната инфраструктура, без да посочи неговия вид или мащаба на щетите.

Към момента няма съобщения за прекъсване на основни услуги в града, нито за допълнителни пострадали. Данните за последствията могат да бъдат променени след приключването на огледите и ремонтните дейности.

Уман вече беше атакувана с ударни безпилотни апарати на 21 октомври. Тогава бяха повредени частен дом, хипермаркет и хотел, а броят на пострадалите достигна петима.

Източници: ukrinform.ua, suspilne.media


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укринформ

    13 1 Отговор
    Източник🤣🤣🤣🤣 Що реват?

    Коментиран от #4, #12

    12:24 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Герге ,

    4 11 Отговор
    Убеди ме ... че си ушанконосец ..

    12:36 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ами, реват...

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Жик так":

    Така си мислиш ти.

    12:39 02.11.2026

  • 7 К.О.Т..А.К 🐱

    4 11 Отговор
    ко стаа , копейзаж? взехте ли Киев? ае по -сериозно , че на комшията русофила внучето почва училище вече-6та година го залъгва,,,,поне президента е ваш-ей са обявяваме война на Украина в помощ на непобедимата подпалена мечка

    Коментиран от #10, #18

    12:41 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Поемай

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Радвай":

    И се потапяй.

    Коментиран от #14

    12:45 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 осраински

    7 0 Отговор
    Очен харошо

    Коментиран от #16

    12:47 02.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 404

    6 1 Отговор
    работай те БРАТЯ

    Коментиран от #15

    12:49 02.11.2026

  • 14 Ганьоооо

    0 6 Отговор

    До коментар #9 от "Поемай":

    Путин заяви че Русия е на дъното и ще повлече всички към него.

    12:51 02.11.2026

  • 15 Йосиф Кобзон

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "404":

    Каньон Експрес работи нон стоп.

    12:55 02.11.2026

  • 16 Поемаш харашо

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "осраински":

    И се потапяш

    12:56 02.11.2026

  • 17 Браво

    3 1 Отговор
    На нас не ни беще никак важен, щото българите подкрепяме Русия

    12:57 02.11.2026

  • 18 Лос (Любезен)

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Добър ден, добри ми Котаране!
    Доста мечки съм оправил. Нищо особено.
    Но с Вас ще бъда много нежен и сарателен! Подмийте подопашното просранство, моля!

    13:03 02.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания