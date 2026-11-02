Руска атака по Уман порази критично важен инфраструктурен обект

Руски дронове са повредили обект от критичната инфраструктура в Уман, Черкаска област. При атаката няма пострадали, а необходимите служби работят на място.

Началникът на Черкаската областна военна администрация Игор Табурец съобщи, че при падането на безпилотен летателен апарат в града е повреден електрически стълб. Енергетиците са започнали необходимите ремонтни дейности.

„Сутринта Уман беше под вражески прицел. Има последици за обект от критичната инфраструктура. Без подробности по разбираеми причини. Няма пострадали. Необходимите служби работят“, написа Табурец.

По данни на областната администрация в периода 1–2 ноември силите и средствата на противовъздушната отбрана са неутрализирали 40 въздушни цели над Черкаска област. Въздушните тревоги в региона през почивните дни са продължили общо повече от едно денонощие.

Щетите в Уман се уточняват

Първоначално Табурец съобщи за повредения електрически стълб и за работата на енергийните екипи. По-късно той уточни, че атаката е засегнала и обект от критичната инфраструктура, без да посочи неговия вид или мащаба на щетите.

Към момента няма съобщения за прекъсване на основни услуги в града, нито за допълнителни пострадали. Данните за последствията могат да бъдат променени след приключването на огледите и ремонтните дейности.

Уман вече беше атакувана с ударни безпилотни апарати на 21 октомври. Тогава бяха повредени частен дом, хипермаркет и хотел, а броят на пострадалите достигна петима.

Източници: ukrinform.ua, suspilne.media