Русия отчете рекордни загуби във войната срещу Украйна

Руските сили са понесли рекордни загуби на личен състав през октомври 2026 г. Украинският Генерален щаб оценява загубите на 54 400 военнослужещи, което е най-високият месечен показател от началото на пълномащабната война. Данните са анализирани в съвместен материал на OBOZ.UA и група „Информационна съпротива“.
Предишният рекорд е отчетен през декември 2024 г., когато според украинските оценки руската армия е загубила 48 670 души. На 21 октомври е регистриран и най-високият дневен показател досега – 2250 загуби на личен състав.
Минимално придвижване при висока цена
Въпреки огромните загуби руските сили са завзели нетно 49 кв. км през октомври. Това е сред най-ниските месечни резултати от началото на годината. Така съотношението между загубите на личен състав и завзетата площ достига 1110 души на 1 кв. км.
Според анализа през месеца са отчетени 6376 бойни сблъсъка, или средно по 206 на ден. Това е сравнително ниска активност на фона на отчетените загуби. Изчислението показва средно девет загуби на руски военнослужещи на един боен сблъсък, а за превземането на 1 кв. км са били необходими около 130 сражения.
Украинският Генерален щаб съобщи, че общите руски загуби от началото на инвазията са достигнали приблизително 1 592 770 военнослужещи към 2 ноември 2026 г. Посочените стойности са оценки на украинската страна и не могат да бъдат независимо потвърдени в условията на продължаващи бойни действия.
По-малко танкове, но не и изчезнали запаси
През октомври руската армия е загубила 63 танка – най-ниският месечен показател от 2022 г., равен на този от май 2026 г. Според анализа причината не е пълното изчерпване на танковете, а ограниченото им използване на фронта. Големите бойни машини са уязвими за по-евтини средства за поражение, а руското командване не разполага с достатъчно ефективни технологични решения за увеличаване на тяхната защитеност.
На руска територия продължават разконсервацията, ремонтът и модернизацията на танкове, както и производството на нови машини. Сред наличните обаче има значителен брой по-стари съветски модели като Т-62, Т-54/55 и Т-72А. Загубите на бойни бронирани машини през октомври са 158.
Спад при артилерията и противовъздушната отбрана
Загубите на ствольна артилерия са 1200 единици. Показателят продължава да намалява след рекордните 2074 загубени системи през юни. В анализа това се свързва с изчерпването на запасите от артилерийски системи, които могат да бъдат ремонтирани и върнати на фронта.
Руските сили са загубили още 75 реактивни системи за залпов огън и 47 системи за противовъздушна отбрана. При противовъздушните комплекси спадът е рязък спрямо септември, когато са били поразени 86 системи. Като възможна причина е посочено ограничаването на използването на Starlink от украинската страна, което според анализа е повлияло на ударите по руските тилови позиции.
Транспортът остава сред най-тежко засегнатите категории
През октомври са поразени 12 852 руски автомобила и други транспортни средства. На 4 октомври е отчетен дневен рекорд от 727 машини. След средата на месеца броят на ударите е започнал да намалява, като в анализа това се обяснява с метеорологичните условия и ограниченията при използването на Starlink.
Съчетанието от рекордни загуби на личен състав, ограничено териториално придвижване и спад в използването на тежка техника показва влошаване на резултатите от руските настъпателни действия. Изводът обаче се основава на украински оценки и анализи, а не на независимо проверен двустранен баланс на загубите.
Източници: war.obozrevatel.com, kyivindependent.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма значение. От вчера
Коментиран от #7, #10, #24
17:32 02.11.2026
2 джони инглиш
17:32 02.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 МАРУЙКЕ ПАК СКОЧИ
17:33 02.11.2026
5 Гост
17:33 02.11.2026
6 за мен е много интересно
Коментиран от #23
17:33 02.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 историк
17:34 02.11.2026
9 Щом КиевИндепентен
17:34 02.11.2026
10 бре бре
До коментар #1 от "Няма значение. От вчера":Че България кога е била отделно от РФ? Няма нито едно доказателство, че 1990 нещо в България се е променило и руснаците са си тръгнали от тук.
17:34 02.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пич
Русия отчете - според украински анализ и Киевиндипендънт.....???!!!
17:38 02.11.2026
16 Хайо
17:39 02.11.2026
17 Мишел
17:41 02.11.2026
18 Марийке,
Коментиран от #28
17:41 02.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Откога
17:43 02.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Копейка в шок
До коментар #1 от "Няма значение. От вчера":УрЯяяя от кога го чакам да станем реСпублика в РФ то.Е сега вече ще има истинска мобилизация.
17:53 02.11.2026
25 хахахахха
17:54 02.11.2026
26 така, така
Не разбирам как Русия ще отчете рекордни загуби, както е посочено в заглавието, след като оценките, които са представени не идват от руснаците. Казано по друг начин, откога оценки, направени от Украинският Генерален щаб се етикират като заявление, направено от Русия?
Когато пишете "Русия отчете....", моля дайте оценките на руснаците иначе за всички става ясно, че нагло лъжете.
Щом лъжата ви лъсва още в заглавието, дали въобще си заслужава да се чете целия памфлет?!
17:54 02.11.2026
27 мароууу
17:54 02.11.2026
28 Още ли не си разбрал?
До коментар #18 от "Марийке,":Руснаците от окупираните ЛНР и частично окупираните ДНР, Запорожие, Херсон заминаха като "украински" бежанци в страните от ЕС включително и у нас. Каква ирония, Путин дойде да ги освобождава, а те с украинските си коли и паспорти избягаха от "освобождението". Като руснаци не биха ги приели добре никъде, но като "клети" украински бежанци - да. Истинските украинци от тези области емигрираха в западна Украйна. Не ги ли чуваш по морето да говорят на руски и да псуват Зеленски?
17:58 02.11.2026
29 КРАТКО
17:58 02.11.2026