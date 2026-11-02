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Русия отчете рекордни загуби във войната срещу Украйна
  Тема: Украйна

Русия отчете рекордни загуби във войната срещу Украйна

2 Ноември, 2026 17:30 745 29

  • руски загуби-
  • войната в украйна-
  • украински генщаб-
  • военна техника-
  • октомври 2026

Украински анализ сочи 54 400 руски загуби при минимално териториално придвижване и едни от най-ниските нива на бойни сблъсъци

Русия отчете рекордни загуби във войната срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили са понесли рекордни загуби на личен състав през октомври 2026 г. Украинският Генерален щаб оценява загубите на 54 400 военнослужещи, което е най-високият месечен показател от началото на пълномащабната война. Данните са анализирани в съвместен материал на OBOZ.UA и група „Информационна съпротива“.

Предишният рекорд е отчетен през декември 2024 г., когато според украинските оценки руската армия е загубила 48 670 души. На 21 октомври е регистриран и най-високият дневен показател досега – 2250 загуби на личен състав.

Минимално придвижване при висока цена

Въпреки огромните загуби руските сили са завзели нетно 49 кв. км през октомври. Това е сред най-ниските месечни резултати от началото на годината. Така съотношението между загубите на личен състав и завзетата площ достига 1110 души на 1 кв. км.

Според анализа през месеца са отчетени 6376 бойни сблъсъка, или средно по 206 на ден. Това е сравнително ниска активност на фона на отчетените загуби. Изчислението показва средно девет загуби на руски военнослужещи на един боен сблъсък, а за превземането на 1 кв. км са били необходими около 130 сражения.

Украинският Генерален щаб съобщи, че общите руски загуби от началото на инвазията са достигнали приблизително 1 592 770 военнослужещи към 2 ноември 2026 г. Посочените стойности са оценки на украинската страна и не могат да бъдат независимо потвърдени в условията на продължаващи бойни действия.

По-малко танкове, но не и изчезнали запаси

През октомври руската армия е загубила 63 танка – най-ниският месечен показател от 2022 г., равен на този от май 2026 г. Според анализа причината не е пълното изчерпване на танковете, а ограниченото им използване на фронта. Големите бойни машини са уязвими за по-евтини средства за поражение, а руското командване не разполага с достатъчно ефективни технологични решения за увеличаване на тяхната защитеност.

На руска територия продължават разконсервацията, ремонтът и модернизацията на танкове, както и производството на нови машини. Сред наличните обаче има значителен брой по-стари съветски модели като Т-62, Т-54/55 и Т-72А. Загубите на бойни бронирани машини през октомври са 158.

Спад при артилерията и противовъздушната отбрана

Загубите на ствольна артилерия са 1200 единици. Показателят продължава да намалява след рекордните 2074 загубени системи през юни. В анализа това се свързва с изчерпването на запасите от артилерийски системи, които могат да бъдат ремонтирани и върнати на фронта.

Руските сили са загубили още 75 реактивни системи за залпов огън и 47 системи за противовъздушна отбрана. При противовъздушните комплекси спадът е рязък спрямо септември, когато са били поразени 86 системи. Като възможна причина е посочено ограничаването на използването на Starlink от украинската страна, което според анализа е повлияло на ударите по руските тилови позиции.

Транспортът остава сред най-тежко засегнатите категории

През октомври са поразени 12 852 руски автомобила и други транспортни средства. На 4 октомври е отчетен дневен рекорд от 727 машини. След средата на месеца броят на ударите е започнал да намалява, като в анализа това се обяснява с метеорологичните условия и ограниченията при използването на Starlink.

Съчетанието от рекордни загуби на личен състав, ограничено териториално придвижване и спад в използването на тежка техника показва влошаване на резултатите от руските настъпателни действия. Изводът обаче се основава на украински оценки и анализи, а не на независимо проверен двустранен баланс на загубите.

Източници: war.obozrevatel.com, kyivindependent.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма значение. От вчера

    10 18 Отговор
    населението на Русия се увеличи с 6.5 милиона, присъединявайки новата 22-ра Россиская Республика Болгаристан.

    Коментиран от #7, #10, #24

    17:32 02.11.2026

  • 2 джони инглиш

    16 3 Отговор
    Русия отчете рекордни загуби на украинци във войната срещу Украйна. Цели няколко милиона.

    17:32 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 МАРУЙКЕ ПАК СКОЧИ

    15 2 Отговор
    С НОВИ МЕБЕЛИ. ТЕЗИ ФАНТАЗИИ СНОЩИ ЛИ ГИ ИЗМЪДРИ МА ДУША.

    17:33 02.11.2026

  • 5 Гост

    13 2 Отговор
    Аааа, то било по украински анализ. Така може да пишат и че са милион и половина.

    17:33 02.11.2026

  • 6 за мен е много интересно

    1 11 Отговор
    Кой е света прави СВО с резервисти? Това СВО ли е, или вече е Велика отечествена?

    Коментиран от #23

    17:33 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 историк

    14 1 Отговор
    ВЕРвам ви , а Украйна от 46 мил. , падна до 10 !!

    17:34 02.11.2026

  • 9 Щом КиевИндепентен

    11 0 Отговор
    го казва, значи е вярно.🤣🤣🤣

    17:34 02.11.2026

  • 10 бре бре

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Няма значение. От вчера":

    Че България кога е била отделно от РФ? Няма нито едно доказателство, че 1990 нещо в България се е променило и руснаците са си тръгнали от тук.

    17:34 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пич

    9 0 Отговор
    Стига бе...!!!
    Русия отчете - според украински анализ и Киевиндипендънт.....???!!!

    17:38 02.11.2026

  • 16 Хайо

    7 0 Отговор
    Вместо Украйна да предоставя числа който са в областта на фантазията ,защо не дава числата на украинските загуби ,там писмата поне могат да се доближат до коректни правилното число ? Странно защо Маргрегър дава тези числа за Украйна ...

    17:39 02.11.2026

  • 17 Мишел

    9 0 Отговор
    Украинският генерален щаб е рекордьор по отчитане на гигантски руски загуби. Украйна направи вече 8 мобилизация, за да покрие своите загуби и рекордьор по площта на своите нови военни гробища.

    17:41 02.11.2026

  • 18 Марийке,

    7 0 Отговор
    Никой дори на запад не е написал за Русия ,че е намаляла на половина ,но на спри на запад се пише ,че Украйна е станала наполовина .Та питам аз ,държава която не губи войници ,защото тук в този сайт до сега не е писано за украинските загуби ,а това означава че Украйна не е загубила и един войник ,как така държавата стана под 28 милиона ?

    Коментиран от #28

    17:41 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Откога

    9 0 Отговор
    Русия отчита загубите си от твърденията на смъркача и ЕС ?

    17:43 02.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Копейка в шок

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Няма значение. От вчера":

    УрЯяяя от кога го чакам да станем реСпублика в РФ то.Е сега вече ще има истинска мобилизация.

    17:53 02.11.2026

  • 25 хахахахха

    4 0 Отговор
    мара с поредната си дезинформация,интересно ми е има ли заблудени които да се вържат на тая пропаганда

    17:54 02.11.2026

  • 26 така, така

    5 1 Отговор
    Пропагандата да не подценява читателите!

    Не разбирам как Русия ще отчете рекордни загуби, както е посочено в заглавието, след като оценките, които са представени не идват от руснаците. Казано по друг начин, откога оценки, направени от Украинският Генерален щаб се етикират като заявление, направено от Русия?
    Когато пишете "Русия отчете....", моля дайте оценките на руснаците иначе за всички става ясно, че нагло лъжете.

    Щом лъжата ви лъсва още в заглавието, дали въобще си заслужава да се чете целия памфлет?!

    17:54 02.11.2026

  • 27 мароууу

    4 1 Отговор
    ще бъдеш съдена за разпространение на пропаганда

    17:54 02.11.2026

  • 28 Още ли не си разбрал?

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Марийке,":

    Руснаците от окупираните ЛНР и частично окупираните ДНР, Запорожие, Херсон заминаха като "украински" бежанци в страните от ЕС включително и у нас. Каква ирония, Путин дойде да ги освобождава, а те с украинските си коли и паспорти избягаха от "освобождението". Като руснаци не биха ги приели добре никъде, но като "клети" украински бежанци - да. Истинските украинци от тези области емигрираха в западна Украйна. Не ги ли чуваш по морето да говорят на руски и да псуват Зеленски?

    17:58 02.11.2026

  • 29 КРАТКО

    1 0 Отговор
    ЗА СЕГА РУСИЯ ОТЧИТА САМО ДЪЛБОКА ПЕНЕТРАЦИЯ В РАЗХЛОПАНИЯ УКРАИНСКИ Г,......

    17:58 02.11.2026

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