Владимир Путин: Външни сили се опитват да разединят Русия

Външни сили се опитват да разединят руското общество, а подобни действия се наблюдават през повече от хилядолетната история на страната, заяви руският президент Владимир Путин.
„Днес външни сили се опитват да разединят руското общество. Скъпи приятели, така е било винаги през цялата ни повече от хилядолетна история“, каза Путин на заседание на Съвета по междунационалните отношения.
По думите му геополитическите съперници на Русия са се стремили да отслабят стратегическия потенциал на страната, а в крайна сметка и да я „разпокъсат“. Путин свърза тези опити с превръщането на Русия в значима и влиятелна сила.
„Никой не иска такъв геополитически съперник. Не мога да кажа, скъпи приятели, че през вековете тези усилия винаги са били безрезултатни. До известна степен проблемите, пред които сме изправени в момента, са свързани с тези усилия - както и, донякъде, с нашите собствени пропуски“, заяви руският президент.
Акцент върху единството на народите
В изказването си Путин подчерта, че народите на Русия черпят сила от културното си многообразие. Той призова най-добрите инициативи от Годината на единството на народите на Русия да продължат и след края на тематичната година.
Президентът отбеляза нарастващ интерес към изучаването на националните езици, както и към традициите и културата на различните народи в страната. 2026 година беше обявена в Русия за Година на единството на народите на Русия.
Заседанието на Съвета по междунационалните отношения се проведе преди Деня на народното единство, който се отбелязва в Русия на 4 ноември. На форума Путин заяви, че инициативите за укрепване на връзките между народностите и регионите трябва да бъдат развити и занапред.
Източници: news.bg, interfax.ru, m24.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Брей, брей, брей
Коментиран от #48
19:04 03.11.2026
2 Пъкто
Коментиран от #6
19:05 03.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бункермен
19:06 03.11.2026
6 Това е само усещане
До коментар #2 от "Пъкто":Всъщност те мъчат xeмopougu.
19:07 03.11.2026
7 Свършиха ресурсите от Африка
19:07 03.11.2026
8 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #38
19:07 03.11.2026
9 За тебе няма страшно
19:07 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Това прави САЩ
19:08 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тия тпаци
19:09 03.11.2026
15 Швейк
Коментиран от #41
19:09 03.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Я виж
19:10 03.11.2026
18 Не знам
19:10 03.11.2026
19 А50
19:10 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да би мирно седяло
19:11 03.11.2026
22 Горски
Коментиран от #30, #37, #46, #59, #67
19:11 03.11.2026
23 Стоянчо Пуканката
В по-нови времена- опитаха се да отцепят Чечня, но "не им върза зара"..
19:12 03.11.2026
24 Русофили плачим
19:12 03.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Джо Байдън
19:13 03.11.2026
27 Мамаша Маша
Ангелчета ки невинно!
Кой, мама, те излъга, че главата ти е квадратна?!
19:14 03.11.2026
28 Бритиш петролиум
19:14 03.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ЕДГАР КЕЙСИ
19:15 03.11.2026
32 Навън
19:16 03.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 За Украйна
19:18 03.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Я кажи
До коментар #22 от "Горски":Що Сталин изби 40 милиона руснаци,а тоя на снимката 1 милион.
Чакаме компетентното ти мнение.
Коментиран от #39
19:19 03.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Горски
До коментар #37 от "Я кажи":Я кажи твоя идол зеления наркоман защо избиваше руснаци от 2014-2022?
Коментиран от #44, #49, #50
19:22 03.11.2026
40 Ха ха ха
19:23 03.11.2026
41 Сериозен ли си
До коментар #15 от "Швейк":Мислиш,ли че ботокса знае кога е създадена Русия.Освен това Путин,Песков, Медведев не са ходили и в казармата.
19:23 03.11.2026
42 ПУТИНЕ, ЧАДО
Та бомбят директно.
19:24 03.11.2026
43 Не бре тавариш Путин!
19:26 03.11.2026
44 Амче
До коментар #39 от "Горски":Зеленски и сега избива руски нашественици.Което небе повод да бъдем тъжни.
19:27 03.11.2026
45 ХаХаХа
19:27 03.11.2026
46 Случаят получи гласност ,в Европа!
До коментар #22 от "Горски":Благодарение и на лидерката на ,,Алтернатива за Германия "...!
Че сега Зелко се омота,като пате в калчища,какво да обяснява на Европата...!
19:28 03.11.2026
47 Хм...
19:28 03.11.2026
48 Не жертва
До коментар #1 от "Брей, брей, брей":А констатация факта
19:29 03.11.2026
49 Соломон
До коментар #39 от "Горски":В Украйна няма руснаци. А убийствата ги извърши руската армия а ги преписаха на Украйна. Ако не вярваш питай Пригожин и Гиркин
19:30 03.11.2026
50 След окупацията на Крим
До коментар #39 от "Горски":Путин стартира сепаратизма в източна Украйна , за да докара накрая нещата до война
Коментиран от #58
19:30 03.11.2026
51 подписването на Англо-руското съглашение
19:30 03.11.2026
52 Путин
19:31 03.11.2026
53 Манипулации
Това е познат политически механизъм, използван от различни държави и режими. Той исща да засили националната консолидация, но може и да ограничи пространството за вътрешна критика.
Критиката към него иска да представи като действие, което обслужва чужди интереси.
19:31 03.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Важно разграничение
Любопитно е, че самият Путин признава наличието на „собствени пропуски“.
19:33 03.11.2026
57 Ами
преди Деня на народното единство в РФ.
П.П. Много статии от руски медии.
Да не би да сменяме курса :)
19:33 03.11.2026
58 Не изглеждаш добре с лъжи
До коментар #50 от "След окупацията на Крим":Всички сме присъствали и знаем колко години наред Путин предупреждаваше и какво правеха САЩ и Англия!
Коментиран от #66, #70, #72
19:33 03.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 сара
19:34 03.11.2026
61 Единство
равнопоставеност на различните народности;
защита на езиците и културните традиции;
справедливо разпределение на икономическите възможности;
уважение към регионалната идентичност;
реално политическо представителство.
Иначе единството може да остане предимно официален лозунг.
19:34 03.11.2026
62 Тройственное Согласие е военен блок
19:35 03.11.2026
63 Дежурните му конспирации
19:35 03.11.2026
64 Основен извод
Истината: Всяка голяма държава с геополитическо значение е обект на външно влияние и натиск. Русия не прави изключение.
Манипулационният елемент: Не всяко несъгласие вътре в Русия е резултат от чужда намеса. Не всяка критика към Кремъл е опит за разрушаване на руската държава.
Силната държава не трябва да се страхува от вътрешното многообразие, от различните мнения и от критиката. Ако единството е истинско, то не се нуждае от постоянно посочване на външен враг.
Според мен най-интересният въпрос е друг: Путин говори за единство на народите, но доколко това единство е ДОБРОВОЛНО, основано на взаимно уважение, и доколко се поддържа чрез централизираната власт на Москва?
Точно там е същинският политически проблем.
19:36 03.11.2026
65 Софето
Виж за нашата хилядолетна история много може да се говори, остави ами и букви сме им дали..
19:38 03.11.2026
66 Соломон
До коментар #58 от "Не изглеждаш добре с лъжи":И какво правеха САЩ и Англия. Нападнаха Русия или нападнаха Украйна. Натовски войник не стъпвал на територията им ама се сражавали с НАТО докато убиват украинци
Коментиран от #69
19:38 03.11.2026
67 Коментар
До коментар #22 от "Горски":Украинските власти са започнали проверки, включително разследване за възможна злоупотреба с власт.
Ако украински военнослужещи са измъчвали други военнослужещи, ако са държали хора незаконно, ако са прилагали насилие или са отказвали медицинска помощ, това трябва да бъде разследвано и наказано.
Украйна е страна, която се стреми към европейско членство и заявява, че защитава европейските ценности. Следователно трябва да спазва същите стандарти за човешки права, които изисква от останалите.
Коментиран от #87
19:40 03.11.2026
68 Позиция
Това е същността на независимото демократично мислене.
А що се отнася до европейската демократична общност – тя трябва да има смелостта да осъжда престъпленията и на съюзниците си. В противен случай губи моралното си право да изисква същото от противниците си.
Моята позиция е: никаква безнаказаност за украински военнослужещи, ако са извършили престъпления. Но никакво превръщане на тези престъпления в оправдание за война, окупация и разрушаване на една държава.
Коментиран от #100
19:42 03.11.2026
69 Ами де беше
До коментар #66 от "Соломон":като навлизаха в руски води, подстрекаваха Украйна за бомбардировки, въоръжаваха и т.н. Не мрази истината, защото после рева е голям.
Коментиран от #73, #102
19:44 03.11.2026
70 Коки
До коментар #58 от "Не изглеждаш добре с лъжи":Едно е да признаем, че Русия е имала заявени опасения за сигурността си. Друго е да приемем, че тези опасения оправдават нахлуване в суверенна държава. Не, не оправдават! Русия е агресор!
Коментиран от #71
19:45 03.11.2026
71 Ами Русия не е нахлула
До коментар #70 от "Коки":в суверенна страна. Намаляваш пропагандата като не ти понася. По лесно е да проследиш случващото се. Две територии обявяват автономия и искат помощ от Русия. Русия и до ден днешен извършва прочистване на тези територии.
Коментиран от #78
19:47 03.11.2026
72 Подолски
До коментар #58 от "Не изглеждаш добре с лъжи":Има обаче един много важен исторически въпрос: дали Западът е подценил предупрежденията на Москва и дали е можело да се постигне друго споразумение за европейската сигурност.
Това е въпрос, който заслужава сериозен анализ, а не лозунги от която и да е страна.
Коментиран от #77
19:47 03.11.2026
73 Соломон
До коментар #69 от "Ами де беше":Това във кой фантастичен филм си го гледал
Коментиран от #75
19:47 03.11.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Много
19:51 03.11.2026
77 Търсиш въпроси
До коментар #72 от "Подолски":А реалността е, че войната е бизнес. Това е търсена война от САЩ и поддържана и така ще е, докато Европа с продажните урсули е дойна крава.
19:51 03.11.2026
78 Соломон
До коментар #71 от "Ами Русия не е нахлула":Независимостта на тези територии я обяви Русия за да може да има повод да ги спаси като вкара войски. Русия много я бива да обявя народни републики и да ги присъединява още от времето когато нападнаха Финландия
Коментиран от #80
19:51 03.11.2026
79 Соломон
До коментар #75 от "В този":Дай ми един пример когато Русия е признала нещо или казала една . Само една истина
Коментиран от #81
19:54 03.11.2026
80 Две територии стоенче
До коментар #78 от "Соломон":обявиха автономия и поискаха помощ от Русия и Русия и до ден днешен извършва прочистване там с наемници. Не пасва на глупавата пропаганда, но кой се интересува от лъжите ви стоенче. Не изглеждате добре, но за жалост няма и с какво да го разберете.
Коментиран от #83, #104
19:54 03.11.2026
81 По добре стоенче
До коментар #79 от "Соломон":ми обясни с ко ти помага да се излагаш с евтини лъжи срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа, чрез Украйна.
Коментиран от #86
19:55 03.11.2026
82 Путин еврейчето
19:57 03.11.2026
83 Соломон
До коментар #80 от "Две територии стоенче":Никой закон дори и в Русия разрешава на някого да обявява автономия . Или да се присъединява към други държави. Русия защото не призна независимостта на Чечня и изби милиони чеченци
Коментиран от #84
19:57 03.11.2026
84 Айде сега стоенче
До коментар #83 от "Соломон":Само този на САЩ ли разрешава да се обявява автономия. Не се мрази, моля те.
Коментиран от #92
19:58 03.11.2026
85 Запознат
19:58 03.11.2026
86 Соломон
До коментар #81 от "По добре стоенче":Това че в момента САЩ в лицето на Тръмп унищожава и Европа и Украйна като работи за Русия е повече от очевидно. Но нито Европа САЩ или Украйна са виновни че Русия ги нападна
Коментиран от #88, #89
20:01 03.11.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Цялата война с Украйна стоенче
До коментар #86 от "Соломон":е с цел източването на Европа. Войната е бизнес. Колкото и жалко да звучи. Затова изглеждате жалко с лъжите си!
Коментиран от #91
20:02 03.11.2026
89 1234
До коментар #86 от "Соломон":Не лично Доналд,той представлява републиканската партия ,и по добре от левите безхаберници социалистите демократите
20:04 03.11.2026
90 Шишо
20:05 03.11.2026
91 Соломон
До коментар #88 от "Цялата война с Украйна стоенче":Искаш да кажеш че Русия нападна Украйна за да източи Европа ли.
Коментиран от #93
20:05 03.11.2026
92 Соломон
До коментар #84 от "Айде сега стоенче":Казах никъде. Дори и в САЩ
Коментиран от #94
20:07 03.11.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Какво казва лъжец стоенче
До коментар #92 от "Соломон":за кой има значение. По света примери има. Не е нужно да се излагаш. Знам, че няма да го разбереш. 😄
20:08 03.11.2026
95 Соломон
До коментар #93 от "Чети по два пъти стоенче 😄":Нещо мисленето не ти се отдава.Че аз да не би да твърдя нещо различно. САЩ в лицето на Тръмп не искат силна Европа
Коментиран от #96
20:10 03.11.2026
96 Ами стоенче
До коментар #95 от "Соломон":Дали е тръмп или друг, политиката на САЩ е от десетки години такава. Превземане на страните от вътре, обиране, войни.
Коментиран от #97
20:12 03.11.2026
97 Соломон
До коментар #96 от "Ами стоенче":Прескачаш като великденски заек от тема на тема.
Коментиран от #98
20:14 03.11.2026
98 Правиш го стоенче,
До коментар #97 от "Соломон":защото не ти вървят лъжите. Аз мисля казах, че няма да разбереш, че не изглеждаш добре с тях.
20:16 03.11.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 сара
До коментар #68 от "Позиция":Изключително точен коментар!
20:34 03.11.2026
101 Кубинска вуду бабушка
Кой ти взе играчките? Не плачкай, съучениче.
Искаш ли половин дъвка?
20:34 03.11.2026
102 Как къде?.
До коментар #69 от "Ами де беше":При тези ти фейкове.
Коментиран от #103
20:41 03.11.2026
103 Той стоенчо
До коментар #102 от "Как къде?.":денонощно е във фейкове и лъжи. Странен мерак да показва трагедията си, но гледам тук таме и други ги влече.
20:43 03.11.2026
104 Я мислех че главният сайтове трол
До коментар #80 от "Две територии стоенче":си е отишъл засрамен. Ето го пак.
Стригана ливада
по гръб не пада.
20:45 03.11.2026