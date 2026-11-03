Владимир Путин: Външни сили се опитват да разединят Русия

Външни сили се опитват да разединят руското общество, а подобни действия се наблюдават през повече от хилядолетната история на страната, заяви руският президент Владимир Путин.

„Днес външни сили се опитват да разединят руското общество. Скъпи приятели, така е било винаги през цялата ни повече от хилядолетна история“, каза Путин на заседание на Съвета по междунационалните отношения.

По думите му геополитическите съперници на Русия са се стремили да отслабят стратегическия потенциал на страната, а в крайна сметка и да я „разпокъсат“. Путин свърза тези опити с превръщането на Русия в значима и влиятелна сила.

„Никой не иска такъв геополитически съперник. Не мога да кажа, скъпи приятели, че през вековете тези усилия винаги са били безрезултатни. До известна степен проблемите, пред които сме изправени в момента, са свързани с тези усилия - както и, донякъде, с нашите собствени пропуски“, заяви руският президент.

Акцент върху единството на народите

В изказването си Путин подчерта, че народите на Русия черпят сила от културното си многообразие. Той призова най-добрите инициативи от Годината на единството на народите на Русия да продължат и след края на тематичната година.

Президентът отбеляза нарастващ интерес към изучаването на националните езици, както и към традициите и културата на различните народи в страната. 2026 година беше обявена в Русия за Година на единството на народите на Русия.

Заседанието на Съвета по междунационалните отношения се проведе преди Деня на народното единство, който се отбелязва в Русия на 4 ноември. На форума Путин заяви, че инициативите за укрепване на връзките между народностите и регионите трябва да бъдат развити и занапред.

Източници: news.bg, interfax.ru, m24.ru