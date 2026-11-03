Новини
Свят »
Русия »
Владимир Путин: Външни сили се опитват да разединят Русия

Владимир Путин: Външни сили се опитват да разединят Русия

3 Ноември, 2026 19:03 1 642 104

  • владимир путин-
  • русия-
  • руско общество-
  • междунационални отношения-
  • единство на народите

Руският президент заяви, че подобни опити се правят през повече от хилядолетната история на страната и призова инициативите за единство на народите да продължат

Владимир Путин: Външни сили се опитват да разединят Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
РИА Новости РИА Новости

Външни сили се опитват да разединят руското общество, а подобни действия се наблюдават през повече от хилядолетната история на страната, заяви руският президент Владимир Путин.

„Днес външни сили се опитват да разединят руското общество. Скъпи приятели, така е било винаги през цялата ни повече от хилядолетна история“, каза Путин на заседание на Съвета по междунационалните отношения.

По думите му геополитическите съперници на Русия са се стремили да отслабят стратегическия потенциал на страната, а в крайна сметка и да я „разпокъсат“. Путин свърза тези опити с превръщането на Русия в значима и влиятелна сила.

„Никой не иска такъв геополитически съперник. Не мога да кажа, скъпи приятели, че през вековете тези усилия винаги са били безрезултатни. До известна степен проблемите, пред които сме изправени в момента, са свързани с тези усилия - както и, донякъде, с нашите собствени пропуски“, заяви руският президент.

Акцент върху единството на народите

В изказването си Путин подчерта, че народите на Русия черпят сила от културното си многообразие. Той призова най-добрите инициативи от Годината на единството на народите на Русия да продължат и след края на тематичната година.

Президентът отбеляза нарастващ интерес към изучаването на националните езици, както и към традициите и културата на различните народи в страната. 2026 година беше обявена в Русия за Година на единството на народите на Русия.

Заседанието на Съвета по междунационалните отношения се проведе преди Деня на народното единство, който се отбелязва в Русия на 4 ноември. На форума Путин заяви, че инициативите за укрепване на връзките между народностите и регионите трябва да бъдат развити и занапред.

Източници: news.bg, interfax.ru, m24.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брей, брей, брей

    38 27 Отговор
    вече си жертва, така ли?

    Коментиран от #48

    19:04 03.11.2026

  • 2 Пъкто

    31 29 Отговор
    на тези външни сили се връща. Цяла Европа гори.

    Коментиран от #6

    19:05 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бункермен

    14 21 Отговор
    Не се шегувам

    19:06 03.11.2026

  • 6 Това е само усещане

    22 20 Отговор

    До коментар #2 от "Пъкто":

    Всъщност те мъчат xeмopougu.

    19:07 03.11.2026

  • 7 Свършиха ресурсите от Африка

    28 29 Отговор
    И решиха да откраднат руските, но не ги огря. Пиратите и колонизаторите цял живот от чужди ресурси папат.

    19:07 03.11.2026

  • 8 К.О.Т..А.К 🐱

    25 15 Отговор
    ахххх ...мамина гугутка....пращай нафта за САЩ да им бачкат оръжейните заводи за Украина

    Коментиран от #38

    19:07 03.11.2026

  • 9 За тебе няма страшно

    25 17 Отговор
    31 кули и 2 ПВО системи пазят бункера ти.Виж Бай Дончо да ти издейства и един Пейтриът.

    19:07 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Това прави САЩ

    19 21 Отговор
    с държавите. Инсталира НПО-та и ги превзема отвътре!

    19:08 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тия тпаци

    16 26 Отговор
    Можеха да ползват евтините ресурси на Русия през търговия, но решиха че безплатно ще ги геоят.

    19:09 03.11.2026

  • 15 Швейк

    27 13 Отговор
    Русия е създадена 1547г. Другарят каква хилядолетна история сънува?

    Коментиран от #41

    19:09 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Я виж

    23 18 Отговор
    Палячо номер едно на 21 век.

    19:10 03.11.2026

  • 18 Не знам

    14 7 Отговор
    кои външни сили , но това човек може да го сравни със здрав брак - ако наистина е здрав , няма сила , която може да го съсипе !

    19:10 03.11.2026

  • 19 А50

    13 21 Отговор
    Докато Путин си лигави с Украйна, разни брити ще се напъват да правят мръсотии в Русия. Путин да не мисли, че ще го чакат да се назландисва

    19:10 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да би мирно седяло

    19 12 Отговор
    не би чудо видяло

    19:11 03.11.2026

  • 22 Горски

    17 18 Отговор
    Иска ми се да чуя становището и на нашата демократична общност по въпроса? Както и на цивилизовн Европа? Нали не си мислим, че това е единственото свърталище на садисти в Украйна и практиките им с нововъведени? Все пак това бе една от причините Путин да ги подпука. Ако това се бе случило в Русия, сега писъци те и ревът на евроатлантиците демократи, щяха да са до небето. Измъчвано дете от @зовци, държано като в тъмница, с поглед на загубил разсъдъка си човек. От мъчения, рзбира се. От хора, заради които влезе в Украйна Путин. Защото самата Украйна не искаше да вземе мерки. Дори напротив! Покровителстваше и продължава да покровителства.

    Коментиран от #30, #37, #46, #59, #67

    19:11 03.11.2026

  • 23 Стоянчо Пуканката

    17 12 Отговор
    Императора не казва нищо ново, още по време на Октомврийската Революция "външните сили" са дерибействали из Русия-та...

    В по-нови времена- опитаха се да отцепят Чечня, но "не им върза зара"..

    19:12 03.11.2026

  • 24 Русофили плачим

    17 13 Отговор
    Ама как нали уж господаря русия беше след сащ и Британия най могучая

    19:12 03.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Джо Байдън

    17 12 Отговор
    И тоя фементира от толкова много ботокс.

    19:13 03.11.2026

  • 27 Мамаша Маша

    14 9 Отговор
    Гълъбчето ми беличкооо!
    Ангелчета ки невинно!
    Кой, мама, те излъга, че главата ти е квадратна?!

    19:14 03.11.2026

  • 28 Бритиш петролиум

    16 11 Отговор
    Русия сега е на коленете на Англия без тях не могат и един грам петрол да продадат

    19:14 03.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    18 7 Отговор
    КОИ СА ТЕЗИ СИЛИ КОИТО ИСКАТ ДА "РАЗЕДИНЯТ" РУСИЯ ...........................

    19:15 03.11.2026

  • 32 Навън

    6 8 Отговор
    има ли сили?

    19:16 03.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 За Украйна

    7 4 Отговор
    ли казва?И нафтата!

    19:18 03.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Я кажи

    17 11 Отговор

    До коментар #22 от "Горски":

    Що Сталин изби 40 милиона руснаци,а тоя на снимката 1 милион.
    Чакаме компетентното ти мнение.

    Коментиран от #39

    19:19 03.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Горски

    13 14 Отговор

    До коментар #37 от "Я кажи":

    Я кажи твоя идол зеления наркоман защо избиваше руснаци от 2014-2022?

    Коментиран от #44, #49, #50

    19:22 03.11.2026

  • 40 Ха ха ха

    12 6 Отговор
    Кьосето се има за мъж...

    19:23 03.11.2026

  • 41 Сериозен ли си

    18 8 Отговор

    До коментар #15 от "Швейк":

    Мислиш,ли че ботокса знае кога е създадена Русия.Освен това Путин,Песков, Медведев не са ходили и в казармата.

    19:23 03.11.2026

  • 42 ПУТИНЕ, ЧАДО

    15 6 Отговор
    Тия сили дето искат да разединят Русия
    Та бомбят директно.

    19:24 03.11.2026

  • 43 Не бре тавариш Путин!

    9 3 Отговор
    Ета ден победьи! Понимаеш? Денят на победата не е когато руския солдат е развял знамето на Червената армия над Райхстага, с когато Русия или СССР са престанали да изпращат работоспособните си жители на фронта. Етот ден победьи!

    19:26 03.11.2026

  • 44 Амче

    9 10 Отговор

    До коментар #39 от "Горски":

    Зеленски и сега избива руски нашественици.Което небе повод да бъдем тъжни.

    19:27 03.11.2026

  • 45 ХаХаХа

    12 5 Отговор
    Путин: "повече от хилядолетната история на страната"???? Тоя те е ли ходил на училище? Или в руските училища си измислят история?

    19:27 03.11.2026

  • 46 Случаят получи гласност ,в Европа!

    9 9 Отговор

    До коментар #22 от "Горски":

    Благодарение и на лидерката на ,,Алтернатива за Германия "...!
    Че сега Зелко се омота,като пате в калчища,какво да обяснява на Европата...!

    19:28 03.11.2026

  • 47 Хм...

    12 7 Отговор
    Дали пък ти не го докара до разединение? Тази война ще ви докара до разпад, но някой отвън ще да е виновен, а?

    19:28 03.11.2026

  • 48 Не жертва

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Брей, брей, брей":

    А констатация факта

    19:29 03.11.2026

  • 49 Соломон

    11 7 Отговор

    До коментар #39 от "Горски":

    В Украйна няма руснаци. А убийствата ги извърши руската армия а ги преписаха на Украйна. Ако не вярваш питай Пригожин и Гиркин

    19:30 03.11.2026

  • 50 След окупацията на Крим

    9 7 Отговор

    До коментар #39 от "Горски":

    Путин стартира сепаратизма в източна Украйна , за да докара накрая нещата до война

    Коментиран от #58

    19:30 03.11.2026

  • 51 подписването на Англо-руското съглашение

    3 3 Отговор
    Русия съюзници с англосаксите в първата световна,срещу Бонапарт,срещу Адолф,

    19:30 03.11.2026

  • 52 Путин

    6 4 Отговор
    Скъпи приятели, как смеят да ни прилагат номерцата, която ние им прилагаме.....

    19:31 03.11.2026

  • 53 Манипулации

    11 4 Отговор
    Путин използва "Външният враг" като инструмент за вътрешно сплотяване.
    Това е познат политически механизъм, използван от различни държави и режими. Той исща да засили националната консолидация, но може и да ограничи пространството за вътрешна критика.
    Критиката към него иска да представи като действие, което обслужва чужди интереси.

    19:31 03.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Важно разграничение

    9 3 Отговор
    Той обяснява вътрешните си проблеми предимно с външни сили, това е начин да избягва отговорността за собствените му политически решения и грешки.
    Любопитно е, че самият Путин признава наличието на „собствени пропуски“.

    19:33 03.11.2026

  • 57 Ами

    4 4 Отговор
    Просто протоколно изказване на Путин
    преди Деня на народното единство в РФ.

    П.П. Много статии от руски медии.
    Да не би да сменяме курса :)

    19:33 03.11.2026

  • 58 Не изглеждаш добре с лъжи

    3 9 Отговор

    До коментар #50 от "След окупацията на Крим":

    Всички сме присъствали и знаем колко години наред Путин предупреждаваше и какво правеха САЩ и Англия!

    Коментиран от #66, #70, #72

    19:33 03.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 сара

    8 1 Отговор
    Не му е лесна работата на путин,приатели!

    19:34 03.11.2026

  • 61 Единство

    8 1 Отговор
    Истинското единство не се постига само с патриотични призиви. То изисква:
    равнопоставеност на различните народности;
    защита на езиците и културните традиции;
    справедливо разпределение на икономическите възможности;
    уважение към регионалната идентичност;
    реално политическо представителство.
    Иначе единството може да остане предимно официален лозунг.

    19:34 03.11.2026

  • 62 Тройственное Согласие е военен блок

    6 1 Отговор
    Антантата е създадена през 1907 година с подписването на Англо-руското съглашение

    19:35 03.11.2026

  • 63 Дежурните му конспирации

    8 2 Отговор
    Все другите са му виновни и всички искат да навредят на Русия .😂

    19:35 03.11.2026

  • 64 Основен извод

    8 1 Отговор
    В думите на Путин има една истина и една политическа манипулация, които трябва да разграничаваме.
    Истината: Всяка голяма държава с геополитическо значение е обект на външно влияние и натиск. Русия не прави изключение.
    Манипулационният елемент: Не всяко несъгласие вътре в Русия е резултат от чужда намеса. Не всяка критика към Кремъл е опит за разрушаване на руската държава.
    Силната държава не трябва да се страхува от вътрешното многообразие, от различните мнения и от критиката. Ако единството е истинско, то не се нуждае от постоянно посочване на външен враг.
    Според мен най-интересният въпрос е друг: Путин говори за единство на народите, но доколко това единство е ДОБРОВОЛНО, основано на взаимно уважение, и доколко се поддържа чрез централизираната власт на Москва?
    Точно там е същинският политически проблем.

    19:36 03.11.2026

  • 65 Софето

    7 1 Отговор
    Преди илядо години рассия е била мочурища и кал.
    Виж за нашата хилядолетна история много може да се говори, остави ами и букви сме им дали..

    19:38 03.11.2026

  • 66 Соломон

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "Не изглеждаш добре с лъжи":

    И какво правеха САЩ и Англия. Нападнаха Русия или нападнаха Украйна. Натовски войник не стъпвал на територията им ама се сражавали с НАТО докато убиват украинци

    Коментиран от #69

    19:38 03.11.2026

  • 67 Коментар

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Горски":

    Украинските власти са започнали проверки, включително разследване за възможна злоупотреба с власт.
    Ако украински военнослужещи са измъчвали други военнослужещи, ако са държали хора незаконно, ако са прилагали насилие или са отказвали медицинска помощ, това трябва да бъде разследвано и наказано.
    Украйна е страна, която се стреми към европейско членство и заявява, че защитава европейските ценности. Следователно трябва да спазва същите стандарти за човешки права, които изисква от останалите.

    Коментиран от #87

    19:40 03.11.2026

  • 68 Позиция

    4 2 Отговор
    Да осъждаш руската агресия не означава да си длъжен да оправдаваш всяко действие на украинската власт. И да критикуваш украинската власт не означава да подкрепяш Путин.
    Това е същността на независимото демократично мислене.
    А що се отнася до европейската демократична общност – тя трябва да има смелостта да осъжда престъпленията и на съюзниците си. В противен случай губи моралното си право да изисква същото от противниците си.
    Моята позиция е: никаква безнаказаност за украински военнослужещи, ако са извършили престъпления. Но никакво превръщане на тези престъпления в оправдание за война, окупация и разрушаване на една държава.

    Коментиран от #100

    19:42 03.11.2026

  • 69 Ами де беше

    2 9 Отговор

    До коментар #66 от "Соломон":

    като навлизаха в руски води, подстрекаваха Украйна за бомбардировки, въоръжаваха и т.н. Не мрази истината, защото после рева е голям.

    Коментиран от #73, #102

    19:44 03.11.2026

  • 70 Коки

    8 1 Отговор

    До коментар #58 от "Не изглеждаш добре с лъжи":

    Едно е да признаем, че Русия е имала заявени опасения за сигурността си. Друго е да приемем, че тези опасения оправдават нахлуване в суверенна държава. Не, не оправдават! Русия е агресор!

    Коментиран от #71

    19:45 03.11.2026

  • 71 Ами Русия не е нахлула

    1 6 Отговор

    До коментар #70 от "Коки":

    в суверенна страна. Намаляваш пропагандата като не ти понася. По лесно е да проследиш случващото се. Две територии обявяват автономия и искат помощ от Русия. Русия и до ден днешен извършва прочистване на тези територии.

    Коментиран от #78

    19:47 03.11.2026

  • 72 Подолски

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "Не изглеждаш добре с лъжи":

    Има обаче един много важен исторически въпрос: дали Западът е подценил предупрежденията на Москва и дали е можело да се постигне друго споразумение за европейската сигурност.
    Това е въпрос, който заслужава сериозен анализ, а не лозунги от която и да е страна.

    Коментиран от #77

    19:47 03.11.2026

  • 73 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ами де беше":

    Това във кой фантастичен филм си го гледал

    Коментиран от #75

    19:47 03.11.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Много

    5 0 Отговор
    поробени Народи има там под шапката на КГБ, вижда му се краяат :)

    19:51 03.11.2026

  • 77 Търсиш въпроси

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "Подолски":

    А реалността е, че войната е бизнес. Това е търсена война от САЩ и поддържана и така ще е, докато Европа с продажните урсули е дойна крава.

    19:51 03.11.2026

  • 78 Соломон

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Ами Русия не е нахлула":

    Независимостта на тези територии я обяви Русия за да може да има повод да ги спаси като вкара войски. Русия много я бива да обявя народни републики и да ги присъединява още от времето когато нападнаха Финландия

    Коментиран от #80

    19:51 03.11.2026

  • 79 Соломон

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "В този":

    Дай ми един пример когато Русия е признала нещо или казала една . Само една истина

    Коментиран от #81

    19:54 03.11.2026

  • 80 Две територии стоенче

    1 4 Отговор

    До коментар #78 от "Соломон":

    обявиха автономия и поискаха помощ от Русия и Русия и до ден днешен извършва прочистване там с наемници. Не пасва на глупавата пропаганда, но кой се интересува от лъжите ви стоенче. Не изглеждате добре, но за жалост няма и с какво да го разберете.

    Коментиран от #83, #104

    19:54 03.11.2026

  • 81 По добре стоенче

    0 3 Отговор

    До коментар #79 от "Соломон":

    ми обясни с ко ти помага да се излагаш с евтини лъжи срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа, чрез Украйна.

    Коментиран от #86

    19:55 03.11.2026

  • 82 Путин еврейчето

    3 0 Отговор
    Пак се опитват да ме разединят,пък аз ката варварин ще ги тероризирам,така искам,инак ми е скучно!И не ме интересува,че имам най-големия “апартамент”,искам и вашия!И понеже не ми го давате,ще го разруша!

    19:57 03.11.2026

  • 83 Соломон

    4 1 Отговор

    До коментар #80 от "Две територии стоенче":

    Никой закон дори и в Русия разрешава на някого да обявява автономия . Или да се присъединява към други държави. Русия защото не призна независимостта на Чечня и изби милиони чеченци

    Коментиран от #84

    19:57 03.11.2026

  • 84 Айде сега стоенче

    0 2 Отговор

    До коментар #83 от "Соломон":

    Само този на САЩ ли разрешава да се обявява автономия. Не се мрази, моля те.

    Коментиран от #92

    19:58 03.11.2026

  • 85 Запознат

    1 2 Отговор
    В Киев ТКЦ са отвлекли 14 годишно дете да го пращат на фронта!

    19:58 03.11.2026

  • 86 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "По добре стоенче":

    Това че в момента САЩ в лицето на Тръмп унищожава и Европа и Украйна като работи за Русия е повече от очевидно. Но нито Европа САЩ или Украйна са виновни че Русия ги нападна

    Коментиран от #88, #89

    20:01 03.11.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Цялата война с Украйна стоенче

    0 2 Отговор

    До коментар #86 от "Соломон":

    е с цел източването на Европа. Войната е бизнес. Колкото и жалко да звучи. Затова изглеждате жалко с лъжите си!

    Коментиран от #91

    20:02 03.11.2026

  • 89 1234

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Соломон":

    Не лично Доналд,той представлява републиканската партия ,и по добре от левите безхаберници социалистите демократите

    20:04 03.11.2026

  • 90 Шишо

    2 0 Отговор
    Врагът не спи другари! Врагът е сред нас. Там винаги има враг. Ако няма външен се намират вътрешни. Това е от векове. Така оправдават собствената си несъстоятелност.

    20:05 03.11.2026

  • 91 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Цялата война с Украйна стоенче":

    Искаш да кажеш че Русия нападна Украйна за да източи Европа ли.

    Коментиран от #93

    20:05 03.11.2026

  • 92 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Айде сега стоенче":

    Казах никъде. Дори и в САЩ

    Коментиран от #94

    20:07 03.11.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Какво казва лъжец стоенче

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Соломон":

    за кой има значение. По света примери има. Не е нужно да се излагаш. Знам, че няма да го разбереш. 😄

    20:08 03.11.2026

  • 95 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Чети по два пъти стоенче 😄":

    Нещо мисленето не ти се отдава.Че аз да не би да твърдя нещо различно. САЩ в лицето на Тръмп не искат силна Европа

    Коментиран от #96

    20:10 03.11.2026

  • 96 Ами стоенче

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Соломон":

    Дали е тръмп или друг, политиката на САЩ е от десетки години такава. Превземане на страните от вътре, обиране, войни.

    Коментиран от #97

    20:12 03.11.2026

  • 97 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Ами стоенче":

    Прескачаш като великденски заек от тема на тема.

    Коментиран от #98

    20:14 03.11.2026

  • 98 Правиш го стоенче,

    0 2 Отговор

    До коментар #97 от "Соломон":

    защото не ти вървят лъжите. Аз мисля казах, че няма да разбереш, че не изглеждаш добре с тях.

    20:16 03.11.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 сара

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Позиция":

    Изключително точен коментар!

    20:34 03.11.2026

  • 101 Кубинска вуду бабушка

    1 0 Отговор
    Ела, наборче, да те гушна.
    Кой ти взе играчките? Не плачкай, съучениче.
    Искаш ли половин дъвка?

    20:34 03.11.2026

  • 102 Как къде?.

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ами де беше":

    При тези ти фейкове.

    Коментиран от #103

    20:41 03.11.2026

  • 103 Той стоенчо

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Как къде?.":

    денонощно е във фейкове и лъжи. Странен мерак да показва трагедията си, но гледам тук таме и други ги влече.

    20:43 03.11.2026

  • 104 Я мислех че главният сайтове трол

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Две територии стоенче":

    си е отишъл засрамен. Ето го пак.
    Стригана ливада
    по гръб не пада.

    20:45 03.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания