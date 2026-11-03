Германия гарантира газ за зимата въпреки ниските запаси

Германия ще има достатъчно газ през предстоящата зима, въпреки че не изпълни целта за запълване на газохранилищата, увери Федералното министерство на икономиката и енергетиката. Към 1 ноември запасите са били на ниво около 61,2 процента при законово определена средна цел от 70 процента, съобщи германската обществена телевизия ARD чрез „Тагесшау“.

„Газоснабдяването на Германия за предстоящата зима е гарантирано дори при настоящото ниво на запасите“, заяви говорителка на министерството, цитирана от ДВ. По думите ѝ целевото равнище от 70 процента трябва да се разглежда гъвкаво и в контекста на цялостната ситуация с доставките.

Министерството посочва, че сигурността на снабдяването не зависи само от количеството газ в подземните хранилища. От значение са още темпът на изтегляне на запасите, текущият внос и допълнителните превантивни мерки. Сред основните източници на газ за Германия са доставките по газопроводи от Норвегия, вносът на втечнен природен газ и обменът със съседни държави.

Рискът от недостиг се оценява като нисък

Федералната мрежова агенция също не очаква недостиг на газ през зимата. Според нея достигането на целевото ниво на запасите не е задължително условие за сигурността на доставките. Агенцията оценява риска от напрегната ситуация като нисък, като посочва съвкупното значение на вноса по газопроводи, газохранилищата, терминалите за втечнен газ, инфраструктурата и потреблението.

Германия промени структурата на снабдяването си след енергийната криза, започнала през 2022 г. Страната вече разполага с допълнителни мощности за внос на втечнен природен газ и е по-малко зависима от един-единствен доставчик. Министерството посочва именно тази диверсификация като една от причините настоящото равнище на запасите да не се оценява само по себе си като заплаха за зимното снабдяване.

Критика заради липсата на буфер

Асоциацията на операторите на газохранилища INES определи пропуснатата цел като сигнал, че правилата за подготовка за зимата трябва да бъдат подобрени. Организацията настоява за по-ясни и задължителни механизми, които да гарантират достатъчни запаси и през следващите години.

Според данните, цитирани от „Тагесшау“, в германските хранилища има около 150 тераватчаса газ - количество, което е повече от използваното през миналата зима. Неспазването на целта за 1 ноември не води автоматично до санкции, а властите не смятат, че в момента е необходимо да се предприемат извънредни мерки.

Източници: tagesschau.de, afp.com, amp.dw.com