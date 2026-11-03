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Траур в Запорожка област: 26 загинали и 27 в неизвестност след руските удари в Комишуваха
  Тема: Украйна

Траур в Запорожка област: 26 загинали и 27 в неизвестност след руските удари в Комишуваха

3 Ноември, 2026 04:06, обновена 3 Ноември, 2026 04:11 514 5

  • комишуваха-
  • запорожка област-
  • руски въздушни удари-
  • жертви-
  • хуманитарна помощ

Сред жертвите са четирима полицаи и двама спасители. Спасителната операция продължава, а данните за броя на ранените се разминават

Траур в Запорожка област: 26 загинали и 27 в неизвестност след руските удари в Комишуваха - 1
Снимка: unn.ua
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Най-малко 26 души са загинали, а 27 се водят изчезнали безследно след серия руски авиационни удари по селището Комишуваха в Запорожка област. Украинските власти съобщиха и за ранени, но броят им се различава в отделните актуализации: „Суспилне Запорожие“ посочва най-малко 10 пострадали, докато „Киев24“ цитира данни за петима ранени. Спасителната операция продължава.

По данни на украинските власти ударите са били нанесени с най-малко девет управляеми авиобомби ФАБ-3000. Поразен е центърът на Комишуваха, включително училищна сграда, използвана за раздаване на хуманитарна помощ и като укритие за местните жители. По информация на президента Володимир Зеленски атаката е била извършена на няколко вълни, като след първия удар е последвал нов удар по укритието.

„Мащабът на трагедията е трудно да бъде осмислен“, заяви изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин.

Сред загиналите са четирима служители на полицията и двама спасители. Според украинските власти част от спасителите и правоохранителите са били на място заради раздаването на помощи и последиците от първите удари.

Търсенето под развалините продължава

На мястото работят спасители, полицаи, военнослужещи и други специализирани екипи. Те претърсват разрушените сгради за хора, които може да се намират под отломките. Американската агенция Асошиейтед прес съобщи, че около 20 души са в неизвестност, докато украинските регионални данни посочват 27 изчезнали.

Работата на екипите е била затруднена от нови атаки с руски дронове в района на вече поразените обекти. Това е наложило спасителните действия да продължат при допълнителен риск за участниците в тях.

Сериозни щети по сгради

Освен училището и укритието са повредени и други обекти в центъра на селището. Значителни разрушения са нанесени на Свято-Елисаветинския женски манастир, включително на сградата и територията му. Публикувани са данни и изображения за частично разрушена камбанария.

В Запорожка област е обявен ден на траур за жертвите. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ударът по място, където всяка седмица се раздава хуманитарна помощ, показва липса на намерение за деескалация. Русия не е представила независимо потвърждение на съобщените от украинските власти данни.

Източници: apnews.com, suspilne.media, kyiv24.news


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Коментиран от #5

    04:23 03.11.2026

  • 4 КРИЯТ СЕ В ЦИВИННИ ОБЕКТИ

    3 0 Отговор
    ПОРАЗЕНИ СА УЧИЛИЩА И СГРАДИ КЪДЕРТО СА СГЛОБЯВАНИ ДРОНОВЕ . ЗАГИНАЛИ СА ТЕЗИ КОИТО СА ГИ СГЛОБЯВАЛИ И СПЕЦОВЕ .
    ЩОМ ИМА ГОЛЯМ РЕВ , СЕЩАЙТЕ СЕ ЗА КАКВО СТАВА ДУМА!

    04:38 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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