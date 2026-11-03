Шефът на полския Конституционен съд: Това е държавен преврат!

„Става дума за държавен преврат в Полша“, заяви Богдан Швенчковски в интервю за Kanal Zero. Председателят на Конституционния трибунал беше временно отстранен от изпълнението на задълженията си, но отказва да приеме решението и твърди, че действията срещу него представляват незаконно овладяване на институцията.

Решението за едномесечното отстраняване беше обявено на 30 октомври. То е подписано от съдия Анна Корвин-Пьотровска, която заяви, че като съдията с най-дълъг стаж временно поема ръководството на трибунала. От длъжност е отстранен и заместник-председателят Бартломей Сохански.

Правителството защити действията си

Министърът на правосъдието и главен прокурор Валдемар Журек внесе пет искания за сваляне на имунитета. Четири от тях се отнасят до Швенчковски, а едно до Сохански. Според Журек процедурата е свързана с действия, които според прокуратурата са блокирали работата на трибунала и са попречили на новоизбрани съдии да започнат работа.

„Възстановяването на върховенството на закона е наше задължение“, заяви премиерът Доналд Туск. Той обвини предишното управление на партията „Право и справедливост“ в политизиране на съдебните институции и каза, че правителството ще продължи действията си за възстановяване на конституционния ред.

Спорът се изостри след избора на Макей Берек за съдия в Конституционния трибунал. Берек беше член на правителството на Туск до средата на 2026 г. и беше описван от премиера като негов близък политически сътрудник. След като президентът Карол Навроцки не присъства на полагането на клетвата, Берек положи клетва в Сейма. По-късно той не беше допуснат до нормално изпълнение на съдийските си задължения в сградата на трибунала.

Протести и полицейска охрана

След обявяването на отстраняването пред сградата на трибунала във Варшава се събраха протестиращи, сред които представители и поддръжници на опозицията. Полицията съобщи, че трима души са задържани, след като са прескочили оградата и са влезли на територията на институцията. Силите на реда заявиха, че са били изпратени заради сигнали за риск за сигурността на съдии и служители, както и заради нарушения на обществения ред.

Президентът Навроцки прекъсна пътуването си до Сенегал и се върна в Полша. Той подкрепи Швенчковски и определи случващото се като опит за силово овладяване на конституционен орган. Правителството отхвърля тази оценка и настоява, че целта му е да възстанови функционирането на трибунала.

Следва заседание на 3 ноември

Анна Корвин-Пьотровска насрочи общо събрание на съдиите за 3 ноември. В дневния ред са включени бюджетът на трибунала за 2027 г. и процедура за определяне на състави, които да разгледат дисциплинарни производства срещу Швенчковски и Сохански.

Не е ясно дали заседанието ще има необходимия кворум. Швенчковски и подкрепящите го съдии не признават временното му отстраняване, докато правителството и новоизбраните съдии приемат решението като стъпка към възстановяване на работата на институцията.

Източници: apnews.com, polskieradio.pl, youtube.com