Полицията в Мадрид разруши палатков лагер на протестиращи срещу жилищната криза

Полицията в Мадрид разруши палатковия лагер на протестиращите срещу жилищната политика на площад „Пуерта дел Сол“. При операцията са евакуирани 334 души, а двама са задържани за неподчинение, съобщиха от правителствената делегация в Мадрид.

В акцията са участвали 220 служители на Националната полиция и 180 служители на общинската полиция, както и пожарникари и обществени служби. Властите заявиха, че евакуацията е преминала без инциденти и прояви на насилие.

„Операцията беше извършена без никакво насилие и нарушаване на обществения ред“, посочиха от правителствената делегация в Мадрид.

Организаторите на протеста обаче дадоха различна оценка на случилото се. В съобщение в приложението „Телеграм“ те осъдиха „насилствената полицейска намеса“ и заявиха, че при акцията са били ранени няколко души. Към момента няма официално потвърждение от властите за броя или състоянието на посочените пострадали.

Лагерът съществуваше повече от пет седмици

Протестният лагер беше създаден на 26 септември след демонстрации срещу жилищната криза в Испания. Площад „Пуерта дел Сол“, който е сред най-посещаваните от туристи места в Мадрид, беше частично отцепен преди евакуацията.

До протеста се стигна след принудителното извеждане от дома на 87-годишната Марикармен Абаскал. Тя е живяла десетилетия в жилището си в Мадрид и почина няколко дни след изгонването. Случаят предизвика обществена реакция и върна жилищната криза в центъра на политическия дебат.

Жилищната криза доведе до политическа криза

Испанското правителство не успя да прокара два законопроекта, насочени към ограничаване на проблемите на жилищния пазар. След това премиерът Педро Санчес призова за предсрочни общи избори на 29 ноември.

Евакуацията на лагера премахва протестното присъствие от централния мадридски площад, но не слага край на спора за принудителните извеждания, цените на жилищата и защитата на наемателите. Противоречивите оценки на властите и организаторите за действията на полицията вероятно ще останат част от обществения и политическия дебат преди изборите.

Източници: efe.com, europapress.es