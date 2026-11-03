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Катар: САЩ и Иран продължават преговорите за преодоляване на различията
  Тема: Иранската криза

Катар: САЩ и Иран продължават преговорите за преодоляване на различията

3 Ноември, 2026 14:07 623 2

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  • преговори-
  • прекратяване на войната

Доха съобщи за напредък в посредническите усилия и обмена на предложения между Вашингтон и Техеран

Катар: САЩ и Иран продължават преговорите за преодоляване на различията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съединените щати и Иран продължават да разглеждат предложения за преодоляване на различията и прекратяване на войната, съобщи Катар. Доха заяви, че в разговорите има напредък, но не обяви постигнато окончателно споразумение между Вашингтон и Техеран.

Катар е страна посредник в усилията за сближаване на позициите. Говорител на Министерството на външните работи на Катар заяви, че и двете страни остават ангажирани с преговорния процес.

„И двете страни остават ангажирани с преговорния процес. Съдействаме за обмен на предложения между тях в реално време“, заяви говорителят.

По думите му предложенията са насочени към преодоляване на различията между САЩ и Иран. Доха изрази надежда, че посредническите контакти ще доведат до споразумение, което да сложи край на конфликта в Близкия изток.

Контактите продължават чрез посредници

Разговорите между двете държави се водят косвено, като Катар предава съобщения и предложения между тях. Така посредниците се опитват да поддържат дипломатическия канал отворен, въпреки че ключови разногласия все още не са преодолени.

Ройтерс съобщи, че контактите между Иран и САЩ са продължили след разговори с катарски посредници, приключили без пробив. Според агенцията е бил разпространяван проект на предложение, без да са обявени публично всички негови параметри.

Катарската позиция е, че процесът не е прекратен и че двете страни продължават да обменят идеи. Засега обаче няма потвърдена дата за подписване на споразумение или конкретен график за следващ кръг от преговори.


Катар
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ форевър 🇺🇲

    0 5 Отговор
    САЩ е намбър 1!

    14:10 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.