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Канцлерът Мерц обеща повече помощ за Украйна и предупреди Русия за Черно море
  Тема: Украйна

Канцлерът Мерц обеща повече помощ за Украйна и предупреди Русия за Черно море

3 Ноември, 2026 20:45 1 361 48

  • фридрих мерц-
  • украйна-
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  • черно море-
  • продоволствена криза-
  • нато-
  • русия

Германският канцлер заяви, че руските атаки в Черно море рискуват да изострят напрежението и да предизвикат глобална продоволствена криза

Канцлерът Мерц обеща повече помощ за Украйна и предупреди Русия за Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц обеща по-голяма подкрепа за Украйна при гарантирането на енергийните доставки през предстоящата зима. Той направи изявлението по време на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски, който е на посещение в Германия.

Мерц отправи и предупреждение към Москва заради руските атаки в Черно море. По думите му действията на Русия могат да доведат до ново изостряне на напрежението и да засегнат доставките на храни в световен мащаб.

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„С атаките си в Черно море Русия рискува да изостри още повече напрежението“, каза Мерц.

Германският канцлер добави, че Русия предизвиква глобална продоволствена криза, която е в ущърб на най-бедните страни по света. Изявлението му беше предадено от Ройтерс.

Темата за енергийните доставки и сигурността на корабоплаването има особено значение за Украйна преди зимата. Атаките в Черно море засягат не само военната обстановка, но и възможността за движение на товари и износ на земеделска продукция.

Срещата между Мерц и Зеленски се проведе на фона на продължаващите усилия за подкрепа на Украйна и ограничаване на последиците от войната върху енергийната и продоволствената сигурност.

Източници: bta.bg


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Е, може ли сега така да прави?

    7 65 Отговор
    Разваля мекият тон на Йотова и Радев към Путин.

    Коментиран от #25

    20:48 03.11.2026

  • 3 Тия жалките

    90 6 Отговор
    скоро народите им ще ги прогонят с 300, но не спират с унищожението си на държавите си, спонсорството на фашизма в Украйна, лъжите срещу Русия!

    20:49 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Франция

    68 3 Отговор
    в четвъртък ще бъде завладяна от радикалите и жълтите жилетки благодарение на такива мушмуроци от снимката..!

    20:50 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    78 4 Отговор
    Какво общо има канцлера на Германия с Черно море. Хммм

    Коментиран от #11, #22

    20:52 03.11.2026

  • 9 Гунден

    62 4 Отговор
    Охлюва немски плаши руснаците със с0п0ли

    20:53 03.11.2026

  • 10 дънка

    52 3 Отговор
    не може нищо да предупреждава,за да не му останат очилата сираци

    20:54 03.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Колко германии ще има?

    44 3 Отговор
    Този е неблагодарен нацист

    20:57 03.11.2026

  • 13 Гориил

    30 3 Отговор
    Той също така обеща да направи визите по-лесни и по-евтини за руската средна класа. На бюрото си имам брошури от московски визови центрове, предлагащи 10% отстъпки и допълнителни 5% отстъпка за европейски самолетни билети. И след всичко това искате да убедите Русия в своята честност?Не бъркайте бизнеса със Светото Причастие.

    20:57 03.11.2026

  • 14 Ти да видиш

    44 4 Отговор
    Хитлеристът Мерц има едва 9 процента подкрепа в собствената си държава и никой повече не го интересува какво дрънка.

    Коментиран от #17

    21:00 03.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 то хубаво

    33 4 Отговор
    канцлерът на Германия обещава на Украйна сигурност за енергийните доставки, а на германците кой ще обещае сигурност, Зеленски ли? А на България кой ще обещае, че през зимата, която е на прага ни, ще има топлина и светлина за семействаа и електрически ток и газ на нормални цени? А ще ни каже ли някой колко електрическа енергия изнася Германия за Украйна и колко България? Да не се окаже, че ние ще гарантираме енгергийните доставки за Украйна докато икономиката ни се срива като домино.

    21:05 03.11.2026

  • 17 Анонимен

    25 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ти да видиш":

    Е да де но но узурпирал властта и никой не може да го свали. Нещо като Урсуляците никои не са ги избирали но никой не може да ги свали от власт

    21:07 03.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тоя-е-клоун

    28 3 Отговор
    Това се казва "изпаднал германец"

    21:08 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тези

    17 1 Отговор
    двамата на снимката са пълен та.....ак.

    21:17 03.11.2026

  • 22 МУЦКА

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    АМИ ПО СПОМЕНИТЕ НА ЕДИН ПРИЯТЕЛ СПАСИТЕЛ ИМА
    ТОЯ СЛЕД ТРЕТАТА РАКИЯ КАРАШЕ НАРЕД

    21:19 03.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бай Араб

    1 16 Отговор
    Този път немските Тигри няма да закъсат в руската кал .Русия ще бъде смачкана !!!!!!

    Коментиран от #26, #34

    21:20 03.11.2026

  • 25 МУЦКА

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Е, може ли сега така да прави?":

    РАДЕВ И ЙОТОВА СА ОБЕЩАЛИ НА ЗЕЛЕНСКИ СЕРИОЗНА ПОДКРЕПА
    ША ПРАЩАТ ЖЪЛТОПАВЕТЕН ПЛАНКТОН ЗА СГЪСТЯВАНЕ НА РЕДИЦИТЕ НА ВСУ

    Коментиран от #43

    21:21 03.11.2026

  • 26 Троленето

    11 1 Отговор

    До коментар #24 от "Бай Араб":

    и реалността обаче са срещуположни полюси.

    Коментиран от #33, #36

    21:21 03.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хахахаха

    16 1 Отговор
    Само да не ги думкат данъкоплатците в собствените им държави! Ако са техни де, ама май се самозабравиха.

    21:22 03.11.2026

  • 29 ШЕФА

    20 1 Отговор
    Фашиста с фалиралата държава ,с 270 000 армия и 11% одобрение от германците предупреди Великият В.Путин хахааа

    21:24 03.11.2026

  • 30 Гориил

    18 1 Отговор
    Но Москва ви предупреди, че социалното напрежение в Европа неизбежно ще се трансформира в протестни шествия и улични безредици.

    21:25 03.11.2026

  • 31 Да бе да

    10 1 Отговор
    Те германците тва рекаха.Да налива още пари в проваления зелен наркос!
    Нагло говедо бе. Вижда как му се клатят краката и повече власт няма да види и пак държи като побъркан за зелената болест....

    21:27 03.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бай Араб

    1 9 Отговор

    До коментар #26 от "Троленето":

    Реалността - 11 000 убити от РФ на ден ,всеки ден. Реалността .

    Коментиран от #35

    21:30 03.11.2026

  • 34 АВА КАУНЬ

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "Бай Араб":

    НИ СА ТИГРИ А ЛЕОПАРДИ
    И НЯМАТ ВРЕМЕ ДА ЗАКЪСАТ
    ЩОТО ИЗГАРЯТ НЯКАК СИ НЕОБЯСНИМО

    21:32 03.11.2026

  • 35 Както казах

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "Бай Араб":

    троленето и реалността са два срещуположни полюса. Троленето е израз на отчаяние.

    21:33 03.11.2026

  • 36 Бай Араб

    1 6 Отговор

    До коментар #26 от "Троленето":

    Ами това е реалността.Александър Григориевич вече отказва на територията на Беларус да ровят руски войници,нямал къде да сее картофи.Ами и на него му писна от простотии .Кофти.

    Коментиран от #37

    21:34 03.11.2026

  • 37 Троленето

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Бай Араб":

    и реалността са срещуположни полюси.

    21:36 03.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Перо

    6 1 Отговор
    Истината е да се търси първопричината за войната и да се намери мирно решение, а според вината и териториалното решение! Но това не устройва ционисткия шут!

    21:43 03.11.2026

  • 41 Иванов

    6 1 Отговор
    Обеща светлина и топлина за украинците и студ и глад за германците

    21:45 03.11.2026

  • 42 Перо

    8 0 Отговор
    Третополова Германия е на глинени крака, за какво репчене може да става дума, при това разложение на Бундесфера?

    21:47 03.11.2026

  • 43 Какъв шамар ми заби с тоя отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "МУЦКА":

    само бръмченето на дрон над кораб в Черно море може да ме съвземе.

    21:48 03.11.2026

  • 44 Този Шмерц

    6 0 Отговор
    За какъв се има. Смешник като зеления.

    21:49 03.11.2026

  • 45 хмммм

    4 0 Отговор
    Тези двамата в лигата на джуджетата.

    21:53 03.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Перо

    1 0 Отговор
    Алтернатива за Германия идва!

    22:09 03.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

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