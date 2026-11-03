Канцлерът Мерц обеща повече помощ за Украйна и предупреди Русия за Черно море

Германският канцлер Фридрих Мерц обеща по-голяма подкрепа за Украйна при гарантирането на енергийните доставки през предстоящата зима. Той направи изявлението по време на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски, който е на посещение в Германия.

Мерц отправи и предупреждение към Москва заради руските атаки в Черно море. По думите му действията на Русия могат да доведат до ново изостряне на напрежението и да засегнат доставките на храни в световен мащаб.

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„С атаките си в Черно море Русия рискува да изостри още повече напрежението“, каза Мерц.

Германският канцлер добави, че Русия предизвиква глобална продоволствена криза, която е в ущърб на най-бедните страни по света. Изявлението му беше предадено от Ройтерс.

Темата за енергийните доставки и сигурността на корабоплаването има особено значение за Украйна преди зимата. Атаките в Черно море засягат не само военната обстановка, но и възможността за движение на товари и износ на земеделска продукция.

Срещата между Мерц и Зеленски се проведе на фона на продължаващите усилия за подкрепа на Украйна и ограничаване на последиците от войната върху енергийната и продоволствената сигурност.

Източници: bta.bg