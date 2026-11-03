Канцлерът Мерц обеща повече помощ за Украйна и предупреди Русия за Черно море

Германският канцлер Фридрих Мерц обеща по-голяма подкрепа за Украйна при гарантирането на енергийните доставки през предстоящата зима. Той направи изявлението по време на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски, който е на посещение в Германия.
Мерц отправи и предупреждение към Москва заради руските атаки в Черно море. По думите му действията на Русия могат да доведат до ново изостряне на напрежението и да засегнат доставките на храни в световен мащаб.
Германският канцлер добави, че Русия предизвиква глобална продоволствена криза, която е в ущърб на най-бедните страни по света. Изявлението му беше предадено от Ройтерс.
Темата за енергийните доставки и сигурността на корабоплаването има особено значение за Украйна преди зимата. Атаките в Черно море засягат не само военната обстановка, но и възможността за движение на товари и износ на земеделска продукция.
Срещата между Мерц и Зеленски се проведе на фона на продължаващите усилия за подкрепа на Украйна и ограничаване на последиците от войната върху енергийната и продоволствената сигурност.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Е, може ли сега така да прави?
Коментиран от #25
20:48 03.11.2026
3 Тия жалките
20:49 03.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Франция
20:50 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анонимен
Коментиран от #11, #22
20:52 03.11.2026
9 Гунден
20:53 03.11.2026
10 дънка
20:54 03.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Колко германии ще има?
20:57 03.11.2026
13 Гориил
20:57 03.11.2026
14 Ти да видиш
Коментиран от #17
21:00 03.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 то хубаво
21:05 03.11.2026
17 Анонимен
До коментар #14 от "Ти да видиш":Е да де но но узурпирал властта и никой не може да го свали. Нещо като Урсуляците никои не са ги избирали но никой не може да ги свали от власт
21:07 03.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тоя-е-клоун
21:08 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тези
21:17 03.11.2026
22 МУЦКА
До коментар #8 от "Анонимен":АМИ ПО СПОМЕНИТЕ НА ЕДИН ПРИЯТЕЛ СПАСИТЕЛ ИМА
ТОЯ СЛЕД ТРЕТАТА РАКИЯ КАРАШЕ НАРЕД
21:19 03.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бай Араб
Коментиран от #26, #34
21:20 03.11.2026
25 МУЦКА
До коментар #2 от "Е, може ли сега така да прави?":РАДЕВ И ЙОТОВА СА ОБЕЩАЛИ НА ЗЕЛЕНСКИ СЕРИОЗНА ПОДКРЕПА
ША ПРАЩАТ ЖЪЛТОПАВЕТЕН ПЛАНКТОН ЗА СГЪСТЯВАНЕ НА РЕДИЦИТЕ НА ВСУ
Коментиран от #43
21:21 03.11.2026
26 Троленето
До коментар #24 от "Бай Араб":и реалността обаче са срещуположни полюси.
Коментиран от #33, #36
21:21 03.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хахахаха
21:22 03.11.2026
29 ШЕФА
21:24 03.11.2026
30 Гориил
21:25 03.11.2026
31 Да бе да
Нагло говедо бе. Вижда как му се клатят краката и повече власт няма да види и пак държи като побъркан за зелената болест....
21:27 03.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Бай Араб
До коментар #26 от "Троленето":Реалността - 11 000 убити от РФ на ден ,всеки ден. Реалността .
Коментиран от #35
21:30 03.11.2026
34 АВА КАУНЬ
До коментар #24 от "Бай Араб":НИ СА ТИГРИ А ЛЕОПАРДИ
И НЯМАТ ВРЕМЕ ДА ЗАКЪСАТ
ЩОТО ИЗГАРЯТ НЯКАК СИ НЕОБЯСНИМО
21:32 03.11.2026
35 Както казах
До коментар #33 от "Бай Араб":троленето и реалността са два срещуположни полюса. Троленето е израз на отчаяние.
21:33 03.11.2026
36 Бай Араб
До коментар #26 от "Троленето":Ами това е реалността.Александър Григориевич вече отказва на територията на Беларус да ровят руски войници,нямал къде да сее картофи.Ами и на него му писна от простотии .Кофти.
Коментиран от #37
21:34 03.11.2026
37 Троленето
До коментар #36 от "Бай Араб":и реалността са срещуположни полюси.
21:36 03.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Перо
21:43 03.11.2026
41 Иванов
21:45 03.11.2026
42 Перо
21:47 03.11.2026
43 Какъв шамар ми заби с тоя отговор
До коментар #25 от "МУЦКА":само бръмченето на дрон над кораб в Черно море може да ме съвземе.
21:48 03.11.2026
44 Този Шмерц
21:49 03.11.2026
45 хмммм
21:53 03.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Перо
22:09 03.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.