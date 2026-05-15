15 май 1917 г. Босилеградското клане

15 Май, 2026 04:13 8 600 44

Една от целите на тази терористична акция е да се произведе силен психологически ефект върху Главната квартира, която тогава се намира в Кюстендил

Венцислав Михайлов

На 15 и 16 май 1917 г. сърбите влизат в Босилеградско през паравоенна формация на Коста Печанац. Тази чета се движи в Босилеградско само 2 дни, но вследствие на нейните издевателства 32 души са убити, 2 деца са изгорени живи, и е унищожено имуществото на 317 домакинства. Така историкът Ангел Джонев описва Босилеградското клане в своята книга, посветена на клането в края на Първата световна война.

Историята на Западните покрайнини е поредица от военни престъпления срещу легитимния стремеж на българите за несъстоялото се национално обединение. С тази цел България се включва в геополитическия сблъсък по време на Първата световна война на страната на Централните сили. Заедно със съюзниците Българската армия започва военна офанзива срещу Сърбия. За по-малко от два месеца сръбското кралство престава да съществува. Остатъкът от сръбската армия се спасява през Албания. В овладените зони Централният съюз въвежда своя администрация. България създава Македонската и Моравската военно - инспекционна област с изградени окръжни, околийски и общински структури.

През 1916 г. войната продължава на южния фронт на границата с Гърция, и на северния фронт в Румъния. Отвоювани са Северна Добруджа и Югоизточна Македония, но затова пък е отстъпен районът на Битоля. Натискът на съглашенските сили в този участък се съчетава с провеждане на диверсантски и саботажни акции в Поморавието. Тази задача е възложена на сръбският поручик Коста Милованович Печанац, който в края на септември 1916 г. със самолет е транспортиран в Поморавието с инструкции да организира т. н. Топлишка буна срещу българската власт, за да отслаби тила на българското командване и да го координира с опитите за пробиви на Южния фронт.

Самата акция започва с едно нападение на ж.п. линия Ниш-Скопие при гара Ристовац и избиването на ранени български и германски войници в една санитарна композиция. На 15-16 май 1917 година Коста Печанац с една чета от 200 -250 четници нахлува на територията на Царство България в района на Босилеградско и в продължение на два дни мародерства над мирното българско население. В селата Горна и Долна Любата, Босилеград, Долна и Горна Лисина, Топли дол, Долна и Горна и Ръжана, по особено жесток начин са убити 32 мирни жители по домовете им, основно възрастни, жени и деца, сред които и двама селски учители, две деца се неустановени имена са изгорели в една запалена къща, изгорени са 317 къщи и други постройки. Ограбени са добитък, ценности и хранителни продукти. Нанесената вреда е на стойност 2,5 милиона лева.

По-голяма от част от населението е предупредено в последния момент и успява да се спаси с бягство. Никъде по пътя си сръбските разбойници не срещат български военни части и това им позволява безнаказано да издевателстват, убиват, палят и изнасилват. В някои планински махали самоорганизирали се местни селяни оказват въоръжена съпротива, за да осигурят бягството на жените и децата си пред погрома. При първи сблъсък със сборна рота от Кюстендил, Печанац минава сръбско-българската граница и се оттегля към Косово.

Нахлуването на българска територия и клането в Босилеградско от преди 100 години е поредната стъпка от вековните сръбски аспирации за завоюване на български земи и асимилиране, т.е. сърбизиране на българско население. Използвайки момента, когато в Босилеградско няма български военни части, а всички военно - способни мъже са мобилизирани на фронта, Коста Печанац, по задача на сръбското командване, провежда жестока терористична акция срещу мирното българско население с цел насилие и грабеж в нарушение на всички известни конвенции и правила за водене на военни действия.

Това е третата сръбска военна акция за овладяване на Босилеградско проведени в началото на миналия век през 1913, 1915 и 1917 г. и приключили с Ньойския мирен договор и окупиране на Западните покрайнини от страна на Държавата на сърби, хървати и словенци.

Една от целите на тази терористична акция е да се произведе силен психологически ефект върху Главната квартира, която тогава се намира в Кюстендил. Именно затова тази акция е възложена на един закоравял терорист и убиец какъвто е Коста Печанац, който има опит в провеждането на такива терористични акции не само срещу българското население в Македония, но и срещу населението в Поморавието с цел насилие и грабеж.

Спомените от този ужас и до днес живеят в Босилеградско.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дан Колов

    59 12 Отговор
    Защото в единия случай е клане, а в другия отмъщение за клането. Случаите на издевателства от българска страна са много редки, защото по това време комунистите още ги няма в познатия им от по-късно вид, а Георги Димитров и Тито са били още най-обикновени чеки..джии. По тези причини през ПСВ никой в Македония все още е нямал и грам съмнение, че е БЪЛГАРИН. Много хора и до днес им викат "брато" на сърбите. Аз винаги съм ги смятал за най-долната пасмина. Трябвало е още навремето Симеон I да ги изколи и сега Балканите нямаше да са толкова лошо място.

    06:06 15.05.2021

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Софиянец

    23 13 Отговор
    Незейте така, сърбетата са първа дружка на Путин, не може така. Само добро сме видяли от тях ;) а кажете кога нашата войска е клала така освен в болшевишките басни

    Коментиран от #8

    06:32 15.05.2021

  • 7 туй то

    29 2 Отговор
    Балканите са буре с барут. Там всеки смята , че граничи със себе си . Всеки се смята за несправедливо ощетен , всеки вади някакви карти , връщайки се назад до Кайн и Авел. Всеки използва момента , удаде ли му се възможност да изчеластри комшията на кюше. Очевиден е следният факт , тези държави които нямат на своите територии крупни и обособени други етноси , то те са се престаравали в челастренето , и се подразбира кой какви ги е вършил . Ние също не сме били ангели , извършвали сме много грехове , но това е било в кратки исторически интервали около световните войни , докато при други , като Турция и Гърция е било дългогодишна и последователна политика , за това сега там не се чува българска реч, а в България има цели области и села , където не можеш да чуеш българска дума.

    06:47 15.05.2021

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ти трябва да си от "онези"

    22 3 Отговор

    До коментар #8 от "123":

    дето много мразят България? Защо не отидеш тогава където се чувстваш при свои? Сигурно няма такова място? Завалията, жив да те оплаче човек!

    Коментиран от #12

    07:03 15.05.2021

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А какво правят азиатците

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "123":

    в Одрин, Гърция и Македония? Защо не са си по родните места? Ако се заделя у вас, и те изритам навън, и след 20 години сина ти ми резне главата и си вземе отново дома бащин, трябва ли да го ссъдим?

    Коментиран от #14

    07:25 15.05.2021

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БГ македонец

    29 1 Отговор

    До коментар #8 от "123":

    А я се върни по-назад, каза ти се , че отвръщаме-око за око,зъб за зъб. Я виж книгата „Войната се връща” на Анри Поззи,я виж "Сръбските жестокости в Македония (1912-1915)" на Кирил Пърличев или за "СРЪБСКИТЕ ЗЛОДЕЙСТВА НАД МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 1915 Г"
    Сръбските лъжи трябва да се разобличават. Не, че ще има някаква файда. Карнегиевата анкета от 1913 недвусмислено показва българския характер на населението в областите, подарени на сърбите от англофренците. Зверствата на сърби и гърци в тия области са подробно описани и представени на "цивилизованото" европейско обществено мнение от българския македонски институт през 30-те. Прието с к*рв*нски кикот и високомерно пренебрежение от вавилонската блудница Европа. 80 години тая блудница благосклонно гледа зверското обезбългаряване на Тракия, Македония и моравско. И крал Александър и Тито получаваха потупване по рамото, а Тито и огромни кредити. Чак, когато сърбите се опълчиха и на "цивилизаторите" и демократизаторите, блудницата се сети да ги накаже. По версайската рецепта, която не носи мир а примирие. А към българските жалби винаги е обръщала глухото ухо.
    Какво по-естествено от това да искаш присъединяване на изконни български земи? А българизация не е била нужна, населението там е било българско. Македонската нация е измислена 20г по-късно.

    Коментиран от #34

    08:06 15.05.2021

  • 19 Какви ги плещиш?

    17 3 Отговор
    Кога сърбите са имали самостоятелна държава! В цялата им история, са били или наши васали, или на други!

    08:06 15.05.2021

  • 20 Абе другар

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "123":

    Тея работи дето ги вадиш, от Ердогановия архив ли си ги взел?

    08:07 15.05.2021

  • 21 Историк

    23 0 Отговор
    Ти някакъв главак ли си.Идиот ли си!!!
    Първо се създава Българската държава и през вековете Белград и Браничево са били разменни територии между България и Маджарите.Ниш и Видин много по рядко са попадали под владение на унгарците или немците.Какво има по Поморавието и в днешна Македония.Сърбите заграбват, а българите са жертвите.
    Тодор Александров: -" Който каже, че не е македонец му режем езика.Който каже, че не сме българи му режем главата".А има един професор от Македония, който описва българо-сръбските отношения, които никога не са били братски или са братски докато сърбите имат интерес да изглеждат привидно такива.

    08:07 15.05.2021

  • 22 БГ македонец

    25 1 Отговор

    До коментар #8 от "123":

    Потушаването на Топличкото въстание от българска страна са македонци. Т.е. ако съществуват етнически македонци, както сърбите твърдят в Сурдулица етнически македонци са клали етнически сърби!! Ние кво общо имаме с това??
    Например по оценки на сръбски съюзници сръбските жертви при въстанието в Сурдулица са около 3 000 души, от които не е точно известно колко са въстаници и колко цивилни. Все пак това въстание започва когато сръбски четници подпалват Босилеград в пожара загиват и деца. Съответно доброволци от Македония смачкват въстанието. Сурдулица не са моравци, а сърби колонисти от Шумадия. За населението в Нишко да се видят сръбските вестници за Нишкото въстание, които пишат за българи в Нишко. А хиляди души бягат от Пиротско и Македония в България, когато те стават сръбски, но в обратна посока няма бежанци, от България никой не бяга в Сърбия???

    Сърбошовинизма изпада в перманентна шизофриния спрямо българите. Също и македонизма, но той е дете на сърбошовинизма.

    08:08 15.05.2021

  • 23 Историк

    4 1 Отговор
    Професорът е Димитър Яранов роден в Кукуш тогавашна Македония

    08:10 15.05.2021

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Остава да напишеш

    21 1 Отговор

    До коментар #17 от "123":

    че и спъбскобългарската война ние я започваме!!! Нашите действия са биле винаги в отговор а великосръбския шовинизъм! Да имало го и това, което пишеш, но тези действия са с цел да предотвратят последнащи сръбски претенции!!!! А и днес виждаме какво правят сърбите! Сърбия е била и Е най-големия душманин на България!!!

    Коментиран от #35

    08:15 15.05.2021

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Род

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "123":

    Да историята трябва да се знае, но защо баш сега го пишеш, в този момент! Какво вместо да почеем жертвите, да оправдаем извършителите това ли целиш киряк Стефчо!!!???

    Коментиран от #31

    08:32 15.05.2021

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ккк

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "БГ македонец":

    Поздравления за коментара, напълно вярно!

    08:57 15.05.2021

  • 35 Браво бе...

    3 9 Отговор

    До коментар #25 от "Остава да напишеш":

    Дай сега да ни изколят за да нямаме претенции в бъдеще. Лесно оправдаваш българските зверства

    Коментиран от #37

    08:59 15.05.2021

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Не ги

    15 2 Отговор

    До коментар #35 от "Браво бе...":

    оправдавам!!! Когато има зверства те са за осъждане!!! Но когато почиташ жертви на кланета ( а сърбите сте майстори на кланета над беззащитни, нищо не сте променили в манталитета си, Сребреница да ти говори нещо, осъдените от международния съд сръбски лидери)!!! да казваш всички са маскари е оправдание на кланетата!!!!

    Коментиран от #41

    09:10 15.05.2021

  • 38 Роза

    8 1 Отговор
    Както вървят нещата,изглежда,че и след сто години няма да има етнически мир на Балканите-това вечно гнездо на оси!

    Коментиран от #40

    09:57 15.05.2021

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Историк

    11 0 Отговор

    До коментар #38 от "Роза":

    Войната е битка на живот и смърт.Оцеляването на държавата зависи от изхода на войната:(Сун Дзъ).
    Ако погледнете от Симеон насам какво се получава.? Първо се отхапват малки части от нашата територия, за да може да се асимимилира населението.В Македоня дотолова изнагляха, че създадоха такава нация, но най-важното да убедят хората там че сме им врагове.Просто залъка беше голям, а нямат толкова колонисти, които да заселят там.Инач отдавна да са станали прави сърби от района на Белград, Ниш и надолу към Макдонътл дък.
    Грубо казано Сърбия и Русия и е естествен съюз срещу България.А понеже Сърбия няма как да издържи сама естествени съюзници могат да и бъдат Румъния и Гърция.Турция си има самодостатъчни сили и не са им нужну съюзи.Та България, ако се е поучила от суровата история никога не трябва да остава без гръб и да не забравя миналото, защото това ще се повтори в бъдещето

    11:37 15.05.2021

  • 41 Е как да не ги оправдаваш

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Не ги":

    Като малко по-горе казваш, че българите са клали за да предотвратят бъдещи претенции. Това не е ли оправдание?

    19:06 15.05.2021

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 pyzoфил

    0 1 Отговор
    обичам моите славянски братя!
    а блэгарите са орда!

    06:39 15.05.2026

  • 44 Пецата

    0 0 Отговор
    Стига с тия кланета и тва априлско въстание секи ден разбираш ли пишете нещо друго 🤣

    06:57 15.05.2026

