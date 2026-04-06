6 април 1941 г. От България Третият Райх едновременно напада Югославия и Гърция

На 6 април 1941г. от територията на България Третият Райх започва операции "Ауфмарш 25" и "Марита". Това е едновременното нападение на Югославия и Гърция.
За броени дни двете балкански страни капитулират, Ньойските окови са разкъсани с помощта на немското оръжие. На 20 април, Великден, Българската армия е посрещната като освободител в Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Западните покрайнини, а Пирот, Враня, Скопие, Велес, Охрид, Битоля, Кукуш, Сяр, Дедеагач - отново свободни и български.
И до днес се носят легенди как през 1941г. в някои от освободените села и градове не е имало реколта от плодове – цветът на дърветата бил постлан по пътищатa, по които минавала българската войска.
Немската инвазия в Гърция, известна с кодовото име Операция Марита (на немски: Unternehmen Marita), е част от Втората световна война, която се провежда в континенталната част на Гърция и южната част на Албания. Немските военни действия започват на 6 април 1941 г. с навлизането на немските войски в Гърция през България. Комбинираните сили на Гърция и на Британската общност водят ожесточени битки, но най-накрая гръцките и британските войски са победени. Атина падна на 27 април. Въпреки това, британците успяват да евакуират около 50 000 войници. Гръцките кампания завършва с бърза немска победа с падането на Каламата в Пелопонес.
На 13 април 1941 г. Хитлер издава Директива № 27 си, в която илюстрира бъдещето на политиката в Гърция. Той приключва юрисдикцията на Балканите с Директивата си № 31, издадена на 9 юни.
Континенталната част на Гърция е разделена между Германия, Италия и България. Немските сили окупират стратегически по-важни области, а именно Атина, Солун с Централна Македония, както и няколко острови в Егейско море, включително и остров Крит. Те също така окупират Лерин, към който България и Италия имат претенции. В края на април и началото на май съгласно ангажиментите си по договореностите с Германия, Българската армия навлиза без да срещне съпротива в Западна Тракия и заема областта между река Струма и разграничителната линия минаваща през Дедеагач и Свиленград на запад от река Марица. Останалата част на Гърция остава в Италия. Италианските войски започват да заемат Йонийско море и островите в Егейско море на 28 април. На 2 юни те заемат Пелопонес, Тесалия, на 8 юни, и на 12 юни заемат по-голямата част от Атина.
5 kcaniba
Колко познато.
Освобождава Гърция , Македония, Сърбия...
От кого??
От гърци, сърби...
07:51 06.04.2017
6 misli posle govori
Фактът, че се проявява търпимост, когато пишат лъжи, може би цели реакция и допълнителни коментари и повече посещения под статиите.Това може би са елементарни журналистически трикове.Може би изобщо не съществуват дори тролове, макар да изглежда така.
Според възприетата истина(българската справедливост), както и Левски е писал и други революционери."Ние чуждото не щеме, но и своето не даваме."С това изречение се изчепват дългите писания по темата.Ние винаги сме били най-голямата държава на Балканите, по брой и численост на населението.Що се отнася до Македония и Беломорието там окупаторите са сърби и гърци.Там си живеят българи в компактен състав 70-80% от населението.Окупатори може да наречем българите по отношение завладените територии в някои части на Източна Тракия, където преобладаващата част от населението е турско.Имам предвид операцията от Балканската война срещу Турция, чисто стратегически обаче ние трябва да водим най-тежките сражения срещу Турция на този фронт и с най-много войски.После нека си спомним как руския император се отмята от договорката за подялбата на Македония в полза на Сърбия и Гърция.Те сключват таен договор, съгласуван с Русия да не се допусне България да има обща граница с тях.Т.е кой играе срещу България е повече от ясно.А смъртта на българските войници е напразна и проиграна на политическия фронт.
Запознайте се с фактите.
Коментиран от #8, #72
08:16 06.04.2017
7 misli posle govori
Народът гледа към Русия, генералитетът към Германия, а само аз гледам България".Обстоятелствата налагат политиката, а тя е неутралитет до последния възможен момент.Даже до последно Сърбия е клоняла към Германия, но е извършен преврат, тогава в плаоновете на Хитлер влиза и нападение над нея.Чисто стратегически Хитлер е целял осигуряване на сигурен тил от юг независимо, като съюзници или противници ще бъдат конктретните държави.
Ето тука доказ, защо имаме третенции към останалите части от българския народ, останали извън държавата ни.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
08:28 06.04.2017
8 РЕАЛНО ми писна от спама тук
До коментар #6 от "misli posle govori":Я малко повече ни светни за "тайният" договор--щом е таен,как пък точно ти знаеш за него бе....Когато пишеш за събития и документи ТРЯБВА да дадеш и доказателства....
Коментиран от #16
08:31 06.04.2017
9 misli posle govori
... Чл.З. Двете високодоговарящи страни, считайки, че е от жизнен интерес за техните кралства, никаква друга държава да не се вмъкне между техните респективни владения на запад от река Вардар, декларират, че ще си дадат взаимна помощ, за да могат Сърбия и Гърция да имат обща граница. Тази граница, върху принципа на ефективната окупация, тръгва от най-високия връх на планинската верига Камна, разделяйки басейна на река Шкумба, ще заобиколи Охридското езеро, ще стигне до западния бряг на Преспанското езеро до селото Куско и източния бряг под Долни Дуплияни, ще мине близо до Рахманлии, ще следва водораздела на р. Черна и Мъгленица и ще стигне р. Вардар на около три километра на юг от гр. Гевгели
Коментиран от #75
08:46 06.04.2017
10 misli posle govori
http://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=549:2013-06-17-09-09-21&catid=29:2010-04-24-09-14-13&Itemid=61
08:52 06.04.2017
11 misli posle govori
Имам и архивни документи как са предавани оперативните планове на сърбите от Неклюдов чрез Хартвиг до сръбските властти.По-късно този човек ще получи от сръбския крал Петър награда .
http://epicenter.bg/article/archive/15293/11/61
09:12 06.04.2017
12 mediator37
-Когато Ньойският договор предаваше Западните покрайнини на Сърбия, а те са населени САМО с българи, спазени ли бяха принципите на демокрацията или бяха спазени принципите на робията ?
- Когато 1913г. Букурещкият мирен договор предаде на съюзници-разбойници цяла Македония населена САМО с българи, а реалната тежест на Балканската война беше изнесена от българската армия, бяха ли спазени принципите на демокрацията или на робията?
Ето защо това, което направи Хитлер за България е ОСВОБОЖДЕНИЕ на българското население от чуждия гнет.
09:21 06.04.2017
13 ник
До коментар #1 от "Хасан":имам приятели гърци, който са на години и имат кофти спомени от българските полицаи, инак е било хубаво да се опънем на хитлер , ама като знам сърбите колко са го спрели, от сутринта до късно вечерта са се борили.
10:17 06.04.2017
14 Мемфис
"Западните покрайнини" също бяха подарени на Сърбия под натиска на Русия, за благодарност от подкрепата и в ПСВ
Русия винаги е била най-големият враг на България.
Или трябва да си много глупав, или пристрастен за да не виждаш действителността.
Коментиран от #31
10:25 06.04.2017
15 Guest
До коментар #1 от "Хасан":Асане Асане - простотията ходи по хората не по гората...
10:28 06.04.2017
16 и на мен ми писна от такива като теб
До коментар #8 от "РЕАЛНО ми писна от спама тук":Какво стана светна ли ти, защо замълча ? Човека ти пише за реални факти, но не, русофила не вярва и не желае да възприеме горчивата истина.
10:41 06.04.2017
19 Бай хой
Как само им харесва на идиотите противопоставянето на България през световните войни на Русия. А ве ей аланкоолу, нали заради такива простаци като вас България е на това дередже. Нали заради вашите родители сме загубили не само западните покрайнини и северна добруджа. Ами и Беломорска тракия. Изродите и приватизираха заради тези си геройства.
Били им дали фашистите добруджа. Къде е сега? Пак ли продавате Българските интереси чрез противопоставяне на Русия? Не ви ли стига пипето че както и да се развият събитията един ден пак Русия ще решава кое на кой е? И заради отрепки като вас България отново ще губи.
11:45 06.04.2017
21 misli posle govori
Защо Русия допуска Сърбия да има претенции не само срещу т.н спорна и безспорна зона в Македония.Защо аджеба, не се спазва дововорът, който е под арбитража на руския император.Защо не се подхожда по братски и справедливо.
Защото не са очаквали България толкова бързо да изтласка Турция и да завладее територии до Истанбул.Русия е смятала един ден да овладее Проливите и този град да е руски, а не български.
Коментиран от #56
16:07 06.04.2017
23 kcaniba
После някой ни е виновен!!
21:56 06.04.2017
24 Патето Яки
Публикувано във факти.бг: не е имало реколта от плодове – цветът на дърветата бил постлан по пътищатa
Как го измислихте това за цвета на дръвчетата стопаните да не са малоумни. Ако са обрали цвета може да се искали да не им вземат швабите реколтата безплатно или за хартия.
Това е долно наше участие във ВСВ и не може да се оправдае с измислено освобождаване.
22:43 06.04.2017
25 misli posle govori
Ние сме най-голямата нация на Балканите и имаме морално право да претендираме за османското наследство.Първа грешка на българската дипломация е сляпото ни доверие към Русия, която убеждава българския монарх и правителства, че ще бъде справедлив арбитър, когато поставят основите на Балканския съюз между България и Сърбия.В този съюз, ние за пръв път правим компромис с Македония, че съществува "спорна и безспорна зона".С Гърция пък се сключва изцяло "отбранителен договор"- още една грешка.
Руската позиция е свързана с баланс на силите тук, без да ги интересува, какви хора живеят там.Впоследствие ще избухне и Първата световна война и представете си какво означава тук да има една голяма държава на Балканите.
Ето тук са всички подробностти по военната кампания от 1912-13г.Там има и данни за демографията в Източна Тракия, където повече от 50% от населението е турско или мюсюлманско, за разлика от Македония и Беломорието(Западна Тракия) и никак не е чудно защо България иска тази земя.Истината е, че Източна Тракия заедно с Добруджа има най-хубавия чернозем на Балканите за разлика от "чукарите" в западна посока.
http://1912.nauka.bg/historyy.html
http://burgas-podlupa.com/100-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0
13:02 07.04.2017
26 misli posle govori
Тук е написано с архивни доказателства от академик Георги Марков, какво се случва на политическият фронт- пак така 20-30 мин. ще отнеме.
малко откъси:
Колко опасности съдържаха подобни горещи желания, подсказа острото предупреждение на Сазонов от името на Николай II: „Ако отидете оттатък Чаталджа, вие ще срещнете не само Турция, но и великите сили. Не си играйте с Цариград и Дарданелите, защото ще се изгорите!” Въпросът за тяхното завземане не бе още „узрял” [217]. Главното командуване не можеше да се прави, че не знае за становището на „европейския концерт”.
14:19 07.04.2017
27 misli posle govori
Данев бе толкова впечатлен от царската сръдня за Родосто и Солун, че помоли чрез Гешов за аудиенция. Добрович прояви добрината да отклони свиждането: „В сегашното душевно настроение на царя не бих съветвал Данев да дойде на личен доклад при царя. Негово Величество царят следствие приемането от страна на правителството наложената от Русия граница Енос — Мидия е съвършено съкрушен и сломен, тъй щото появяването тук на господин Данев може би да има за последния нежелателни последствия” [254]. В гнева си Фердинанд посягаше понякога и към бастуна.
Съсредоточаването на още войски и тежка артилерия към Чаталджа се разискваше оживено в дипломатическите кръгове на Европа. Гадаеше се само дали българите ще влязат в Цариград
14:21 07.04.2017
29 misli posle govori
Упълномощен от българското правителство, на 30 март Бобчев заяви на Сазонов, че то взема акт от обещанието „по буквалното изпълнение на договора ни със сърбите”. Той завари министъра раздразнен, сърдит и с прегракнал глас: „Колко пъти Ви казах. Защо не се успокоите по тая точка. Ние ще направим всичко, за да се изпълнят всичките договорени клаузи със сърбите. И те ще ме послушат. Но вие не слушате...” И последва изброяване на „греховете” — щурмуване на Одринската крепост, подготвяне на атака срещу Чаталджа и Булаир за завземане на Цариград и Дарданелите въпреки обещанието за спиране на бойните действия: „Предупреждаваме ви, че ще се каете горчиво за това си поведение, но ще бъде късно.” Нищо нямало да се спечели от „неприличното шури-мури” с Централните сили. Бобчев се постара да опровергае тежките обвинения, особено относно завоюването на Протоците и поглеждането към другата империалистическа групировка. Са
14:25 07.04.2017
31 Глупости
До коментар #14 от "Мемфис":Не си струва да губя време с теб, промит
03:36 06.04.2026
37 Майчице Свята
Коментиран от #60
04:24 06.04.2026
38 Майчице Свята
Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи....
Коментиран от #39
04:25 06.04.2026
39 ужас
До коментар #38 от "Майчице Свята":стига си измислял.
04:51 06.04.2026
41 Бако
43 Македонска наденица
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Никой
Югославия е била ориентирана към Хитлер, но Английското разузнаване извършва Преврат в Белград и - "скъсва" с Хитлер - това го вбесява и нахлува през България.
Всъщност - ако не е било това е щял да стигне до Москва по-рано - без да има студове.
Вместо да напада юни месец - е щял да има 2 месеца повече.
Примерно.
Ние какво се радваме - като сме били само за няколко години на власт в тези земи.
Коментиран от #51
07:58 06.04.2026
51 Хмм
До коментар #46 от "Никой":Наполеон е влязъл в Москва и какво, без да има никаквапобеда над французите Русия го е принудила да напусне страната, Кутузов избягвал битките с французите, няма да рискувам живота на нашите войници, влязъл с 600 хилядна армия, излязъл с 60 хиляди изнемощели от глад болни войници, поляците също са влезли в Москва, обкръжили ги в Кремъл и стигнали до канибализъм, а Хитлер имал на разположение цяла Европа, никой не му се е противопоставял, дори Англия, САЩ откриват втория фронт, победителите са Русия и САЩ, а Европа като сега - каквото каже Германия, преди откаченият незаконно роден Хилер, сега някаква престаряла ...
08:27 06.04.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Исторически парк
До коментар #1 от "Хасан":Ми мн ясно там живеят само българи
09:20 06.04.2026
55 Българин
До коментар #1 от "Хасан":Я марш в анадола
09:21 06.04.2026
56 Тогава и сега
До коментар #21 от "misli posle govori":Руският цар е арбитър по договора със Сърбия за спорната част от Македония. Ние под натиска на част от генералитета,общественото мнение и с решаващото мнение на Фердинанд не изчакваме арбитража на руския цар и започваме Междусъюзническата война. С Гърция нарочно нямаме договор за разпределение на земите. Армията ни е силна, носът ни е наситен , но срещу Сърбия,Гърция,Турция и Румъния няма как да победим. Както тогава, така и сега политическата ни върхушка е гола вода.
09:23 06.04.2026
57 !!!
До коментар #53 от "Ивелин Михайлов":Фашистите в България са тъжни!
А някои са в дупката в Орландовци!
09:30 06.04.2026
58 Българската армия
За кметове и управители са назначени вкл.престъпници.
Викат на маседонците въшки и вдигат 3 пъти данъците.
Как да те обичат македонците?
09:30 06.04.2026
60 Гузни
До коментар #37 от "Майчице Свята":Защото сме гузни. Защото Евгени е българин по произход и самите гърци са го кръстили ВУлгарис. И така до днес- колаборанти.
09:39 06.04.2026
61 Ха ха
До коментар #20 от "Писалката на Ал Стамболийски":Отивай ти да питаш Божо Чашата. Ние оставаме на тоя свят да си доживеем без глупостите му.
09:57 06.04.2026
62 Ти пък!
До коментар #1 от "Хасан":Току що приехме валутата на четвъртия райх.
11:54 06.04.2026
64 Хасане
До коментар #1 от "Хасан":това, е веруюто и официалната позиция на държавата ни днес, друже. Затова върнаха и костите на Фердинанд тук, значи бегай да пазиш Турция !.....
12:16 06.04.2026
65 дОйчовска сиганЕлщина
До коментар #49 от "ЕС срещу Русия":Македония и Беломорието са ни дадени за администриране от Германия до края на войната. Кой какво ще вземе ще се решавало след края на войната. Швабите повтарят същия сИгански номер като със Северна Добруджа от Първата световна война - след сигснАменски пазарлъци Северна Добруджа се управлява като Кондоминиум, а жп линията до морето остава дОйчовска собственост. Същата работа със Солун през 1941г. - не ни допускат и да го померишем.
12:50 06.04.2026
67 НИКОЛАЙ
ДОЛУ Ч€РВ€НИТ€ фат ма ци разбойкУ(А Г€НТ БУДАла), р"ум€н"(ШТИРЛИЦ-П€Д€рад€Ф- нато БКП ВКР-УШ€)...!
81г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!
P.S.
ДАН$, АКО НЕ БЯХА ФАШИСТИТЕ И вашите родители НЯМАШЕ ДА ГИ ИМА, П . Т К И Ч€РВ€НИ, внуци шумкарс$ки!
13:10 06.04.2026
68 Силиций
До коментар #1 от "Хасан":Руснаците в Украйна сега освободители ли са или не са ? Ха сега де?
Коментиран от #69
14:18 06.04.2026
69 Конфуций
До коментар #68 от "Силиций":Руснаците в Украйна са си у дома
14:31 06.04.2026
71 лаумпен
До коментар #22 от "Писалката на Ал Стамболийски":като болашинството политици на "демокрацията ни"(ако не всички), фердинанд ни вкарва в първата катастрофа. Синът сетне, ц.Борис III, цял живот поправя поражения от престъплението на бащата, накрая и с цената на живота си, едва ли половината успял.......
14:56 06.04.2026
72 не може да бъде
До коментар #6 от "misli posle govori":Въпросът е много важен и наистина заслужава отговор -какво точно сме били за да стигнем до сегашното положение ...и разбира се кой е виновен за това !?Но като търсим виновника трябва първо да го потърсим първо у нас и в себе си ... а не да се оправдаваме че все други са ни виновни!?И трябва да се гледа на събитията с отворени очи и да се обясняват разумно ....тая статия според мен е вредна и глупава и ни злепоставя ....!?
15:02 06.04.2026
73 Дзак
До коментар #32 от "криворк криворкян":И той ли има гръбначно изкривяване?
15:15 06.04.2026
75 ии тpoл
До коментар #9 от "misli posle govori":Има само един малък проблем: преди да направят договрняка със сърбите, гърчолята са идвали ТРИ пъти при нашите. Само че комарджията, възгордян и надут като пуяк от победите на българската армия, ги отхвърлил. Ама защо да очакваме нещо различно от някой, дето като се качвал на самолета, след като му изритваме дeбeлия зaдник след ДВЕ национални катастрофи - негова лична заслуга, е казал: "Цял живот съм работил за интересите на ...".
Ако се беше договорил с тях и с румънците, нещата можеха да са коренно различни. Очаквам сега как цялото кралско тpoлcтво да започне да ми обяснява, че въпросните интереси, за които говори виенския комарджия, са били pycки.
16:56 06.04.2026
76 Улав
До коментар #1 от "Хасан":Не те слуша главата
17:06 06.04.2026
77 емо
До коментар #1 от "Хасан":Там, където българите са влезли като освободители, 20 г преди това гърците са изклали повечето българи, горили са села, убивали са жени, деца и бебета. като не си наясно с историята, трай си, за да не се излагаш.
17:39 06.04.2026
81 Милчо Лаков
До коментар #63 от "Живанши":България никога не е владяла трайно Македония и Тракия.Голям,фалшив мит са и Симеоновите три морета.Не е имал ресурс да задържи такава огромна територия.Никой е нямало да разреши държава в границите на Екзархията през XIX век.И накрая за Македония,та Македония и Белото море....лакомия.Сигурно сме могли да "устискаме"една окупация три-четири години,за да ни заобича Чърчил.Даже Сталин не е посмял да посегне на Гърция и Югославия.Тогава нещата са щели да се развият по друг начин
17:55 06.04.2026
