6 април 1941 г. От България Третият Райх едновременно напада Югославия и Гърция

6 Април, 2026 03:17

На 20 април, Великден, Българската армия е посрещната като освободител в Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Западните покрайнини, а Пирот, Враня, Скопие, Велес, Охрид, Битоля, Кукуш, Сяр, Дедеагач - отново свободни и български

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 6 април 1941г. от територията на България Третият Райх започва операции "Ауфмарш 25" и "Марита". Това е едновременното нападение на Югославия и Гърция.

За броени дни двете балкански страни капитулират, Ньойските окови са разкъсани с помощта на немското оръжие. На 20 април, Великден, Българската армия е посрещната като освободител в Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Западните покрайнини, а Пирот, Враня, Скопие, Велес, Охрид, Битоля, Кукуш, Сяр, Дедеагач - отново свободни и български.

И до днес се носят легенди как през 1941г. в някои от освободените села и градове не е имало реколта от плодове – цветът на дърветата бил постлан по пътищатa, по които минавала българската войска.

Немската инвазия в Гърция, известна с кодовото име Операция Марита (на немски: Unternehmen Marita), е част от Втората световна война, която се провежда в континенталната част на Гърция и южната част на Албания. Немските военни действия започват на 6 април 1941 г. с навлизането на немските войски в Гърция през България. Комбинираните сили на Гърция и на Британската общност водят ожесточени битки, но най-накрая гръцките и британските войски са победени. Атина падна на 27 април. Въпреки това, британците успяват да евакуират около 50 000 войници. Гръцките кампания завършва с бърза немска победа с падането на Каламата в Пелопонес.

На 13 април 1941 г. Хитлер издава Директива № 27 си, в която илюстрира бъдещето на политиката в Гърция. Той приключва юрисдикцията на Балканите с Директивата си № 31, издадена на 9 юни.

Континенталната част на Гърция е разделена между Германия, Италия и България. Немските сили окупират стратегически по-важни области, а именно Атина, Солун с Централна Македония, както и няколко острови в Егейско море, включително и остров Крит. Те също така окупират Лерин, към който България и Италия имат претенции. В края на април и началото на май съгласно ангажиментите си по договореностите с Германия, Българската армия навлиза без да срещне съпротива в Западна Тракия и заема областта между река Струма и разграничителната линия минаваща през Дедеагач и Свиленград на запад от река Марица. Останалата част на Гърция остава в Италия. Италианските войски започват да заемат Йонийско море и островите в Егейско море на 28 април. На 2 юни те заемат Пелопонес, Тесалия, на 8 юни, и на 12 юни заемат по-голямата част от Атина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасан

    47 157 Отговор
    Тоя автор съвсем изкукуригал.. "освободители "..български фашисти са влезли в Гърция заедно с немски и италиански фашисти и вика освободители

    Коментиран от #13, #15, #54, #55, #62, #64, #68, #76, #77

    07:00 06.04.2017

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 трабант

    25 32 Отговор
    Простотии кака Сийке

    07:15 06.04.2017

  • 4 Димитър

    76 15 Отговор
    Хасане тоя квоти е написал ти го блещиш същото за Турция . А не те кефи нещо а? Е да знаеш как се чувстват българите като лобираш за Турция и как трябвало да си възстанови земитя заемала по времето на Османската власт 😁😂😃 не те кефи статията а 😁😂😃

    07:50 06.04.2017

  • 5 kcaniba

    40 96 Отговор
    т.е. Германия удря в гръб, благодариние на България...
    Колко познато.
    Освобождава Гърция , Македония, Сърбия...
    От кого??
    От гърци, сърби...

    07:51 06.04.2017

  • 6 misli posle govori

    74 25 Отговор
    Няколко руски трола се представят периодично за македонци, сърби, после турци, руснаци и все опакото...
    Фактът, че се проявява търпимост, когато пишат лъжи, може би цели реакция и допълнителни коментари и повече посещения под статиите.Това може би са елементарни журналистически трикове.Може би изобщо не съществуват дори тролове, макар да изглежда така.
    Според възприетата истина(българската справедливост), както и Левски е писал и други революционери."Ние чуждото не щеме, но и своето не даваме."С това изречение се изчепват дългите писания по темата.Ние винаги сме били най-голямата държава на Балканите, по брой и численост на населението.Що се отнася до Македония и Беломорието там окупаторите са сърби и гърци.Там си живеят българи в компактен състав 70-80% от населението.Окупатори може да наречем българите по отношение завладените територии в някои части на Източна Тракия, където преобладаващата част от населението е турско.Имам предвид операцията от Балканската война срещу Турция, чисто стратегически обаче ние трябва да водим най-тежките сражения срещу Турция на този фронт и с най-много войски.После нека си спомним как руския император се отмята от договорката за подялбата на Македония в полза на Сърбия и Гърция.Те сключват таен договор, съгласуван с Русия да не се допусне България да има обща граница с тях.Т.е кой играе срещу България е повече от ясно.А смъртта на българските войници е напразна и проиграна на политическия фронт.
    Запознайте се с фактите.

    Коментиран от #8, #72

    08:16 06.04.2017

  • 7 misli posle govori

    42 16 Отговор
    Бих допълнил към горното и информация за създаването на българската екзархия.Определянето и отцепването от Фанариотите е важно от гледна точка освобождаване от влиянието на гръцкото духовенство, по пътя към политическо Освобождение.Трябва да сте наясно, че щом хората са се изказали по този начин, то това е доказателство какви хора живеят там.Фашисти в България няма- цар Борис казва:
    Народът гледа към Русия, генералитетът към Германия, а само аз гледам България".Обстоятелствата налагат политиката, а тя е неутралитет до последния възможен момент.Даже до последно Сърбия е клоняла към Германия, но е извършен преврат, тогава в плаоновете на Хитлер влиза и нападение над нея.Чисто стратегически Хитлер е целял осигуряване на сигурен тил от юг независимо, като съюзници или противници ще бъдат конктретните държави.
    Ето тука доказ, защо имаме третенции към останалите части от българския народ, останали извън държавата ни.
    https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F

    08:28 06.04.2017

  • 8 РЕАЛНО ми писна от спама тук

    17 45 Отговор

    До коментар #6 от "misli posle govori":

    Я малко повече ни светни за "тайният" договор--щом е таен,как пък точно ти знаеш за него бе....Когато пишеш за събития и документи ТРЯБВА да дадеш и доказателства....

    Коментиран от #16

    08:31 06.04.2017

  • 9 misli posle govori

    43 12 Отговор
    ГРЪЦКО-СРЪБСКИ ДОГОВОР, 1913 г. - таен договор за съюз между Гърция и Сърбия, подписан през май 1913 г. в Солун. Поставя си за цел да принуди дотогавашния им съюзник - България, да признае извършената от тях фактическа окупация на Беломорска и Вардарска Македония, докато по това време българската армия се сражава на главния боен театър срещу Турция. Ако българското правителство откаже да приеме това, се договарят да действат взаимно срещу него и след това да сключат заедно договор за мир. Към договора е приложена и специална военна конвенция и протокол, предвиждащи конкретния начин за действия срещу България. С подписване­то на договора между двете държави се обезсилват на практика договорните отношения между двете съюзни държави и България, подписани през 1912 г.

    ... Чл.З. Двете високодоговарящи страни, считайки, че е от жизнен интерес за техните кралства, никаква друга държава да не се вмъкне между техните респективни владения на запад от река Вардар, декларират, че ще си дадат взаимна помощ, за да могат Сърбия и Гърция да имат обща граница. Тази граница, върху принципа на ефективната окупация, тръгва от най-високия връх на планинската верига Камна, разделяйки басейна на река Шкумба, ще заобиколи Охридското езеро, ще стигне до западния бряг на Преспанското езеро до селото Куско и източния бряг под Долни Дуплияни, ще мине близо до Рахманлии, ще следва водораздела на р. Черна и Мъгленица и ще стигне р. Вардар на около три километра на юг от гр. Гевгели

    Коментиран от #75

    08:46 06.04.2017

  • 10 misli posle govori

    38 11 Отговор
    Изключително подробно са описани с документи задкулисните игри на някои от палачите на България от тези, които ни се представят за приятели. заповядайте и четете ще ви отнеме 20-мин максимум.Лек Ви ден

    http://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=549:2013-06-17-09-09-21&catid=29:2010-04-24-09-14-13&Itemid=61

    08:52 06.04.2017

  • 11 misli posle govori

    36 9 Отговор
    Вижте писанията на академик Марков тук
    Имам и архивни документи как са предавани оперативните планове на сърбите от Неклюдов чрез Хартвиг до сръбските властти.По-късно този човек ще получи от сръбския крал Петър награда .

    http://epicenter.bg/article/archive/15293/11/61

    09:12 06.04.2017

  • 12 mediator37

    67 11 Отговор
    Въпросът от кого са освободени тези територии е лесен, но понеже прости хора се изказват, хора които не знаят историята и наричат българите фашисти, трябва да им се набие в куфалниците:
    -Когато Ньойският договор предаваше Западните покрайнини на Сърбия, а те са населени САМО с българи, спазени ли бяха принципите на демокрацията или бяха спазени принципите на робията ?
    - Когато 1913г. Букурещкият мирен договор предаде на съюзници-разбойници цяла Македония населена САМО с българи, а реалната тежест на Балканската война беше изнесена от българската армия, бяха ли спазени принципите на демокрацията или на робията?
    Ето защо това, което направи Хитлер за България е ОСВОБОЖДЕНИЕ на българското население от чуждия гнет.

    09:21 06.04.2017

  • 13 ник

    25 21 Отговор

    До коментар #1 от "Хасан":

    имам приятели гърци, който са на години и имат кофти спомени от българските полицаи, инак е било хубаво да се опънем на хитлер , ама като знам сърбите колко са го спрели, от сутринта до късно вечерта са се борили.

    10:17 06.04.2017

  • 14 Мемфис

    74 28 Отговор
    Германците ни върнаха Македония и Добруджа, а ушанките подариха наши територии на Югославия и румъния, а отгоре на това принудиха българи с хилядолетни корени да се пишат македонци, сърби и какви ли не!
    "Западните покрайнини" също бяха подарени на Сърбия под натиска на Русия, за благодарност от подкрепата и в ПСВ
    Русия винаги е била най-големият враг на България.
    Или трябва да си много глупав, или пристрастен за да не виждаш действителността.

    Коментиран от #31

    10:25 06.04.2017

  • 15 Guest

    25 7 Отговор

    До коментар #1 от "Хасан":

    Асане Асане - простотията ходи по хората не по гората...

    10:28 06.04.2017

  • 16 и на мен ми писна от такива като теб

    31 14 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛНО ми писна от спама тук":

    Какво стана светна ли ти, защо замълча ? Човека ти пише за реални факти, но не, русофила не вярва и не желае да възприеме горчивата истина.

    10:41 06.04.2017

  • 17 НикиД

    36 7 Отговор
    липсата на читав и що годе компетентен във военно отношение съюзник се оказва фатална за Германия. онези нещастници италианците закъсват срещу Гърция и Албания и се налага да се намесва Фюрера и да ги спасява. смазали са ги за 10 дни Гърците, барабар с Югославия и са ни върнали един куп територии без да се пролее една капка българска кръв, безпрецедентен случай в световната история. за съжаление това обърква плановете за операцията срещу онези с галошите и ватенките.

    10:42 06.04.2017

  • 18 кроко

    36 20 Отговор
    Продажната русофилня избягва да пише коментари под такива статии, просто няма как да признаят факта, че всички наши съседи с помоща на руснаците са ни ошушкали от към територия. Северна Добруджа, Беломорска Тракия, Македония, Западни покрайнини са ни отнети с леката ръка на братушките и няма как вече да си ги върнем.

    11:04 06.04.2017

  • 19 Бай хой

    21 30 Отговор
    Може ли един безродник и продажник да се нарича патриот? Явно може но не хваща дикиш.

    Как само им харесва на идиотите противопоставянето на България през световните войни на Русия. А ве ей аланкоолу, нали заради такива простаци като вас България е на това дередже. Нали заради вашите родители сме загубили не само западните покрайнини и северна добруджа. Ами и Беломорска тракия. Изродите и приватизираха заради тези си геройства.

    Били им дали фашистите добруджа. Къде е сега? Пак ли продавате Българските интереси чрез противопоставяне на Русия? Не ви ли стига пипето че както и да се развият събитията един ден пак Русия ще решава кое на кой е? И заради отрепки като вас България отново ще губи.

    11:45 06.04.2017

  • 20 Писалката на Ал Стамболийски

    25 15 Отговор
    Едвам прочетох изключително простите коментари. Който не си знае историята да попита Божидар Димитров как и по какъв начин ,през банките са били подкупвани нашите пишман управници да заемат грешната страна , и не ги е подкупвала Русия,за да воюват срещу нея. Олигофрените да се поинтересуват какво точно подписва Александър Стамболийски , и под какъв натиск, и за Македония също. И още нещо , олигофрените си мислят, че като влезеш в една война, на загубилата страна , можеш да се измъкнеш сух и по терлици. Покерът на войната е страшен , и тежко на победените. Едно е историческата справедливост съвсем друго е обективната реалност. Нашите териториални претенции (макар и справедливи) винаги са били срещу 3-4 съседни държави едновременно, и това винаги води съвсем естествено до кофти съюзи срещу нас. С края на Балканската Война , последвалата Междусъюзническа и 1 национална катастрофа , губим златен шанс , от грандоманските амбиции на монарха. Можеше сега да си караме почивките на Бяло Море , а не да търсим чукарите на Македония, която и без това не е била никога наша по международното право решавано от великите сили.

    Коментиран от #61

    12:55 06.04.2017

  • 21 misli posle govori

    25 15 Отговор
    Вижте те, Русия ако вярваха в този съюз нямаше да допуснат раздори между Гърция, България Сърбия и Черна гора.Между другото най-много печели Черна гора, която удвоява територията си.А ние получаваме само Петричко, на фона на жертвите и приноса във войната срещу Турция.
    Защо Русия допуска Сърбия да има претенции не само срещу т.н спорна и безспорна зона в Македония.Защо аджеба, не се спазва дововорът, който е под арбитража на руския император.Защо не се подхожда по братски и справедливо.
    Защото не са очаквали България толкова бързо да изтласка Турция и да завладее територии до Истанбул.Русия е смятала един ден да овладее Проливите и този град да е руски, а не български.

    Коментиран от #56

    16:07 06.04.2017

  • 22 Писалката на Ал Стамболийски

    32 9 Отговор
    Ако някой си направи труда да погледне картата на България през Април 1913г. може да получи шок. Това е територията под наш контрол ,която сме отвоювали от Осм. Империя. Мидия ,Енос Струмица. Почти целият излаз на Бяло Море. Двойно по голяма и стратегическа територия. Няма Босфор ,няма Дарданели , целият излаз към света , и огромна територия с много българско население. Най-големият и сладък пай от войната. В сравнение с нас Сърбия ,Гърция и Черна Гора взимат много по -малко. Но амбициите на Фердинанд са безгранични. Той иска и цялата Македония, което поставя под въпрос участието на Сърбия и Гърция в общата война. До тогава Македония е разделена на три окупационни зони. Българска Сръбска, Гръцка.Гърците и сърбите се аргументират с факта, че те са понесли основната тежест в освобождаването на Македония , а българите в Беломорска Тракия и трябва така да си остане,и без това Българите са получили страшно много. Напразно руският император се опитва да помири враждуващите страни, той заявява, че който пръв нападне съюзник, ще носи цялата отговорност и призовава страните да запазят съществуващите придобивки и всеки да се помирят. Сърбите написват , но не подписват документ за обявяване на война , и хитро изчакват. Нервите на Фердинанд не издържат и имайки устната подкрепа на Германия и Австро-Унгария напада пръв своите съюзници в Македония. Останалото се знае. Сам срещу всички.

    Коментиран от #71

    17:37 06.04.2017

  • 23 kcaniba

    18 7 Отговор
    Алчността не прощава!!!
    После някой ни е виновен!!

    21:56 06.04.2017

  • 24 Патето Яки

    15 16 Отговор
    Публикувано във факти.бг: едновременното нападение на Югославия и Гърция
    Публикувано във факти.бг: не е имало реколта от плодове – цветът на дърветата бил постлан по пътищатa

    Как го измислихте това за цвета на дръвчетата стопаните да не са малоумни. Ако са обрали цвета може да се искали да не им вземат швабите реколтата безплатно или за хартия.
    Това е долно наше участие във ВСВ и не може да се оправдае с измислено освобождаване.

    22:43 06.04.2017

  • 25 misli posle govori

    13 11 Отговор
    Ако, ви попаднат ежедневници от оново време ще прочетете заглавия от типа: "Съюзници-разбойници" в бълг. печат.
    Ние сме най-голямата нация на Балканите и имаме морално право да претендираме за османското наследство.Първа грешка на българската дипломация е сляпото ни доверие към Русия, която убеждава българския монарх и правителства, че ще бъде справедлив арбитър, когато поставят основите на Балканския съюз между България и Сърбия.В този съюз, ние за пръв път правим компромис с Македония, че съществува "спорна и безспорна зона".С Гърция пък се сключва изцяло "отбранителен договор"- още една грешка.
    Руската позиция е свързана с баланс на силите тук, без да ги интересува, какви хора живеят там.Впоследствие ще избухне и Първата световна война и представете си какво означава тук да има една голяма държава на Балканите.
    Ето тук са всички подробностти по военната кампания от 1912-13г.Там има и данни за демографията в Източна Тракия, където повече от 50% от населението е турско или мюсюлманско, за разлика от Македония и Беломорието(Западна Тракия) и никак не е чудно защо България иска тази земя.Истината е, че Източна Тракия заедно с Добруджа има най-хубавия чернозем на Балканите за разлика от "чукарите" в западна посока.
    http://1912.nauka.bg/historyy.html

    http://burgas-podlupa.com/100-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0

    13:02 07.04.2017

  • 26 misli posle govori

    11 5 Отговор
    http://www.promacedonia.org/gm_bw1/gm_3_4.html
    Тук е написано с архивни доказателства от академик Георги Марков, какво се случва на политическият фронт- пак така 20-30 мин. ще отнеме.

    малко откъси:
    Колко опасности съдържаха подобни горещи желания, подсказа острото предупреждение на Сазонов от името на Николай II: „Ако отидете оттатък Чаталджа, вие ще срещнете не само Турция, но и великите сили. Не си играйте с Цариград и Дарданелите, защото ще се изгорите!” Въпросът за тяхното завземане не бе още „узрял” [217]. Главното командуване не можеше да се прави, че не знае за становището на „европейския концерт”.

    14:19 07.04.2017

  • 27 misli posle govori

    7 6 Отговор
    Очакван с голямо нетърпение, на 26 март Данев докладва в Министерския съвет за срещата си с Николай II, състояла се на 22 март. По отношенията между съюзниците височайшият арбитър казал натъртено: „Договорът е закон за страните и трябва да се зачете и изпълни.” Той признал правото на България да добие етническата си граница в Югозападна Македония, обаче за Солун се произнесъл в полза на Гърция. Председателят на Народното събрание си позволил да подкрепи мисията на генерал Димитриев: „Ако Русия иска, България може да вземе и да й поднесе Цариград.” Императорът само промълвил „не трябва, не трябва” и отклонил разговора в друга посока. Той предупредил България „да не ламип за Теснините”, които не й подхождали на международното положение [253].

    Данев бе толкова впечатлен от царската сръдня за Родосто и Солун, че помоли чрез Гешов за аудиенция. Добрович прояви добрината да отклони свиждането: „В сегашното душевно настроение на царя не бих съветвал Данев да дойде на личен доклад при царя. Негово Величество царят следствие приемането от страна на правителството наложената от Русия граница Енос — Мидия е съвършено съкрушен и сломен, тъй щото появяването тук на господин Данев може би да има за последния нежелателни последствия” [254]. В гнева си Фердинанд посягаше понякога и към бастуна.

    Съсредоточаването на още войски и тежка артилерия към Чаталджа се разискваше оживено в дипломатическите кръгове на Европа. Гадаеше се само дали българите ще влязат в Цариград

    14:21 07.04.2017

  • 28 misli posle govori

    9 6 Отговор
    или ще пробият укрепената позиция, за да наложат своите условия пред вратите на османската столица. Граф Бенкендорф откровено сподели, че „Русия няма да остави ключа от своята (южна — б. а.) входна врата в български ръце” и следователно ще изпрати черноморската ескадра в Златния рог, за да стои там до опразването на Цариград. Но и след одринската победа великите сили не желаеха да възприемат не само уголемяване на българското искане за граница в Тракия, но и дори условията минимум: линията, започваща на изток от Енос — Ерекли — по стратегическия път и водораздела до Малатра, южно от Мидия. Те се заковаха на правата линия Енос — Мидия, за да не допуснат приближаване към Цариград и Протоците [261]. Естествено най-чувствителни бяха меродавните среди в Петербург. Сазонов на 27 март заканително завъртя глава пред Бобчев: „Вървете в Цариград, но знайте, че по пътя си ще срещнете против вас Русия” [262]!

    14:23 07.04.2017

  • 29 misli posle govori

    7 7 Отговор
    В Главната квартира смятаха, че неспирното движение към Чаталджа и Булаир оказва полезен натиск върху „европейския концерт”, за да приеме българските предварителни условия за мир. На 28 март в 9 ч. генерал Савов съобщи на генерал Кутинчев, че според Гешов силите вече са решили границата с Османската империя и военното обезщетение в полза на България: „Една твърде сериозна стъпка следователно е направена към сключване на мир и спирането на военните действия е належащо.” Великите сили обменяха мисли за изпращане на международна ескадра в Босфора [263].
    Упълномощен от българското правителство, на 30 март Бобчев заяви на Сазонов, че то взема акт от обещанието „по буквалното изпълнение на договора ни със сърбите”. Той завари министъра раздразнен, сърдит и с прегракнал глас: „Колко пъти Ви казах. Защо не се успокоите по тая точка. Ние ще направим всичко, за да се изпълнят всичките договорени клаузи със сърбите. И те ще ме послушат. Но вие не слушате...” И последва изброяване на „греховете” — щурмуване на Одринската крепост, подготвяне на атака срещу Чаталджа и Булаир за завземане на Цариград и Дарданелите въпреки обещанието за спиране на бойните действия: „Предупреждаваме ви, че ще се каете горчиво за това си поведение, но ще бъде късно.” Нищо нямало да се спечели от „неприличното шури-мури” с Централните сили. Бобчев се постара да опровергае тежките обвинения, особено относно завоюването на Протоците и поглеждането към другата империалистическа групировка. Са

    14:25 07.04.2017

  • 30 misli posle govori

    7 5 Отговор
    Сазонов махна с ръка: „Правете, що знайте, но не забравяйте едно — Русия ще ви трябва винаги.” Началникът на Близкоизточния отдел княз Трубецкой призна, че „руската дипломация е принудена да се придържа и да съветва сърбите и те да се придържат у договора си, тъй като инак не се знае где може да му отиде краят” [264].

    14:27 07.04.2017

  • 31 Глупости

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Мемфис":

    Не си струва да губя време с теб, промит

    03:36 06.04.2026

  • 32 криворк криворкян

    12 8 Отговор
    жалко ,че Хитлер не спечели войната!!

    Коментиран от #73

    03:53 06.04.2026

  • 33 Майчице Свята

    9 1 Отговор
    България всички са искали да я имат, всички са искали да я притежават, но никой не я е имал, освен тя самата себе си!

    04:19 06.04.2026

  • 34 Майчице Свята

    8 3 Отговор
    Най-оскъдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век. Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномишленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    04:22 06.04.2026

  • 35 Майчице Свята

    6 2 Отговор
    Евгени Българис напускайки Атон отива в Русия и Екатерина Велика го назначава като втори човек в руската църква на новопридобитите земи в съвременна Украйна където е Крим - Малорусия. Освен това става изключително влиятелен в Перебурската Академия на Науките, която е насъбрала доста историци от Прусия. И Евгени Българикус успява да включи Гръцкия Проект, заедно с Имперската политика на Екатерина Велика, така и Фалшификация на Историята

    04:23 06.04.2026

  • 36 Майчице Свята

    4 1 Отговор
    Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномшленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    04:24 06.04.2026

  • 37 Майчице Свята

    5 3 Отговор
    Най-осърдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век.

    Коментиран от #60

    04:24 06.04.2026

  • 38 Майчице Свята

    12 5 Отговор
    Евгени Български и Паисий Хилендарски живеят по едно и също време в Атон. Има една голяма манипулация в Българската История, че преди Паисий ние българите не сме имали История! България винаги е имала История, още повече че историята на Петър Богдан Башев 100 години преди Паисий възниква като реакция на реформите на патриарх Никон в Русия, с които той започва да унищожава българското влияние на българската история и започват да се пренаписват всички български книги и да се фалшифицират!
    Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи....

    Коментиран от #39

    04:25 06.04.2026

  • 39 ужас

    1 12 Отговор

    До коментар #38 от "Майчице Свята":

    стига си измислял.

    04:51 06.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Бако

    6 11 Отговор
    И вижте къде е България сега, и къде са Сърбия и Гърция! Мaгаре и космос! Сърбия дори не е в гeйсъюза.

    06:07 06.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Македонска наденица

    6 6 Отговор
    Освен третия райх, НАТО също нападна Югославия. През 1999-та дори бомбардираха Белград.

    07:16 06.04.2026

  • 44 Бат Петьо Парчето

    11 14 Отговор
    ВЕЧНА СЛАВА НА БРАТСКИЯ НЕМСКИ НАРОД И НЕГОВАТА БЕЗСТРАШНА АРМИЯ

    07:16 06.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Никой

    8 6 Отговор
    Именно тези действия на Хитлер му провлят впоследствие плановете.

    Югославия е била ориентирана към Хитлер, но Английското разузнаване извършва Преврат в Белград и - "скъсва" с Хитлер - това го вбесява и нахлува през България.

    Всъщност - ако не е било това е щял да стигне до Москва по-рано - без да има студове.

    Вместо да напада юни месец - е щял да има 2 месеца повече.

    Примерно.

    Ние какво се радваме - като сме били само за няколко години на власт в тези земи.

    Коментиран от #51

    07:58 06.04.2026

  • 47 Василеску

    11 5 Отговор
    Просто и ясно: Жалко, че Хитлер е сгафил толкова лошо с евреите и концентрационноите лагери. И че ебил луд и лаком за Донбас и Урал. Затова загуби войната. Иначе сега България щеше да тежи в ЕС колкото Италия, колкото Полша, колкото Испания. И Франция и Германия щяха да се съобразяват с нас. Но в историята няма "ако".

    08:11 06.04.2026

  • 48 Йес

    7 8 Отговор
    Е заради това накрая пак ядохме калая,щото се държахме като хиени...

    08:18 06.04.2026

  • 49 ЕС срещу Русия

    14 10 Отговор
    България е била верен съюзник на фашистите. И днес отново е съюзник на германците срещу Русия. Колко са умни българите ,но този път некой няма да им обърне внимание.Сталин го няма да ги спасява.

    Коментиран от #65

    08:21 06.04.2026

  • 50 Гогата Чаушев

    13 11 Отговор
    Радостта не трае дълго, понеже идва 44-та и падаме под руско робство. По-лошо от гръцкото и турското взети заедно.

    08:26 06.04.2026

  • 51 Хмм

    8 4 Отговор

    До коментар #46 от "Никой":

    Наполеон е влязъл в Москва и какво, без да има никаквапобеда над французите Русия го е принудила да напусне страната, Кутузов избягвал битките с французите, няма да рискувам живота на нашите войници, влязъл с 600 хилядна армия, излязъл с 60 хиляди изнемощели от глад болни войници, поляците също са влезли в Москва, обкръжили ги в Кремъл и стигнали до канибализъм, а Хитлер имал на разположение цяла Европа, никой не му се е противопоставял, дори Англия, САЩ откриват втория фронт, победителите са Русия и САЩ, а Европа като сега - каквото каже Германия, преди откаченият незаконно роден Хилер, сега някаква престаряла ...

    08:27 06.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ивелин Михайлов

    8 5 Отговор
    Жалко, че Хитлер не спечели

    Коментиран от #57

    09:20 06.04.2026

  • 54 Исторически парк

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хасан":

    Ми мн ясно там живеят само българи

    09:20 06.04.2026

  • 55 Българин

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хасан":

    Я марш в анадола

    09:21 06.04.2026

  • 56 Тогава и сега

    13 1 Отговор

    До коментар #21 от "misli posle govori":

    Руският цар е арбитър по договора със Сърбия за спорната част от Македония. Ние под натиска на част от генералитета,общественото мнение и с решаващото мнение на Фердинанд не изчакваме арбитража на руския цар и започваме Междусъюзническата война. С Гърция нарочно нямаме договор за разпределение на земите. Армията ни е силна, носът ни е наситен , но срещу Сърбия,Гърция,Турция и Румъния няма как да победим. Както тогава, така и сега политическата ни върхушка е гола вода.

    09:23 06.04.2026

  • 57 !!!

    7 9 Отговор

    До коментар #53 от "Ивелин Михайлов":

    Фашистите в България са тъжни!
    А някои са в дупката в Орландовци!

    09:30 06.04.2026

  • 58 Българската армия

    9 9 Отговор
    Влиза в т.н.Нови земи като освобождава 12 немски дивизии, които са изпратени срещу СССР.
    За кметове и управители са назначени вкл.престъпници.
    Викат на маседонците въшки и вдигат 3 пъти данъците.
    Как да те обичат македонците?

    09:30 06.04.2026

  • 59 Майчице Свята

    8 7 Отговор
    Такава е картината с всички мeдии създадени в България след 1944 г. - пълна заблуда и комyнист-мyтрашка пропаганда на блядиcтанcка идеология, преди на СССР сега на Русия - каквото им се каже от Крeмъл това правят нашите "рoдолюбиви" рублaджии... но нали затова им бутат рyбълите на "дрyгарите" станали крyпни феoдални влaдетели. Дори и в народното събрание имаха нaглостта да твърдят, че Русия била тяхната майка.

    09:32 06.04.2026

  • 60 Гузни

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Майчице Свята":

    Защото сме гузни. Защото Евгени е българин по произход и самите гърци са го кръстили ВУлгарис. И така до днес- колаборанти.

    09:39 06.04.2026

  • 61 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Писалката на Ал Стамболийски":

    Отивай ти да питаш Божо Чашата. Ние оставаме на тоя свят да си доживеем без глупостите му.

    09:57 06.04.2026

  • 62 Ти пък!

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хасан":

    Току що приехме валутата на четвъртия райх.

    11:54 06.04.2026

  • 63 Живанши

    7 2 Отговор
    Няма какво да се лъжем, Беломорска тракия я загубихме благодарение на дружбата ни със швабите. От 1ва до 2ра световна. Макетата ги загубихме още в началото на 1800та, когато сърбите спартански надделяваха на османците, а българите си бъркаха в носа, измираха като овце.

    Коментиран от #81

    12:06 06.04.2026

  • 64 Хасане

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хасан":

    това, е веруюто и официалната позиция на държавата ни днес, друже. Затова върнаха и костите на Фердинанд тук, значи бегай да пазиш Турция !.....

    12:16 06.04.2026

  • 65 дОйчовска сиганЕлщина

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "ЕС срещу Русия":

    Македония и Беломорието са ни дадени за администриране от Германия до края на войната. Кой какво ще вземе ще се решавало след края на войната. Швабите повтарят същия сИгански номер като със Северна Добруджа от Първата световна война - след сигснАменски пазарлъци Северна Добруджа се управлява като Кондоминиум, а жп линията до морето остава дОйчовска собственост. Същата работа със Солун през 1941г. - не ни допускат и да го померишем.

    12:50 06.04.2026

  • 66 ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!

    4 1 Отговор
    ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ ЗА мър ши т€ (€в р€и, комуни$ти, ман га ли И п€ да ли)!

    13:05 06.04.2026

  • 67 НИКОЛАЙ

    2 2 Отговор
    ФА ШИ СТ СЪМ БРАТЯ БЪЛГАРИ, ФА ШИСТ СЪМ!
    ДОЛУ Ч€РВ€НИТ€ фат ма ци разбойкУ(А Г€НТ БУДАла), р"ум€н"(ШТИРЛИЦ-П€Д€рад€Ф- нато БКП ВКР-УШ€)...!
    81г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!
    P.S.
    ДАН$, АКО НЕ БЯХА ФАШИСТИТЕ И вашите родители НЯМАШЕ ДА ГИ ИМА, П . Т К И Ч€РВ€НИ, внуци шумкарс$ки!

    13:10 06.04.2026

  • 68 Силиций

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хасан":

    Руснаците в Украйна сега освободители ли са или не са ? Ха сега де?

    Коментиран от #69

    14:18 06.04.2026

  • 69 Конфуций

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Силиций":

    Руснаците в Украйна са си у дома

    14:31 06.04.2026

  • 70 Чудене

    2 0 Отговор
    А после се чудим защо меко казано гърци, сърби и македонци не ни обичат.

    14:54 06.04.2026

  • 71 лаумпен

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Писалката на Ал Стамболийски":

    като болашинството политици на "демокрацията ни"(ако не всички), фердинанд ни вкарва в първата катастрофа. Синът сетне, ц.Борис III, цял живот поправя поражения от престъплението на бащата, накрая и с цената на живота си, едва ли половината успял.......

    14:56 06.04.2026

  • 72 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "misli posle govori":

    Въпросът е много важен и наистина заслужава отговор -какво точно сме били за да стигнем до сегашното положение ...и разбира се кой е виновен за това !?Но като търсим виновника трябва първо да го потърсим първо у нас и в себе си ... а не да се оправдаваме че все други са ни виновни!?И трябва да се гледа на събитията с отворени очи и да се обясняват разумно ....тая статия според мен е вредна и глупава и ни злепоставя ....!?

    15:02 06.04.2026

  • 73 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "криворк криворкян":

    И той ли има гръбначно изкривяване?

    15:15 06.04.2026

  • 74 Сметки без Кръчмаря

    2 2 Отговор
    Аз, Батюшката, ви казвам, че България се появи на историческата сцена, след руско-турската война от 1878 г. и то с цената на десетки хиляди жертви от наша страна. Ко, ся ; вашият опълченски башибозук ли освободи България?! Дека са били Половин Хилядолетие ?! Така че, оставете ги тия приказки от рода на- не ламтим за чуждото , но и своето не даваме. От коментарите и писаниците се вижда, че Балканите ви са тесни. Глейте си там “територията”, че “команчите” станаха повече от българите !

    15:58 06.04.2026

  • 75 ии тpoл

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "misli posle govori":

    Има само един малък проблем: преди да направят договрняка със сърбите, гърчолята са идвали ТРИ пъти при нашите. Само че комарджията, възгордян и надут като пуяк от победите на българската армия, ги отхвърлил. Ама защо да очакваме нещо различно от някой, дето като се качвал на самолета, след като му изритваме дeбeлия зaдник след ДВЕ национални катастрофи - негова лична заслуга, е казал: "Цял живот съм работил за интересите на ...".
    Ако се беше договорил с тях и с румънците, нещата можеха да са коренно различни. Очаквам сега как цялото кралско тpoлcтво да започне да ми обяснява, че въпросните интереси, за които говори виенския комарджия, са били pycки.

    16:56 06.04.2026

  • 76 Улав

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хасан":

    Не те слуша главата

    17:06 06.04.2026

  • 77 емо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хасан":

    Там, където българите са влезли като освободители, 20 г преди това гърците са изклали повечето българи, горили са села, убивали са жени, деца и бебета. като не си наясно с историята, трай си, за да не се излагаш.

    17:39 06.04.2026

  • 78 Факт

    1 1 Отговор
    Явно фашизма в България винаги е бил на почит, нападнали Сърбия и Гърция и ги освободили…. И накрая историята се повтаря… Германише Капут, и после идват ушанките

    17:42 06.04.2026

  • 79 Мъка Московска

    0 1 Отговор
    се дипломира в специалност „Класическа филология“ с профил „Грецистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършил е Московската школа за политически изследвания и Българското училище за политика „Димитър Паница“. Има специализация по политически маркетинг към Съвета на Европа

    17:43 06.04.2026

  • 80 Ние как сме

    1 3 Отговор
    били посрещнати на повечето места е едно на ръка. Как сме си тръгнали също е важно. Не че сърби и гърци не са имали грехове да изплащат към българското население на тяхна територия след 1918г., но нашите в един момент са стигнали до там, че сърби и гърци са бягали в нацистката немска окупационна зона от нашите зони. Да търсиш едва ли не защита и поне някакво спокойствие при нацисти, които те броят не за втора, а за трета ръка човек, и които разстрелват между 10 и 25 цивилни за пострадал техен войник от партизаните - доста са се престарали някои наши военни.

    17:45 06.04.2026

  • 81 Милчо Лаков

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Живанши":

    България никога не е владяла трайно Македония и Тракия.Голям,фалшив мит са и Симеоновите три морета.Не е имал ресурс да задържи такава огромна територия.Никой е нямало да разреши държава в границите на Екзархията през XIX век.И накрая за Македония,та Македония и Белото море....лакомия.Сигурно сме могли да "устискаме"една окупация три-четири години,за да ни заобича Чърчил.Даже Сталин не е посмял да посегне на Гърция и Югославия.Тогава нещата са щели да се развият по друг начин

    17:55 06.04.2026

  • 82 веско

    2 1 Отговор
    Посрещнати като Освободители ? погледнете историята на бившата Югославия и на Гърция как Българската армия е опожарила стотици села като изнасяли всичко каквото могат да грабят особено животните със цели стада ги изнасяли в двете окупирани страни и как преследвали партизаните като за всеки убит Немски - обикновен офицер разстрелвали от 10 от семействата или от гражданите на тези страни в Северна Гърция за всеки Български убит войник - от партизаните от 3 до 5 от местните жители разстрелвали . До 1976 година плащахме репарации на тези страни за извършените зверства от нашата " миролюбива и освободителна армия." Трябва да си ид..от за да напишеш такива глупости излиза ,че фашистите са били--хуманни , демократични , когато те със какви зверства са убивали своите граждани -- имам предвид партизаните камо ли за останалите страни . ?

    20:24 06.04.2026

  • 83 Напомням

    0 1 Отговор
    Винаги с Германия, никога против Русия.

    20:40 06.04.2026

  • 84 Фактите са си факти

    0 0 Отговор
    В трета световна война сме на грешната страна

    22:51 06.04.2026