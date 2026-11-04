Зеленски разговаря с пратениците на Тръмп преди ключовата среща в Абу Даби

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе разговор със специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър преди планираната тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби.

По време на разговора Зеленски е заявил, че ситуацията с електроснабдяването в Украйна остава сложна. „При нас ситуацията с електричеството е сложна. Те атакуват, а ние възстановяваме и така нататък“, е казал украинският президент, цитиран от Укринформ.

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Зеленски е изразил надежда, че тежкият период за американските представители е приключил и те ще могат да се съсредоточат върху мирните усилия за Украйна. „Това е важно за нас. Знаем, че пред вас има и Близък изток, както и много други предизвикателства“, е посочил той.

Преговорите са насрочени за 10 и 11 ноември

В разговора е обсъдена подготовката за преговорите в Абу Даби, които са планирани за 10 и 11 ноември. Очаква се в тях да участват работни екипи на Украйна, САЩ и Русия.

Стив Уиткоф заяви, че САЩ ще посредничат в разговорите между украинската и руската страна. Според информация на „Ройтерс“, американската делегация се очаква да бъде водена от Уиткоф и Къшнър.

Сред предварително посочените теми са следвоенните гаранции за сигурност, деескалацията, хуманитарните въпроси и следващите стъпки към прекратяване на войната. Украйна и Русия обаче остават на значително разстояние по основните условия за евентуално споразумение.

Продължават консултациите в Брюксел

Зеленски и американските представители са обсъдили и консултациите на техническите екипи на Украйна, САЩ и Европа, които се провеждат в Брюксел.

По данни на „Ройтерс“ разговорите в белгийската столица включват представители на Франция, Германия, Великобритания, Европейския съюз и НАТО. Те са насочени към гаранциите за сигурност на Украйна, бъдещата архитектура на сигурността в Европа и икономическата подкрепа за възстановяването на страната.

Тристранната среща в Абу Даби ще бъде следващият планиран формат за преговори между представители на Украйна, САЩ и Русия. Засега не са обявени конкретни договорености, които да произтичат от разговорите между Зеленски, Уиткоф и Къшнър.

Източници: ukrinform.ua, axios.com, al-monitor.com